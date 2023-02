Ganz klar sieht die „Chinesische Aggression“ der US-Aggression verdammt ähnlich

Caitlin Johnstone

Punchbowl News berichtet, dass der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Reise nach Taiwan plant, die, sollte sie stattfinden, eine weitere Provokation gegen Peking darstellen wird. Die vorherige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, löste mit ihrem Besuch im vergangenen Jahr eine erhebliche Eskalation der Feindseligkeiten aus, deren Folgen bis heute nachhallen.

Dave DeCamp von Antiwar erklärt:

Der Besuch von Pelosi in Taiwan wurde in Peking als große Provokation empfunden und löste die bisher größten chinesischen Militärübungen rund um die Insel aus. Bei den Übungen feuerte China Raketen über Taiwan ab und simulierte eine Blockade der Insel – beides beispiellose Aktionen. Seit Pelosis Besuch hat China den militärischen Druck auf Taiwan aufrechterhalten, und seine Kampfflugzeuge überfliegen nun regelmäßig die Mittellinie, eine informelle Barriere, die die beiden Seiten der Straße von Taiwan trennt. Vor Pelosis Besuch überflog China diese Linie kaum. Jetzt ist das fast täglich der Fall. Peking betrachtet den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Taiwan als einen Affront gegen die Ein-China-Politik und die Vereinbarung zwischen den USA und China aus dem Jahr 1979, als Washington die offiziellen Beziehungen zu Taipeh abbrach.

Report: House Speaker Kevin McCarthy Plans to Visit Taiwan

Nancy Pelosi's visit when she was House speaker provoked the largest-ever Chinese military drills around Taiwan

Nancy Pelosi's visit when she was House speaker provoked the largest-ever Chinese military drills around Taiwan

by Dave DeCamp@DecampDave #Taiwan #China #KevinMcCarthy #Pelosi

Von den USA angeführte Provokationen und Eskalationen gegen China werden zu einer regelmäßigen Erscheinung, sowohl von den USA selbst als auch von ihren imperialen Besitzungen wie Australien und Taiwan. Doch laut der westlichen politischen und medialen Klasse ist die „chinesische Aggression“ die dringlichste Bedrohung unserer Zeit.

Nachdem das Repräsentantenhaus für den neuen Sonderausschuss für China gestimmt hatte – eine Initiative der Republikaner, die den internen Druck auf die US-Regierung erhöhen soll, um den neuen Kalten Krieg zu verschärfen – gab der Vorsitzende des Ausschusses, Mike Gallagher, eine Erklärung ab, in der es hieß, es sei „an der Zeit, die Aggression der Kommunistischen Partei Chinas auf parteiübergreifende Weise zurückzuschlagen“.

Gallagher ist ein besonders bösartiger Kriegshetzer, der meint, es müssten dringend Anstrengungen unternommen werden, um China daran zu hindern, „das von den Vereinigten Staaten geführte kapitalistische System zu zerstören, um den Weg für den Triumph des Weltsozialismus mit chinesischen Merkmalen freizumachen.“ Er befürwortet die „selektive Abkopplung“ von bestimmten Sektoren der chinesischen Wirtschaft und sagt, die USA befänden sich „in der Anfangsphase eines neuen kalten Krieges“ gegen China. Er befürwortet die Lieferung von Waffen nach Taiwan, ähnlich wie es die USA im Vorfeld ihres Stellvertreterkriegs in der Ukraine getan haben, und behauptet, dass sich die USA in naher Zukunft auf einen direkten heißen Krieg mit China vorbereiten müssen.

Gallaghers aggressive Haltung gegenüber China wird schnell zum Konsens in der westlichen politischen und medialen Klasse, da das zentralistische US-Imperium seine Aggressionen ausweitet und sich gleichzeitig ständig über die chinesische Aggression beschwert.

The Select Committee on the CCP will expose the CCP's strategy to undermine American leadership and work on a bipartisan basis to identify common sense approaches to counter CCP aggression.



There is no more critical challenge facing our nation.

Das US-Imperium hat seine Kriegsmaschinerie seit dem „Pivot to Asia“ der Obama-Regierung in einer Weise um China herum positioniert, die im umgekehrten Fall zu einem sofortigen Dritten Weltkrieg geführt hätte, und seine Aggressionen sind mit jeder nachfolgenden Regierung eskaliert. Erst in den vergangenen Monaten wurde bekannt, dass die USA im Rahmen ihrer Einkreisungskampagne gegen China die Rückkehr zu ihrem Stützpunkt in Subic Bay auf den Philippinen planen und auch die Stationierung raketenbewaffneter Marinesoldaten auf den japanischen Okinawa-Inseln beabsichtigen. Berichten zufolge arbeiten die USA auch am Aufbau eines Netzes von Raketensystemen auf einer Inselkette in der Nähe des chinesischen Festlands, ausdrücklich mit dem Ziel, China zu bekämpfen. Die USA und ihre Verbündeten haben ihre Marinepräsenz in den umstrittenen Gewässern in der Nähe Chinas drastisch erhöht, was von Peking als Aggression gewertet wird.

Nichts davon würde von den Vereinigten Staaten toleriert, wenn China seine Kriegsmaschinerie offen in angrenzende Gebiete verlegen würde, mit dem erklärten Ziel, „den USA entgegenzuwirken“. Würde China dies tun, wäre sich die gesamte westliche Welt nahezu einig, dass China feindselige Provokationen unternimmt und eindeutig der Aggressor ist. Niemand würde China zuhören, wenn es behaupten würde, es würde die USA zu Verteidigungszwecken militärisch einkreisen.

