Eskalationsdominanz um jeden Preis: Trump und der überwältigende Einfluss der „Israel-Firster“

Von Alastair

Der Schlag gegen das Hamas-Verhandlungsteam, das sich in Doha zur Diskussion über den „Witkoff-Gaza-Plan“ versammelt hatte, ist nicht einfach nur eine weitere „IDF-Operation“, die stillschweigend hingenommen wird (wie die Enthauptung fast des gesamten zivilen Kabinetts im Jemen).

Er markiert vielmehr das Ende einer ganzen Ära – und eine „neue Realität“ für Katar.

Es ist ein Wendepunkt. Jahrzehntelang spielte Katar ein überaus profitables Spiel – die Unterstützung der radikalen An-Nusra-Dschihadisten in Syrien als Druckmittel gegen den Iran, während es gleichzeitig US-Militärbasen beherbergte und eine strategische Partnerschaft mit Washington pflegte. Doha präsentierte sich als Mediator – es speiste mit den Dschihadisten und fungierte gleichzeitig als Mossad-Fazilitator.

Diese multidirektionale Politik verschaffte Katar den Ruf, der „ewige Profiteur“ von Krisen im Nahen Osten und in Afghanistan zu sein. Selbst wenn Israel, Iran oder Saudi-Arabien angegriffen wurden, ging Doha gestärkt hervor. Die Kataris zählten gelassen die Gewinne aus ihrem Gasgeschäft und genossen ihre Rolle als unentbehrliche Vermittler.

Nun ist dieses Märchen vorbei: Es wird keine „sicheren Zonen“ mehr geben. Am bezeichnendsten ist, dass die USA (laut israelischem Kanal 11) den Einsatz genehmigt hatten, worüber Trump dann informiert wurde. Trotz anfänglicher Fragen zum Angriff sagte Trump, er befürworte jede Tötung von Hamas-Mitgliedern.

Wir hätten es kommen sehen müssen. Der Angriff in Doha war nur ein weiterer Trump-Israel-Überraschungsschlag – ein Muster, das mit dem Angriff auf die Hisbollah-Führung begann, die sich traf, um eine US-Friedensinitiative zu erörtern – eine Methode, die später beim iranischen Enthauptungsangriff am 13. Juni kopiert wurde, während Trump parallel Gespräche zum JCPOA mit dem Witkoff-Team in Aussicht stellte.

Und jetzt, mit Trumps Gaza-„Friedensvorschlag“ als Köder, um die Hamas-Führer in Doha an einem Ort zu versammeln, schlug Israel zu. Witkoffs Gaza-Plan wirkt wie ein Hohn – oder wie ein bewusster Bluff. Denn Israel hatte bereits beschlossen, Katars Rolle zu beenden.

Israels Logik ist grundsätzlich simpel und zynisch – unabhängig davon, wie viele US-Basen man besitzt oder wie wichtig Katars Gas für die Weltwirtschaft ist. Die Tötung von Ismail Haniyya in Teheran, die Angriffe auf Syrien und den Libanon, die Operation in Katar – all dies sind Glieder derselben Kette: Netanjahu (und eine Mehrheit in Israel steht hinter ihm) demonstriert methodisch, dass es keine verbotenen Territorien gibt; kein Völkerrecht; keine Wiener Konvention für ihn im Nahen Osten.

Die Unterstützung für Israels Völkermord und ethnische Säuberung; das Versagen, ernsthaft einen politischen Weg für eine Lösung in der Ukraine vorzubereiten; die Abhängigkeit vom Krieg, während man gleichzeitig Frieden proklamiert – all das repräsentiert das Wesen von Trumps Ansatz: eine Übung in Eskalationsdominanz, im Inland wie im Ausland.

Die gesamte Idee von „Make America Great Again“ (MAGA) scheint auf dem kalkulierten Einsatz von Aggressivität, Zöllen oder militärischer Gewalt zu beruhen, um auf längere Sicht ein kontinuierliches Potenzial für Eskalationsdominanz zu bewahren. Trump scheint zu glauben, dass Dominanz im In- und Ausland das Wesen von MAGA sei – und dass sie durch kalibrierte Drohungen erreicht werden könne, die seiner Basis als „Frieden“ oder „Waffenstillstandsverhandlungen“ verkauft werden.

Die Betonung der Eskalationsdominanz hängt auch mit Trumps Vorstellung zusammen, Kriege in gigantische US-Gewinnmaschinen zu verwandeln. Die Idee, Gaza in ein lukratives Investitionsprojekt zu verwandeln, unterstreicht die enge Verbindung von Krieg und Profit. Dasselbe gilt für die Ukraine, die zu einem Selbstbedienungsladen für den US-Geldwaschapparat geworden ist.

Man darf nicht glauben, dass die USA nicht jederzeit in einen bestimmten Krieg zurückkehren werden. Deshalb wird die Eskalationsleiter niemals ganz zurückgezogen, sondern bleibt stets an die Mauer eines Konflikts gelehnt – bereit, später wieder erklommen zu werden (etwa in der Ukraine).

All diese Zeichen haben in Moskau Alarm ausgelöst. Trumps Alaska-Reise – aus russischer Sicht – diente dem Versuch herauszufinden, wie eng die Fesseln sind, die Trump binden; wie groß sein Handlungsspielraum ist; was er will; und was er als Nächstes tun könnte.

Für die Russen zeigte der Besuch klar die Grenzen auf.

