Trump führt Wirtschaftskrieg gegen US-Verbündete, während die BRICS-Staaten ein alternatives System aufbauen

Von Ben Norton und Michael Hudson

Donald Trump verhängt Zölle und ungleiche Verträge gegenüber Europa, Japan und Korea, wodurch er sie dazu zwingt, Fabriken in die USA zu verlagern, während die BRICS-Staaten eine multipolare Weltordnung schaffen. Der Ökonom Michael Hudson erklärt

Donald Trump verhängt Zölle und ungleichen Verträgen gegen langjährige Verbündete in Europa, Japan und Südkorea und zwingt sie, zu zahlen und ihre Fabriken in die USA zu verlegen.

Unterdessen bauen die BRICS-Staaten und die Shanghai Cooperation Organization (SCO) eine neue multipolare Weltordnung auf, die auf für alle Seiten vorteilhaften Handels- und Investitionsbeziehungen basiert.

Ben Norton diskutiert dieses Thema mit dem Ökonomen Michael Hudson.

Video

Transkript

(Einleitung)

BEN NORTON: Die US-Regierung hat schon immer eine sehr aggressive Außenpolitik verfolgt. Die Vereinigten Staaten haben in Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt interveniert.

Das Besondere an Donald Trump ist jedoch, dass viele seiner aggressiven Maßnahmen nicht nur gegen Gegner der USA wie China, Russland, Iran, Venezuela und Kuba gerichtet sind, sondern auch gegen langjährige Verbündete der USA.

Trump hat hohe Zölle verhängt, die die Wirtschaft wichtiger Verbündeter der USA wie Japan, Südkorea und Europa geschädigt haben.

Tatsächlich sind die Details des Abkommens, das Trump Japan aufgezwungen hat, ziemlich schockierend. Darüber berichtete die Financial Times, die schrieb: „Japan sieht sich mit den gestiegenen Kosten der Freundschaft mit den USA konfrontiert”.

Ich würde allerdings sagen, dass es sich weniger um „Freundschaft“ als vielmehr um Vasallentum handelt. Japan wird seit 80 Jahren militärisch von den USA besetzt, und jetzt sehen wir die Kosten dieser imperialistischen Beziehung.

Denn als Teil des Handelsabkommens, das Trump Japan aufgezwungen hat, werden die USA 15 % Zölle auf japanische Exporte in die USA erheben, während Japan keine Zölle auf US-Exporte nach Japan erheben darf.

Schockierend an diesem Abkommen ist außerdem, dass Japan gezwungen wird, 550 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren, und zwar bis zum 19. Januar 2029, dem letzten Tag von Trumps Amtszeit als US-Präsident.

Aber das ist noch nicht alles. In diesem extrem einseitigen, imperialistischen Abkommen hat die US-Regierung die vollständige Kontrolle über Japans Investitionen. Wir sprechen hier von Investitionen in Höhe von einer halben Billion Dollar. Und wie die Financial Times es formulierte:

[Der Deal] riecht nach Zwang: Eine souveräne Nation wird gezwungen, private und öffentliche Investitionen in ein viel reicheres Land zu leiten, und zwar im Rahmen einer Struktur, die unverhohlen vom US-Präsidenten gelenkt wird. Sobald Japan seine Investitionen wieder hereingeholt hat, erhält es nur noch 10 Prozent der Cashflows aus dem Projekt, während Amerika 90 Prozent erhält. Zwar hat Japan über einen Beratungsausschuss, in dem die Projekte ausgewählt werden, einen nominellen Einfluss, aber im mächtigeren Investitionsausschuss sitzt kein Japaner, und die endgültige Entscheidung trifft Trump. Japan kann sich zwar dafür entscheiden, eine Investition nicht zu finanzieren, aber wenn es dies tut, können die USA „zu einem vom Präsidenten festgelegten Satz” neue Zölle gegen Japan verhängen.

Es handelt sich also um ein äußerst einseitiges Abkommen. Die USA erhalten 90 % der Kapitalrendite, und Trump persönlich hat die Kontrolle über Japans Investitionen in Höhe von 550 Milliarden Dollar in den USA.

Aber es ist nicht nur Japan. Südkorea – ein weiterer langjähriger Verbündeter der USA, der seit über 70 Jahren militärisch von den USA besetzt ist – wurde ebenfalls gezwungen, einen ungleichen Vertrag mit den USA zu unterzeichnen, in dem die USA 15 % Zölle auf koreanische Exporte erheben und Korea keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen darf.

Aber das ist noch nicht alles. Trump hat Korea gedemütigt, und die US-Einwanderungsbehörde ICE führte eine Razzia in einer großen Fabrik in Georgia durch, die von den koreanischen Unternehmen Hyundai und LG betrieben wird, und nahm mehr als 300 südkoreanische Arbeiter unter demütigenden Umständen fest, legte ihnen Handschellen an und behandelte sie wie Kriminelle.

Dies hat Menschen in Südkorea aus dem gesamten politischen Spektrum, von links bis rechts, empört. Die Medien haben diesen Missbrauch südkoreanischer Arbeiter verurteilt und ihre Behandlung als die von „Kriegsgefangenen“ dargestellt, wobei sie Trump als aggressiven Tyrannen darstellten.

Dieser ganze Skandal ist auch zutiefst heuchlerisch, denn Trump hat behauptet, er wolle die USA reindustrialisieren, aber jetzt greift er ausländische Investoren an, die Fabriken in den USA gebaut haben.

Die Financial Times berichtete, dass die großen südkoreanischen Unternehmen Hyundai und LG bereits 20 Milliarden Dollar in diese Fabrik in Georgia investiert hätten und weitere 20 Milliarden Dollar investieren wollten.

Aus diesem Grund erklärte ein südkoreanischer Regierungsbeamter gegenüber der Financial Times, dass die USA diese südkoreanischen Unternehmen in eine „unmögliche Lage“ gebracht hätten, und die Zeitung schrieb: „Aufeinanderfolgende US-Regierungen drängten sie, Milliarden von Dollar in die Wiederbelebung der amerikanischen Industrie zu investieren, während sie sich weigerten, kurzfristige Arbeitsvisa für Projekte zu erleichtern, die rechtzeitig fertiggestellt werden sollten“.

Die FT interviewte den Forschungsleiter der Korea International Trade Association, der sagte: „Die US-Regierung ist doppelzüngig”, weil Washington „Korea auffordert, mehr in den USA zu investieren, während es koreanische Arbeiter wie Kriminelle behandelt, obwohl es genau weiß, dass sie für die Realisierung dieser Projekte benötigt werden”.

Das liegt daran, dass die USA nicht über die Fachkräfte verfügen, die wissen, wie man diese hochtechnologischen, weitgehend automatisierten Fabriken tatsächlich baut und diese fortschrittlichen Industriegüter herstellt.

Anstatt jedoch amerikanische Arbeitnehmer zu Technikern und Ingenieuren auszubilden, die in diesen Fabriken arbeiten und bei deren Planung mitwirken können, tut die Trump-Regierung genau das Gegenteil.

Im März unterzeichnete Trump eine Verordnung zur Abschaffung des Bildungsministeriums, das derzeit von der milliardenschweren Wrestling-Managerin Linda McMahon geleitet wird, die nicht einmal weiß, was künstliche Intelligenz ist. (Das ist kein Scherz; die US-Bildungsministerin weiß wirklich nicht, was KI ist.)

Das Ergebnis von Trumps sehr aggressiver Politik ist also erstens, dass die USA nicht reindustrialisiert werden; er bringt keine Arbeitsplätze in der Fertigung zurück. Das Gegenteil ist der Fall.

Und zweitens entfremdet Trump langjährige Verbündete der USA wie Japan und Südkorea, die nach wie vor militärisch von den USA besetzt sind.

Und selbst diese Länder versuchen nun, ihre Außenbeziehungen zu diversifizieren. Sie verbessern ihre Beziehungen zu China und treiben den Handel mit China voran, da ihre Bevölkerung empört ist über die offensichtlichen Angriffe der USA auf ihre Souveränität.

Tatsächlich wurde Japans Premierminister Shigeru Ishiba zum Rücktritt gedrängt, nachdem er dieses demütigende Abkommen mit den USA unterzeichnet hatte, das Washington auf Kosten Tokios begünstigt.

Das Gleiche ist auch in Europa passiert. Trump hat den sogenannten „Verbündeten” der USA in Europa einen weiteren ungleichen Vertrag aufgezwungen und die EU gezwungen, 15 % US-Zölle auf europäische Exporte in die USA zu akzeptieren, während Europa keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen kann.

Trump prahlte auch damit, dass Europa Hunderte von Milliarden Dollar in die USA investieren und Waffen von US-Unternehmen im militärisch-industriellen Komplex kaufen werde.

So beschrieb Trump das Handelsabkommen, das er der EU auferlegt hatte, in einer Pressekonferenz mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen:

Sie [die EU] werden [US-amerikanische] Militärausrüstung im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar kaufen. Sehr wichtig ist, dass sie [US-amerikanische] Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar kaufen werden. Das wird also großartig sein. Und Investitionen in die Vereinigten Staaten im Wert von 600 Milliarden Dollar, zusätzlich zu dem, was sie bereits haben.

All dies erinnert an das Zitat des verstorbenen US-Kriegsverbrechers und imperialen Strategen Henry Kissinger, der sagte: „Es mag gefährlich sein, Amerikas Feind zu sein, aber Amerikas Freund zu sein, ist tödlich.“

Die sogenannten „Verbündeten“ der USA in Europa, Japan und Südkorea lernen dies auf die harte Tour.

Auffällig ist auch der Vergleich zwischen der Art und Weise, wie die USA ihre „Verbündeten“ behandeln, und der Art und Weise, wie die Länder der BRICS-Gruppe im globalen Süden alternative Institutionen aufbauen, ihren Handel vertiefen und zusammenarbeiten, um eine neue multipolare Weltordnung zu schaffen.

Im September dieses Jahres gab es historische Durchbrüche in China, als die Shanghai Cooperation Organization (SCO) einen historischen Gipfel in der chinesischen Stadt Tianjin abhielt, an dem auch der indische Premierminister Narendra Modi teilnahm.

Indien und China haben ihre Beziehungen nach Jahren des Konflikts deutlich verbessert. Dies geschah, nachdem die US-Regierung jahrzehntelang versucht hatte, China und Indien zu spalten, die BRICS-Staaten zu spalten und die SCO zu spalten.

