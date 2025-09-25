Gazas Genozid und die Verschiebung der Weltordnung (Interview mit Chas Freeman)

„Die Vorherrschaft des Westens über die Welt ist zu Ende.“

von Rick Sterling

Chas Freeman ist ein hoch angesehener, pensionierter US-Diplomat. Er diente in beiden – republikanischen und demokratischen – Administrationen über drei Jahrzehnte. Seine Karriere umfasste die Rolle als Hauptdolmetscher Richard Nixons bei den Verhandlungen mit China, die Position als Botschafter in Saudi-Arabien von 1989 bis 1992 sowie später die des stellvertretenden Verteidigungsministers. Er wurde am 17. September 2025 von Helena Cobban, Präsidentin von Just World Educational, interviewt. Das Video des Interviews erscheint unten.

Botschafter Chas W. Freeman Jr. lieferte eine weitreichende Analyse dessen, was er als fundamentalen „Seewandel“ in der globalen Ordnung beschrieb, beschleunigt durch den Konflikt in Gaza. Er argumentierte, dass die fünf Jahrhunderte währende Ära westlicher Dominanz zu Ende gegangen sei – der Westen, und insbesondere die Vereinigten Staaten, hätten ihre moralische Autorität durch die heuchlerische Anwendung des Völkerrechts verloren.

Freeman vertrat die Ansicht, dass die „globale Mehrheit“, angeführt von Nationen wie China und Indien, nun die konservative Kraft in der Welt sei, die versuche, die Prinzipien der Nachkriegsordnung wiederzubeleben, indem sie neue Institutionen wie BRICS und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit aufbaut, während die USA zu einer „radikalen und reaktionären“ Macht geworden seien.

Er äußerte scharfe Kritik an der US-Außenpolitik, die seiner Meinung nach die Diplomatie zugunsten militärischer Gewalt aufgegeben habe. Das Interview endete mit einer drastischen Verurteilung des Zionismus, den er als eine „Negation des Judentums“ bezeichnete. Israels Handlungen in Gaza hätten es vor der Welt bloßgestellt und sein endgültiges Scheitern besiegelt. Freeman prognostizierte „das Ende der Tage … für die Zionisten“.

In ihrer Einführung hob Frau Cobban Freemans umfangreiche diplomatische Laufbahn hervor und betonte, dass er einer der wenigen Menschen sei, die professionell mit Persönlichkeiten wie Mao Zedong und Fidel Castro interagiert hätten.

Zentrale Punkte von Botschafter Freeman

Die historische Ära der westlichen Weltdominanz ist endgültig vorbei, an ihre Stelle tritt eine neue multipolare Weltordnung.

Der Westen habe sein moralisches Ansehen aufgrund tiefer Doppelmoral verloren, insbesondere wegen seiner Empörung über Opfer in der Ukraine im Vergleich zu seiner Komplizenschaft am Tod von Millionen Muslimen und am Genozid in Gaza.

Die nichtwestliche „globale Mehrheit“ sei nun die neue konservative Kraft, die versuche, die Prinzipien des Völkerrechts wiederherzustellen, indem sie neue Institutionen (BRICS, SCO) schaffe, um die scheiternden westlich dominierten Institutionen zu ersetzen.

Die Vereinigten Staaten seien zu einem „radikalen und reaktionären“ globalen Akteur geworden, der die Diplomatie aufgegeben, sich in personalisierte Politik verstrickt und selbstzerstörerische Wirtschaftspolitik betrieben habe.

Europäische Nationen charakterisierte er als „erbärmlich“ und als eine „Koalition der Verblendeten“, die weder Macht, Einheit noch Vision hätten, um als bedeutende globale Akteure zu wirken.

Die Gräueltaten in Gaza hätten den Zionismus dauerhaft befleckt und eine massive weltweite Gegenreaktion ausgelöst – auch unter einer wachsenden Zahl amerikanischer Juden, die ihn nun als „häretische“ Negation jüdischer Ethik betrachten.

Er argumentierte, dass die israelische Apartheid „unendlich schlimmer“ sei als die Version in Südafrika, da ihr ultimatives Ziel die Vertreibung oder Ermordung der indigenen Bevölkerung sei.

Hamas sei zwar militärisch unterlegen, habe aber einen strategischen Sieg errungen, indem sie die palästinensische Sache erfolgreich an die Spitze der globalen Agenda gestellt habe – und damit „in der Welt der Ideen und Propaganda gewonnen“ habe.

Bemerkenswerte Zitate aus dem Interview

„Die fünf Jahrhunderte alte Vorherrschaft des Westens über die Welt ist zu Ende.“

„Der Westen hat nicht nur seine dominierende Macht in jeder Sphäre verloren, auch die militärische, sondern er hat sein moralisches Ansehen verloren.“

„Ich halte die Europäer für erbärmlich. Sie sind das, was ich die Koalition der Verblendeten nenne.“

„Wir haben nicht nur dem Betrunkenen die Autoschlüssel übergeben. Wir haben uns selbst betrunken und mit dem Betrunkenen zusammen das Steuer geteilt.“

„Die Hamas, die am 7. Oktober das Ziel hatte, die palästinensische Frage an die Spitze der globalen Agenda zu stellen, hat dies erreicht. Sie mag in Tunneln kauern, aber in der Welt der Ideen und Propaganda hat sie gewonnen.“

„Ich denke, wir erleben das Ende der Tage in Palästina – nicht nur für die Palästinenser, sondern für die Zionisten.“

Deutsche Untertitel können in den YouTube-Einstellungen aktiviert werden.