Aber genau das passiert bei Aggressionen der USA gegen China. Es wird einfach als Tatsache hingenommen, wenn die USA sagen, dass sie mehr und mehr Kriegsgerät in die Gewässer um China verlegen, als defensive Vorsichtsmaßnahme, um chinesische Aggressionen abzuschrecken. Weil das Narrativ von der effektivsten Propagandamaschine kommt, die je erdacht wurde, hören wir: „Nein, Bruder, die USA kreisen ihren geopolitischen Rivalen Nummer eins auf der anderen Seite des Planeten militärisch ein, um sich zu verteidigen. Denn was ist, wenn China versucht, etwas Aggressives zu tun?“

Assembling an Asian anti-China containment coalition, kneecapping China’s economy, engaging in an arms race, aligning local regimes to encircle Beijing & demanding countries choose between China & US lead to regional fracture & war, not stability. https://t.co/UTHl9YRVYG — Richard Heggie (@RichardSHeggie) January 16, 2023

In einem überraschend guten Artikel in Foreign Affairs mit dem Titel „The Problem With Primacy“ (Das Problem mit der Vormachtstellung) argumentiert Van Jackson, dass sich die USA gegenüber China so offensichtlich aggressiv verhalten, dass sie unmöglich behaupten können, im Interesse der Erhaltung von Frieden und Stabilität in der Region zu handeln.

„Dies ist nicht die Logik eines Landes, das einfach nur die chinesische Macht ausgleichen oder Peking daran hindern will, eine Einflusssphäre zu schaffen“, schreibt Jackson über das jüngste US-Exportverbot für Halbleiter gegen China. „Es ist nicht die Strategie eines Staates, der versucht, sich von der chinesischen Wirtschaft abzukoppeln. Es ist eine Eindämmungsstrategie, die nur dem Namen nach existiert.“

„Das Pentagon hat versprochen, dass 2023 ‚das umwälzendste Jahr für die US-Streitkräfte in der Region seit einer Generation‘ sein wird, eine Aussage, die wahrscheinlich beruhigend wirken soll, aber als bedrohlich empfunden wird“, schreibt Jackson. „Das Verteidigungsministerium löst dieses Versprechen ein, indem es seine große traditionelle Präsenz in Nordostasien modernisiert und gleichzeitig seine Präsenz auf den pazifischen Inseln und in Australien ausbaut – Gebiete, die das chinesische Militär nicht ernsthaft angreifen kann.

Jackson argumentiert, dass Washingtons Bemühungen, den Aufstieg Chinas zu stoppen, wahrscheinlich nichts anderes bewirken werden, als China zu provozieren, sich militärisch zu wehren: „Es gibt keinen Grund zu glauben, dass die Ausgaben von über einer Billion Dollar für die Modernisierung des US-Atomwaffenarsenals oder der Verkauf von U-Booten an Australien China zu etwas anderem veranlassen werden, als sich so schnell wie möglich weiter aufzurüsten.“

Dies deckt sich mit den Warnungen eines anonymen US-Beamten, der in einem Bloomberg-Artikel vom November zitiert wird: „Der hawkische Ton in DC hat zu einem Zyklus beigetragen, in dem die USA den ersten Schritt machen, die chinesischen Reaktionen als Provokation interpretieren und dann weiter eskalieren.“

Es sind immer die USA, die den ersten Schritt machen.

Why does China keep aggressively surrounding itself with US military bases? https://t.co/LntfZXg8Vv — Caitlin Johnstone (@caitoz) November 25, 2022

Taiwan ist ein merkwürdiger Fall, weil die Apologeten des Imperiums offen sagen, dass Peking die Insel niemals kontrollieren dürfe, da es sich um einen geostrategisch wichtigen Standort mit einer wichtigen Halbleiterproduktion handele, und sich dann umdrehen und immer noch versuchen zu sagen, dass Washington ein Interesse an Taiwan habe, weil es Freiheit und Demokratie schützen wolle. Das ist sogar noch einfacher zu durchschauen als damals, als man vorgab, sich nach der Befreiung von Nationen zu sehnen, die zufällig über große Ölvorkommen verfügten.

Ich weiß nicht, ob Peking jemals einen Angriff auf Taiwan oder einen anderen zukünftigen Krisenherd starten wird, aber wenn es das tut, scheint es eine sichere Wette zu sein, dass es daran liegt, dass das US-Imperium seine Aggressionen und Provokationen so lange gesteigert hat, bis es an den Punkt kam, an dem China das Gefühl hatte, dass es durch Untätigkeit mehr verliert als durch Handeln. Und dann werden die Apologeten des Imperiums den ganzen Tag damit verbringen, jeden anzuschreien, der versucht, über diese Provokationen zu sprechen.

Denn das ist jetzt die Regel, falls Sie das noch nicht wussten. Ab Februar 2022 sollen wir alle so tun, als sei das Konzept der Provokation kein alltägliches Konzept, das jeder versteht und das man schon als Kind lernt, sondern als sei „Provokation“ ein unsinniges Propagandawort, das letztes Jahr von Wladimir Putin erfunden wurde. Es ist jetzt nicht mehr erlaubt, über die Aggressionen zu sprechen, die dazu geführt haben, dass eine Nation in den Krieg gezogen ist; wir müssen alle so tun, als ob die Geschichte an dem Tag begann, als ihre Truppen die Grenze überschritten.

Die Geschichte wird mit der Ukraine neu geschrieben, und wenn ein Krieg um Taiwan ausbricht, wird sie wahrscheinlich auch dort neu geschrieben werden. Doch ein Hinweis für die Zukunft: Der Weg zum Krieg wurde durch Berge von US-Aggressionen geebnet.