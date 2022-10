Gastbeitrag eines Arztes aus der NHS-Notaufnahme: die Gründe für die derzeitigen Krankenhausblockaden und die Verspätungen der Krankenwagen.

Es folgt ein Gastbeitrag eines Arztes der NHS-Notaufnahme, der aus seiner Sicht die Gründe für die derzeitigen Krankenhausblockaden und die Verspätungen der Krankenwagen erläutert. Dieser Artikel erschien zuerst auf der Website des Health Advisory and Recovery Team (HART), einer Gruppe von Experten, die eine zweite Meinung zur COVID-19-Politik abgeben. Hier können Sie sich für Updates anmelden.

Als Ärzte in der Notaufnahme waren wir immer an vorderster Front dabei. Im Frühjahr 2020 wurden wir zur Seite genommen, und es wurde uns suggeriert, dass wir uns in absehbarer Zeit von unseren Angehörigen verabschieden müssten. Nur wenige wissen, welche Ängste im Jahr 2020 in den Krankenhäusern herrschen. Als Berater in der Notaufnahme wurden wir in einen 24/7-Notfalldienst eingeteilt und bekamen leere Hotelzimmer, um zu ihrem Schutz weit weg von unseren Familien zu wohnen. Viele unserer Kollegen ließen uns im Stich, und bald darauf kamen Patienten zu uns und zeigten uns Schilder, die an der Tür ihres Hausarztes angebracht waren und auf denen stand: „Wegen Pandemie geschlossen“.

Im Frühjahr 2020 wurden in einer ansonsten ruhigen Notaufnahme Patienten mit ungewöhnlichen und charakteristischen Covid-Erkrankungen untersucht und behandelt. Die weniger kranken Patienten standen in ihren Autos Schlange, um in dem schnell gelieferten „Covid-Pod“ untersucht zu werden. In aller Eile wurde eine riesige Covid-Beschilderung im Krankenhaus aufgestellt. Ärzte aus anderen Fachbereichen, die buchstäblich gestrichen oder enorm reduziert worden waren, wurden in die Notaufnahme versetzt. Einer kam um Mitternacht zu mir und fragte, warum es doppelt so viele Ärzte wie Patienten gäbe; ihm sei langweilig und er habe seit drei Stunden keinen Patienten mehr gesehen. Vor den Abriegelungen hatten wir täglich über 300 Patienten. Während des Schließungswahns sank diese Zahl an manchen Tagen auf weniger als 100. Viele Patienten waren wie versteinert bei dem Gedanken, ins Krankenhaus zu kommen. Andere wurden angewiesen, dem Krankenhaus fernzubleiben, es sei denn, sie seien schwer krank. Dies ging über Monate hinweg so. Dann kamen die Patienten allmählich zurück, einige hatten praktisch keinen anderen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Die Abteilung ist nun schon seit einiger Zeit nicht mehr ruhig.

Seit vielen Jahren wird meine Abteilung (wie auch andere im gesamten Vereinigten Königreich) als Überlaufstation genutzt, wenn im Hauptkrankenhaus keine Betten gefunden werden können. Derzeit ist dies in einem Ausmaß der Fall, wie ich es noch nie erlebt habe. Bettenknappheit ist seit mindestens zwei der drei Jahrzehnte, in denen ich als Notfallmediziner tätig bin, ein Thema. Es wird jedes Jahr schlimmer. Die Ursachen dafür sind vielfältig, können aber mit einer geringeren Anzahl von Betten oder Personal, einem schlechteren Zugang zur ambulanten Versorgung, zunehmenden Wartezeiten für die Einweisung von Spezialisten und einer älteren Bevölkerung zusammenhängen, deren primäre (manchmal einzige) Quelle für medizinische Versorgung eine Notaufnahme ist. Es gibt ein großes Problem an der Schnittstelle zur Entlassung aus der Gemeinde mit Patienten, die auf Pflegepakete, Step-down-Stationen, Gemeindebetten und Pflegeheime warten. Dies verschärft den Bettenabbau der letzten Jahre und die Zentralisierung von Spezialdiensten. Ich habe von einem Krankenhaus gehört, in dem ein Mann wahrscheinlich sein drittes Weihnachten als stationärer Patient erleben wird. Die Verweildauer der Patienten wird länger, und viele sterben im Krankenhaus. Diese Probleme wurden durch die „Covid-Regeln“ noch verschärft, die die „Covid-exponierten“ von den „Covid-erholten“ und die „Covid-Test-positiven“ von den „Covid-Test-negativen“ Patienten trennen.