Aber Trumps Aggression hat diese Länder tatsächlich näher zusammengebracht und ihre Bemühungen um die Schaffung einer neuen internationalen Finanzarchitektur beschleunigt, die nicht von den USA kontrolliert wird und nicht auf dem US-Dollar basiert, sondern die nationalen Währungen der BRICS-Länder und der SCO-Mitglieder verwendet.

Auf der einen Seite stehen also die Verbündeten der USA in Europa, Japan, Südkorea und Australien; die USA zwingen diesen Vasallen ungleichberechtigte Verträge auf, die deren Wirtschaft schaden und den USA auf Kosten ihrer eigenen Wirtschaft Vorteile verschaffen.

Unterdessen bauen die BRICS-Länder, die die globale Mehrheit repräsentieren, ein neues Finanzsystem auf, das auf einer für alle Seiten vorteilhaften Win-Win-Kooperation basiert.

Der Kontrast ist sehr stark.

Um dies näher zu erörtern, habe ich heute die Ehre, den renommierten Ökonomen Michael Hudson zu Gast zu haben.

Ich habe ihn zu einem Interview eingeladen, um über einen Artikel zu sprechen, den er unter dem Titel „Trump greift Europa, Korea und Japan an und zwingt sie, Subventionen zu zahlen und ihre Industrie in die USA zu verlagern” veröffentlicht hat.

Ich werde nun einige Höhepunkte unseres Interviews wiedergeben und dann direkt zur vollständigen Diskussion übergehen.

(Highlights)

MICHAEL HUDSON: Was Trump und die USA versuchen, ist eine Politik der wirtschaftlichen Nötigung, die sie im Wesentlichen gegenüber ihren Verbündeten – Europa, der EU, den NATO-Ländern, Japan, Korea, vielleicht auch Australien – anwenden, um zu sagen: Nun, wenn wir die SCO- und BRICS-Länder nicht kontrollieren und dominieren können, dann lassen Sie uns die Kontrolle über unsere Verbündeten festigen.

Und wenn wir versuchen wollen, die industrielle Macht Amerikas und damit auch unsere militärische Macht und unsere Fähigkeit, andere Länder diplomatisch zu zwingen, auszubauen, dann müssen wir auf die Wirtschaftskraft unserer Verbündeten zurückgreifen. Und das ist im Wesentlichen ein ausbeuterischer Plan.

…

Trump glaubt, dass der US-Markt für andere Länder so wichtig ist, dass sie langfristig alles tun werden, um ihre eigenen Interessen zurückzustellen, nur um kurzfristig den Zugang zum US-Markt zu erhalten.

…

Trump hat eine Standardtaktik. Er sagte: „Natürlich können wir die Zölle zurücknehmen, die Ihre Wirtschaft destabilisieren würden, aber wir wollen eine Gegenleistung.“ Das ist eine einfache Schutzgelderpressung, wie wir es in den Vereinigten Staaten nennen.

Trump hat gesagt: „Wenn Sie bestimmte US-Politiken befolgen und sich bereit erklären, Ihre Industrie in die Vereinigten Staaten zu verlagern und uns bei der Industrialisierung zu helfen, dann nehmen Sie Ihre Automobilwerke, Ihre industrielle Fertigung, Ihre Schlüsselindustrien mit.“

…

Ja, Volkswagen, genau wie Hyundai in Korea und Nissan [in Japan], all diese Länder; Ihre Unternehmen können weiterhin Gewinne erzielen, aber Sie werden diese Gewinne erzielen, indem Sie Ihre Produktion aus Ihrem Heimatland in die Vereinigten Staaten verlagern.

Und so hat er ihnen Versprechungen abgerungen, dass sie in die Vereinigten Staaten umziehen, und versprochen, die Zölle im Austausch für ihre Unterstützung der US-Politik zurückzunehmen.

…

Sowohl Trump als auch Außenminister Rubio sagten, dass uns das nicht mehr nützt; wir können auf einem fairen Markt nicht konkurrieren. Wir werden nicht fair sein, weil wir es nicht sein müssen, denn andere Länder sind so abhängig vom amerikanischen Markt geworden, dass wir ihnen eins auswischen und ihre Wirtschaft destabilisieren können, wenn wir wollen.

Sie haben wirklich keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Das war es, was Amerika glaubte.

…

Und diese Abkommen dienen tatsächlich als Anschauungsbeispiel dafür, dass es eine neue internationale Ordnung gibt, die durch die SCO- und BRICS-Treffen definiert wird – und die Alternative dazu ist, sich anzuschauen, was die Vereinigten Staaten Europa, Japan und Korea angetan haben, das ist die Alternative.

(Interview)

BEN NORTON: Michael, danke, dass Sie heute bei uns sind. Es ist immer eine Freude. Nun, Sie haben einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht, in dem Sie argumentieren, dass die USA versuchen, Russland, China, Iran, den BRICS-Ländern und den Mitgliedern der Shanghai Cooperation Organization (SCO) genau das anzutun, was sie zuvor ihren sogenannten europäischen Verbündeten, insbesondere Großbritannien, jetzt der Europäischen Union, angetan haben, und dass die USA zunehmend auch ihre sogenannten Verbündeten in Japan und Südkorea wirtschaftlich angreifen.

Die Länder, die am stärksten von dieser Wirtschaftspolitik der USA betroffen sind – nicht nur von Donald Trumps Zöllen, sondern schon seit längerer Zeit –, sind also tatsächlich die Verbündeten der USA.

Sie haben erklärt, wie es den BRICS-Staaten gelungen ist, eine Alternative zu schaffen, und dass sie nun den Aufbau einer parallelen Finanzarchitektur vorantreiben.

Können Sie uns etwas darüber erzählen, warum Sie diesen Artikel geschrieben haben, wie Sie die aktuellen weltweiten Entwicklungen sehen und in welche Richtung sich diese Ihrer Meinung nach entwickeln werden?

MICHAEL HUDSON: Nun, Ben, in den letzten Folgen, an denen ich teilgenommen habe, ging es hauptsächlich darum, wohin sich die neue internationale Wirtschaftsordnung entwickelt. Wohin steuern die SCO und die BRICS unter der Führung von China, Russland und nun auch Indien und Iran, die das schaffen, was eigentlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 hätte geschaffen werden sollen: eine faire Handelsgemeinschaft von Ländern, die im Wesentlichen auf dem Prinzip der Gleichheit der Staaten der Vereinten Nationen basiert, ohne Sonderregelungen für bestimmte Länder, mit einheitlichen Handelsregeln, einheitlichen Investitionsregeln und einheitlichen Währungsregeln? die ganze Idee des internationalen Handels und der Investitionen zum gegenseitigen Nutzen, von denen sowohl Investoren als auch Gastländer profitieren würden, ebenso wie Exporteure und Importeure.

All das hat sich in den letzten Jahren radikal geändert. Und das hat zur Gründung der SCO geführt, ursprünglich als Reaktion auf die offenen militärischen Angriffe Amerikas, um zu sagen: Wenn wir Russland, China, den Iran und andere Länder nicht kontrollieren können, werden wir auf einen Regimewechsel drängen; Wir werden versuchen, sie zu stürzen; wir werden ihre wirtschaftliche Entwicklung verhindern, indem wir diesen Ländern so hohe militärische Kosten auferlegen, dass sie wirtschaftlich scheitern, so wie wir diese Strategie gegen Russland in Afghanistan unter [Zbigniew] Brzezinskis Idee angewendet haben, um Länder durch Krieg auszubluten.

Die Idee ist, alle Länder, die Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten anstreben, so zu behandeln, wie Russland mit dem NATO-Krieg in der Ukraine, im Baltikum und an den südlichen Grenzen Russlands behandelt wurde.

Andere Länder versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen, und dabei haben sie jetzt ein Land, eine Wirtschaft, China, das groß genug ist, um sich miteinander zu verbinden, und sie haben festgestellt, dass sie keinen Handel mehr mit den Vereinigten Staaten brauchen.

Die Wahl von Trump und seine Zollpolitik, mit der er andere Länder mit Chaos bedroht, hat sie dazu veranlasst, eine Alternative zu schaffen, die nicht auf Chaos basiert, sondern auf einer für alle Seiten vorteilhaften Win-Win-Situation.

Nun, die gesamte Aufmerksamkeit richtete sich darauf, wie diese Länder ihre Handelsbeziehungen gestalten werden, wie sie ihren Außenhandel in den Währungen der anderen Länder finanzieren werden, anstatt den Dollar verwenden zu müssen, und wie sie das chinesische Banküberweisungssystem [CIPS] anstelle des SWIFT-Systems nutzen werden, das zu einer Waffe geworden ist.

Da China, Russland und die asiatischen Länder im Allgemeinen sowie der globale Süden sehen, wie die Vereinigten Staaten ihren Außenhandel, ihre internationalen Investitionen und das Dollarsystem selbst als Waffe einsetzen, erkennen sie, dass sie mit einem Handelssystem und einem Investitionssystem ohne Waffen umgehen wollen.

Die gesamte Aufmerksamkeit, die Sie und ich und die meisten Diskussionsteilnehmer auf die Zukunft gerichtet haben und prognostizieren wollten, gilt also der Frage, wie sich dieses System entwickeln wird.

Nun, worüber ich heute sprechen möchte, ist: Was ist mit dem Rest der Welt, der sich nicht weiterentwickelt? Was ist mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten, die gesagt haben, dass sie nicht Teil dieses Systems des nicht-militarisierten Handels und der Investitionen sein wollen, weil sie immer noch hoffen, dass sie die Welt dominieren können und dass sie irgendwie die SCO und die BRICS zum Scheitern bringen und sie zurück in den Einflussbereich der USA treiben können?

Das ist der Traum der amerikanischen Neokonservativen und Neoliberalen. Und es scheint ein verrückter Traum zu sein, zusammen mit ihren militärischen Angriffen aus dem Kalten Krieg – wir haben gesehen, wie das in der Ukraine gescheitert ist und in weiten Teilen der Welt gescheitert ist –, aber das hat sie nicht aufgehalten.

Ich möchte also darüber sprechen, was die Alternative zur SCO und zu den BRICS ist. Was ist die Alternative dazu, dass die globale Mehrheit gemeinsam das System des internationalen Handels und der internationalen Investitionen umstrukturiert?

Nun, Sie haben die Strategen der Vereinigten Staaten gesehen – nicht nur Trump, aber er repräsentiert den gesamten Deep State, die gesamte kollektive Strategie der USA, das Außenministerium, die nationalen Sicherheitsgruppen.

BEN NORTON: Und Michael, der auch das neu benannte Kriegsministerium vertritt.

MICHAEL HUDSON: Ja, er [Trump] hat sehr deutlich gemacht, dass es hier nicht nur um eine wirtschaftliche, kommerzielle und monetäre Umstrukturierung geht, sondern um eine militärische Neuausrichtung.

Und Trump hat seine Absicht bekräftigt, einen Regimewechsel und einen militärischen Krieg zu fördern und den Krieg gegen Russland zu beschleunigen.

BEN NORTON: Und Venezuela

MICHAEL HUDSON: Ja. Viele Kommentatoren haben bereits darauf hingewiesen, dass die NATO im Grunde genommen bei der Konfrontation mit Russland gescheitert ist, aber sie gibt immer noch nicht auf.

Es ist ihr nicht gelungen, einen Angriff zu starten, der Russland destabilisiert hätte. Was wird sie als Alternative zu einer militärischen Konfrontation mit Russland tun, jetzt, wo Russland und China sowie andere SCO-Mitglieder den Vereinigten Staaten nicht nur technologisch und industriell voraus sind, sondern infolgedessen auch militärisch?

Damit bleibt den Vereinigten Staaten militärisch nur noch eine Option. Die einzige Möglichkeit, andere Länder zu bekämpfen, ist nicht eine Invasion zu Lande, nicht mit Schiffen, sondern mit Raketen. Und Raketenangriffe führen letztendlich zu einem Atomkrieg. Ich glaube nicht, dass die Welt diesen Weg einschlagen wird, es sei denn, die Amerikaner werden noch verzweifelter als sie es jetzt schon sind.

Was Trump und die US-Politik versuchen, ist eine Politik der wirtschaftlichen Nötigung, die sich im Wesentlichen gegen ihre Verbündeten richtet – Europa, die EU, die NATO-Länder, Japan, Korea, vielleicht auch Australien –, um zu sagen: Wenn wir die SCO- und BRICS-Länder nicht kontrollieren und dominieren können, dann festigen wir eben die Kontrolle über unsere Verbündeten.

Und wenn wir versuchen wollen, die industrielle Macht Amerikas und damit auch unsere militärische Macht und unsere Fähigkeit, andere Länder diplomatisch zu zwingen, auszubauen, dann müssen wir auf die Wirtschaftskraft unserer Verbündeten zurückgreifen. Und das ist im Grunde ein ausbeuterischer Plan.

In gewisser Weise könnte man sagen, dass Trump versucht, für die Vereinigten Staaten heute das wiederherzustellen, was Großbritannien in seiner Sterling-Zone und seinem Kolonialismus des 19. Jahrhunderts getan hat, nämlich andere Länder, untergeordnete Länder, seine Kolonien, Protektorate und Länder, auf die es Einfluss hatte, einschließlich der Vereinigten Staaten, für seine eigene Wirtschaft zu nutzen, um seine Fähigkeit zu subventionieren, eine imperialistische militärische Bedrohung gegen diese Länder aufrechtzuerhalten.

Eine Karte des Sterling-Gebiets des Britischen Empire

Das ist das große Ziel, das die Vereinigten Staaten verfolgen, und sie versuchen dies auf eine Weise zu erreichen, die in vielerlei Hinsicht der Vorgehensweise Großbritanniens ähnelt – beispielsweise durch ein duales Zollsystem, bei dem für Mitglieder des britischen Empire andere Zölle gelten als für andere Länder; eine vollständige Aufteilung der Welt in britische und nicht-britische Länder.

Nun, was die Vereinigten Staaten tun, ist eine ähnliche Aufteilung der Welt in die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten auf der einen Seite und die 15 % der Welt auf der anderen Seite – die NATO nennt dies den „Garten”.

BEN NORTON: Josep Borrell, der ehemalige Außenbeauftragte der EU, hat das gesagt.

JOSEP BORRELL: Ja, Europa ist ein Garten. Wir haben einen Garten angelegt … Der Rest der Welt, der größte Teil der Welt, ist ein Dschungel. Und der Dschungel könnte in den Garten eindringen.

MICHAEL HUDSON: Richtig, gegen den Rest der Welt, das geht weiter.

Die Lösung des US-Deep State besteht also darin, seine Verbündeten in neokolonialer Abhängigkeit zu halten.

Nun, wie will er ihren Reichtum nutzen, um sich selbst zu reindustrialisieren? Ich denke, der beste Ausgangspunkt ist der Wirtschaftskrieg mit Amerikas eigenen Verbündeten, und genau das ist die Strategie, jetzt, da Trump erkannt hat, dass er seine Fähigkeit verloren hat, das zu tun, wovon er geträumt hat, nämlich einfach nur Drohungen auszusprechen.

Die Drohung, die er anderen Ländern auferlegt hat, lautet: Ich werde diese Zölle einführen, die Chaos in eurer Wirtschaft verursachen, sie lahmlegen, zu Arbeitslosigkeit führen und zum Bankrott einiger eurer Unternehmen führen werden, die vom US-Markt abhängig sind.

Trump glaubt, dass der US-Markt für andere Länder so wichtig ist, dass sie langfristig alles tun werden, um ihre eigenen Interessen zurückzustellen, nur um kurzfristig den Zugang zum US-Markt zu erhalten.

Nun, das hat nicht funktioniert. Wir haben gesehen, wie es bei Indien nicht funktioniert hat. Es ist nicht in der Lage, China und seine verbündeten Länder zu beeinflussen.

Aber es hat sich enorm gegen die Verbündeten Amerikas ausgewirkt, insbesondere gegen die europäischen Verbündeten.

Also traf sich die Trump-Gruppe mit der EU-Chefin [Ursula] von der Leyen.

Man sieht die europäischen Spitzenpolitiker einzelner Länder – [Friedrich] Merz in Deutschland, [Keir] Starmer in Großbritannien, [Emmanuel] Macron in Frankreich – und man sieht das Ergebnis der Einmischung der USA, der CIA und der NED (National Endowment for Democracy) in die europäische Politik in den letzten 80 Jahren, eigentlich seit 1945.

Das Ergebnis dieser Einmischung der USA – mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs), mit Propaganda, mit der Kontrolle der Massenmedien und des Fernsehens – ist, dass Sie eine Gruppe von politischen Führern gefördert und eingesetzt haben, deren Loyalität weitgehend den Vereinigten Staaten gilt und nicht ihren eigenen Ländern.

Das Ergebnis ist eine wachsende Kluft zwischen den politischen Führern dieser Länder – den Sozialdemokraten, den Christdemokraten, den sogenannten „sozialistischen“ Parteien, die mittlerweile Teil des rechten Flügels und nicht mehr des linken Flügels sind, sowie allen pro-amerikanischen, liberalen Parteien – und der breiten Bevölkerung, die gegen die brutale Gewalt und das Chaos rebelliert, die Trump zu erzwingen versucht hat.

Also kam von der Leyen in die Vereinigten Staaten, und die Vereinigten Staaten sagten – Trump hat einen Standardtrick –, er sagte, nun, natürlich können wir die Zölle zurücknehmen, mit denen wir drohen, Ihre Wirtschaft zu destabilisieren, aber wir wollen eine „Gegenleistung“. Das ist eine einfache Schutzgelderpressung, wie wir es in den Vereinigten Staaten nennen.

Trump hatte gesagt: „Wenn Sie bestimmte US-Politiken befolgen und wenn Sie bereit sind, Ihre Industrie in die Vereinigten Staaten zu verlagern und uns bei der Industrialisierung zu helfen, dann nehmen Sie Ihre Automobilwerke, Ihre industrielle Fertigung, Ihre Schlüsselindustrien mit.“

Und jetzt, da wir den europäischen Handel mit Russland wegen seines Öls und seiner Energie unterbrochen haben, jetzt, da Europa für seine Energieimporte, die stark gestiegen sind, von amerikanischem Flüssigerdgas abhängig ist, sehen sich Europa selbst und seine großen Industrieunternehmen mit sinkenden Gewinnen und tatsächlicher Insolvenz konfrontiert.

Was werden sie tun?

Trump sagt, es gebe einen Ausweg. Ja, Volkswagen, genau wie Hyundai in Korea und Nissan [in Japan] und all diese Länder, eure Unternehmen können weiterhin Gewinne erzielen, aber ihr werdet diese Gewinne erzielen, indem ihr eure Produktion aus eurem Heimatland in die Vereinigten Staaten verlagert.

Also hat er ihnen Versprechen abgerungen, dass sie in die Vereinigten Staaten umziehen, und verspricht ihnen im Gegenzug für ihre Unterstützung der US-Politik eine Senkung der Zölle.

Nun, von der Leyen und die drei europäischen Politiker, mit denen ich gesprochen habe, sagten, wir hätten diese Vereinbarung getroffen, um Trump so zufrieden zu stellen, dass er uns vor einer militärischen Invasion Russlands in Westeuropa schützen werde.

Die ganze Mythologie, das Paralleluniversum, das zwischen der Sichtweise der europäischen und amerikanischen Sphäre auf die Realität und der tatsächlichen Realität, wie sie von der globalen Mehrheit und dem Rest der Welt gesehen wird, geschaffen wurde, besteht darin, dass Russland und China irgendwie eine militärische Bedrohung für Europa darstellen, um tatsächlich einzumarschieren und es zu übernehmen.

Die Führer der rechten Parteien, nämlich diejenigen, die sich selbst als liberale und linke Parteien bezeichnen, leben alle in dieser politischen Unwirklichkeit.

Von der Leyen sagt also, dass es sich lohnt, den Wohlstand Europas zu opfern, solange Amerika uns weiterhin schützt, indem es gegen Russland und die Ukraine kämpft und Russland daran hindert, heute die Ukraine, dann Polen, dann Deutschland zu übernehmen und dann direkt zum Atlantik vorzustoßen.

Nun, das war eine verrückte Aussage von von der Leyen, denn jede Vereinbarung, die man mit Donald Trump trifft, kann sich wöchentlich, vielleicht sogar täglich ändern. Und Trump hat weiterhin auf neuen Zugeständnissen bestanden.

Sobald er sieht, dass er es mit einer politischen Partei zu tun hat, die sich unterwirft, ist es, als hätte er es mit einem schwachen Gegner auf dem Markt in den Vereinigten Staaten zu tun. Man drängt und drängt einfach weiter und weiß nicht, wie weit man gehen kann, bis die andere Seite zurückschlägt.

Nun, bisher gab es aus Europa überhaupt keinen Widerstand.

