Better Way Conference – Interviews: Sendereihe TEIL 2/3

Im zweiten Teil der dreiteiligen Interview-Sendereihe der Better Way Conference sehen Sie heute zwei deutsche Ärzte: Dr. Rolf Kron und Dr. Wolfgang Wodarg. Dr. Kron hat das Anliegen, dass die Wahrheit in Zusammenhang mit Corona weltweit und auch durch die Mainstream-Medien sehr bald auf den Tisch kommt und die zu Unrecht kriminalisierten Ärzte rehabilitiert werden. Er ruft Verantwortliche dazu auf, an „das Morgen und an die Zukunft unserer Kinder zu denken“. Dr. Wodarg spricht angesichts der gegenwärtigen Krise von einer notwendigen Abkehr und Neuentwicklung, sowohl beim Einzelnen als auch in Gemeinschaften. Im Speziellen äußert er ganz konkrete Wünsche an die Medien und wie sie zum Wohle der Gesellschaft funktionieren können.