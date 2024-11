Trumps Wahlsieg: Wie wird er die Welt verändern?

Von Oleg Burunov

Sollte Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November über Kamala Harris siegen, wird dies höchstwahrscheinlich eine Neuausrichtung der Politik Washingtons in einer ganzen Reihe drängender Fragen bedeuten, so der ehemalige Pentagon-Analyst Michael Maloof gegenüber Sputnik.

Im Gespräch mit Sputnik äußerte Michael Maloof, ein ehemaliger leitender Analyst für Sicherheitspolitik im Büro des US-Verteidigungsministers, seine Gedanken darüber, wie sich die Innen- und Außenpolitik Amerikas nach der Wiederwahl von Donald Trump verändern könnte.

Amerikaner wollen Veränderung

Die Tatsache, dass die Amerikaner für Donald Trump gestimmt haben, ist „ein klares Zeichen dafür, dass sie eine Veränderung gegenüber den letzten vier Jahren“ der Biden-Harris-Regierung wollen, sagte Maloof.

„Die amerikanische Bevölkerung hat nun die Möglichkeit, das Leben unter der vorherigen Trump-Regierung zu vergleichen, obwohl sie sich wegen seiner kleinen Persönlichkeitsmerkmale Sorgen machten. Aber die Politik war solide und sie haben viel, viel mehr davon profitiert“, betonte der ehemalige Pentagon-Analyst.

Er fügte hinzu, dass Vizepräsident J.D. Vance „diese Richtlinien sicherlich ebenfalls umsetzen wird und wahrscheinlich viele Aufgaben erhalten wird, sobald sie ihr Amt antreten, um viele dieser Richtlinien umzusetzen.“

„Elon Musk wird dafür sorgen, dass die Regierung so verändert wird, dass sie verschlankt wird, um Geld zu sparen. Musk hat bereits gesagt, dass er das Potenzial sieht, 2 Billionen Dollar pro Jahr einzusparen. Das ist unglaublich. Wir haben jedes Jahr ein Haushaltsdefizit von etwa 6 Billionen Dollar. Und wenn man 2 Billionen Dollar herausschneiden kann, dann verringert das das Defizit wirklich erheblich“, betonte Maloof.

„Wir werden sehen; wir hoffen, das Beste zu sehen“, was laut Maloof aufgrund der ‚Bürokratie der US-Regierung‘ auf ‚enormen Widerstand‘ stoßen würde.

Der Zustand der US-Wirtschaft ist zum Hauptthema des Wahlkampfs geworden, wobei Experten vor Inflation, Immobilienpreisen und Risiken im Zusammenhang mit der 35,7 Billionen Dollar schweren Staatsverschuldung Amerikas warnen.

Was bedeutet Trumps Sieg für die US-Außenpolitik?

In Bezug auf die Ukraine ist „mir klar, dass Donald Trump nicht bereit ist, das Selenskyj-Regime weiter zu finanzieren. Er will keinen Stellvertreterkrieg mehr führen. Er will überhaupt keine Kriege, denn während seiner ersten Amtszeit gab es keine Kriege. Und das ist eines der dramatischen Dinge, die die Menschen nicht wissen – im Gegensatz zur Biden-Regierung –, dass wir Hunderte Milliarden Dollar in Kriege gesteckt haben“, betonte Maloof.

Er schloss nicht aus, dass Trump „eine neue Perspektive auf die NATO“ haben könnte, und deutete an, dass „er [Trump] die Struktur wahrscheinlich widerwillig beibehalten wird, aber er wird mehr Anforderungen an die Mitglieder stellen und ihnen in Bezug auf die Verantwortlichkeiten viel mehr Vorgaben machen.“

„Was wir jetzt sehen, ist, dass die NATO eher ein offensives als ein defensives Bündnis ist, und ich denke, er wird das einschränken wollen. Denn es ist diese Offensive der NATO, die uns in diesen Schlamassel mit der Ukraine gebracht hat“, betonte Maloof.

Die USA haben dem Kiewer Regime seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts im Februar 2022 insgesamt über 61 Milliarden US-Dollar an Sicherheitshilfe zur Verfügung gestellt. Doch die schwindenden Waffenvorräte des Pentagons haben in den letzten Monaten zu weitaus kleineren US-Hilfspaketen geführt. Russland hat wiederholt vor westlicher Militärhilfe für die Ukraine gewarnt, die nach Ansicht Moskaus die Pattsituation nur verlängern wird.

Was wird Trump für den Nahen Osten tun?

In Bezug auf Israel könnte Donald Trump im Vergleich zu seiner vorherigen Amtszeit eine Kehrtwende vollziehen, sagte Maloof. Er fügte hinzu, dass Trump bereits „etwas kritisch gegenüber [dem israelischen Premierminister [Benjamin] Netanjahu] war, was die endlose Fortsetzung dieses Krieges [in Gaza und im Libanon] angeht“.

„Trump hat kürzlich zu Netanjahu gesagt: Erledige das, bring es zu Ende, beende die Kämpfe und finde dich damit ab. Und wenn er das nicht tut, dann muss er meiner Meinung nach einen anderen Ansatz wählen, während er in seiner ersten Amtszeit die Wünsche Netanjahus sehr unterstützt hat. Er hat den Israelis alles gegeben, was sie wollten“, betonte der ehemalige Analyst des Verteidigungsministeriums.

Trump wird sich mehr in Richtung Saudi-Arabien orientieren, da das Königreich nun auf einer Zweistaatenlösung besteht, um im Gegenzug die Beziehungen zu Israel zu normalisieren und die Abraham-Abkommen zu reaktivieren, so der Analyst.

„Dies wird eine Neuausrichtung der Außenpolitik bedeuten. Es wird weniger Gewicht auf die Wünsche Israels und vielleicht mehr auf die Wünsche der arabischen Golfstaaten legen“, betonte Maloof.

Einem kürzlich veröffentlichten Bericht des „Costs of War“-Projekts der Brown University zufolge haben die USA seit Beginn des Krieges des jüdischen Staates gegen die palästinensische militante Gruppe Hamas in Gaza vor mehr als einem Jahr Militärhilfe in Rekordhöhe von mindestens 17,9 Milliarden US-Dollar für Israel bereitgestellt.

Wie wird Trumps Asien-Pazifik-Politik aussehen?

In Bezug auf die Asienpolitik der USA könnte Trump „versuchen, seine Beziehung zu Kim Jong Un zu reaktivieren, um den nordkoreanischen Staatschef dazu zu bringen, von weiteren Tests abzusehen“, sagte Maloof.

Er betonte, dass die internationale Gemeinschaft während der Amtszeit von Trump „kurz davor steht“, die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen.

„Ich denke, eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, alle weiteren militärischen Übungen zwischen den USA und Südkorea einzustellen, die Nordkorea als Provokation ansieht. Und ich denke, wenn das nachlässt, gibt es eine Diskussionsgrundlage. Ich denke, China würde das wahrscheinlich auch begrüßen“, so Maloof.

Dies geschieht inmitten der anhaltenden Militarisierung des asiatisch-pazifischen Raums durch die USA, die 2021 mit Großbritannien und Australien ein Abkommen zur Gründung des AUKUS-Militärblocks geschlossen haben. Moskau sagt, dass eine solche Militarisierung „offensichtlich darauf abzielt, China und russische Interessen in der Region einzudämmen“.

Was erwartet die NATO?

Trump könnte „viel strenger“ gegenüber den NATO-Mitgliedern auftreten und „darauf bestehen, dass sie ihre Beiträge erhöhen oder sich zurückziehen“, argumentierte der ehemalige Pentagon-Analyst.

Trump wird die NATO „weniger aggressiv machen wollen, was ihre offensivere Natur betrifft, wie sie in der Ukraine demonstriert wurde, denn das hat die Wirtschaft Europas völlig ruiniert. Die Europäer haben das jetzt erkannt und zahlen die Konsequenzen. Und sie geben den Vereinigten Staaten die Schuld dafür, dass sie sie überhaupt erst in diese Richtung geführt haben“, sagte Maloof.

Seiner Meinung nach wird Trump „die NATO zurückfahren“, die seiner Meinung nach „unter einer Trump-Regierung möglicherweise zerbrechen und viel stärker regional geprägt sein wird“.

„Die USA werden die NATO weit weniger als bisher unter der Biden-Harris-Regierung ermutigen, zu überleben und zu gedeihen“, so der Analyst abschließend.

Moskau hat die NATO wiederholt vor ihrer Osterweiterung gewarnt, die nach Ansicht des Kremls die Spannungen in Europa weiter anheizen könnte. Der russische Präsident Wladimir Putin kritisierte die NATO scharf dafür, dass sie seit 1991 leere Versprechungen über ihr Engagement, sich nicht nach Osten auszudehnen, gemacht habe.