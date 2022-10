Diese Art von Essen lässt Ihr Gehirn schrumpfen

Der Verzehr von stark verarbeiteten Fast Foods wird mit einer Schrumpfung des Gehirns und Neurodegeneration in Verbindung gebracht, die die kognitiven Funktionen beeinträchtigen.

Die Menschen nehmen heute täglich etwa 650 Kilokalorien mehr zu sich als in den 1970er-Jahren, eine Menge, die einer Fast-Food-Mahlzeit, bestehend aus einem Burger, Pommes frites und einem alkoholfreien Getränk, entspricht

Schlechte Ernährung und mangelnde Bewegung können zu „normalen“, aber erhöhten Blutzuckerwerten führen, selbst bei Menschen ohne Typ-2-Diabetes, was zu neurodegenerativen Prozessen beiträgt

Ein „hochnormaler“ Blutzuckerspiegel kann zu einem gestörten Nüchternblutzucker und schließlich zu Typ-2-Diabetes führen; ein gestörter Glukosestoffwechsel wird dann mit Neurodegeneration in Verbindung gebracht, die die kognitiven Funktionen beeinträchtigt

Die Autoren der vorgestellten Studie weisen darauf hin, dass der Verlust von Neuronen und Neuronenfunktionen schon früh im Leben beginnen kann, wenn man sich schlecht ernährt, und dass es schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, solche Veränderungen wieder rückgängig zu machen, wenn der Schaden erst einmal eingetreten ist; je früher man damit beginnt, seine Ernährung auf vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel auszurichten, desto besser

Der Verzehr von Fast Food – dem Inbegriff hochverarbeiteter „gefälschter“ Lebensmittel – kann sich nachhaltig auf die Gesundheit des Gehirns auswirken, und zwar so sehr, dass Forscher der Australian National University zu dem Schluss kamen, dass eine Fast-Food-Ernährung und mangelnde Bewegung bis zum mittleren Alter „irreversible“ Schäden verursachen können.

Wenn Sie im mittleren Alter sind und sich nicht optimal ernährt haben, brauchen Sie nicht in Panik zu geraten – Sie können noch heute damit beginnen, Ihre Ernährung zu ändern. Die neue Studie ist jedoch augenöffnend und verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist, wenn es darum geht, den Geist im Alter stark zu halten.

Fast Food erhöht das Risiko für Typ-2-Diabetes

In einer Übersicht der Wissenschaftler in der vorgestellten Studie stellen sie fest, dass die Menschen heute täglich etwa 650 Kilokalorien mehr zu sich nehmen als in den 1970er-Jahren – eine Menge, die einer Fast-Food-Mahlzeit, bestehend aus einem Burger, Pommes frites und einem Softdrink, entspricht. (Eine Kilokalorie, oder Kcal, entspricht 1 Kalorie, mit einem großen „C“, während 1.000 Kalorien mit einem kleinen „c“ 1 Kilokalorie entsprechen). Diese Menge entspricht etwa einem Viertel des empfohlenen täglichen Nahrungsenergiebedarfs für Männer und knapp einem Drittel für Frauen.

„Die zusätzliche Energiemenge, die die Menschen im Vergleich zu vor 50 Jahren täglich verbrauchen, bedeutet, dass viele Menschen sich ungesund ernähren“, sagte ANU-Professor Nicolas Cherbuin, Hauptautor der Studie, in einer Pressemitteilung und fügte hinzu:

Die andere große Sorge ist der übermäßige Verzehr der falschen Lebensmittel, insbesondere von Fast Food. Als Gesellschaft müssen wir aufhören zu fragen: „Willst du Pommes dazu?“, und die damit verbundene Denkweise ablegen. Wenn wir das nicht tun, müssen wir damit rechnen, dass immer mehr übergewichtige und fettleibige Menschen an schweren Krankheiten leiden.

Die Übersichtsarbeit konzentrierte sich auf die Frage, „wie normale, aber erhöhte Blutzuckerspiegel bei Personen ohne T2D [Typ-2-Diabetes] zu neurodegenerativen Prozessen beitragen und wie die Hauptrisikofaktoren für T2D-Diabetes, darunter Übergewicht, Bewegungsmangel und schlechte Ernährung, diese Auswirkungen modulieren“. Häufig entwickeln sich „hochnormale“ Blutzuckerwerte zu einer gestörten Nüchternglukose und schließlich zu Typ-2-Diabetes.