Trump hat gesagt: „Wir werden keinen Teil unseres Militärbudgets mehr für den Kampf gegen Russland ausgeben; das ist jetzt eure Sache, ihr Europäer. Ihr müsst jetzt euer Militärbudget einsetzen, um in der Ukraine zu kämpfen, um im Baltikum zu kämpfen und um anderswo gegen Russland zu kämpfen.

Ihr werdet diesen Kampf führen, indem ihr amerikanische Militärwaffen kauft. Nun, er hat nicht hinzugefügt: „Wir wissen, dass die Waffen nicht funktionieren; wir wissen, dass unsere Raketen abgewehrt werden können; wir wissen, dass unser Raketenabwehrsystem nicht funktioniert; wir wissen, dass die Rückseite der Panzer durchschossen werden kann; wir wissen, dass unsere Militärwaffen veraltet sind und nicht funktionieren, aber ihr müsst dem trotzdem zustimmen.“

Und Von der Leyen sagte: „Nun, wir werden zustimmen.“ Sie und die estnische Assistentin für EU-Außenpolitik.

BEN NORTON: Kaja Kallas, die jetzt die Außenpolitik der EU leitet. Sie hat Josep Borrell ersetzt, der die berüchtigte Gartenrede gehalten hat.

Sie sind also von jemandem, der bereits ein Kolonialist war, zu jemandem übergegangen, der jetzt noch schlimmer ist, noch mehr ein Kriegstreiber.

MICHAEL HUDSON: Ja, sie haben all dem zugestimmt, und die Europäer haben zugestimmt, ihre Industrie in die Vereinigten Staaten zu verlagern.

Und Amerika setzt sie jetzt unter Druck: „Ihr müsst Zölle gegen Indien verhängen, den Handel mit Indien einschränken, denn Indien importiert Öl aus Russland, um es an euch zu liefern.

Wir wissen, dass wir Nord Stream-Öl abgeschnitten haben; wir haben anderes russisches Gas abgeschnitten. Aber ihr Europäer bekommt immer noch Öl aus Indien, und es ist russisches Öl, das ihr bekommt.

Und ihr müsst Indien dafür bestrafen, dass es sich für sein eigenes Öl auf Russland verlässt und Öl raffiniert, um es an euch zu liefern, mit Zöllen. Ihr müsst euren Handel mit China genauso abschneiden, wie ihr euren Handel mit Russland abgeschnitten habt.

Ihr müsst eigentlich genau das Gegenteil von dem tun, was die BRICS- und SCO-Länder tun. Wir müssen untereinander Handel treiben; wir müssen den europäischen und amerikanischen Handel und den amerikanischen Dollarraum isolieren, indem wir untereinander Handel treiben und den Handel mit Ländern außerhalb des Dollarraums ausschließen.

Nun, Sie können sich vorstellen, welche Auswirkungen dies auf die europäischen Industriellen hat. Und Ökonomen sagen, nun, die Welt ist in zwei Blöcke geteilt, und die globale Mehrheit, die SCO, die BRICS und der globale Süden, dort findet das Wirtschaftswachstum statt, beim BIP, beim Handel, bei der Industrialisierung und der Technologie; es findet nicht in den Vereinigten Staaten statt; es findet auch nicht in Europa statt. Wir werden diesen Markt verlieren.

Und im Grunde genommen wurden sie überstimmt. Es ist nicht so, dass industrielle Eigeninteressen die tatsächliche Wirtschaftspolitik der europäischen Regierungen oder anderer amerikanischer Verbündeter bestimmen. Sie sind tatsächlich bereit, die wirtschaftlichen Interessen Amerikas über ihre eigenen zu stellen.

Und sie haben zugestimmt, ihre Industrien in die Vereinigten Staaten zu verlagern. Also sagte Trump: „In Ordnung, wir werden Ihnen keine 25 % Zölle auferlegen, sondern die Zölle auf europäische Importe auf 15 % senken.“

Nun, das veranlasste die Europäer zu der Überlegung, dass sie vielleicht mit 15 % leben können. Da wir die Hauptlieferanten vieler dieser Waren in die Vereinigten Staaten sind, werden sicherlich die Importeure und die amerikanischen Verbraucher einen Großteil der Kosten für die Zölle tragen müssen. Wir werden wahrscheinlich unsere Preise ein wenig senken und einen Teil der Kosten für die Zölle absorbieren, aber damit können wir leben.

Doch dann hat Trump diese Woche die Regeln erneut geändert, und zwar im Kleingedruckten der Verträge.

Das ist meiner Meinung nach eine so clevere Wendung, dass sie von den meisten Medien weltweit völlig übersehen wurde.

Trump hat gesagt: „Als ich sagte, dass Sie 15 % Zölle zahlen müssen, unterliegt all dies einer bestehenden übergeordneten Zollpolitik – meine allererste Zollpolitik war ein Zoll von 50 % auf Stahl und Aluminium, um die Stahl- und Aluminiumproduktion in den Vereinigten Staaten zu fördern.

Nun, das war von Anfang an ziemlich unrealistisch, da die US-Stahlindustrie aufgrund von Unterinvestitionen und Veralterung zunehmend abgebaut wurde.

Und Aluminium wird im Wesentlichen aus Strom hergestellt, und in den Vereinigten Staaten herrscht Stromknappheit, nicht nur wegen der enormen neuen Nachfrage nach Strom für Computer [und KI], sondern auch wegen der Tatsache, dass es fast ein Jahrzehnt dauert, bis ein neues Elektrizitätswerk in Betrieb genommen werden kann, um die Stromversorgung zu erhöhen.

Und zweitens hat Trump gesagt, dass eine Möglichkeit, wie Amerika den Handel in den letzten fünfzig Jahren kontrolliert hat, um ihn als Waffe einzusetzen, die Kontrolle über das Öl ist. Eine unserer Hoffnungen, andere Länder an die Handelskontrolle der USA zu binden, ist die Kontrolle über den Ölhandel.

Deshalb werden wir den Ölhandel ankurbeln. Und er [Trump] hat alle alternativen Energiequellen zu Öl in den Vereinigten Staaten gestoppt. Er hat die Unterstützung für Windräder, die Luftkraft nutzen, zurückgezogen. Er hat die Solarenergie blockiert, weil die Solarenergietechnologie größtenteils von chinesischen Herstellern stammt.

Er hat die Energieversorgung Amerikas auf Öl, Kohle und Gas beschränkt, anders als der Rest der Welt, der versucht, sich von fossilen Brennstoffen zu lösen.

Trump hat seine gesamte diplomatische Unterstützung in der Außenpolitik darauf verwendet, Bemühungen zur Eindämmung der globalen Erwärmung zu bekämpfen. Kohlenstoff, Öl, Kohle und Gas sollen die Brennstoffe der Zukunft sein, nicht Sonnenlicht, Wind und andere Alternativen zu Öl.

Trump hat also im Grunde darauf bestanden, dass die Zölle auf Aluminium und Stahl auf 50 % angehoben werden. Und dann hat er nicht nur die Einfuhr von Automobilen aus Europa blockiert, sondern auch die von Maschinen und Waren – jedes europäische Industrieprodukt, das aus Stahl und Aluminium hergestellt wird, unterliegt diesem 50-prozentigen Zoll, nicht den versprochenen 15 %, aber er wird in einer sehr komplizierten mathematischen Berechnung berechnen, wie viel davon Stahl und Aluminium enthält.

Nun, das ist absolut verrückt und bürokratisch. Es hat bereits dazu geführt, dass europäische Hersteller sagen: Nun, fast alles, was wir als Industrieexport herstellen, enthält Stahl und Aluminium.

Große deutsche Hersteller, zum Beispiel von Erntemaschinen, haben gesagt: Nun, wir müssen unsere Mitarbeiter entlassen, weil unser Hauptmarkt, etwa 20 % der europäischen Landmaschinen, in die Vereinigten Staaten geliefert werden.

Dazu gehört auch die amerikanische Tochtergesellschaft von John Deere, einem amerikanischen Unternehmen, das in Deutschland Erntemaschinen und andere Landmaschinen herstellt und in die Vereinigten Staaten exportiert. Auch dieses Unternehmen ist betroffen und hat erklärt, dass es die Produktion drosseln und Mitarbeiter entlassen muss. Für diese Unternehmen ist dies im Grunde genommen eine Katastrophe. Und Trump weigert sich bisher, in dieser Frage nachzugeben.

Das Abkommen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten ist noch nicht endgültig unter Dach und Fach, da das Parlament noch zustimmen muss. Und nun gab es diese Woche zum ersten Mal Widerstand im Europäischen Parlament, mit dem Argument, Trump mache mit uns das Gleiche wie mit allen anderen Ländern: Lockvogelangebote.

Dieses Abkommen, das wir nun unterzeichnen sollen, ist nicht der scheinbare Kompromiss – der überhaupt kein Kompromiss war –, den wir von den Vereinigten Staaten erwartet hatten. Es ist eine Politik, die zu unserem Niedergang führt.

Die Frage ist nun, wie das Europäische Parlament darüber abstimmen wird. Das Problem hierbei ist eine politische Krise für Europa. Das derzeitige Parlament und die derzeitigen politischen Parteien sind alle atlantisch orientiert und pro-amerikanisch.

Wenn die Europäer sich der vollständigen Aufgabe der europäischen wirtschaftlichen Autonomie durch von der Leyen in ihren sogenannten Verhandlungen bewusst werden, trifft Bambi auf Goliath, auf Trump, und das bedeutet das Aus für die europäische Industrie.

Das Ergebnis ist das Aufkommen nationalistischer Parteien in Europa. Die Alternative für Deutschland in Deutschland, deren Verbot derzeit diskutiert wird, und ähnliche rechtsnationalistische Parteien in anderen Ländern. Das ist die politische Krise, die sich derzeit abzeichnet.

Und zum ersten Mal stellt sich auf politischer Ebene in ganz Mitteleuropa die Frage, mit welchem Block wir unsere wirtschaftliche und politische Zukunft sowie unsere militärische Zukunft verbinden wollen.

Wird es der Block der Vereinigten Staaten aus dem Kalten Krieg sein, in welchem Fall wir versprechen müssen, die Ukraine und alle Ausgaben der USA aus dem Kalten Krieg zu subventionieren, um Russland und anderen Ländern, die die Vereinigten Staaten ablehnen, entgegenzuwirken?

Oder werden wir erkennen, dass unsere Zukunft bei der Globalen Mehrheit liegt, bei den Ländern im Rest der Welt? Das ist es, was Europa verändert.

