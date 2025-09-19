Von Kit Klarenberg

In den letzten Wochen ist Nepal vom Chaos erfasst worden. Öffentliche und private Gebäude wurden in Brand gesetzt, Dutzende Zivilisten sollen ums Leben gekommen sein. Am 9. September trat Premierminister K. P. Sharma Oli zurück. Die westlichen Medien haben die Unruhen einhellig als spontane revolutionäre Leidenschaft der „Generation Z” in Kathmandu dargestellt, motiviert durch Wut über Korruption in der Regierung, Arbeitslosigkeit, staatliche Zensurversuche in den sozialen Medien und vieles mehr. Es gibt jedoch eindeutige Anzeichen dafür, dass die aufständischen Unruhen seit langem vorbereitet wurden und von geheimnisvollen ausländischen Kräften unterstützt werden.

Die „Gen Z”-Proteste umfassen eine Gruppe lokaler Jugendaktivisten und werden weithin als „führerlos” bezeichnet, obwohl Hami Nepal eindeutig an die Spitze der Bewegung getreten ist. Die englischsprachige Nepali Times berichtete, dass die bisher unbekannte NGO „eine zentrale Rolle bei der Leitung der Demonstrationen spielte und ihre Instagram- und Discord-Plattformen nutzte, um Informationen über die Proteste zu verbreiten und Richtlinien auszutauschen”. Die Gruppe wurde gegründet, um Opfern von Erdbeben – die in diesem Land häufig vorkommen – zu helfen und benachteiligten nepalesischen Gemeinden Lebensmittel, medizinische und andere Hilfe zukommen zu lassen.

Anschließend beaufsichtigte Hami Nepal am 12. September die Wahl der Interim-Premierministerin von Kathmandu, Sushila Karki, mittels einer höchst unorthodoxen und völlig beispiellosen Online-Abstimmung über Discord. Die Chatgruppe der NGO soll 145.000 Mitglieder haben, allerdings ist unklar, wie viele Menschen letztendlich für Karki gestimmt haben. Die westlichen Medien und die lokale Journalistin Prayana Rana, eine begeisterte Unterstützerin der Unruhen, die den Palastputsch für völlig legitim und organisch hält, haben anerkannt, dass die Wahl einer Führungsperson auf diese Weise äußerst problematisch ist:

„Es ist viel egalitärer als ein physisches Forum, zu dem viele möglicherweise keinen Zugang haben. Da es virtuell und anonym ist, können die Menschen auch sagen, was sie wollen, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Es gibt jedoch auch Herausforderungen, da jeder die Nutzer leicht manipulieren könnte, indem er sich einschleust und mehrere Konten nutzt, um Meinungen und Abstimmungen zu beeinflussen.“

Karki hat sich fest vorgenommen, nur sechs Monate im Amt zu bleiben, bis Wahlen stattfinden. Sie selbst hat eine beeindruckende revolutionäre Vergangenheit, da sie an der Volksbewegung von 1990 teilgenommen hat, die erfolgreich die absolute Monarchie Nepals stürzte, wofür sie inhaftiert wurde. Im Juni 1973 entführte ihr Ehemann ein Flugzeug und stahl große Geldsummen, um den bewaffneten Widerstand gegen die brutale Regentschaft des Landes zu finanzieren, was ihm ebenfalls eine Gefängnisstrafe einbrachte. Karkis Engagement für eine ernsthafte Bekämpfung der Korruption als Oberste Richterin Nepals führte im Juni 2017, nach nur einem Jahr, zu ihrer politisch motivierten Amtsenthebung.

Es ist völlig ungewiss, wer und/oder was Karki ersetzen wird und durch welchen Mechanismus diese Person ihr Amt antreten wird. Dennoch sollte uns zu denken geben, dass Hami Nepal, eine bisher unbekannte NGO ohne politische Vergangenheit, innerhalb weniger Tage eine so überragende Rolle beim Sturz der Regierung eines Landes mit 30 Millionen Einwohnern und der Einsetzung eines neuen Herrschers gespielt hat. Während die Aktivitäten der Organisation wohlwollend erscheinen, enthält ihre Liste der „Marken, die uns unterstützen“ einige Einträge, die verwirrend, wenn nicht sogar besorgniserregend sind.

„Anonyme Profile“

Es ist unklar, welche Formen der „Unterstützung“ Hami Nepal von seinen Sponsoren erhalten hat und wann diese bereitgestellt wurden, aber sie decken ein breites Spektrum ab. Zum einen umfasst die Liste westliche Luxushotels in Kathmandu, Bekleidungs- und Schuhmarken, den lokalen Mischkonzern Shanker – den größten privaten Investor des Landes –, die israelische Messaging-App Viber und Coca Cola, das für seine Mitwirkung an unzähligen Menschenrechtsverletzungen im globalen Süden berüchtigt ist. An anderer Stelle taucht der Gurkha Welfare Trust auf.

Die Gurkhas dienen seit Jahrhunderten als Eliteeinheit innerhalb der britischen Armee und werden oft mit sensiblen Missionen betraut. Der Trust, der Gurkha-Veteranen, ihren Witwen und Familien finanzielle Unterstützung gewährt, wird vom britischen Außenministerium und vom Verteidigungsministerium finanziert. Auch Students For A Free Tibet ist in der Liste aufgeführt. Die NGO erhält Mittel vom National Endowment for Democracy, einer erklärten CIA-Frontorganisation. In einem auffälligen Zufall ist die NED genau von dem Thema betroffen, das die jüngsten Proteste in Nepal ausgelöst hat.

Im August 2023 verabschiedete die nepalesische Regierung eine nationale Cybersicherheitspolitik, die Chinas „Great Firewall” nachempfunden ist und den ausländischen Internetverkehr in das Land einschränkt, während sie gleichzeitig die Verbreitung einheimischer E-Commerce-Plattformen, sozialer Netzwerke und anderer Online-Ressourcen zulässt. Dieser Schritt wurde von Digital Rights Nepal, das von George Soros‘ Open Society Foundations finanziert wird – einem wiederholten Sponsor von Regierungsumstürzen – scharf verurteilt. Digital Rights Nepal behauptete, die Politik würde zu massiver Zensur führen und die Privatsphäre der Bürger bedrohen.

Im Februar veröffentlichte die NED einen Bericht, in dem sie warnte, dass „Länder weltweit”, darunter Kambodscha, Nepal und Pakistan, Chinas Internetsouveränität als „potenzielles Vorbild” betrachteten, dem sie nacheifern wollten. Anstatt die Bedrohung für Washingtons schwindende globale Dominanz im Internet durch solche Ambitionen anzuerkennen, behauptete die Stiftung, das eigentliche Risiko sei die Stärkung des internationalen „Ansehens” Pekings, was dazu beitrage, „die Welt für die Kommunistische Partei Chinas sicher zu machen”. Im selben Monat begannen nepalesische Gesetzgeber mit der Abstimmung über einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der nationalen Cybersicherheitspolitik.

Der Gesetzentwurf sah vor, dass ausländische soziale Netzwerke und Messaging-Apps sich offiziell beim Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie in Kathmandu registrieren lassen müssen. Damit sollte nicht nur die rechtliche Verantwortlichkeit dieser Plattformen gestärkt werden, sondern auch sichergestellt werden, dass die Regierung Steuern auf die lokal erzielten Einnahmen erheben kann. Das Committee to Project Journalists (CPJ) veröffentlichte eine Erklärung, in der es die Parlamentarier aufforderte, den Gesetzentwurf abzulehnen, da er aufgrund möglicher Inhaltsbeschränkungen und des Verbots der „Erstellung oder Verwendung anonymer Profile“ eine ernsthafte Bedrohung für die Pressefreiheit darstelle.

Das CPJ wird von Open Society Foundations finanziert, einem Zusammenschluss führender westlicher Nachrichtenagenturen, US-amerikanischer Unternehmens- und Finanzgiganten sowie Google und Meta – beide würden von der Gesetzgebung negativ betroffen sein. Das Gesetz wurde dennoch verabschiedet und setzte eine Frist für die Registrierung bis zum 3. September. Während TikTok und Viber sich daran hielten, weigerten sich US-Plattformen – darunter Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp und YouTube –, was Kathmandu dazu veranlasste, die Nutzung von 26 ausländischen Websites zu verbieten. Dies war der Auslöser, der letztendlich zum Sturz der nepalesischen Regierung führte.

„Sichere Umgebung”

Am 4. September veröffentlichte die Federation of Nepali Journalists (FNJ) eine von 22 zivilgesellschaftlichen Organisationen unterzeichnete Erklärung, in der sie „starken Widerstand” gegen die massenhafte Schließung zum Ausdruck brachte. Die FNJ wird von NED und Open Society Foundations finanziert. Die meisten ihrer Mitunterzeichner erhalten Geld aus denselben Quellen sowie von anderen westlichen Stiftungen, Regierungen und Social-Media-Plattformen. Für Hami Nepal war das Verbot ein „Wendepunkt“, und die Gruppe plante eine Massenkundgebung für vier Tage später. Hami Nepal bereitete die Teilnehmer im Voraus umfassend vor und richtete sogar eine „Protest-Hotline“ ein.

Die Proteste vom 8. September eskalierten schnell zu extremer Gewalt. Die Anführer der „Generation Z“ distanzierten sich von den Zerstörungen und behaupteten, ihre friedliche Aktion sei von „Opportunisten“ „gekapert“ worden. Doch auf dem Discord-Server von Hami Nepal wimmelte es in den Tagen zuvor von aggressiven Nachrichten. Einige Nutzer befürworteten offen die Ermordung von Politikern und deren Kindern. Andere veröffentlichten Anfragen nach Waffen, darunter Maschinengewehre, und kündigten offen ihre Absicht an, „alles niederzubrennen“. Das nepalesische Parlament und die offizielle Residenz des Premierministers wurden tatsächlich in Brand gesetzt, woraufhin die Minister mit Hubschraubern flohen.

In der folgenden Nacht, nach dem Rücktritt von K. P. Sharma Oli, trafen sich nepalesische Militärchefs mit Demonstranten, um über die Form der zukünftigen Regierung des Landes zu diskutieren. Wie die New York Times am 11. September berichtete, teilten die Anführer der „Gen Z“-Agitatoren den Armeeoffizieren mit, dass sie Sushila Karki als Interimsführerin wollten – Tage bevor dies offenbar durch eine Abstimmung auf Discord bestätigt wurde. Das mächtige und beliebte Militär Kathmandus hat sich verpflichtet, „bis zur Durchführung der Wahlen für ein sicheres Umfeld zu sorgen”, und damit den gewaltsamen Staatsstreich faktisch abgesegnet.

Es könnte von Bedeutung sein, dass einer der Geldgeber von Hami Nepal nicht auf der Website des Unternehmens genannt wird – der Waffenhändler Deepak Bhatta. Er hat eine lange Geschichte der Beschaffung von Waffen für das nepalesische Militär und die Sicherheitskräfte, und viele dieser Geschäfte sind von Korruptionsvorwürfen begleitet. So wurde er beispielsweise im Juli 2022 beschuldigt, Waffen für die örtliche Polizei von einem italienischen Unternehmen zum vierfachen Preis der tatsächlichen Stückkosten bezogen zu haben. Bhattas langjährige Beziehung zum Militär könnte durchaus den freundschaftlichen Kontakt zu den Anführern der Proteste erleichtert haben.

Die von der CIA, der NED und der USAID orchestrierte „Bulldozer-Revolution” in Jugoslawien im Jahr 2000 war die weltweit erste „Farbrevolution”. In den folgenden Jahrzehnten hat die USA weltweit Regierungen gestürzt, indem sie Strategien und Taktiken anwandte, die mit denen identisch waren, mit denen Slobodan Milosevic erfolgreich aus dem Amt vertrieben wurde. In fast allen Fällen waren Jugendgruppen die wichtigsten Fußsoldaten des Regimewechsels. In Belgrad hatten viele Einwohner des Landes nach fast einem Jahrzehnt tödlicher Sanktionen, die mit einer 78 Tage andauernden kriminellen Bombardierungskampagne der NATO gipfelten, berechtigte Beschwerden und wünschten sich den Sturz Milosevics.

Dennoch war das Ergebnis eine harte Lektion darüber, wie wichtig es ist, vorsichtig mit seinen Wünschen zu sein. Milosevics Sturz wird aufgrund der ikonischen Szenen während der viel beachteten Unruhen als „Bulldozer-Revolution“ bezeichnet, in denen ein Radlader den regierungsfeindlichen Agitatoren half, staatliche Gebäude zu besetzen und Aktivisten vor Polizeischüssen zu schützen. Der Fahrer wandte sich jedoch schnell gegen die „Revolution“. Die anschließende vom Westen auferlegte Privatisierung zerstörte die Wirtschaft Jugoslawiens, wodurch sein erfolgreiches unabhängiges Unternehmen scheiterte und er bankrott ging. Bis zu seinem Tod lebte er von mageren Sozialleistungen des Staates.

Hier liegt das Problem. Es besteht kaum Zweifel daran, dass viele nepalesische Bürger zu Recht von ihrer Regierung enttäuscht waren und Veränderungen anstrebten. Doch farbige Revolutionen nutzen ausnahmslos die Unzufriedenheit der Bevölkerung aus, um Regierungen zu installieren, die erheblich schlechter sind als ihre Vorgänger. In diesem Zusammenhang erscheint es höchst verdächtig, dass das Militär den in Ungnade gefallenen lokalen Geschäftsmann Durga Prasai, der die Wiederherstellung der Monarchie in Kathmandu unterstützt, zu Übergangsgesprächen mit Aktivisten der „Generation Z“ einlädt. Dass er von der BBC fälschlicherweise als Anführer der Proteste dargestellt wurde, ist umso bedrohlicher.

Selbst begeisterte lokale Anhänger der „Revolution” in Nepal räumen ein, dass es ungewiss ist, ob Sushila Karki tatsächlich in der Lage sein wird, in sechs Monaten Wahlen abzuhalten. Auf jeden Fall standen alle etablierten Parteien im Fadenkreuz der Demonstranten, sodass die Frage, wer bei künftigen Wahlen antreten wird, ebenfalls offen bleibt. Derzeit herrscht in Kathmandu ein ziemliches politisches Vakuum – und die Geschichte zeigt uns, dass NED, Open Society Foundations und mit Geheimdiensten verbundene westliche Stiftungen stets bereit sind, solche „Gelegenheiten” auszunutzen. Behalten Sie diesen Raum im Auge.