Ein gestörter Glukosestoffwechsel wird dann mit Neurodegeneration in Verbindung gebracht, die die kognitiven Funktionen beeinträchtigt. Außerdem beginnen diese Faktoren nicht erst im Alter, sondern schon viel früher, sodass ein gesunder Lebensstil im jungen Erwachsenenalter vor einem späteren kognitiven Abbau schützen kann. Dies geht aus der Studie hervor:

Die Vorstellung, dass T2D mit Neurodegeneration, kognitiver Beeinträchtigung, Demenz und Sterblichkeit verbunden ist, ist nicht neu. Allerdings wird oft angenommen, dass diese Assoziationen vor allem im hohen Alter relevant sind, obwohl es zahlreiche Belege dafür gibt, dass die pathologischen Prozesse bereits im mittleren Erwachsenenalter oder früher einsetzen.

… Es ist besonders besorgniserregend, dass die pathologische Kaskade, die zu einem höheren FBG und schließlich zu T2D führt, typischerweise schon Jahrzehnte vorher beginnt und die Gesundheit des Gehirns und die Kognition von Beginn an beeinträchtigt.

Ultrahochverarbeitete Lebensmittel führen zu Insulinresistenz

Dr. Suzanne De La Monte von der Brown University hat ebenfalls Untersuchungen durchgeführt, die zeigen, dass systemische Insulinresistenzerkrankungen, die mit Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes einhergehen, die Neurodegeneration fördern. Sie schrieb in der Zeitschrift Panminerva Medica:

Insulinresistenz-Erkrankungen wie Alzheimer, Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes mellitus (T2DM), nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) und das metabolische Syndrom sind in modernen Hightech-Gesellschaften weitverbreitet und verursachen hohe Kosten, da sie einen großen Teil der Gesundheitsbudgets verschlingen, zu Behinderungen führen und einen vorzeitigen Tod verursachen. Der ungebremste Appetit auf stark verarbeitete, stärkehaltige, fett- und kalorienreiche Lebensmittel verschlechtert buchstäblich den Gesundheitszustand in allen Altersgruppen in den Vereinigten Staaten. Dank der umfangreichen nationalen und internationalen Forschungsanstrengungen des letzten Jahrzehnts ist nun klar, dass Insulinresistenz jedes Organ und jedes Gewebe im Körper befallen kann.

Zu den Folgen gehören Defizite im Energiestoffwechsel, verstärkte Entzündungen und oxidativer Stress sowie die Anfälligkeit für Zelldegeneration und Zelltod. Nicht zuletzt dank der kommerziellen Verlockungen für Unwissende, die den bequemen Lebensstil des Westens suchen, breiten sich die Krankheiten der Insulinresistenz rasch in der ganzen Welt aus und beginnen, ihren Tribut für die globale Gesundheit zu fordern.

Schlechte Ernährung kann Ihr Gehirn schrumpfen

Weltweit sind mehr als 39 % der Bevölkerung übergewichtig und 13 % fettleibig – das Dreifache des Wertes von 1975. Dieser Prozentsatz ist in entwickelten Gebieten wie Europa und Amerika sogar noch höher, wo die Prävalenz 50 bis 60 % beträgt. In der vorgestellten Studie heißt es: „Ernährung und körperliche Aktivität sind die wichtigsten Determinanten für Adipositas [Übergewicht oder Fettleibigkeit]. Fettleibigkeit wiederum wird mit negativen Veränderungen im Gehirn in Verbindung gebracht. Die Forscher stellten fest:

Insgesamt deutet die vorgelegte Evidenz … stark darauf hin, dass anhaltend erhöhte FBG [Nüchternblutzucker] mit einer Schrumpfung des Gehirns, einem fortschreitenden Funktionsverlust in mehreren kognitiven Bereichen, der Entwicklung von Demenz und schließlich einem vorzeitigen Tod verbunden sind.

Es ist auch klar, dass die Hauptrisikofaktoren der T2D in erheblichem Maße zu diesen Auswirkungen beitragen und dass die klinische T2D das größte Risiko für die zerebrale Gesundheit darstellt.

Sowohl Diabetes als auch ein höherer Nüchternglukosespiegel werden mit einem geringeren Gesamtvolumen des Gehirns in Verbindung gebracht. In der Fachzeitschrift Radiology veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen außerdem, dass Fettleibigkeit zu Veränderungen in der Gehirnstruktur führen kann und bestimmte Regionen schrumpfen lässt. Bei Männern wurde ein höherer Gesamtkörperfettanteil mit einem geringeren Volumen der grauen Substanz im Gehirn in Verbindung gebracht. Insbesondere war ein um 5,5 % höherer Gesamtkörperfettanteil mit einem um 3.162 mm3 geringeren Volumen der grauen Substanz verbunden.

Die graue Substanz ist die äußere Schicht des Gehirns, die mit hochrangigen Gehirnfunktionen wie Problemlösung, Sprache, Gedächtnis, Persönlichkeit, Planung und Urteilsvermögen in Verbindung gebracht wird. In einer Studie, über die Sci News14 berichtete, wurde bei Männern ein um 5,5 % höherer Gesamtkörperfettanteil mit einem um 27 mm3 kleineren Volumen des Globus pallidus in Verbindung gebracht, ein Zusammenhang, der auch bei Frauen beobachtet wurde.