BEN NORTON: Übrigens, Michael, die Handelsdirektorin der EU-Kommission, eine deutsche Politikerin namens Sabine Weyand, gab den deutschen Medien ein Interview. Es fand in englischer Sprache keine große Beachtung, da es von den Mainstream-Medien nicht übersetzt wurde.

Aber dieses Interview enthält einige sehr aufschlussreiche Zitate der Person, die diese sogenannten Verhandlungen geleitet hat.

Sie gab zu, dass es keine wirklichen Verhandlungen gab. Sie sagte: „Wenn Sie mich nicht das Wort ‚Verhandlung‘ sagen gehört haben, dann deshalb, weil es keine gab“.

Mit anderen Worten: Die USA haben Europa ihre Bedingungen aufgezwungen, und Europa hat sie einfach akzeptiert.

Und warum ist das so? Diese hochrangige EU-Beamtin gab in dem Interview zu: „Wir sind völlig abhängig von den Vereinigten Staaten“.

Das waren die Worte eines hochrangigen EU-Beamten. Wenn sie also in ihrer Muttersprache sprechen, nicht wenn sie sich auf Englisch für die US-Medien äußern, sondern wenn sie sich für die deutschen Medien äußern, erkennen sie einige dieser unbequemen Wahrheiten an.

Aber dann zweifeln sie natürlich nicht an ihrem extremen Atlantizismus.

MICHAEL HUDSON: Genau das wollte ich sagen. Und Sie haben Recht, es gab keine wirklichen Verhandlungen, denn von der Leyen und die sogenannten Verhandlungsführer handeln im Namen der Vereinigten Staaten. Das ist wie ein Scheingericht.

BEN NORTON: Haben Sie gesehen, wie bei der Pressekonferenz, als Trump und von der Leyen das sogenannte Abkommen erstmals bekannt gaben, ein US-Journalist von der Leyen fragte, was die USA dafür aufgeben würden? Gibt die USA in diesem Deal überhaupt etwas auf?

Von der Leyens Antwort lautete: Nun, wir hatten einen Handelsüberschuss und die USA hatten ein Handelsdefizit, also versuchen wir, den Handel ausgeglichener zu gestalten, wie sie es ausdrückte, womit sie zugab, dass es keine Zugeständnisse seitens der USA gab.

REPORTER: Ich habe eine Frage an die Präsidentin der EU-Kommission. Was sind die Zugeständnisse der USA? Was geben die USA in diesem Deal auf, wenn überhaupt?

URSULA VON DER LEYEN: Der Ausgangspunkt war also ein Ungleichgewicht, ein Überschuss auf unserer Seite und ein Defizit auf der Seite der USA. Wir wollten die Handelsbeziehungen wieder ins Gleichgewicht bringen, und zwar so, dass der Handel zwischen uns beiden über den Atlantik hinweg weitergeht, denn die beiden größten Volkswirtschaften sollten einen guten Handelsfluss zwischen sich haben.

Und ich denke, wir haben genau das erreicht, was wir wollten. Ein neues Gleichgewicht, aber weiterhin Handel auf beiden Seiten, was gute Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks und Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks bedeutet. Und das war uns wichtig.

DONALD TRUMP: Und noch einmal: Energie ist ein sehr wichtiger Faktor, denn in dieser Hinsicht haben wir mehr Energie als alle anderen.

Ich halte es für sehr klug, dass sie viel [US-]Energie kaufen, und das ist großartig. Und es löst viele Probleme. Das war also eine großartige Entscheidung, finde ich.

MICHAEL HUDSON: Nun, außerdem erhält die USA enorme internationale Zahlungen [von der EU], für Schuldendienst, für die Überweisung von Gewinnen amerikanischer Unternehmen im Ausland. Amerika verdient mit seinem Kapitalkonto enorm viel Geld.

Außerdem werden die internationalen Währungsreserven Europas in die Vereinigten Staaten geschickt, um dort in Staatsanleihen investiert zu werden.

Von der Leyen wusste also, dass sie log. Ihre Aufgabe besteht genau darin, die Aufmerksamkeit von den tatsächlichen Zahlungsbilanzströmen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten abzulenken, die aus Währungsreserven bestehen, die in US-Staatsanleihen investiert werden, sowie aus der Überweisung von US-Gewinnen und anderen Kapital- und Militärtranfers in die Vereinigten Staaten.

Es ist eine fiktive Welt.

BEN NORTON: Übrigens, Michael, zum Thema, dass europäische Politiker überwiegend Atlantiker sind: Ich habe kürzlich Daten durchgesehen, die von der Federal Reserve veröffentlicht wurden und die sich mit ausländischen Beständen an US-Wertpapieren, insbesondere US-Aktien, befassen.

Diese Daten zeigen, dass Europa von allen Regionen der Welt mit Abstand die größten Bestände an US-Aktien und auch Unternehmensanleihen hält.

Bedenken Sie, dass Europa nur etwa 750 Millionen Einwohner hat, während Asien fast 5 Milliarden Einwohner zählt.

Dennoch halten die Europäer mehr als doppelt so viele US-Aktien und Unternehmensanleihen wie die Asiaten.

Es ist also offensichtlich, dass in Europa die überwiegende Mehrheit der Eliten einen großen Teil ihres Portfolios in US-Vermögenswerten hält, insbesondere in Aktien und Unternehmensanleihen.

Sie sind also nicht nur aus politischen und ideologischen Gründen Atlantiker, sondern viele von ihnen sind meiner Meinung nach auch Atlantiker, weil es ihrem eigenen Portfolio dient. Ich meine, sie handeln in ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse.

MICHAEL HUDSON: Ich glaube nicht, dass sie das tun. Trump hat angekündigt, dass er den Wechselkurs des Dollars senken will.

Wenn er den Wechselkurs des Dollars senkt, bedeutet das, dass der Wert von US-Anleihen, US-Aktien und US-Staatsanleihen, die in Euro denominiert sind, sinken wird. Sie werden also Wechselkursverluste bei den Zinsen, Kapitalerträgen und Aktiendividenden hinnehmen müssen, die sie erhalten.

Was also kurzfristig in ihrem Interesse zu sein scheint, wird langfristig zu einem Desaster führen.

Die Europäer leben kurzfristig. Kurzfristig entscheidet sich, wann die nächsten Wahlen stattfinden.

Die Asiaten denken langfristig. Die Asiaten vermeiden es, ihr Geld in den USA zu lassen, und ziehen es ab, denn Sie haben gesehen, dass Amerika russische Investitionen im Wert von 300 Milliarden Dollar im Westen beschlagnahmt hat.

Die Asiaten sagen, wir wollen nicht, dass die USA mit uns das Gleiche machen wie mit Russland. Natürlich ziehen sie sich zurück. Sie haben Angst, US-Investitionen zu halten.

Natürlich kann die USA das, was sie Russland weggenommen hat, auch Saudi-Arabien oder der Türkei oder jedem anderen Land wegnehmen, das in seiner Loyalität und Unterwerfung gegenüber der US-Außenpolitik schwankt.

BEN NORTON: Wenn man sich die offiziellen Daten der Federal Reserve zu ausländischen Inhabern, also offiziellen Inhabern – das sind ausländische Zentralbanken, die in US-Staatsanleihen investieren – ansieht, kann man feststellen, dass die BRICS-Länder in den letzten Jahren langsam und schrittweise ihre Bestände an Staatsanleihen verkauft haben.

Sie verkaufen sie nicht einfach sofort, aber wenn man sich die Grafik über die Jahre ansieht, kann man feststellen, dass ihre Bestände zurückgegangen sind, insbesondere die Bestände Chinas.

Und welche Länder haben unterdessen über ihre Zentralbanken immer mehr Staatsanleihen gekauft? Es sind die europäischen Länder, Großbritannien und die EU-Mitgliedstaaten.

Europa hilft also bei der Finanzierung der US-Regierung, während die BRICS-Länder ihre US-Staatsanleihen netto verkaufen.

MICHAEL HUDSON: Nun, genau das ist im 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg passiert, als Indiens enormer Anstieg seines Handelsüberschusses vollständig in London verblieb. Indien war einer der wichtigsten Stützen des britischen Sterling-Raums und des Wechselkurses.

Das war es, was die Vereinigten Staaten 1944 und 1945 mit dem britischen Darlehen (dem anglo-amerikanischen Darlehen) erfolgreich aufzulösen und zu beenden versuchten, indem sie sagten: Ihr müsst eure Märkte öffnen, keine blockierten Währungen. Indien und andere Länder, die während des Zweiten Weltkriegs Devisenreserven aufgebaut hatten, können das Pfund Sterling, den Franc und andere Fremdwährungen ausgeben, wo immer sie wollen, also in den Vereinigten Staaten, die zu dieser Zeit die führende Industriemacht waren.

Nun, damit meinte Amerika, dass die Weltwirtschaft „offen” sein sollte, also den Handel mit den Vereinigten Staaten.

Das Ergebnis war, dass die Vereinigten Staaten zwischen 1945 und 1950 ihre Goldreserven auf 80 % des weltweiten Währungsgoldes erhöhten, da Gold aus Europa und anderen Ländern abfloss, genau wie es in den 1930er Jahren im Rahmen der Kapitalflucht in die Vereinigten Staaten geflossen war.

Nun, das war zu einer Zeit, als die Vereinigten Staaten eine offene Weltwirtschaft mit gleichen Rechten für alle versprachen, ähnlich wie die Vereinten Nationen die Länder behandelten.

Das ist es, was sowohl Trump als auch Außenminister Rubio sagen: Das dient uns nicht mehr, wir können auf einem fairen Markt nicht mithalten. Wir werden nicht fair sein, weil wir es nicht müssen, denn andere Länder sind so abhängig vom amerikanischen Markt geworden, dass wir ihnen eins auswischen und ihre Wirtschaft destabilisieren können, wenn wir wollen.

Sie haben wirklich keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Das war es, was Amerika glaubte, dass es für andere Länder so notwendig sei, dass sie keine Alternative hätten.

Nun, jetzt sehen wir, wenn sie wirklich keine Alternative haben, was werden die Vereinigten Staaten dann tun, um ihren Vorteil auszuspielen?

Und ich möchte darüber sprechen, was sie Korea und Japan angetan haben, um genau zu veranschaulichen, was sie gerne mit dem Rest der Welt machen würden, wenn die Länder sich bereit erklären würden, der „regelbasierten Ordnung” der USA zu folgen, anstatt der fairen, offenen Wirtschaft zum gegenseitigen Nutzen, die die globale Mehrheit der SCO, BRICS und Asien anstrebt.

Nun, die Vereinigten Staaten drohten Korea mit sehr hohen Zöllen von 25 %, was natürlich seine Exporte in die Vereinigten Staaten blockieren und dort zu Massenarbeitslosigkeit führen würde, was zum Sturz der koreanischen Regierung und wahrscheinlich zu einer linksgerichteten Regierung geführt hätte – und die koreanische Regierung war immer sehr rechtsgerichtet.

Nun, die Vereinigten Staaten bestanden darauf, dass Korea seine Automobilproduktion von der Beschäftigung von Koreanern in Korea in die Vereinigten Staaten verlagert. Also drängten sie Hyundai, über 20 Milliarden Dollar in den Bau einer Fabrik in Georgia zu investieren.

Nun, wie die ganze Welt in der letzten Woche gesehen hat, hat die Einwanderungsbehörde dies irgendwie blockiert.

Korea sagte, es dauere zwei oder drei Jahre, um diese Fabrik zu bauen. Wir werden amerikanische Arbeitskräfte für die Fertigung und Herstellung einsetzen. Aber wir wollen nicht, dass diese südlichen Arbeitskräfte am Ende Hyundai-Autos herstellen, die wie die Boeing-Flugzeuge aussehen, die in den nicht gewerkschaftlich organisierten Produktionsstätten im Süden hergestellt werden.

Es hat sich herausgestellt, dass ein Teil der Deindustrialisierung Amerikas darin bestand, fast die gesamte berufliche Ausbildung im Ingenieurwesen in den Vereinigten Staaten einzustellen.

Wie konstruiert und baut man eine Fabrik? Das wird in den Vereinigten Staaten nicht gelehrt, weil Fabriken abgebaut und in gentrifizierte Wohnhäuser umgewandelt werden, nicht in Produktionsstätten.

BEN NORTON: Und in Amazon-Lagerhäuser umgewandelt, um Produkte zu verkaufen, die in China und anderen asiatischen Volkswirtschaften hergestellt wurden. Und die deindustrialisierten Fabriken im Mittleren Westen stehen einfach nur da, also kauft Amazon sie auf.

MICHAEL HUDSON: Das ist richtig. Nun, jedenfalls sagte Korea: „Wir werden die Bauunternehmer, die unsere Fabriken in Korea gebaut haben, in die Vereinigten Staaten schicken, und wir werden unsere Fachkräfte dorthin schicken.

Sie sind es gewohnt, eine Fabrik und ihre Maschinen aufzubauen und sie so zu konzipieren, dass sie mit amerikanischen Arbeitskräften effizient betrieben werden kann, sobald sie in Produktion geht.

Wir müssen die Fabrik einrichten, denn wenn man sie nicht von Anfang an auf sehr rationale Weise einrichtet, ohne Abstriche zu machen, wie es bei Boeing der Fall ist, also effizient, dann wird man Probleme bekommen, die die Produktionskosten erheblich in die Höhe treiben und später Nachbesserungen erforderlich machen.

Nun, diese Woche versuchen die Vereinigten Staaten und Trump, sich politisch zu profilieren, indem sie Ausländer angreifen.

Bislang hasst er vor allem die undokumentierten Einwanderer, die Hispanics. Die Einwanderungsbehörde ICE verhaftet Hispanics, schnappt sie sich, selbst wenn sie amerikanische Staatsbürger sind oder hier geboren wurden. Sie werden festgenommen, in Ketten gelegt und in Umsiedlungslager geschickt.

All dies wurde auch mit Koreanern gemacht, mit Handschellen, Fußfesseln, vollständig gefesselt und verhaftet, mit der Begründung, dass ihre Arbeitsvisa abgelaufen waren oder dass ihre Arbeitsvisa angaben, dass sie sich zu Geschäftstreffen hier aufhielten.

Nun, die koreanische Regierung hatte mit der Biden-Regierung diskutiert: Können Sie nicht die Visa öffnen, damit wir – wir wollen nicht in den Vereinigten Staaten investieren – aber können Sie uns nicht Visa geben, damit wir unsere Fachkräfte und unser Personal Produktionsstätten einrichten können?

Die Biden-Regierung sagte: „Nun, wir werden einfach keine Auflagen machen – der Kongress ist nicht bereit, ein Gesetz zu verabschieden, das Ausländern die gleiche Behandlung wie US-Bürgern gewährt. Ihr seid nicht nur minderwertig, ihr seid auch die gelbe Gefahr. Deshalb können wir euch natürlich nicht die Sonderkonditionen gewähren, die wir Australiern gewährt haben; die sind weiß, sprechen Englisch, ihr nicht.

Wir werden also die Gesetze nicht umschreiben, um zu sagen: Ja, ihr könnt eure Fachkräfte hierher bringen. Ihr seid, wer ihr seid.

Aber wir werden das Gesetz einfach nicht durchsetzen, weil wir natürlich erkennen, dass ihr eure Ingenieure und Fachkräfte hierher schicken müsst, um die Anlagen zu errichten, auf denen wir bestehen, damit ihr amerikanische Arbeitskräfte einstellen könnt, nicht eure eigenen, damit ihr die amerikanische Beschäftigung auf Kosten eurer eigenen Arbeitslosigkeit steigern könnt und damit ihr eure Wirtschaft schädigen könnt, indem ihr unserer Wirtschaft helft.

BEN NORTON: Ja, Michael, das ist auch bei TSMC passiert, der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Sie produzieren den Großteil der weltweit fortschrittlichsten, modernsten Chips.

Die US-Regierung wollte TSMC zwingen, seine modernsten Investitionsgüter in die USA zu verlegen und in den Bau von Fabriken in Arizona zu investieren. Und die USA haben TSMC dazu gedrängt, dies zu tun, angefangen unter Trump und fortgesetzt unter Biden.

TSMC hat Milliarden von Dollar in den Bau dieser Fabriken in Arizona investiert. Dann stellte das Unternehmen fest, dass es in den USA keine Fachkräfte gab, die mit diesen Anlagen umgehen konnten, denn wir sprechen hier von der modernsten Technologie zur Herstellung von Halbleitern.

Also schickte Taiwan ganze Familien von Mitarbeitern von TSMC dorthin.

Was Südkorea getan hat, ist also nicht unbedingt einzigartig, und es würde mich nicht überraschen, wenn Trump nun auch andere Branchen mit diesen Fachkräften ins Visier nehmen würde, sodass die USA keine Fachkräfte mehr hätten.

MICHAEL HUDSON: Genau das ist das Problem. Viele Generationen von Facharbeitern, Maschinenarbeitern, Ingenieuren und Konstrukteuren sind aufgrund ihres hohen Alters in den Ruhestand gegangen.

Und niemand wurde ausgebildet, um ihren Platz einzunehmen, weil Amerika beschlossen hat, dass man Geld nicht durch Industrialisierung, sondern durch Deindustrialisierung verdienen kann. Lasst uns finanziell Geld verdienen.

Und wenn wir nicht industrialisieren, wozu dann Fachkräfte ausbilden? Denn es wird keine Fabriken geben, in denen sie arbeiten können.

Das ist also das Ergebnis einer langjährigen neoliberalen Finanzialisierung der US-Wirtschaft. Und Trump hat all das einfach ignoriert. Er dachte, nun ja, wenn man amerikanische Arbeitskräfte beschäftigt, kann jede amerikanische Arbeitskraft jede Arbeit verrichten. Man braucht keine Ausbildung.

Tatsächlich braucht man vor allem keine Ausbildung, wenn wir das Bildungsministerium abschaffen.

Und wenn wir feststellen, dass wir die Menschen anderer Hautfarbe und ethnischer Herkunft, die zu manuellen Fachkräften werden, nicht ausbilden wollen, denn wer waren in den letzten zwei Jahrhunderten die qualifizierten Industriearbeiter Amerikas? Einwanderer waren seit dem 19. Jahrhundert und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts der Schlüssel zu all dem.

Wenn man sich gegen Einwanderer stellt, die gesagt haben: Ja, wir werden alle schmutzigen Arbeiten machen, um hier leben und ein neues Leben in Amerika aufbauen zu können; wir werden in der Bauindustrie arbeiten, wir werden als Pflegekräfte arbeiten; wir werden manuelle Arbeiten verrichten, nicht in der Mittelschicht, sondern als Lohnempfänger, als einfache Arbeiter.

Die Amerikaner wollen diese Jobs nicht machen, weil sie alle zur Mittelschicht gehören wollen, als ob Mittelschicht irgendwie nicht manuelle Arbeit, nicht Industriearbeit, sondern die Klasse der Fach- und Führungskräfte bedeuten würde.

Nun, das ist die Ecke, in die sich die US-Gesellschaft selbst gemalt hat.

Sie haben Recht, die taiwanesische [TSMC]-Fabrik ist sicherlich ein typisches Beispiel dafür.

Und natürlich erhöht das die Produktionskosten und macht den Taiwanesen Sorgen, wie sich die Dinge entwickeln werden, wenn andere Länder, sei es Korea oder Japan oder Europa, Deutschland, hier eine amerikanische Tochtergesellschaft gründen, die produziert, und diese Tochtergesellschaft zu einer Geisel wird.

Und die Vereinigten Staaten können im Grunde genommen, wenn es eine politische Meinungsverschiedenheit über die Haltung im Kalten Krieg gibt, entscheiden, welchem Wirtschaftsblock man loyal sein will, dem amerikanischen Block oder dem SCO-BRICS-Block?

Sie halten die europäischen Investitionen hier als Geiseln, während die europäischen, japanischen oder koreanischen Investoren die Produktionsstätten verloren haben, die sie jetzt in die Vereinigten Staaten ausgelagert haben.

Nun, seit Jahren wollte Korea die gleiche Behandlung, die die Vereinigten Staaten meiner Meinung nach Taiwan gewähren, und es erkannte, dass wir die Taiwanesen hereinlassen werden, weil wir hoffen, dass wir ihre Führer irgendwie dazu bringen können, China bis zum letzten Taiwanesen zu bekämpfen. Wir würden es gerne sehen, wenn Taiwan zum asiatischen Ukraine würde, das gegen China kämpft, wie ein Insekt, das es in der Ecke belästigt und am Ende ausgelöscht wird. Das ist schade, aber zumindest wird es China schwächen.

Nun, Sie haben gesehen, dass das Ergebnis all dessen war, dass die koreanische und die amerikanische Presse eine große Sache daraus machten – wie kam es, dass all diese Arbeiter hierher gebracht wurden, in der Annahme, dass die Vereinigten Staaten sagen würden: Nun, Teil der Vereinbarung über unsere Investitionen in Amerika ist, dass wir Arbeitskräfte liefern, und jetzt werden sie in Ketten gelegt?

Trump änderte seine Haltung und sagte: „Okay, jetzt könnt ihr hierbleiben, wenn ihr wollt.“ Aber jeder koreanische Arbeiter, der mit Handschellen gefesselt und in das Flugzeug gesetzt worden war, mit der Botschaft: „Wir wollen euch hier nicht.“ Und sie waren allen möglichen rassistischen Angriffen ausgesetzt.

Sie sagten: „Wir wollen nicht in den Vereinigten Staaten bleiben, wir wollen nicht im Süden bleiben. Wir wussten nicht, wie sie über Menschen denken, die nicht weiß sind.

Und sie bestanden alle darauf, nach Korea zurückzukehren, und weigerten sich, in die Vereinigten Staaten zu kommen. Nur ein koreanischer Arbeiter entschied sich, hier zu bleiben.

Nun stellt sich die Frage, wie Korea von hier aus weitermachen und andere Arbeiter davon überzeugen will, sich der erniedrigenden Behandlung in den Vereinigten Staaten zu unterwerfen.

BEN NORTON: Übrigens, Michael, hast du diese Grafik gesehen, die in der Financial Times veröffentlicht wurde? Es handelt sich um eine Umfrage, in der Amerikaner gefragt wurden, ob sie glauben, dass es den USA besser gehen würde, wenn mehr Amerikaner in der Fertigungsindustrie arbeiten würden.

80 % der Amerikaner bejahten dies. Bei den Republikanern waren es sogar mehr als 80 %, die angaben, dass es den USA besser gehen würde, wenn mehr Menschen in der Fertigungsindustrie arbeiten würden.

Dann wurde jedoch eine Folgefrage gestellt: Wären Sie persönlich besser dran, wenn Sie in einer Fabrik arbeiten würden? Nur etwa 20 % der Amerikaner gaben an, dass es ihnen besser gehen würde, wenn sie in einer Fabrik arbeiten würden.

Denn sie wollen eigentlich gar nicht in einer Fabrik arbeiten. Sie wollen einen Job mit E-Mail-Korrespondenz in einem klimatisierten Büro, wo sie nicht jeden Tag am Fließband stehen müssen.

Offensichtlich sind sich also fast alle einig, dass die USA reindustrialisiert werden sollten. Aber es wird schwierig sein, Menschen für diese Fabrikjobs zu gewinnen, da es nicht nur an qualifizierten Arbeitskräften mangelt, sondern auch an Menschen, die bereit sind, diese Arbeit zu verrichten.

Trump sagt also, er wolle die USA reindustrialisieren, aber er will auch die Einwanderer abschieben, die am ehesten in den Fabriken arbeiten würden, die für die Reindustrialisierung der USA gebaut werden müssen.

MICHAEL HUDSON: Nun, das wollte ich damit sagen. Es ist weniger ein wirtschaftliches als vielmehr ein kulturelles Problem, eine Frage des Status.

Die Menschen denken, dass es einen niedrigen Status hat, in der Industrie zu arbeiten, dass das zur Arbeiterklasse gehört und nicht zur Mittelschicht.

Was in der amerikanischen politischen Diskussion nicht berücksichtigt wird, ist, dass auch die Mittelschicht aus Lohnempfängern besteht. Es gibt keine Mittelschicht. Die Mittelschicht ist immer noch Teil der Lohnempfängerklasse.

Nun, genau das hat die Demokratische Partei mit ihrer gesamten Sozialpolitik versucht aufzulösen.

Sie hat versucht, eine Identitätspolitik zu schaffen, in der es alle möglichen Identitäten gibt, alle möglichen Arten der Unterteilung von Identitäten, alle Identitäten außer der eines Lohnempfängers.

BEN NORTON: Außer der Klasse gibt es keine Arbeiterklasse mehr. In den USA wird nicht über Klassenpolitik diskutiert.

So kann es sein, dass man einen sogenannten „Populisten“ hat, der Milliardär ist, Donald Trump, der seine Regierung mit einem Dutzend Milliardären besetzt, darunter den Finanzminister, einen milliardenschweren Hedgefonds-Manager von der Wall Street, Scott Bessent, der für den liberalen Milliardär, den demokratischen Milliardär George Soros, gearbeitet hat, aber anscheinend ist das kein Skandal, weil sie alle Teil eines großen Clubs von Milliardären sind.

Dennoch stellen sie sich als „populistische“ Partei dar, die „für die Arbeiter kämpft“. Das ist total verrückt.

Und die Demokratische Partei unternimmt nichts, um den arbeitenden Menschen tatsächlich zu dienen, weil keine der beiden Parteien wirklich über Klassenpolitik und die Milliardäre sprechen will, die beide Parteien finanzieren und kontrollieren.

MICHAEL HUDSON: Es ist nicht einfach so, dass die Republikaner und die Milliardäre die Arbeiterklasse angezogen haben. Die Demokraten haben die Arbeiterklasse vertrieben.

Das ist keine Anziehungskraft der Republikaner auf die Arbeiterklasse. Es sind die Demokraten, die sagen: Wenn Sie ein Arbeiter sind, ein Lohnempfänger, dann wollen wir Sie nicht in unserer Partei. Wenn Sie jemand sind, der eine allgemeine Gesundheitsversorgung will, wie Bernie Sanders, dann verlassen Sie unsere Partei. Wenn du jemand bist, der einen existenzsichernden Lohn will, dann bist du leider unter dem Status der Menschen, die wir in der professionellen Führungsklasse suchen.

Wir haben keine Alternative in der Demokratischen Partei, und es kann auch keine geben – ich spreche nur für mich selbst –, ich sehe nicht, wie es in den Vereinigten Staaten wirtschaftlichen, politischen oder sozialen Fortschritt geben kann, solange die Demokratische Partei in ihrer jetzigen Form nicht aufgelöst wird und aufhört, das zu sein, was der Oberste Gerichtshof gesagt hat: Sie werden von den Aktionären des Demokratischen Nationalkomitees kontrolliert; sie haben die Kontrolle über die Partei, nicht die Wähler.

Wie Sie sehen können, ist der politische Kampf, den sozialistischen, demokratischen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters von New York, Mamdani, zu blockieren.

BEN NORTON: Zohran Mamdani.

MICHAEL HUDSON: Man kann den Hass sehen. Das Demokratische Nationalkomitee drückt seinen Hass auf Bernie Sanders und AOC aus und sagt, das Wort Sozialismus sei der Todesstoß für die Demokraten.

Und doch sagen Meinungsumfragen, dass die Amerikaner das Wort Sozialismus dem Kapitalismus vorziehen. Die Demokratische Partei sagt, das sei ihr egal.

BEN NORTON: Der Sozialismus ist viel beliebter als die Demokratische Partei selbst.

Trump ist sehr unbeliebt, aber die Demokratische Partei ist noch unbeliebter als Trump. Beide sind extrem unbeliebt. Das Wort Sozialismus ist beliebter.

MICHAEL HUDSON: Ja, und es ist wahrscheinlich, dass bei den Wahlen im nächsten Jahr die Republikaner an die Urnen gehen werden. Die Menschen, die in der Vergangenheit für die Demokraten gestimmt hätten, werden einfach nicht wählen, wegen der Angriffe der Rechten auf alle arbeitnehmerfreundlichen [Kandidaten], wegen der Angriffe der [DNC] von rechts, die für die Wall Street eintreten.

Die Demokraten werden genauso von den Milliardären kontrolliert wie die Republikaner. Und tatsächlich haben viele dieser republikanischen Milliardäre auch Milliardäre der Demokratischen Partei unterstützt. Man kann beide Parteien unterstützen.

BEN NORTON: Einschließlich Trump. Trump hat früher die Clintons finanziell unterstützt.

MICHAEL HUDSON: Ja, genau.

Nun, wie auch immer, ich möchte darüber sprechen, was mit Japan passiert ist, denn das ist wirklich bemerkenswert.

Amerika drohte Japan mit sehr hohen Zöllen, die die Beschäftigungslage destabilisiert hätten, wenn es den Vereinigten Staaten keine Zugeständnisse gemacht hätte.

Der Deal, den Trump ihnen vorlegte, lautete: OK, wir halten eure Zölle niedrig, bei 15 %, aber ihr müsst über eine halbe Billion Dollar an die Vereinigten Staaten zahlen, damit wir eure Wirtschaft nicht ruinieren.

Ihr habt vier Jahre Zeit, also den Rest meiner Amtszeit, um uns eine halbe Billion Dollar zu zahlen. Aber zumindest könnt ihr Politiker noch drei weitere Jahre überleben. Und ihr Politiker lebt bekanntlich für den kurzfristigen Erfolg; um den langfristigen Erfolg kümmert ihr euch später.

Der Deal lautete also, dass sie 550 Milliarden Dollar in Projekte investieren sollten, die ausschließlich von Trump ausgewählt wurden, und zwar durch eine Gruppe, die vollständig von den Vereinigten Staaten kontrolliert wurde. Die Idee war: OK, ihr investiert in den Vereinigten Staaten, um uns bei der Reindustrialisierung zu helfen, und dann teilen wir die Gewinne.

Die Erwartung der Japaner und das, was sie in der japanischen Presse schrieben, war: OK, wir teilen die Gewinne 50:50.

Als sie dann aber die US-Version dieses Vertrags lasen, die auf Englisch verfasst war, stand darin, dass die Vereinigten Staaten 90 % der Gewinne aus Ihrer 550-Milliarden-Dollar-Investition hier erhalten. Wir werden die ersten Erträge, falls es welche gibt, verwenden, um Ihnen die 550 Milliarden Dollar zurückzuzahlen. Danach gehen jedoch 90 % der Gewinne an mein US-Team und werden an die Vereinigten Staaten gezahlt.

Nun, das zeigt die Verzweiflung, die Sie in Japan haben, die erbärmliche Kapitulation. Was werden sie damit machen? Sie denken offensichtlich, dass das überhaupt nicht fair ist.

Für Trump ist das natürlich ein Glücksfall. Er kann jetzt zu seinen Milliardärsfreunden gehen und sagen: „Schaut mal, ich habe 550 Milliarden Dollar; ich kann euch alle reich machen. Ich kann Ihrem Unternehmen – hier sind 50 Millionen Dollar, die Sie in XYZ investieren können, und hier sind 100 Milliarden Dollar, die Sie in die Industrialisierung investieren können.

Übrigens, warum machen wir das nicht und gründen eine amerikanische Tochtergesellschaft? Sie finanzieren diese US-Investition, in die ich das Geld investiere, mit geliehenem Geld von der Federal Reserve. Sie können sich selbst eine Verwaltungsgebühr zahlen.

Es wird keine Gewinne geben, die an die Japaner ausgezahlt werden müssen! Sie werden keinen Cent davon sehen, denn ich werde die Investitionen tätigen, um Ihr Unternehmen durch die von Ihnen geschaffene Unternehmenshülle reich zu machen. Das gesamte Geld fließt in die Unternehmenshülle, den finanziellen, künstlichen, nominellen Eigentümer, und das eigentliche Unternehmen wird mit Verlust geführt.

So verdient man Geld. So habe ich [Trump] als Immobilieninvestor mein ganzes Geld mit Immobilien verdient, aber ich musste überhaupt keine Einkommenssteuer zahlen, weil Immobilien dank Abschreibungslücken und all den finanziellen Schlupflöchern, die der Finanz- und Immobiliensektor hier in das Steuergesetz geschrieben hat, keinen steuerpflichtigen Gewinn erzielen.

Die Idee dahinter ist also, dass dies nur eine reine Erpressung Japans um Geld ist.

BEN NORTON: Und Michael, dies ist auch ein wichtiger Faktor, der zum Rücktritt des japanischen Premierministers Ishiba geführt hat, denn in Japan gab es eine nationale Empörung – was meiner Meinung nach übrigens eher für Japan spricht als für Europa, denn zumindest Japans Regierungschef wurde aufgrund der Empörung der Bevölkerung zum Rücktritt gezwungen.

Wissen Sie, Japan ist seit 1955 fast ausnahmslos ein Einparteienstaat, der von der LDP regiert wird. Unterdessen gibt Ursula von der Leyen in Europa, das sich als Leuchtturm der „Demokratie” versteht, grünes Licht für diesen extrem einseitigen, unfairen und ungleichen Vertrag, der den USA auf Kosten Europas zugute kommt, und wo bleibt die Empörung?

Warum wird sie nicht zum Rücktritt gezwungen? Zumindest ist die japanische Regierung zurückgetreten.

MICHAEL HUDSON: Ich finde, Sie sind viel zu optimistisch, was Japan angeht.

BEN NORTON: Oh ja, ich bin generell nicht optimistisch, was Japan angeht, aber ich meine, die Messlatte für Europa liegt so niedrig.

MICHAEL HUDSON: Es gibt drei Kandidaten, die den Premierminister ersetzen könnten. Sie sind alle gleichermaßen pro-amerikanisch und atlantisch orientiert.

Sie sind alle von der Leyens; die gesamte LDP, die Liberaldemokratische Partei, besteht aus von der Leyens.

Die Alternative ist in Japan schwarz-weiß. Ich spreche seit vielen Jahren mit CEOs dort. Sie sagen, entweder sind wir vollständig an die USA gebunden, oder wir wechseln zu China und verlieren die Vereinigten Staaten.

Wenn die Lage irgendwann wirklich schlimm wird, müssen wir natürlich wechseln. Aber bis dahin stehen wir voll und ganz hinter den USA. Und das ist die LDP.

Nun, das Abkommen mit Japan ist noch geheim; es wurde nicht veröffentlicht. Aber vor ein paar Tagen hat die Financial Times eine Kopie erhalten, und der Bericht der Financial Times sagte es:

Es riecht nach Zwang: Eine souveräne Nation wird gezwungen, private und öffentliche Investitionen in ein viel reicheres Land zu leiten, und zwar im Rahmen einer Struktur, die unverhohlen vom US-Präsidenten gelenkt wird. Sobald Japan seine Investitionen wieder hereingeholt hat, erhält es nur noch 10 Prozent der Cashflows aus dem Projekt, während Amerika 90 Prozent erhält. Zwar hat Japan über einen Beratungsausschuss, in dem die Projekte ausgewählt werden, einen nominellen Einfluss, aber im mächtigeren Investitionsausschuss sitzt kein Japaner, und die endgültige Entscheidung trifft Trump. Japan kann sich zwar dafür entscheiden, eine Investition nicht zu finanzieren, aber wenn es dies tut, können die USA „zu einem vom Präsidenten festgelegten Satz” neue Zölle gegen Japan verhängen.

Nun, am 11. September haben wir bereits gesehen, wie Trump den Einsatz erhöht hat und gesagt hat: „Japan, wir wollen, dass ihr jetzt Zölle gegen China und gegen Russland verhängt, und wir versuchen, die SCO und die BRICS zu isolieren, um sie zu blockieren.“

Trump hat also die Macht zu sagen: Wenn ihr keine Opfer bringt, wenn ihr euren Exportmarkt in China nicht aufgebt, wenn ihr euch nicht von den Asienländern abwendet und euch auf Europa, die USA und die englischsprachigen Verbündeten wie Australien und Neuseeland beschränkt, dann werden wir die Zölle trotzdem erhöhen.

Und trotz des Versprechens, das ihr gegeben habt, werdet ihr, sobald wir eure halbe Billion Dollar haben, haha, keine Kontrolle mehr darüber haben, weil wir sie euch nicht zurückgeben werden. Das ist die Vereinbarung.

Nun, nach den jüngsten Treffen der Shanghai Cooperation Organization und der BRICS scheint es sehr unwahrscheinlich, dass Länder, die nicht bereits mit den Vereinigten Staaten verbündet sind, eine ähnliche Vereinbarung wie Deutschland, Korea und Japan treffen werden.

Diese Abkommen dienen eigentlich als Anschauungsbeispiel dafür, dass es eine neue internationale Ordnung gibt, die durch die SCO- und BRICS-Treffen definiert wird, und als Alternative kann man sich einfach ansehen, was die Vereinigten Staaten Europa, Japan und Korea angetan haben; das ist die Alternative. Und was werden Sie tun?

Die Auswirkungen von Trumps Handlungen bestehen also darin, dass die Vereinigten Staaten von den Wachstumsregionen der Welt isoliert werden, von den Regionen der Welt, die sich industrialisieren, die technologische Führungspositionen und sogar militärische Führungspositionen erlangen.

Die USA versuchen auch, ihre diplomatische Kontrolle über Lateinamerika auszuweiten. Und wieder verwenden sie den Slogan der Monroe-Doktrin, ohne die Tatsache anzuerkennen, dass diese Doktrin besagt, dass nicht nur Europa sich aus den Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre heraushält, sondern auch wir in den Vereinigten Staaten uns aus den Angelegenheiten Europas heraushalten. Amerika hat die Gegenseitigkeit dieser Vereinbarung aufgegeben, und das ist eine einseitige Vereinbarung.

Und Sie sehen gerade den Kampf um das Öl Venezuelas, um zu versuchen, die venezolanische Regierung zu destabilisieren, im Wesentlichen um Venezuela auf den Status einer Kolonie nach britischem Vorbild zu reduzieren, die von einer Art gefügiger Oligarchie und anderen venezolanischen Diktatoren und ihren Amtskollegen in ganz Lateinamerika regiert wird.

Wenn man also über die Spaltung der Welt spricht, ist es wichtig, nicht nur die Reden von Präsident Xi, Präsident Putin und dem russischen Außenminister Lawrow zu verfolgen, um zu sehen, wie sie die Details darlegen, und zu beobachten, was Indien tut, sondern auch die Extreme der unipolaren Kontrolle zu sehen, die Amerika seinen eigenen Verbündeten auferlegt, und was es gerne mit dem Rest der Welt tun würde, wenn es könnte.

Nun, man kann sehen, wie einige der geopolitischen Zukunftsszenarien aussehen könnten.

Ich denke, die Türkei ist in all dem eine Unbekannte; sie ist noch zu haben. Wird die Türkei die NATO unterstützen und sich in ähnlicher Weise von den USA dominieren lassen? Oder wird sie sich den asiatischen Ländern, Russland usw. zuwenden?

Ähnlich könnte man sagen, dass der Nahe Osten als Geisel gehalten wird, weil die Devisenreserven Saudi-Arabiens und anderer arabischer Länder, Kuwaits, der Vereinigten Arabischen Emirate, alle ihre nationalen Investitionen in den Vereinigten Staaten gehalten werden. Das Dollarsystem wurde als Waffe eingesetzt, um sie alle als Geiseln zu halten.

Die Frage ist also, ob die Länder versuchen werden, sich irgendwie zu verteidigen.

Nun, was man beobachten sollte, ist genau das, was Sie, Ben, zu Beginn der Sendung erwähnt haben, nämlich die Tatsache, dass andere Länder versuchen, sich vom Dollar zu lösen und auf die Währungen der anderen Länder, auf Gold und auf Kapitalinvestitionen in europäische oder andere Aktien umzusteigen.

Sie versuchen, sich langsam aus den Vereinigten Staaten zurückzuziehen. Und die Vereinigten Staaten versuchen, dem zuvorzukommen, indem sie schnell handeln und versuchen, sie einzuschließen, und sagen: Ihr habt versunkene Kosten in der Abhängigkeit, in die ihr, der Rest der Welt, seit 1945 geraten seid, in 80 Jahren der Abhängigkeit, der Verbindungen, der Produktion eurer Exporte für den amerikanischen Markt, der Abhängigkeit von amerikanischen Bankkrediten, der Abhängigkeit von der amerikanischen Militärproduktion.

All das ist die Trägheit, die wir ausnutzen können. Seid ihr bereit, euch von dieser ganzen Trägheit zu lösen und zu sagen: Ja, es ist ein Verlust, aber wir fangen ganz neu an? Oder werdet ihr euch unterwerfen?

Entweder unterwerft ihr euch vollständig und europäisiert euch selbst, oder ihr müsst ganz von vorne anfangen und verliert sozusagen eure gesamten Ersparnisse.

Das ist die Wahl, die die US-Außenpolitik dem Rest der Welt auferlegt.

BEN NORTON: Nun, ich denke, das ist der perfekte Schlusspunkt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, Michael?

MICHAEL HUDSON: Nein, das ist das Gesamtbild.

BEN NORTON: Ja, heute war ein Kraftakt. Ich bin froh, dass Sie all diese Analysen darlegen konnten. Ich halte das für sehr wichtig.

Michael, es ist mir immer eine Freude. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.

MICHAEL HUDSON: Ich freue mich, dass wir Gelegenheit hatten, über das große Ganze zu sprechen.