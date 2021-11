Geert Vanden Bossche warnt eindringlich vor Covid-Impfung bei Kindern: „Wir zerstören ihre natürliche Immunität“

Es ist so weit. Nach den Skandalfällen „Fritzl“ und „Ibiza“ hat es Österreich wieder mal in die weltweiten Schlagzeilen geschafft: Voller Lockdown – Pamm! Impfpflicht für alle – Pamm Pamm! Kein anderes EU-Land hat bisher viermal den bundesweiten Lockdown verhängt. Und bei der Impfpflicht sind wir Vorreiter in illustrer Gesellschaft. Das haben bisher nur der Vatikan, sowie die autoritär geführten zentralasiatischen Republiken Tadschikistan und Turkmenistan umgesetzt. Sobald die Covid-Situation eskaliert, setzen sich bei den österreichischen Politikern regelmäßig die Ratschläge jener Experten durch, die den radikalsten Ansatz predigen. –Doch Moment, waren das nicht genau jene Fachleute, die auch davor schon gezeigt haben, dass ihre Pandemie-Rezepte nutzlos sind?Ich habe stattdessen mit einem Impfexperten Kontakt aufgenommen, dessen Prognosen sich seit März dieses Jahres weitgehend erfüllt haben: mit dem belgischen Wissenschaftler Geert Vanden Bossche. Und seine Botschaft geht in die komplette Gegenrichtung: „Wir müssen die Impfung der Kinder und jungen Leute unbedingt verhindern!“