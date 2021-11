Gates – Impfstoffe und Bevölkerungswachstum

armstrongeconomics.com: Bill Gates kann einfach nicht so dumm sein. Er betreibt reine Sophisterei, um seine Agenda zum Bevölkerungswachstum und Klimawandel zu verkaufen. Der Fehler, den die Menschen hier machen, ist, dass sie die Dritte Welt nach unserer Lebensweise beurteilen. Gates behauptet, dass wir alle Menschen auf der Welt impfen müssen, damit sie ein gesünderes Einzelkind bekommen und nicht mehr als ein Kind brauchen. Dieser Plan wird die Bevölkerung um 50 % reduzieren. Gates fuchtelt wild mit den Händen und versucht verzweifelt, seinen Behauptungen Nachdruck zu verleihen, um sie zu verdeutlichen. Es könnte gefährlich sein, zu nahe bei ihm zu sitzen. Man könnte mit dem Ellbogen in die Augen gestoßen werden. Aber ist das alles nur eine Lüge? Fördert Bill Gates LGB-Beziehungen, um auch die Bevölkerung zu reduzieren?

Diejenigen, die diese Schätzungen der Weltbevölkerung seit dem Beginn der aufgezeichneten Geschichte erstellt haben, haben eine lineare Progression geschaffen, die FALSCH ist und niemals Kriege oder Krankheiten widerspiegelt. Der Schwarze Tod reduzierte die Bevölkerung in den meisten Gebieten um 50 %. Sie schätzen, dass die Weltbevölkerung zwischen 1200 und 1500 von 360 Millionen auf 450 Millionen anstieg. In ihren Schätzungen gibt es NIEMALS einen einzigen Rückgang. Sie haben die Geschichte der Seuchen völlig ignoriert. Die Pockenplage löschte oft 50 bis 70 % der Bevölkerung aus.

Das Klima hat enorme Auswirkungen auf die Bevölkerung. Sogar Studien an Feldmäusen haben gezeigt, dass sie mehr Nachkommen produzieren, wenn Nahrung im Überfluss vorhanden ist, und weniger Babys, wenn die Nahrung knapp ist. Ebbe und Flut des Klimas hatten einen großen Einfluss auf das Bevölkerungswachstum, ebenso wie die wirtschaftliche Expansion. Mit dem Aufschwung von Imperien ging die Geburtenrate zurück, da die Menschen nicht mehr so viele Kinder zum Überleben brauchten und die Geburtenrate sank.

Selbst in China ist die Zahl der Neugeborenen in den letzten fünf Jahren um 40 % gesunken (von 18 Millionen im Jahr 2016 auf 12 Millionen im Jahr 2020), und die Behörden setzen alle Hebel in Bewegung, um die Menschen zum Kinderkriegen zu bewegen. Im Jahr 2013 musste China ein Gesetz verabschieden, dass die Kinder ihre Eltern besuchen müssen. Ältere Paare begannen, Mädchen aus Südostasien zu importieren, die sich um sie kümmern und ihnen das Eigentum überlassen sollten. Es ist noch nicht lange her, da galt in China die Ein-Kind-Regel, die dazu führte, dass viele Mädchen ausgesetzt wurden, um von Westlern adoptiert zu werden.

Je größer der wirtschaftliche Aufschwung, desto stärker der Rückgang der Geburtenrate. Dieser Trend ist in der gesamten industrialisierten Welt zu beobachten. In Japan, Europa und Amerika sind die Geburtenraten mit dem wirtschaftlichen Aufschwung erheblich zurückgegangen. Russland zahlte 9.000 Dollar für Frauen, um Kinder zu bekommen, weil die Bevölkerung nur mit dem wirtschaftlichen Aufstieg zurückgeht. Beruht Gates‘ Angst vor der Bevölkerung und dem Klimawandel auf linearen Projektionen, die an der Realität vorbeigehen? Wurde er durch die Bemühungen seines Vaters, mit Planned Parenthood Schwangerschaftsabbrüche in Minderheitengebieten zu ermöglichen, einer Gehirnwäsche unterzogen?

