Ganz großes Theater auf der Weltenbühne

Hans-Jürgen Geese

Im Jahre 1999 brachten zwei Oberste der Chinesischen Armee, Qiao Liang und Wang Xiangsui, ein revolutionäres Buch heraus, das damals so gut wie keine Beachtung fand. Der Titel des Buches „Unrestricted Warfare“ (uneingeschränkte Kriegsführung). Die Oberste erklärten zu Beginn des Buches, dass historisch betrachtet der Krieg drei Elemente enthalte: Soldaten, Waffen und das Schlachtfeld.

Ihre Warnung: Bald werden wir in ein Zeitalter eintreten, in dem diese Basiselemente nicht mehr erkennbar sein werden. Die Soldaten werden zusehends Computerhacker sein. Neben Finanzexperten, Terroristen, Drogenschmugglern, Agenten privater Unternehmen und den offiziellen Soldaten der Staaten, wie wir sie heute kennen. Deren Waffen werden von Flugzeugen, Kanonen, Giftgas, Bomben, chemischen Waffen zu Computerviren, Browsern, Finanzderivaten und Sanktionen reichen. Und das