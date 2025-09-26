Gibt es ein strategisches Wettrüsten bei Nuklearwaffen?

Von Peter Huessy via RealClearWire – veröffentlicht bei ZeroHedge, 19. September 2025

Ja, es gibt ein nukleares Wettrüsten. Aber die Vereinigten Staaten sind nicht dabei und waren es auch nicht seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der UdSSR.

Im Gegenteil, die USA haben sowohl ihre Abhängigkeit von Atomwaffen als auch ihr Inventar an Nuklearstreitkräften um über 90 Prozent reduziert.

Zwei große Länder, die in ein sich beschleunigendes nukleares Wettrüsten verwickelt sind, sind Russland und China. Problematisch bleibt, dass, obwohl die Vereinigten Staaten glücklicherweise nun kritische Schritte zur Modernisierung ihrer strategischen Nuklearstreitkräfte unternommen haben – wobei sie ihre alternden Systeme eins zu eins ersetzen – die USA in der nuklearen Produktionsfähigkeit 2,5- bis 6-mal schlechter dastehen. Die USA rennen lediglich, um auf der Stelle zu bleiben.

Russland

Russland hat nicht nur seine strategischen Nuklearstreitkräfte modernisiert (über 90 Prozent abgeschlossen), sondern auch die Zahl der lieferbaren Nuklearsprengköpfe deutlich erhöht – beispielsweise durch den Ersatz der Topol-ICBMs mit einem Sprengkopf durch Mehrfachsprengkopf-Yars-ICBMs, wodurch eine Sprengkopfzahl potenziell weit über den Grenzen des New-START-Vertrags entsteht.

Russische ICBMs : 168 Yars-ICBMs (24 Silo, 144 mobil), jeweils 4–6 RVs 36 Yars-S, jeweils drei schwere Wiedereintrittskörper (RVs) 46 SS-18-ICBMs, jeweils 10 RVs, werden durch Sarmat ersetzt (15–20 leichte RVs à 90–150 kt) SS-19 weitgehend außer Dienst, außer 18 mit Avangard-Gleitflugkörper Gesamtzahl ICBM-Sprengköpfe: 1916–2190

: Russische U-Boot-Flotte : 5 Delta-IV-SSBNs mit jeweils 16 Layner-SLBMs (8–12 RVs pro Rakete) 8 Borei-SSBNs (zwei weitere im Bau, bis zu vier weitere geplant), jeweils 16 Bulava-SLBMs mit 6 RVs → 1312–1632 Sprengköpfe Produktionsrate in Votinsk: ca. 40 Yars- und Bulava-Raketen pro Jahr

: Bomber : ~52 Tu-95 „Bear“ (Modernisierung verzögert durch Sanktionen) 13 Tu-160 „Blackjack“ (Umrüstung auf Tu-160M2 schleppend) Geplante 50 neue Tu-160M2 sowie der neue Stealth-Bomber PAK-DA – beide Programme verzögert Gesamtzahl Bomberwaffen: 964

:

→ Gesamt russisches Arsenal: 4192–4786 strategische Sprengköpfe

China

Der schnelle nukleare Ausbau Chinas wurde von US-Beamten als „atemberaubend“ bezeichnet. Obwohl China offiziell an einer Minimalabschreckung festhält, erlaubt seine aktuelle Aufstellung praktisch jede Strategie.

Chinesische ICBMs : 96 DF-31 mobil, jeweils 1–3 RVs 84 DF-41, jeweils 2–10 RVs 40 DF-5 B/C (silo-basiert, flüssig), je 10 RVs 320–360 Silo-DF-31/41 in drei ICBM-Feldern Neuer DF-61 vorgestellt, ähnlich DF-41, technologisch fortschrittlicher Prognose DIA: 700 ICBMs bis 2035 (75 % mehr als die USA)

: See-Komponente : 6 Jin-Klasse-SSBNs, jeweils 12 JL-3-SLBMs mit 1–3 RVs → 72–216 Sprengköpfe Bis 2035: 6–8 Typ-096-SSBNs mit 16–20 SLBMs → zusätzliche 288–480 Sprengköpfe

: Luft-Komponente : 90–100 H-6K-Bomber mit 6–7 CJ-20-Marschflugkörpern (2000 km Reichweite) 20–30 H-6N mit je einer neuen JL-1-Nuklearrakete Produktionsrate: 15–20 H-6 pro Jahr, später ersetzt durch H-20-Stealth-Bomber (Erstflug 2025/26, Reichweite 8500 km, 10–16 Waffen) Aktuelle Bomberwaffen: 630 Sprengköpfe

:

→ Gesamt chinesisches Arsenal: 4846 strategische Sprengköpfe (wenn voll bestückt)

Dies steht im Gegensatz zu den Schätzungen der US-Geheimdienste von nur ~600. Einfache Mathematik mit den bekannten Raketen- und Sprengkopfzahlen zeigt jedoch deutlich mehr.

USA

Die USA modernisieren ihre Triade, erhöhen aber weder die Anzahl noch die Fähigkeiten:

Sentinel ICBM : ersetzt 450 Minuteman III (1 Sprengkopf), Einsatz ab 2030er, Abschluss bis 2040er.

: ersetzt 450 Minuteman III (1 Sprengkopf), Einsatz ab 2030er, Abschluss bis 2040er. Columbia-SSBNs : ersetzen OHIO-SSBNs eins zu eins, mit 16 D-5-SLBMs (je ~4 RVs).

: ersetzen OHIO-SSBNs eins zu eins, mit 16 D-5-SLBMs (je ~4 RVs). B-21-Bomber : ab 2027, Rate 7–10 pro Jahr, insgesamt 100, nukleare Rollen mit B61-Bomben oder AGM-181-LRSO.

: ab 2027, Rate 7–10 pro Jahr, insgesamt 100, nukleare Rollen mit B61-Bomben oder AGM-181-LRSO. B-52J: modernisiert bis 2070, bis zu 20 Marschflugkörper.

Mögliche Gesamtzahl (voll bestückt): 3010 strategische Sprengköpfe + ~200 taktische Waffen.

Fazit

Russland : bis zu 4786 strategische Sprengköpfe.

: bis zu 4786 strategische Sprengköpfe. China : bis zu 4846 strategische Sprengköpfe.

: bis zu 4846 strategische Sprengköpfe. USA: 3010 (plus ca. 200 taktische).

Die USA stehen damit einem „Zwei-Peer-Dilemma“ gegenüber: Russland und China zusammen könnten bis zu 9632 Sprengköpfe haben.

Die U.S. Strategic Posture Commission sowie wachsende Stimmen in Washington fordern daher einen Aufbau der US-Nuklearstreitkräfte – offen bleibt, wie und wie schnell.