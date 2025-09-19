Gaza Inc: Wo Völkermord kampferprobt und marktreif ist

Der Gazastreifen ist zu Tel Avivs Showroom für privatisierte Vernichtung geworden, wo Technologiefirmen, Söldner und Hilfsorganisationen in einem skalierbaren Modell des industriellen Völkermords zusammenarbeiten, das an Verbündete in aller Welt verkauft wird.

Aymun Moosavi

Der israelische Besatzungsstaat hat seinen Krieg gegen die Palästinenser in eine privatisierte Tötungsindustrie verwandelt. Der Gazastreifen ist der Ort, an dem Technologiefirmen, Söldner und Beratungsriesen Überwachung, Vertreibung und Massentötung aus Profitgründen orchestrieren. Es handelt sich nicht nur um einen Kolonialkrieg, sondern auch um einen Prototyp für den globalen Export von industrieller Ausrottung, die als Sicherheitsinnovation verpackt wird. Dieses datengesteuerte und profitorientierte Modell, das heute an den Palästinensern getestet wird, wird morgen auch anderswo zum Einsatz kommen. Eine wachsende Zahl privater Unternehmen agiert heute als unsichtbare Hand des Völkermords. Ihre Dienstleistungen reichen von der Identifizierung von Zielen für Luftangriffe über die Planung von Hungersnöten bis hin zur Unterstützung von Massenvertreibungen.

In Gaza trifft Völkermord auf Kapitalismus

Seit Anfang der 2000er Jahre haben sich private Militärfirmen (PMCs) tief in die Kriegswirtschaft eingekeilt. Unternehmen wie Blackwater (jetzt Academi) und Dyncorp International markierten einen entscheidenden Wandel und übernahmen Aufgaben, die traditionell von den nationalen Streitkräften wahrgenommen wurden.

Ursprünglich auf Sicherheit und Logistik im Irak und in Afghanistan konzentriert, haben diese Unternehmen ihre Tätigkeit ausgeweitet, indem sie Kampfunterstützung leisten und als Hauptakteure in Kriegsgebieten auf der ganzen Welt agieren, darunter in Teilen Afrikas, im Jemen und in Haiti. Die Ironie ist offensichtlich: Die Vereinigten Arabischen Emirate sind zu einer neuen Drehscheibe für diese privaten Militärfirmen geworden, die in dem Golfstaat Zuflucht finden, wo Söldner von den örtlichen Behörden besondere Privilegien erhalten.

Privatunternehmen entwickelten sich von entfernten Auftragnehmern zu aktiven Kriegshelfern, die ungestraft operieren konnten. Damit wurde der Grundstein für das heutige Modell gelegt, bei dem nicht-militärisches Personal ohne Grenzen oder Vorschriften Einfluss auf politische Ergebnisse nimmt. Ein kürzlich erschienener Drop Site News-Bericht enthüllt, wie US-Organisationen wie American Friends of Judea and Samaria (AFJS) und Friends of Israel ihren 501(c)(3) Steuerbefreiungsstatus nutzen, um Spenden direkt an israelische Militäroperationen und Siedlungen zu leiten. Diese Gruppen versorgen Einheiten wie die 646. Fallschirmjägerbrigade mit Ausrüstung wie Wärmebilddrohnen, Helmen, Westen und Erste-Hilfe-Kästen, sogar innerhalb des Gazastreifens. Über die Logistik hinaus unterstützen sie Siedlungsprojekte, setzen sich für die Annexion des besetzten Westjordanlandes ein, führen Aufklärungskampagnen zur Förderung der israelischen Souveränität durch und unterstützen die militärischen Bemühungen im Libanon gegen die Hisbollah.

Aufstieg der KI

Das Aufkommen der künstlichen Intelligenz (KI) hat den Kreis der akzeptablen Kriegsakteure erweitert und neue, lukrative Möglichkeiten der Überwachung und Informationsbeschaffung eröffnet. Israel hat sich dieses Modell zu eigen gemacht, wendet es aber mit erschreckender Präzision an. Die elitäre Einheit 8200, das digitale Gehirn des Besatzungsstaates, hat die militärische Überwachung mit der Technologie von Unternehmen verschmolzen, um den ersten KI-gestützten Völkermord der Welt zu schaffen. Tools wie Lavender und The Gospel scannen jetzt die palästinensische Kommunikation und verwenden Dialekterkennung und Metadaten, um automatisch Tötungslisten zu erstellen.

Diese Tools, die sich in erster Linie auf arabische Dialekte konzentrieren, wurden entwickelt, um Palästinenser und andere arabischsprachige Bevölkerungsgruppen zu überwachen. Unternehmen wie Palantir, Google, Meta und Microsoft Azure haben Berichten zufolge diese Projekte unterstützt und bei der Entwicklung von Lavender und anderen Überwachungssystemen geholfen. Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabien, investieren in globale Überwachungstechnologiefirmen, die die Maschinerie des Völkermords anheizen.

