Gaza sagt uns, wer wir sind

Auf die eine oder andere Weise wird das Morden in Gaza eines Tages enden. Aber die Kräfte in uns, die zu diesem Gemetzel geführt haben, werden weiterleben, lange nachdem die Drohnen und Explosionen verstummt sind.

Caitlin Johnstone

An manchen Tagen ist es schwer zu sagen, was schrecklicher ist: der Völkermord in Gaza selbst oder der moralische Verfall in unserer Gesellschaft, der ihn möglich macht.

Ich meine, die Gräueltaten in Gaza haben ein paar Millionen Opfer. Wenn man die Bevölkerung der USA, Europas, Kanadas und Australiens zusammenzählt, kommt man auf etwa eine Milliarde Menschen, die in einer Dystopie leben, deren kollektives Gewissen so verzerrt und verdreht ist, dass sie ihren Regierungen erlauben würden, einen live gestreamten Völkermord vor den Augen der ganzen Welt zu unterstützen. Eine Milliarde Menschen, die moralisch so bankrott sind, dass sie es hinnehmen, dass ihren Mitmenschen ein solcher Albtraum direkt vor ihren Augen zugefügt wird.

Besonders deutlich wurde dies in der Hitze des US-Präsidentschaftswahlkampfes, wo Millionen von Wählern alles daran setzten, Gaza kognitiv unter den Teppich zu kehren, um einen der beiden Mainstream-Kandidaten zu unterstützen, die beide versprochen haben, den zionistischen Staat zu unterstützen, der diesen Völkermord begeht. Bestenfalls sehen sie Israels Verbrechen als lästige Nebensache an, über die die Linke ihre Kamala-Partys stört, und schlimmstenfalls unterstützen sie Israels Handlungen vollständig.

Was für eine sinnlose, bedeutungslose, seelenlose Art zu leben. Was für ein Verrat an der Wahrheit und an unserer eigenen Menschlichkeit. Wie könnte jemand in dieser Art von zombieartiger Existenz Befriedigung finden? Gedankenlos im Takt des Status quo zu schlurfen und Menschenfleisch zu verschlingen, weil es bequemer ist als die kognitive Dissonanz, die sich einstellt, wenn man sich von der Weltanschauung trennt, die man von Geburt an indoktriniert bekommen hat, um sie zu vertreten.

Was ein amerikanischer Chirurg in Gaza sah: Interview mit Dr. Feroze Sidhwa.

Leider nur in Englisch. Untertitel können in den YouTube-Einstellungen aktiviert werden.

Ich hörte ein Interview mit einem Arzt, der während des Völkermords in Gaza gearbeitet hat, und er sprach über die Zeit vor vielen Monaten, als die IDF die Evakuierung eines Krankenhauses erzwangen und vier Frühgeborene in ihren Brutkästen sterben ließen, nachdem sie dem Personal versichert hatten, dass man sich um sie kümmern würde. Ihre winzigen Körper wurden Wochen später, nachdem die israelischen Streitkräfte das Gebiet geräumt hatten, verwest aufgefunden.

Wie konnte dieser eine Vorfall für sich allein die Welt nicht zum Stillstand bringen? Wie konnte er uns nicht alle aufhalten und uns zwingen, alles, was zu diesem Punkt geführt hat, neu zu bewerten? Es war kein Geheimnis, dass diese vier Babys starben; es war in den Mainstream-Nachrichten. Es geschah direkt vor unseren Augen, und wir taten nichts.

Solche Grausamkeiten geschehen nun schon seit dreizehn Monaten täglich, und immer noch nichts.

Wir müssen so leben. Wir müssen in dieser völkermörderischen Dystopie leben, umgeben von watschelnden Schlafwandlern, die mit Menschenblut bedeckt sind. Unser Leben hier im Westen ist viel, viel bequemer als das Leben der Menschen in Gaza, aber es ist auch viel weniger wahrhaftig und viel weniger geeignet, den menschlichen Geist zu nähren.

Wir schwelgen in Lügen und Psychopathie, sehen Lügen und Psychopathie, essen, trinken, schlafen und atmen Lügen und Psychopathie. Unsere Köpfe sind voller Müll und unsere Herzen sind voller Scheiße, und wir waten bis zu den Knöcheln im Blut, Schweiß und den Tränen des globalen Südens. Diese eitrige Wunde einer Zivilisation ist der einzige Boden, auf dem der vom Westen unterstützte Völkermord in Gaza Wurzeln schlagen konnte.

Die Menschen in Gaza müssen unter den Folgen dessen leiden, was wir sind und was wir geworden sind, aber wir müssen damit leben, wer wir sind und was wir geworden sind. Wir töten ihre Babys und lassen sie verrotten, aber wir sind diejenigen, die mit den Leichen der verrottenden Babys in unseren Seelen leben müssen.

Auf die eine oder andere Weise wird das Töten in Gaza eines Tages enden. Aber die Kräfte in uns, die zu diesem Gemetzel geführt haben, werden noch lange weiterleben, nachdem die Drohnen und Explosionen verstummt sind.

Wir werden so leben müssen. Wir werden in dem Wissen leben müssen, dass wir das sind, was wir sind.