Die Ärzte in der Notaufnahme kämpfen mit dieser Problematik und sind zunehmend frustriert, da das Ergebnis ist, dass die Menschen im Grunde in der Abteilung leben. In unserer Abteilung werden wieder über 300 neue Patienten pro Tag aufgenommen, und an einem Tag in der letzten Woche lebten hier über siebzig Patienten, die auf eine Einweisung in ein Krankenhausbett warteten. Die Todesfälle in der Abteilung nehmen zu, weil die Kranken immer länger in der Abteilung bleiben. Am schwierigsten ist es für diejenigen, die eine palliative Versorgung am Lebensende benötigen und diese in dem Chaos der Notaufnahme erhalten. Das ist sehr belastend für Patienten, Personal und Angehörige.

Notaufnahmen sind die ambulante Schnittstelle zwischen Krankenhaus und Gemeinde. Um die Jahrtausendwende (2000) änderten die meisten britischen Akutkrankenhäuser ihre Einweisungsregelungen von einem Hausarzt, der ein Spezialbett zuweist, zu einer Regelung mit einem einzigen Eingangstor“. Dies wurde mit dem Argument der „Sicherheit und Wirksamkeit“ ummantelt, war aber in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe. Die Hausärzte entschieden nicht mehr über die Einweisung, sondern über die Überweisung an die Notaufnahme, die über die Einweisung entschied. Die Notaufnahmen wurden mit einem „Vier-Stunden-Ziel“ für die Einweisung pulverisiert (unter Blairs Reforming Emergency Care). Die Medien beschuldigten die Notaufnahmen, das Vier-Stunden-Ziel nicht erreicht zu haben, obwohl sie sich in Wirklichkeit um die Patienten kümmerten, die ein Bett benötigten, und die Notfälle versorgten.

Die eigentliche Arbeit einer Notaufnahme besteht in der außerplanmäßigen Versorgung – Menschen, die in Notfällen Hilfe suchen. Der größte Teil der Arbeit besteht nun in der „Bearbeitung“ von Aufnahmen für stationäre Fachbereiche, für die es keine Betten gibt. Von der Notaufnahme wird dann erwartet, dass sie sich um sie kümmern, indem sie auf Fluren und in Zimmern stationäre Pflege (und manchmal auch Intensivpflege) leisten, bis ein Bett verfügbar ist oder sie aus der Notaufnahme entlassen (oder in den Himmel gelassen) werden. (Wegen der langen Verweildauer haben wir in unseren Fluren Betten mit Spezialmatratzen für Dekubitus).

Die Behauptung, die Zahl der Einweisungen in die Notaufnahmen sei niedriger als im Sommer (wie es derzeit der Fall ist), vermittelt also kein Bild von der tatsächlichen Überlastung der Notaufnahmen. Man muss sich die Zahl der Patienten ansehen, die auf ein Bett warten. Wir sind daran gewöhnt, dass es im Winter zu Spitzen- und Tiefstwerten kommt. Im Jahr 2021 warteten im Durchschnitt 25 Patienten gleichzeitig in der Abteilung (mindestens einen Tag lang), ohne dass es im Sommer zu einer Entspannung kam. Dieses Jahr sind es im gleichen Zeitraum 45, und der Sommer war der schlimmste aller Zeiten. Die Zahl der Notfälle ist zurückgegangen, aber die Zahl der aufgenommenen Patienten, die tagelang in der Abteilung warten, hat sich mehr als verdoppelt.

Abgesehen davon verfügen wir über robuste Triage-Systeme (die bis zum Äußersten ausgereizt werden), bei denen Erkrankungen, die sofort behandelt werden müssen, innerhalb von 15 Minuten nach Ankunft aufgenommen werden (Herzinfarkt, Schlaganfall, Sepsis, Blutungen usw.). Das System ist nicht perfekt, aber im Wesentlichen werden diese Patienten als „zeitabhängige Zustände“ identifiziert und zur sofortigen Beurteilung in den Wiederbelebungsraum gebracht. Einige werden vom Rettungsdienst als „Stand-by“-Anrufe gekennzeichnet, und manchmal bringen die Sanitäter die Patienten direkt dorthin, wo sie z. B. eine dringende kardiologische Behandlung erhalten können, um die Schäden eines Herzinfarkts zu minimieren. Andererseits bin ich mir der jüngsten Probleme bewusst, bei denen es bei einigen Patienten zu erheblichen Verzögerungen bei den Reaktionszeiten der Krankenwagen kam und die Prioritäten falsch gesetzt wurden.

Zeitabhängige Erkrankungen werden auf dieselbe Weise behandelt wie immer, und daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Verzögerungen bei der Behandlung dieser Erkrankungen zu dem jüngsten Anstieg der Übersterblichkeit beitragen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Zahl der Herzinfarkte und Schlaganfälle deutlich zugenommen hat, auch wenn es einige Zeit dauern wird, dies anhand von Daten nachzuweisen.

Ich habe darüber nachgedacht, was die Ursache für die beobachtete Übersterblichkeit sein könnte. Vor allem im Bereich der Krankenwagen spielen viele Faktoren eine Rolle, und es ist schwierig, den größten Faktor zu bestimmen, da die Daten einfach nicht verfügbar sind.

Personalausstattung im Rettungsdienst

Die Personalausstattung der Krankenwagen war in den letzten zwei Jahren ein Problem. Die Sanitäter haben in den letzten Jahren massiv „Covid“-Urlaub genommen. Wie beim Krankenhauspersonal wurde erwartet, dass jeder hartnäckige Husten (vor dem Test), jeder positive Test oder sogar der Kontakt mit jemandem, der positiv getestet wurde, zu einer 10-14tägigen Beurlaubung führt. Jeder Sanitäter, der als „gefährdet“ eingestuft wurde, musste sich ebenfalls freistellen lassen. Dies hatte zur Folge, dass weniger Krankenwagen mit Sanitätern auf der Straße unterwegs waren. Wir hatten private „Krankenwagen“, einschließlich der Johanniter und des Roten Kreuzes, die den Krankentransport ergänzten. Das war ein wichtiger Faktor, der jetzt aber an Bedeutung verliert, da es weniger Infektionen gibt und der „Covid“-Urlaub wieder zum Krankenurlaub wird.

Krankenhaus-Chaos

Aus Angst vor Anschuldigungen, die Krankenhäuser seien für die Verbreitung von Krankheiten verantwortlich, wurden übereifrige Trennungssysteme eingeführt. Die Patienten wurden in der Notaufnahme in Gruppen eingeteilt und warteten auf ihre Klassifizierung: PCR-positiv, PCR-negativ, Covid-gesichert, Covid-exponiert, klinischer Covid ohne Testergebnis usw. Diese Patienten konnten nur dann in ein Stationsbett aufgenommen werden, wenn in ihrer Kategorie ein Bett frei war. Dieses Problem wurde noch dadurch verschärft, dass Betten auf der Station wegen „sozialer Distanzierung“ geschlossen wurden. Wenn ein Patient wiederbelebt werden musste, wurde dies aufgrund der Covid-Regeln in dem einzigen (winzigen) Unterdruckraum der Abteilung durchgeführt.

Die Patienten wurden in Krankenwagen untergebracht, bis ein separater Raum in der Notaufnahme gefunden werden konnte, da die gesamte Abteilung auf eine einzige Krankheit ausgerichtet war. In einigen Krankenhäusern war es nicht ungewöhnlich, dass man die ersten 24 Stunden der Krankenhausbehandlung auf dem Rücksitz eines Krankenwagens verbrachte. Einige Krankenhäuser rechneten die Zeit in der Ambulanz nicht auf die Verweildauer des Patienten in der Abteilung an, so dass ein perverser Anreiz bestand, die Patienten in der Ambulanz zu behalten.

Gemeinschaftliches Chaos

Für diejenigen, die es noch nicht bemerkt haben: Für viele besteht die Allgemeinmedizin heute aus einem telefonischen Triage-Dienst und einem „Impfdienst“. Für viele Menschen bedeutet dies, dass ihre einzige Möglichkeit der medizinischen Versorgung die Notaufnahme ist, und die einzige Möglichkeit, dorthin zu gelangen, ist ein Krankenwagen. Wo früher in einem Pflegeheim möglicherweise ein Hausarzt aufgesucht wurde, werden jetzt Probleme durch einen Anruf bei 999 gelöst.

Trotzdem wurden im Jahr 2022 insgesamt weniger Patienten in die Notaufnahme eingeliefert als im Vergleichszeitraum 2021 (was einen massiven Anstieg gegenüber den leeren Abteilungen während der Schließungen bedeutete). Leider sind die Patienten viel kränker, älter oder können es einfach nicht ertragen, dass die formale Untersuchung eines komplexen Problems weiter aufgeschoben wird. Jeder dieser Patienten benötigt mehr Zeit und bleibt länger. Wir haben die gleiche Anzahl von Mitarbeitern, um die 300 neuen Patienten zu behandeln, egal ob die Abteilung leer ist oder über 70 Patienten dort leben. In unserer Notaufnahme war es ein „Niemals-Ereignis“, einen Patienten in einem Krankenwagen zu behalten, aber in letzter Zeit wurden wir von der allgegenwärtigen „Infektionskontrolle“ überstimmt, die jetzt diktiert, wer reinkommen darf. Ein Krankenwagen, der als Wartesaal benutzt wird, ist ein Krankenwagen, der nicht für einen anderen Notfall umgedreht werden kann.

Ab Juli 2021 begannen die Wartezeiten für Krankenwagen zu steigen. Zu diesem Zeitpunkt war der „Freedom Day“ der Winter-Covid-Beschränkungen endlich gekommen, und die Patienten hatten genug davon. Es kam zu einem massiven Anstieg der Krankenhauseinweisungen (vielleicht begleitet von ein wenig Schuldgefühlen darüber, wie mit den älteren Menschen umgegangen wurde), und die Patienten kamen. Ein Teil dieser Patienten war Opfer der unzureichenden medizinischen Versorgung während der Schließung. Vor kurzem sah ich unter anderem einen Patienten mit einer gefährlich geschwollenen Bauchaorta – einem Aneurysma -, das eine Größe erreicht hatte, die eine Operation erforderlich machte, um einen Riss und den Tod zu verhindern. Die Operation wurde zweimal abgesagt, was dazu führte, dass der Patient erneut in meiner Abteilung behandelt wurde, nachdem das Aneysma katastrophal und tödlich geplatzt war.

Allerdings habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr so viele Patienten mit Herzinfarkten und Schlaganfällen gesehen. Der Zeitpunkt des Anstiegs fiel mit den Impfprogrammen zusammen. Korrelation ist keine Kausalität (es sei denn, sie passt in die Erzählung). Gestern habe ich einen sehr fitten jungen Mann ohne kardiovaskuläre Risikofaktoren gesehen, der bereits zweimal geimpft worden war. Trotz gesunder Nieren hatte er einen Herzzelltodtest, dessen Ergebnis in die Höhe schoss (Troponin von über 800), nachdem er beim Sport Schmerzen in der Brust hatte. Ich befürchte, dass das Spike-Protein oder andere Faktoren die Zellen der Blutgefäßauskleidung so geschädigt haben, dass es bei sportlicher Betätigung zu Krämpfen oder zum Aufbrechen von Plaques in den Herzkranzgefäßen kommt, was zu Herzinfarkten führt. Es gibt inzwischen zu viele Profi- und Amateursportler, die nach einer Impfung akute Herzmuskelschäden erleiden, als dass dies ein Zufall sein könnte. Und es scheint sich leider um eine Wirkung zu handeln, die noch viele Monate nach der Injektion anhalten kann. Wir dürfen zwar offen über die gesundheitlichen Folgen der Sperren sprechen, nicht aber über mögliche Folgen der Impfstoffe.

Der Druck auf die Notaufnahmen ist also multifaktoriell. Er ergibt sich aus den Veränderungen bei der Überweisung von Patienten an Fachärzte, aus der Rolle, die die Abteilungen als Überlaufstation übernommen haben, und aus den zusätzlichen Zwängen, die mit den Covid-Vorschriften eingeführt wurden. Zusätzlich zu diesen Problemen haben die kränkeren Patienten, die wir selbst im Sommer gesehen haben, einen katastrophalen Druck auf das System ausgeübt. Die Folge davon ist, dass die Krankenwagen ihre Patienten nicht absetzen können und für Anrufe nicht zur Verfügung stehen, sodass die Wartezeiten für Krankenwagen in die Höhe geschnellt sind. Wir können als Notärzte nur sehr wenig tun. Was wir wirklich benötigen, ist eine nachhaltige Lösung für diese grundlegenden Probleme.