Mit KI-Systemen, die über Leben und Tod entscheiden, ist die Grenze zwischen militärischem Kommando und Unternehmensalgorithmus so gut wie verschwunden. Die gesamte Infrastruktur der israelischen Besatzung, von der Überwachung bis zur Ermordung, wurde ausgelagert, rationalisiert und verkauft.

Von kampferprobten Waffen bis zur algorithmischen Apartheid

Israels Wirtschaft ist auf einem militarisierten Kapitalismus aufgebaut. Seine 14,8 Milliarden Dollar an Waffenverkäufen allein in diesem Jahr werden durch eine ebenso zynische wie effektive Marketinglinie gestützt: „Schlachtgetestet“ an Palästinensern. Ein Paradebeispiel sind die Waffen von Smartshooter, einer israelischen Firma, die das britische Militär seit Juni 2023 im Rahmen eines 4,6-Millionen-Pfund-Geschäfts (5,7 Millionen Dollar) mit Waffen ausstattet. Die Technologie von Smartshooter wurde von der Eliteeinheit Maglan und der Golani-Brigade der Besatzungsarmee während des Angriffs auf Gaza eingesetzt.

Der Journalist Antony Loewenstein wurde von Declassified mit den Worten zitiert:

„Smartshooter ist nur eines von vielen israelischen Unternehmen, die Ausrüstung an besetzten Palästinensern testen. Es ist ein höchst profitables Geschäft, und das Gemetzel in Gaza bremst den Handel nicht. Wenn überhaupt, dann nimmt es zu, weil viele Nationen von dem israelischen Modell der Unterwerfung und Kontrolle angezogen werden.“

Heute sind Israels Rüstungs- und Technologiesektor nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Überwachungssoftware, KI-gesteuerte Tötungslisten und automatisierte Zielsysteme werden zusammen mit Gewehren und Drohnen angeboten. Die Kriegsführung ist zu einem Sandkasten für technologische Innovationen geworden, der den Gazastreifen in ein Labor verwandelt, in dem privatisierter Völkermord perfektioniert wird. Diese Verschmelzung hat es Tel Aviv ermöglicht, seine Besatzung zu industrialisieren und ein modulares System der Unterwerfung zu schaffen, das weltweit exportiert werden kann. Was als Militarisierung der Technik begann, ist zu etwas viel Gefährlicherem geworden: der Technologisierung des Völkermords.

McGenozid

Israels Modell für Völkermord hat internationale Abnehmer. Eine kürzliche Schlagzeile in Haaretz, „Warum die Zukunft der israelischen Verteidigung in Indien liegt“, hob die gegenseitigen Vorteile der Verteidigungspartnerschaft zwischen Israel und Indien hervor. Für Tel Aviv bedeutet sie eine geringere Abhängigkeit vom Westen, während Indien einen gewissen strategischen Einfluss in Westasien gewinnt. Zwischen 2001 und 2021 hat Indien israelische Verteidigungstechnologie im Wert von 4,2 Milliarden Dollar importiert, darunter fortschrittliche Drohnen und militärische Komponenten.

In jüngster Zeit wurde Europa zum größten Waffenkäufer Israels, auf den 2024 bis zu 54 Prozent der Gesamtexporte entfallen werden. Nach dem Brexit und der Unberechenbarkeit der Regierung von US-Präsident Donald Trump hat vor allem Großbritannien seine Verteidigungskoordination mit Israel verstärkt, um sich als wichtiger Akteur in einer multipolaren Ordnung neu zu positionieren. Berichten zufolge bereitet London ein 2,69-Milliarden-Dollar-Geschäft mit Elbit Systems, Israels größtem Waffenhersteller, vor, um jährlich 60.000 britische Soldaten auszubilden.

Diese Beziehung vertiefte sich Anfang des Jahres, als bekannt wurde, dass eine britische Militärakademie Soldaten der Besatzungsarmee ausbildet, von denen viele in Kriegsverbrechen während des Gaza- und Libanonkonflikts verwickelt sind. Dieselbe Elbit liefert 85 Prozent der Drohnen der Besatzungsarmee und wurde wiederholt von der verbotenen Palestine Action wegen ihrer direkten Rolle bei Kriegsverbrechen ins Visier genommen. London hat das Unternehmen nicht nur geschützt, sondern auch die gemeinsamen Operationen intensiviert.