Im alten Rom wurde Abtreibung regelmäßig von den Armen, den Sklaven, den Kaufleuten und der königlichen Klasse praktiziert. Es wurde nicht bedacht, dass eine Abtreibung die Tötung eines Kindes bedeutet. Im römischen Recht gab es nichts, was einen solchen Akt kriminalisierte. Selbst bei Ovid finden wir eine Passage über Abtreibung, in der seine Geliebte sein Kind abtrieb und er sich wünschte, sie wäre mit dem Kind gestorben. Er schrieb:

„Diejenige, die als erste versuchte, die zarte Frucht, die sie in sich trug, aus ihrem Schoß zu vertreiben, verdiente es, in dem Kampf, zu dem sie eingeladen hatte, umzukommen.“…. „Hätten die Mütter in der Kindheit der Welt diesen verruchten Brauch befolgt, wäre das Menschengeschlecht vom Erdboden verschwunden…“ Die Liebenden 2.14

Es war Kaiser Augustus (27 v. Chr. – 14 n. Chr.), der seine Tochter Julia wegen ihrer Sexorgien verbannte und auch Ovid wegen seiner Ermutigung ans Schwarze Meer verbannte. Augustus war es auch, der Familiengesetze erließ, um die Männer zur Heirat zu zwingen, denn die lateinische Bevölkerung ging zurück, während die Wirtschaft florierte. Eheschließungen in der Römerzeit waren Vereinbarungen zwischen zwei römischen Familien. Das Mädchen wurde kurz nach der Pubertät mit einem geeigneten Mann verheiratet, der in der Regel 10 bis 15 Jahre älter war. Die Eltern berieten sich mit Freunden, um geeignete Partner zu finden, die den Reichtum oder die Stellung der Familie verbessern konnten. Im alten Ägypten konnte man sich glücklich schätzen, wenn man seine Schwester heiraten konnte, um den Reichtum in der Familie zu halten.

In Rom gab es ganz bestimmte Gesetze für die Ehe. Eine richtige römische Ehe konnte nur geschlossen werden, wenn die Braut und der Bräutigam römische Bürger waren oder eine Sondergenehmigung, das sogenannte conubium, erhalten hatten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der römischen Geschichte war es freigelassenen Sklaven untersagt, Bürger zu heiraten. Diese Beschränkung wurde von Augustus aufgehoben, der im Jahr 18 v. Chr. im Rahmen seiner Familiengesetze die Bevölkerung vergrößern wollte. Einer befreiten Sklavin war es jedoch nach wie vor verboten, einen Senator zu heiraten.

Die Geburtenraten sind im Laufe der Geschichte immer mit dem Wirtschaftswachstum zurückgegangen. Die höheren Geburtenraten in Indien und Afrika, die Bill Gates in seinen Träumen gequält haben, sind in agrarisch geprägten Volkswirtschaften zu finden, in denen die Menschen Kinder für ihre Rente brauchen. Der Grund dafür ist ganz einfach. In einer Agrargesellschaft hat man mehr Kinder, denn sie sind der Ruhestand und sorgen dafür, dass man im Alter versorgt ist und der Hof weiter produzieren kann. In der Regel hatte man mehrere Kinder, auch weil die Sterblichkeitsrate hoch war. Selbst das gesetzliche Mindestalter für Mädchen liegt in den meisten Ländern der Welt bei 14 Jahren. Die einzigen Länder, in denen das Mindestalter 18 Jahre beträgt, sind die Vereinigten Staaten und die Türkei. Diese niedrigeren Altersgrenzen außerhalb der Vereinigten Staaten spiegeln die alte Tradition wider, bald nach der Pubertät zu heiraten, denn die Lebenserwartung war ebenfalls niedriger und lag manchmal bei den späten 40ern. Ein Mädchen wartete also nicht, bis es die dreißig überschritten hatte, um zu heiraten. Wenn das Kind zwanzig Jahre alt wurde, war sie in den meisten Fällen noch nicht als Mutter da.

