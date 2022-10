Versicherungsgesellschaft als auch ein Gesundheitsdienstleister: Ihr Risiko, COVID zu bekommen, steigt mit jeder Spritze

childrenshealthdefense.org: Macht sich Kaiser Permanente, das sowohl eine Versicherungsgesellschaft als auch ein Gesundheitsdienstleister ist, langsam Sorgen über die übermäßige Zahl von Krankheiten, die es zu verzeichnen hat?

Kaiser Permanente ist sowohl eine Versicherungsgesellschaft als auch ein Gesundheitsdienstleister. Sie verhandelt einmal im Jahr mit den Arbeitgebern, um ihre Krankenversicherungstarife festzulegen.

Ich frage mich, ob sich Kaiser Permanente angesichts der übermäßigen Krankheitsfälle, die es verzeichnet, Sorgen macht. Wenn Menschen zu krank sind, um zu arbeiten, verlieren sie ihre Krankenversicherung.

Was aber, wenn sie etwas krank sind, aber weiter arbeiten? Was ist, wenn ihre chronischen, geheimnisvollen Krankheiten einen größeren Teil der medizinischen Versorgung in Anspruch nehmen, als Kaiser erwartet hat?

Kaiser könnte bereit sein, ein wenig die Wahrheit zu sagen, während es versucht, zu berechnen, wer für diesen unerwarteten Schlag zahlen wird, der vermutlich nicht im Jahr 2021 aufhört, sondern weitergeht.

Daniel Horowitz schrieb einen Artikel zu diesem Thema für die Conservative Review und machte mich auf eine Vorabdruckstudie von Kaiser aufmerksam, die am 1. Oktober veröffentlicht wurde. Auf Seite 30 können Sie die Tabelle (unten) sehen, die zeigt, wie gut drei Impfungen bei mehr als 120.000 Kaiser-Versicherten, die während Omikron auf COVID-19 getestet wurden, gewirkt haben.

Kaiser tat etwas Ungewöhnliches: Es sequenzierte 16.418 positive COVID-19-Proben, um die Omikron-Subvariante zu bestimmen, mit der die Versicherten infiziert waren.

Dabei stellte sich heraus, dass die Wirksamkeit bei 4 von 5 Omikron-Subvarianten 150 Tage (fünf Monate) nach der Impfung in den negativen Bereich gefallen war und Kaiser’s dreifach geimpfte Versicherte ein höheres Risiko hatten, COVID-19 zu bekommen als ungeimpfte.

VBerfasser: Hung Fu Tseng, Bradley K. Ackerson, Katia J. Bruxvoort, Lina S. Sy, Julia E. Tubert, Gina S. Lee, Jennifer H. Ku, ORCID-Profil ansehenAna Florea, Yi Luo, Sijia Qiu, Soon Kyu Choi, Harpreet S. Takhar, Michael Aragones, Yamuna D. Paila, Scott Chavers, Lei Qian

VE steht für die Wirksamkeit des Impfstoffs (Effektivität). Die vertikalen Linien zeigen die Null-Wirksamkeit an.

Sie können sehen, wie die Wirksamkeit zwischen 14 und 30 Tagen nach der Impfung schnell abnimmt (das ist die kurze Zeit der Flitterwochen, in der die Impfung tatsächlich wirkt), dann nach einem bis drei Monaten, nach drei bis fünf Monaten noch weiter abnimmt, und danach sind Sie aufgeschmissen.

Alle Punkte links von der Linie zeigen eine negative Wirksamkeit an – das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer COVID-19-Infektion nimmt zu.

Nach fünf Monaten war die Wahrscheinlichkeit, sich mit Omicron BA.2, BA.2.12.1, BA.4 und BA.5 zu infizieren, höher, wenn man geimpft worden war. Jeder graue Balken steht für eine neue Untervariante.

Das obige Diagramm enthält zwei Diagramme. Das linke Diagramm vergleicht die dreifach Geimpften mit den nicht Geimpften, während das rechte Diagramm die dreifach Geimpften mit den zweifach Geimpften vergleicht.

Noch schlimmer für die Geimpften ist, dass die dreifach Geimpften nach fünf Monaten ein höheres Risiko haben, an COVID-19 zu erkranken, als die zweifach Geimpften (siehe rechte Seite des Diagramms).

Also bitte aufhören. Es wird mit jeder Impfung schlimmer.