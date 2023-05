Geblendet von der nächsten großen Sache

Todd Hayen

Mir muss ein Chip im Gehirn fehlen oder so etwas. Warum hat mich der technische Fortschritt, der den Menschen zu ersetzen versucht, nie umgehauen? Ich meine, ich bin fasziniert vom nächsten tollen Staubsaugerroboter oder von einem Auto, das einen nach dem feinen Grillenessen im Four Seasons abholt, aber meine Faszination verfliegt schnell.

Handys, Computer und solcher Mist sind interessant…., aber wenn ich von KI-Kunst, Robotern oder synthetischen Orchestern höre, läuft mir das Blut in den Adern zusammen.

Das war bei mir schon immer so, selbst 1961, als der IBM 7094 mit seiner unheimlichen elektronischen Stimme „Daisy“ sang, war ich nicht sehr erfreut – und ich war sechs Jahre alt! (Obwohl ich erst mit etwa 11 Jahren davon gelesen habe.)

Ich habe diese Art von Stachel persönlich gespürt, als ich in den 80er und 90er-Jahren in Hollywood die Übernahme der Roboter-Musikmaschinen miterlebte. Diese Vereinnahmung hat viele Arbeitsplätze gekostet, aber was für mich noch wichtiger ist, sie war der Beginn des Verlusts der Seele in der Filmmusik (meinem damaligen Beruf). Sicherlich gibt es Momente, in denen eine elektronische Filmmusik angebracht ist, aber ich spreche davon, eine symphonische Filmmusik durch eine künstlich erzeugte, gesampelte Partitur zu ersetzen. (Ironischerweise ist der Wunsch nach voller Orchestermusik, die von lebenden menschlichen Musikern gespielt wird, in Hollywoods hochbudgetierten A-Filmen immer noch ziemlich stark, aber ein Großteil des Fernsehens und des Kabelfernsehens ist auf Cyborgs umgestiegen).

Um auf eine praktischere Perspektive zurückzukommen: Die Menschen haben eine seltsame Vorliebe für die Technologie und umarmen buchstäblich genau das, was ihnen letztlich die Lebensgrundlage entzieht oder sie in Cyborgs verwandelt. (Lesen Sie Kurt Vonneguts wunderbares Buch Player Piano für einen unterhaltsamen Streifzug durch die Dystopie.) Wir als Kultur scheinen auch zu glauben, dass die Technologie uns letztlich vorwiegend Leid, harter Arbeit und sogar dem Tod bewahren wird.

Hey Leute, ich habe Neuigkeiten für euch: Wenn die Technologie uns nicht vom Leiden des Krebses befreit hat, dann ist hier etwas faul, denn der Mechanismus des Krebses scheint nicht so kompliziert zu sein wie der Mechanismus eines mRNA-Impfstoffs. Schlimmer noch: Es hat etwas Unheimliches, was die Technologie für uns tun „darf“ und was streng verboten ist.

Warum tun wir das immer wieder? Warum sind die Menschen so verliebt in all diese hochtrabenden Spielereien und Gimmicks? Ich denke, es liegt in unserer Natur. Wir sind gezwungen, die Dinge auf die effizienteste und effektivste Weise zu erledigen. Nennen Sie es faul, denn die Menschen möchten kein bisschen mehr Energie aufwenden, als sie müssen. Wenn sie die Möglichkeit hätten, würden sie den ganzen Tag im Bett liegen, während alle Roboter und Maschinen alles für sie tun. Nur im Spiel will sich der Mensch anstrengen. Und Arbeit ist kein Spiel. Doch selbst im Spiel neigen wir dazu, die Technologie zu nutzen, um uns von zu viel körperlicher Anstrengung und Unannehmlichkeiten zu entlasten. Man denke nur an Videospiele und die Technologie der virtuellen Realität. Sogar Kunst ist etwas, das wir lieber von einer Maschine erledigen lassen (es sei denn, man ist Künstler).

Und ich weiß, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem wir von der Medizin erwarten, dass sie uns von allen Schmerzen und Leiden und sogar vom Tod befreit. Niemand scheint das Leben so leben zu wollen, wie Gott es vorgesehen hat – dass wir schließlich der Natur unseres physischen Körpers erliegen, der eine bestimmte Lebensdauer hat.

Ironischerweise war das von Gott vorgesehene“ Leben als Mensch, als wir zum ersten Mal auf diesen Planeten kamen, von recht kurzer Dauer, aber wahrscheinlich nicht so schwierig wie heute. Die meisten Krankheiten haben wir uns durch Tiere zugezogen, weil wir sie auf ziemlich „unnatürliche“ Weise als Nahrungsquelle kultiviert haben. Die Wahrscheinlichkeit, von wilden Tieren brutal gefressen zu werden, mag höher gewesen sein, aber das ging wahrscheinlich nicht nur schnell und relativ schmerzlos, sondern war auch eher selten. In den darauffolgenden Jahren haben wir Menschen diese Welt wahnsinnig giftig gemacht und uns selbst in ernste Gefahr gebracht.

Aber vergessen Sie Gott, wie es die meisten Menschen zu tun scheinen. Zumindest vergessen wir die Absichten Gottes. Wir wollen selbst „Gott“ sein und uns all die Macht zunutze machen, die wir einst Gott zugestehen wollten. Sicher, auch mit Gott am Ruder werden wir leiden, wir werden den Tod unserer Eltern, den Tod unserer Freunde und Partner betrauern, unter seltsamen Naturkrankheiten wie Giftefeu und Ameisenplage leiden. Naturkatastrophen würden unsere idyllische Existenz immer noch unterbrechen. Und wenn unsere Zeit gekommen ist, werden wir sterben.

Scheiß darauf. Wir wollen ewig leben… oder zumindest unsere Herren. Wir wollen, dass der Giftefeu ausgerottet wird, und wir wollen diese Armeeameisen besiegen.

Ich schätze, wenn alles so läuft wie geplant, werden sich die meisten von uns den magischen Techno-Chip oder das Nanopartikel, das uns ewig am Leben hält, nicht leisten können. Und wir können das Ding auch nicht mieten, es sei denn, wir sind Sklaven und zahlen die monatliche Miete mit unserem Schweiß, Blut und unseren Tränen.

Je mehr wir uns also für die Technologie begeistern, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir unseren eigenen Untergang einläuten. Wirklich? Geht es in dem Film Terminator nicht genau darum? Wir sehen das schon seit Jahren, wenn es um die Ersetzung von Arbeitsplätzen durch Elektronik geht. Jetzt werden wir es auf andere, noch bedrohlichere Weise erleben.

So viel Spaß der technologische Fortschritt den meisten Menschen auch machen mag, je weniger wir uns darüber aufregen, desto besser wird es uns wahrscheinlich gehen. Fortschrittliche Technologie ist bei vielen Dingen wirklich nicht so bedrohlich, aber es ist schwierig, heutzutage etwas zu finden, bei dem eine solche Entwicklung völlig harmlos ist. Vielleicht hat ein schicker Fernseher oder ein schicker Kühlschrank nichts Böses an sich, aber ein Fortschritt, sagen wir, in der Telefontechnologie, macht es nur umso leichter, vom Telefon besessen zu werden. Die einfachste Lösung für all dies ist, sich bewusst zu machen, zu regulieren und sich mit den Dingen zu beschäftigen, von denen uns die Technologie weggelockt hat, wie z. B. mit der Natur, der Familie und Freunden.

Was die Medizin anbelangt, so sollten Sie sich einfach bewusst sein, wofür Sie sich möglicherweise „verkaufen“. Seien Sie sich der Gefahren von Dingen wie digitalen ID-Implantaten und ihrer möglichen Nachteile bewusst, von Impfstoffen und ihren möglichen Nachteilen usw. Seien Sie sich der Nebenwirkungen des medizinischen Fortschritts bewusst, und überlegen Sie, ob sich ein Eingriff wirklich lohnt. Es ist bedauerlich, dass die invasivsten Ergebnisse des technologischen Fortschritts nichts sind, was der Durchschnittsmensch wirklich lösen möchte. Die einzige Lösung besteht darin, sich gar nicht erst darauf einzulassen.

Die meisten Menschen wollen in Bezug auf die Medizin nicht in die Steinzeit zurückkehren, und ich gehöre sicherlich zu ihnen. Was die Medizintechnik betrifft, sitzen wir also ziemlich fest. Ich weiß, dass es einige Menschen gibt, die die moderne Medizin bereits aufgegeben haben, es ist also durchaus möglich.

Also viel Glück da draußen, und um es mit den Worten von Scarlett O’Hara aus Vom Winde verweht zu sagen: „Morgen ist auch noch ein Tag.“ Vielleicht finden wir dann etwas heraus.