Würden die Leute das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh

Die meisten Menschen haben völlig falsche Vorstellungen vom Geldsystem. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Wohl nur deshalb akzeptieren sie dieses System. Das sehr gute, als PDF frei verfügbare Buch von Eberhard Gamm „Was ist Geld“, bietet ein Gegengift zum Unsinn, den Banker, Ökonomen und Lehrbücher erzählen. Ebenfalls erhellend ist das aktuelle Buch „Schuldenfreies Geld“ von Klaus Karwat.

Das Zitat im Titel wird – möglicherweise zu Unrecht – Henry Ford zugeschrieben.

Dass die weitaus meisten Menschen das Geldsystem nicht verstehen, zeigt, nicht zum ersten Mal, die Studie „Money Knowledge or Money Myths? Results of a population survey on money and the monetary order“ , zu Deutsch: Geldwissen und Geldmythen? Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage zum Geld und zur Geldordnung.

Die Autoren stellten 2000 repräsentativ ausgewählten Österreichern drei Fragen. Zwei davon beziehen sich auf die grundsätzliche Funktionsweise des Geldsystems:

Was denken Sie, wie wird Geld geschaffen?

Was denken Sie, wodurch sind Bankguthaben und Bargeld gedeckt?

Es gibt zwei richtige Antworten zur ersten Frage. „Die Zentralbank druckt es“, das