Andrew Korybko

Sollte sich herausstellen, dass Trumps Schwenk in der Ukraine-Frage nur Lippenbekenntnisse an das Ziel der NATO waren, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, und er letztlich das US-Engagement nicht eskaliert, dann könnten einige Mitglieder des Bündnisses versuchen, russische Jets über der Ostsee abzuschießen, um ihn endlich zum Handeln zu zwingen.

Trump erklärte am Rande der UN-Generalversammlung, dass er den Abschuss russischer Jets, die in den NATO-Luftraum eindringen, unterstütze, fügte jedoch hinzu, dass die amerikanische Unterstützung anschließend von den Umständen abhänge. Außenminister Marco Rubio deutete früher am Tag an, dass die USA dies nicht unterstützen würden, „es sei denn, [die russischen Jets] greifen an.“ Die NATO veröffentlichte etwa zur gleichen Zeit eine Erklärung, die ihre Bereitschaft implizierte, russische Jets abzuschießen, was Chef Mark Rutte später dahingehend präzisierte, dass dies von Fall zu Fall entschieden werde.

All dies geschah einen Tag, nachdem der polnische Außenminister Radek Sikorski während einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats spöttisch gefordert hatte, Russland solle nicht „hierherkommen und jammern“, falls seine Raketen oder Flugzeuge über dem Luftraum des Bündnisses abgeschossen würden. Der polnische Premierminister Donald Tusk sagte am selben Tag ebenfalls: „Wir werden die Entscheidung treffen, fliegende Objekte abzuschießen, wenn sie unser Territorium verletzen und über Polen fliegen – darüber gibt es absolut keine Diskussion“, relativierte seine Aussage jedoch anschließend, genauso wie es Rubio und Rutte später taten.

Er fügte hinzu: „Wenn wir es mit Situationen zu tun haben, die nicht völlig klar sind, wie etwa beim jüngsten Flug russischer Kampfjets über die Petrobaltic-Plattform – jedoch ohne jede Verletzung, da dies nicht unsere Territorialgewässer sind –, dann muss man wirklich zweimal nachdenken, bevor man Maßnahmen ergreift, die eine sehr akute Phase des Konflikts auslösen könnten. Ich muss mir auch absolut sicher sein … dass alle Verbündeten dies genauso behandeln wie wir.“ Der größere Kontext betrifft zwei zweifelhafte Russland-bezogene Vorfälle in jüngster Zeit.

Der erste ereignete sich Anfang September, als mehrere russische Drohnen in den polnischen Luftraum eindrangen – doch dies war vermutlich auf NATO-Störungen im Vorfeld der damals bevorstehenden Zapad-2025-Übungen in Belarus zurückzuführen, während sich herausstellte, dass der Schaden an einem örtlichen Haus von einer fehlgeleiteten polnischen Rakete verursacht wurde. Beim zweiten Fall behauptete Estland kurz darauf, dass drei russische Jets seinen maritimen Luftraum verletzt hätten – wozu es aus politisch eigennützigen Gründen gegenüber den USA motiviert sein könnte, wie hier erklärt wurde.

Trump verlieh dem oben Gesagten Glaubwürdigkeit, indem er versprach, dass die USA diese beiden Länder gegen Russland verteidigen würden, falls es weiter eskaliere – wie er es glaubt. Es folgte die Erklärung von Kriegsminister Pete Hegseth gegenüber seinem estnischen Amtskollegen, dass die USA „an der Seite aller NATO-Verbündeten stehen und jede Verletzung des NATO-Luftraums inakzeptabel ist.“ Auch US-Botschafter bei den Vereinten Nationen Mike Waltz sagte während der zuvor erwähnten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats: „Die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten werden jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen.“

Diese Unterstützungsbekundungen für den Fall, dass die NATO versuchen sollte, russische Jets abzuschießen – obwohl sie laut Trump und Rubio von den Umständen abhängen würden, unter denen dies geschieht –, könnten Polen, Estland und andere baltische Verbündete ermutigen, dies über jener See unter dem falschen Vorwand zu versuchen, dass diese ihren Luftraum verletzt hätten. Ziel wäre es, Russland zu einer Vergeltung gegen die NATO zu provozieren, um eine nukleare Eskalationskrise auszulösen, die ihrer Erwartung nach mit einem erzwungenen, unausgewogenen Waffenstillstand in der Ukraine enden würde.

Trumps Schwenk von der Erklärung, Selenskyj habe „nicht die Karten“ zum Sieg, hin zu der Behauptung, er könne mit Unterstützung der NATO das gesamte verlorene ukrainische Territorium und vielleicht sogar Teile von Russlands allgemein anerkanntem Land zurückerobern, hat bisher nicht zu einer nennenswerten Eskalation des US-Engagements geführt. Sollte sich jedoch herausstellen, dass er lediglich Lippenbekenntnisse zum Ziel der NATO abgegeben hat, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, dann könnten einige der oben genannten Verbündeten versuchen, russische Jets über der Ostsee abzuschießen, um ihn schließlich zum Handeln zu zwingen.