Großbritannien produziert auch 15 Prozent aller Komponenten der F-35-Kampfjets. Diese Jets wurden unerbittlich im Gaza-Völkermord eingesetzt, doch ihre Herstellung wird fortgesetzt und von britischen Gerichten trotz Protesten aufrechterhalten. Großbritannien ist weit davon entfernt, neutral zu sein, und beteiligt sich an der völkermordenden Infrastruktur Tel Avivs. Die Rüstungsindustrie ist inzwischen zu einem globalen Geschäft geworden, in dem Verteidigung, Technologie und systemische Unterdrückung miteinander verwoben sind. Israels Modell für Völkermord, das direkt von dieser Verflechtung profitiert, hat sich über seine Grenzen hinaus ausgebreitet, wobei internationale Partner an seinem Erfolg beteiligt sind.

Bewaffnung der Hilfe, Neugestaltung des Gazastreifens

Private Auftragnehmer sind inzwischen in jede Schicht der israelischen Kriegsmaschinerie eingebettet, einschließlich der zynischen Manipulation der humanitären Hilfe. Die Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die angeblich zur Erleichterung der Hilfe gegründet wurde, wurde entlarvt, weil sie mit den Besatzungstruppen zusammenarbeitet, Geheimdienstinformationen speichert und private Sicherheitsfirmen einsetzt, die keinerlei humanitäre Referenzen vorweisen können. Die Rolle privater Unternehmen geht weit über eine entfernte Überwachungshilfe hinaus und infiltriert die Mechanismen der humanitären Hilfe. Die GHF ist wiederholt in die Kritik geraten, weil sie gegen die Grundprinzipien der Hilfeleistung wie Unparteilichkeit und Unabhängigkeit verstößt. Es wurde festgestellt, dass sie in Menschenmengen hineinschießt, Geheimdienstinformationen speichert und mit israelischen Behörden zusammenarbeitet, während sie private Sicherheitsfirmen wie Safe Reach Solutions (SRS) und UG Solutions (UGS) auslagert, zwei private Sicherheitsfirmen, die von Mitarbeitern geführt werden, die über keinerlei humanitäre Erfahrung verfügen. Bei UGS wurde kürzlich aufgedeckt, dass sie Mitglieder einer berüchtigten anti-islamischen Biker-Gang aus den USA rekrutiert haben. Insgesamt wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen 2.465 Palästinenser getötet und über 17.948 verletzt, während sie auf humanitäre Hilfe warteten.

Das Hauptproblem besteht darin, dass private Unternehmen nicht an die gleichen ethischen Standards gebunden sind wie traditionelle humanitäre Organisationen. Diese fehlende Regulierung ermöglicht es ihnen, als verlängerter Arm der Besatzung zu fungieren und Israels Ziele unter dem Deckmantel der Hilfe mit wenig bis gar keiner Rechenschaftspflicht zu fördern. Die privatisierte Hilfe ist daher kein nebensächliches Detail, sondern ein zentraler Bestandteil des israelischen Völkermordmodells, das die humanitäre Hilfe zu einem weiteren Instrument der Besatzung macht.

Verbrennung der Erde

Sowohl der Plan von US-Präsident Donald Trump für die „Riviera des Gazastreifens“ als auch die Vision des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu von einer Massenvertreibung hängen von einer völligen Neugestaltung des Gazastreifens ab. Trumps Nachkriegsplan erfordert eine Bevölkerung, die bereit ist, sich zu Untertanen eines Wirtschaftszentrums zu machen, während Netanjahu ein von Palästinensern gesäubertes Land vorschwebt, auf dem er neue illegale Siedlungen errichten kann. Im Gegensatz zum imperialen Modell erfordert das Modell des Völkermords die Säuberung einer Bevölkerung, da es einfacher – und effizienter – ist, eine Bevölkerung zu eliminieren, als sie zu unterwerfen. Das macht die Privatisierung eines Nachkriegs-Gaza nicht nur zu einer Option, sondern zu einer Notwendigkeit.

Nach Angaben der Financial Times (FT) wurde die Boston Consulting Group (BCG), die US-Beratungsfirma, die für die Gründung der GHF mitverantwortlich ist, angeblich mit der Schätzung der Kosten für die Umsiedlung des Gazastreifens als Teil eines umfassenderen Nachkriegsplans beauftragt. Berichte weisen auch auf das größere Vertrauen auf US-Söldner hin, um das Nachkriegsumfeld zu verwalten und den Waffenverkehr zu kontrollieren, was zeigt, wie sowohl das imperiale Modell als auch Israels Völkermordmodell aufeinander angewiesen sind, um sich selbst zu erhalten.

Die humanitäre Hilfe hat maßgeblich zur Verwirklichung dieser Vision beigetragen. Die vier „Hilfslieferungen“, die von den UN-Beamten als „Todesfallen“ bezeichnet wurden, sind zu militarisierten Zonen geworden, die die Palästinenser in noch kleinere Enklaven im südlichen Gazastreifen treiben und damit direkt zu Israels Vertreibungsziel beitragen. Dies ist nicht die Zukunft des Krieges. Es ist die Gegenwart. Und sie wird in Gaza gebaut, getestet und verkauft.