Bei Frauen wurde ein um 6,6 % höherer Gesamtkörperfettanteil mit einem um 11,2 mm3 kleineren Globus pallidus-Volumen in Verbindung gebracht. Laut Frontiers in Neuroanatomy ist der Globus pallidus eine Hirnregion, die bei einer Reihe von Funktionen eine Rolle spielt, darunter Motivation, Kognition und Handlung. Fettleibigkeit wird auch mit Veränderungen der Mikrostruktur der weißen Substanz in Verbindung gebracht, die mit der kognitiven Funktion zusammenhängen kann.

Forscher der Universität Loughborough in England haben außerdem herausgefunden, dass Übergewicht in der Körpermitte die Gesundheit des Gehirns beeinträchtigen und sogar zu einer bedenklichen Abnahme des Gehirnvolumens führen kann.

An der Studie nahmen 9 652 Personen mit einem Durchschnittsalter von 55,4 Jahren (plus/minus 7,5 Jahre) teil, die sowohl den Body-Mass-Index (BMI) – eine fehlerhafte Formel, bei der das Gewicht durch das Quadrat der Körpergröße geteilt wird – als auch das Verhältnis von Taille zu Hüfte (WHR) ermittelten. (Ich bin überzeugt, dass das Verhältnis von Taille zu Hüfte ein zuverlässigerer Indikator für das künftige Krankheitsrisiko ist als der BMI, da ein höheres Verhältnis darauf hindeutet, dass Sie mehr viszerales Fett haben – ein Maß, über das der BMI nichts aussagt).

Wie in Science Alert erläutert, hatten Teilnehmer mit einem BMI und einer WHR im gesunden Bereich ein durchschnittliches Volumen der grauen Substanz des Gehirns von 798 Kubikzentimetern, das jedoch bei den Teilnehmern mit einem hohen BMI und einer hohen WHR auf 786 Kubikzentimeter sank.

Zucker zum Frühstück könnte Sie später hungriger machen

Wenn Sie dazu neigen, Ihren Tag mit einer Schüssel zuckerhaltiger Cornflakes, einem Donut oder einem Gebäckstück zu beginnen, könnten Sie sich auf einen Tag mit ungesundem Essen einstellen. Untersuchungen haben nämlich ergeben, dass der Konsum großer Mengen Zucker am Morgen dazu führen kann, dass Sie sich vor dem Mittag- und Abendessen hungriger fühlen und zu diesen Mahlzeiten mehr essen.

Hinzu kommt, dass Menschen, die größere Mengen an Snacks, Desserts, Fast Food und Schokoriegeln verzehren, eher mit Esssucht zu kämpfen haben. Insbesondere bei denjenigen, die Fast Food verzehrten, war die Wahrscheinlichkeit der Esssucht bei den Studienteilnehmern am höchsten, die fünf oder mehr Portionen Hamburger, Pommes frites und Pizza pro Woche zu sich nahmen.

Längerfristig betrachtet, ergab die Studie Health Promotion Perspectives, dass der häufige Verzehr von Fast Food mit einer Reihe von Problemen verbunden ist, die über die Gesundheit des Gehirns hinausgehen, darunter:

Übergewicht und Zunahme von Bauchfett

Beeinträchtigung der Insulin- und Glukosehomöostase

Lipid- und Lipoproteinstörungen

Induktion von systemischen Entzündungen und oxidativem Stress

Erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Diabetes, metabolischem Syndrom und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Der drei- oder mehrmalige Verzehr von Fast Food pro Woche wird sogar mit einem erhöhten Risiko für schweres Asthma, Rhinokonjunktivitis und Ekzeme bei Jugendlichen und Kindern in Verbindung gebracht.

Je früher Sie anfangen, sich gesund zu ernähren, desto besser

Es ist nie zu spät, Ihre Ernährung positiv zu verändern. Je früher Sie jedoch damit beginnen, Ihre Ernährung auf vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel auszurichten, desto besser. Die Autoren der vorgestellten Studie weisen sogar darauf hin, dass der Verlust von Neuronen und Neuronenfunktionen schon früh im Leben beginnen kann, wenn man sich schlecht ernährt, und dass es schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, solche Veränderungen rückgängig zu machen, wenn der Schaden erst einmal entstanden ist.