Juri Uschakow, Putins wichtigster außenpolitischer Berater, erklärte, dass es beim SCO-Gipfel in Tianjin Gespräche mit allen strategischen Partnern Russlands gegeben habe. Man habe verstanden, dass Trump zwar eine Verzögerung des Sanktionsdrucks auf Russland angeboten habe, doch keine Strukturen für eine Fortführung der Verhandlungen geschaffen wurden. Keine Strukturen, keine Arbeitsgruppen, keine weiteren Austauschformate, um das sogenannte Dreiertreffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin vorzubereiten. Keine Agenda, keine Rahmenbedingungen.

Das sprach Bände über Trumps künftige Absichten – keine Strukturen, keine Signale, kein echtes Friedensbekenntnis. Stattdessen sehen die Russen ein Trump-Regime, das eher mit europäischen Plänen zur Wiederaufrüstung der Ukraine spielt.

Die gemeinsame Aggression Israels und der USA gegen den Iran – und der gestrige Schlag gegen Katar – sind Ausdruck derselben ideologischen Substanz und bestätigen den überwältigenden Einfluss der „Israel-Firster“ und jener Kreise um Trump, die uralte Ressentiments gegenüber Russland aus ähnlichen religiösen Wurzeln pflegen.

Die Dominanz dieser israelorientierten Politik hat Trumps MAGA-Basis gespalten. Und sie hat – in einem breiteren Kontext – die globale Soft Power und die diplomatische Vertrauenswürdigkeit der USA dauerhaft beschädigt. Doch Trump, im Griff dieser Kräfte, wagt nicht, sich zu lösen – denn das würde sein eigenes politisches Überleben gefährden.

Israel führt in Gaza und im Westjordanland eine zweite Nakba durch – ethnische Säuberung und Völkermord – während die israelische Gesellschaft weitgehend in Verdrängung und Repression gefangen bleibt, genauso wie 1948.

Die israelische Filmemacherin Neta Shoshani drehte eine kontroverse Dokumentation über den Krieg von 1948, die in Israel verboten wurde, weil sie die Schwächen des staatstragenden Ethos bei der Staatsgründung offenlegte.

Shoshani schrieb kürzlich über ihren Film:

„Mir wurde plötzlich klar, dass in den letzten zwei schrecklichen Jahren das gesamte israelische Ethos völlig zerbrochen ist. Ich erkannte, dass ein Ethos enorme Macht hat, dass es eine Gesellschaft innerhalb bestimmter Grenzen zusammenhält. Und selbst wenn diese Grenzen überschritten werden – was schon 1948 der Fall war – gab es damals noch moralische Codes, die zumindest Scham erzeugten. Jahrzehntelang bewahrte dieses Ethos die Gesellschaft und die Armee, zwang sie, gewisse Grenzen einzuhalten.“

„Und wenn dieses Ethos zerfällt, ist das wirklich beängstigend. Aus dieser Perspektive war der Film von Anfang an schwer zu ertragen, aber nach den letzten zwei Jahren ist er schlicht unerträglich geworden … Wenn 1948 ein Unabhängigkeitskrieg war, dann könnte der heutige Krieg derjenige sein, der Israel beendet.“

Shoshanis Warnung: Wenn eine Gesellschaft ihre ethischen Grenzen in einem Blutrausch auslöscht, kann dieser Verlust des Ethos die Legitimität des gesamten Projekts untergraben – und in die Selbstzerstörung führen, wenn der Staat alle menschlichen Grenzen überschreitet.

Diese düstere Einsicht – hoch relevant für die Gegenwart – könnte genau der Tentakel sein, der Trump bedingungslos an Israels Überleben fesselt. (Wahrscheinlich gibt es noch weitere „unsichtbare Fesseln“.)

Dies geschieht zu einer Zeit, in der die USA sich immer weiter von der „Defence Planning Guidance“ (DPG) von 1992 entfernen – bekannt als „Wolfowitz-Doktrin“ –, die forderte, dass die USA ihre unangefochtene militärische Überlegenheit wahren, um Rivalen am Aufstieg zu hindern und wenn nötig unilateral zu handeln, um ihre Interessen zu schützen.

Die aktuelle Entwurfsfassung der nationalen Verteidigungsstrategie vollzieht nun einen Schwenk – weg von China, hin zur Sicherung des eigenen Territoriums und der westlichen Hemisphäre. Truppen sollen zurückverlegt werden, zunächst zur Sicherung der Grenze.

Will Schryver schreibt: „Elbridge Colby hat offenbar erkannt, dass es zu spät ist, Chinas Dominanz im westlichen Pazifik zu stoppen. Er wusste bereits, dass ein Krieg gegen Russland undenkbar wäre. Die einzige strategisch sinnvolle Option, die bleibt, ist Iran.“

Colby versteht wohl auch, dass ein weiterer militärischer Fehlschlag der USA Trumps geostrategisches Säbelrasseln als Bluff entlarven würde.

Wir könnten also eine neue Runde geopolitischer Verschiebungen erleben, während Trump den Versuch aufgibt, sich als „globaler Friedensstifter“ darzustellen. Wahrscheinlich weiß Trump selbst nicht, was er tun will – und da viele Fraktionen um die Vorherrschaft im strategischen Vakuum kämpfen, wird er sich wohl jenen israelischen Kriegstaktiken zuwenden, die er so sehr bewundert.