Während die Sozialversicherung während der Weltwirtschaftskrise als große Erleichterung gepriesen wurde, bestand das Problem, das sie mit sich brachte, darin, dass sie die jahrtausendealte Familienstruktur der Verantwortung grundlegend veränderte. Die Menschen bekamen Kinder, und diese sorgten ihrerseits für ihre Eltern im Alter. Heute sparen nur noch wenige Kinder für ihre Eltern, und sie gehen davon aus, dass es die Aufgabe des Staates ist, sich im Alter um sie zu kümmern – nicht mehr die Kinder. Dann nahmen die Politiker das Geld und nutzten es als Schmiergeldkasse, um es mit ihren Schulden zu füllen, und verboten ihm, jemals in das Land zu investieren.

Historisch gesehen verringerte sich der Altersunterschied in der Ehe mit der industriellen Revolution bis zu dem Punkt, an dem er um 1900 nur noch 50 % betrug, und fiel dann bis 1930 auf vielleicht 10 bis 15 Jahre zurück. Mit der Einführung der Sozialversicherung änderte sich auch der gesamte Heiratstrend. Der Mann bat den Vater um die Hand seiner Tochter, und die Frage lautete: Was hast du? Der Junge musste erst ein Mann werden, hart arbeiten, das Haus und die Hühner bekommen, um zu beweisen, dass er für sie und ihre Kinder sorgen konnte. Mit der Einführung des Sozialismus brach das Zeitalter zusammen und es ging nur noch um Liebe, und der Junge musste nicht mehr zum Mann werden. Selbst die Mitgift war keine Zahlung an den Jungen, damit er seine Tochter heiratete, sondern eine Zahlung an sie, damit sie zu ihrer Zukunft beitrug. Es ging darum, das Mädchen und ihre Kinder für die Zukunft zu versorgen. Erst nach der Weltwirtschaftskrise brach der Altersunterschied zusammen, und die Scheidungsrate stieg sprunghaft an, weil Mädchen von Natur aus schneller reiften als Jungen. Geld spielte für die große Regierung keine Rolle mehr, stattdessen wurden Familie, Mitgift und die Sorge um die Zukunft in den Vordergrund gestellt.

Der Vorschlag von Gates scheitert daran, dass sich diese Länder der Dritten Welt noch in der landwirtschaftlichen Phase befinden. Ihnen fehlt die wirtschaftliche Entwicklung, die die Bevölkerung reduziert. Sie brauchen die Kinder, um den Hof zu bewirtschaften, und sie brauchen sie für den Ruhestand, denn es fehlt ihnen an entsprechenden Rentensystemen. Gates‘ Alptraum vom Bevölkerungswachstum in Indien und Afrika kann durch eine Verbesserung der Wirtschaft dieser Länder gelöst werden – nicht durch Impfungen, damit sie weniger Kinder bekommen. Das ist einfach absurd. Ich habe den Eindruck, dass er nur seinem Vater folgt und versucht, der Welt die Eugenik aufzuzwingen. Doch Gates hatte drei Kinder – also ist es Eugenik. Tu, was ich dir befehle, aber nicht, was ich tue.

Für seine Behauptung, dass Kinder durch Impfungen gesünder werden und deshalb weniger Kinder bekommen, gibt es absolut keine Belege. Spenden Sie Lebensmittel, wenn das wirklich das Problem ist – aber das bringt keinen Gewinn. Gates tut dann so, als sei er der große Philanthrop, weigert sich aber im nächsten Atemzug, die Impfstofftechnologie mit anderen zu teilen, und setzt sich dafür ein, dass die reichen Industrieländer seine Impfstoffe kaufen und sie an die Dritte Welt spenden. Oh, er hat gerade zugegeben, dass sie sowieso nicht funktionieren.

Dieser Plan ist raffiniert, und das Endziel ist, ihn zum reichsten Mann in 6.000 Jahren aufgezeichneter Geschichte zu machen. Selbst die Milliardärssteuer wird seine Konkurrenz ausschalten, und er wird nie einen Cent zahlen, da er sein Vermögen steuerfrei in eine Stiftung wie Hillary gesteckt hat.

Es scheint, dass Macht wie Geld ist. Gates hat sein Streben nach Reichtum auf Macht verlagert. Je mehr er kauft, desto mehr will er.