Cherbuin: „Der Schaden, der angerichtet wird, ist nahezu unumkehrbar, sobald eine Person die Lebensmitte erreicht hat, daher raten wir jedem dringend, sich so früh wie möglich gesund zu ernähren und in Form zu kommen – vorzugsweise in der Kindheit, aber auf jeden Fall im frühen Erwachsenenalter“. Er fuhr fort:

Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass Ratschläge zur Verringerung des Risikos von Gehirnproblemen, einschließlich des Risikos, an Demenz zu erkranken, meist erst im Alter von 60 Jahren oder später erteilt werden, wenn das Pferd „rechtzeitige Prävention“ bereits abgezäumt ist.

Viele Menschen, die an Demenz und anderen Anzeichen einer kognitiven Dysfunktion, einschließlich schrumpfender Gehirne, leiden, haben ihr Risiko ihr ganzes Leben lang erhöht, indem sie zu viel schlechtes Essen zu sich genommen und sich nicht genug bewegt haben. Eine der besten Chancen, vermeidbaren Gehirnproblemen vorzubeugen, besteht darin, sich schon in jungen Jahren gesund zu ernähren und zu bewegen.

Welche Art von Ernährung ist am besten für Ihr Gehirn?

So wie verarbeitete Fast Foods das Gehirn schädigen können, können nährstoffreiche Vollwertkost es schützen. Sogar in Bezug auf die psychische Gesundheit ist eine qualitativ hochwertige Ernährung mit besseren Ergebnissen verbunden, während ein erhöhter Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln das Risiko von Angstzuständen und Depressionen erhöht. Wie in Nature Reviews, Neuroscience weiter ausgeführt:

Wir wissen heute, dass bestimmte Nährstoffe die kognitiven Fähigkeiten beeinflussen, indem sie auf molekulare Systeme oder zelluläre Prozesse einwirken, die für die Aufrechterhaltung der kognitiven Funktion entscheidend sind. Daraus ergibt sich die spannende Möglichkeit, dass Ernährungsmanipulationen eine praktikable Strategie sind, um die kognitiven Fähigkeiten zu verbessern und das Gehirn vor Schäden zu schützen, die Reparatur zu fördern und den Auswirkungen des Alterns entgegenzuwirken.

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Auswirkungen der Ernährung auf das Gehirn mit den Wirkungen anderer Lebensstilmodalitäten wie Bewegung und Schlaf verknüpft sind.

Die Reduzierung des Verzehrs von verarbeiteten Lebensmitteln und der Verzicht auf Zuckerzusatz sind zwar unerlässlich, aber ich empfehle, noch einen Schritt weiterzugehen und eine ketogene Diät zum Schutz der Gesundheit Ihres Gehirns einzuführen. Wenn Ihr Körper Fett als primären Brennstoff verbrennt, entstehen Ketone, die nicht nur sehr effizient verbrennen und ein hervorragender Brennstoff für Ihr Gehirn sind, sondern auch weniger reaktive Sauerstoffspezies (ROS) und weniger Schäden durch freie Radikale erzeugen.

Eine Ketonart namens Beta-Hydroxybutyrat ist auch ein wichtiger epigenetischer Akteur, der erhebliche Auswirkungen auf die DNA-Expression hat und die Entgiftungswege sowie die körpereigene Antioxidantienproduktion fördert. Beta-Hydroxybutyrat stimuliert auch spezifische Rezeptoren auf den Zellen, die sogenannten G-Proteine.

Wenn diese Rezeptoren während einer milden Ketose durch das Beta-Hydroxybutyrat markiert werden, trägt es dazu bei, die Aktivierung von Signalwegen zu verringern, die zu Entzündungen führen, und Entzündungen sind eine treibende Kraft bei fast allen chronischen Krankheiten, einschließlich der Alzheimerschen Krankheit.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie jedoch, wenn Sie die ketogene Ernährung mit intermittierendem Fasten kombinieren. Die ketogene Diät bietet viele der gleichen gesundheitlichen Vorteile wie Fasten und intermittierendes Fasten, aber wenn sie zusammen durchgeführt wird, werden die meisten Menschen deutliche Verbesserungen ihrer Gesundheit erfahren.

Die Einzelheiten sind in meinem Buch „Fat for Fuel“ nachzulesen. Ferner sind einzelne Nährstoffe und Lebensmittel wie Omega-3-Fettsäuren auf tierischer Basis, Bio-Eigelb aus Weidehaltung, Kokosnussöl und Blaubeeren ebenfalls hervorragende Lebensmittel zur Förderung des Gehirns.

Es wurde festgestellt, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die ihre Ernährung verbesserten und dreimal pro Woche Sport trieben, ihre Gehirnfunktion nach nur sechs Monaten verbessern konnten. Egal, was Sie bisher gegessen haben, es ist ein guter Zeitpunkt, sich gesünder zu ernähren und aktiv zu werden – Ihr Gehirn wird es Ihnen danken.