Klimapropaganda mit Millimeterbruchteilen

Von Peter Haisenko

Am 20.10.2025 wurde eine Pressekampagne gestartet, die den Menschen aufzeigen soll, wie ernst der Klimawandel unser Leben bedroht. Die überall gleichlautenden Überschriften lauten: „Meeresspiegel steigt so schnell wie seit 4000 Jahren nicht mehr“. Das soll Angst machen und den Klimawahnsinn vorantreiben.

Ich zitiere direkt aus ntv: „Der weltweite Meeresspiegel ist von 1900 bis 2020 deutlich schneller gestiegen als zu irgendeiner anderen Zeit in den vergangenen 4000 Jahren. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die die Veränderungen des globalen Meeresspiegels während der vergangenen fast 12.000 Jahre betrachtet hat.

Der derzeitige Anstieg des weltweiten Meeresspiegels geht hauptsächlich auf zwei Effekte zurück, wie die Gruppe um Yucheng Lin von der Rutgers University in Piscataway (US-Bundesstaat New Jersey) in der Fachzeitschrift „Nature“ schreibt: Zum einen wird das Wasser in den Ozeanen wärmer – und dehnt sich dabei aus. Zum anderen fließt durch das Abschmelzen von Gebirgsgletschern und der Eisschilde in Grönland und der Antarktis mehr Wasser in die Ozeane.“ Ja, da kann einem als Küstenbewohner schon Angst und Bange werden. Die nächste Zwischenüberschrift lautet: