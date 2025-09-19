Untersuchung: Fast 3.000 Hilfesuchende in Gaza von israelischen Streitkräften getötet

„Diese wiederholten Angriffe sind schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die wahrscheinlich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Akte des Völkermords darstellen.“

Brett Wilkins

Eine am Mittwoch veröffentlichte Untersuchung des The New Humanitarian hat ergeben, dass israelische Streitkräfte in den vergangenen 23 Monaten fast 3.000 palästinensische Hilfesuchende getötet und fast 20.000 weitere verwundet haben. Diese Taten sind Teil der von den USA unterstützten, als „genozidale Vernichtung“ bezeichneten Angriffe auf den Gazastreifen.

Die Untersuchung dokumentiert chronologisch die Tötung von 2.957 Palästinensern sowie die Verwundung von 19.866 Menschen.

Systematische Angriffe auf Hilfesuchende

Zu den Opfern zählen fast 1.000 Palästinenser, die laut UN-Menschenrechtsbeamten an oder in der Nähe von Hilfsstellen der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) getötet wurden. Israelische Soldaten haben zugegeben, den Befehl erhalten zu haben, mit scharfer Munition und Artillerie auf Zivilisten an GHF-Verteilstellen zu schießen.

"Over the past 23 months, Israeli forces have killed nearly 3,000 people attempting to get aid in the Gaza Strip and wounded almost 20,000 others," according to an open-source analysis, suggesting a deliberate policy. https://t.co/0YViQBpxVj — Kenneth Roth (@KenRoth) September 16, 2025

Laut The New Humanitarian machen diese Angriffe etwa 4,6 % der über 65.000 Palästinenser aus, die laut Gaza-Gesundheitsministerium seit Beginn der israelischen Offensive ums Leben gekommen sind – die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl noch weitaus höher liegt.

„Das sind keine Einzelfälle. Sie folgen einem Muster und spiegeln eine staatliche Politik wider, die offenbar unbegrenzt fortgesetzt werden soll“, erklärte Adil Haque, Professor für Völkerrecht an der Rutgers University in New Jersey, gegenüber The New Humanitarian.

„Schwerwiegende Verstöße“ gegen das Völkerrecht

Haque und andere Rechtsexperten, die für die Untersuchung befragt wurden, bezeichneten die Angriffe auf Hilfesuchende als „schwerwiegende Verstöße gegen das internationale humanitäre Recht“, die wahrscheinlich als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord einzustufen seien.

Israel ist derzeit Gegenstand eines von Südafrika angestrengten Völkermordverfahrens vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag. Außerdem hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) im vergangenen Jahr Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen damaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darunter Mord und erzwungene Hungersnot, erlassen.

Angriffe als Mittel der Kriegsführung

Die Untersuchung von The New Humanitarian stellte „klar erkennbare Muster“ fest, wie Israel Angriffe auf Hilfesuchende zu verschiedenen Zwecken eingesetzt habe:

Tödliche Kontrolle von Menschenmengen ,

, Erzwungene Vertreibung ,

, Zerstörung der kollektiven Überlebensfähigkeit der palästinensischen Bevölkerung in Gaza.

Haque betonte, dass die fortgesetzte Duldung solcher Taten durch Israels politische Führung ein Hinweis darauf sei, dass diese Angriffe nicht zufällig geschehen, sondern beabsichtigt seien:

„Wenn Israels Führung lediglich gleichgültig wäre, müsste schon die internationale Verurteilung und die drohende Haftung wegen Kriegsverbrechen ausreichen, um eine Kursänderung zu erzwingen. Die Tatsache, dass diese Kosten bewusst in Kauf genommen werden, deutet darauf hin, dass diese Tötungen fortgesetzt werden sollen.“

Kontext: Neue Phase des Krieges

Die Enthüllungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Israel seine Offensive auf Gaza-Stadt im Rahmen von Operation Gideon’s Chariots 2 verstärkt – einer Militäroperation, die auf Eroberung, Besatzung und ethnische Säuberung abzielt.

Israelische Führungskräfte haben offen einen von US-Präsident Donald Trump unterstützten Plan befürwortet, die palästinensische Bevölkerung aus Gaza zu vertreiben und den Küstenstreifen in die „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln.