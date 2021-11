Vorwärts in die Finsternis

Wenn man über die Türschwelle in „Joe Bidens“ dunklen Winter stolpert, was sieht man dann in der zunehmenden Finsternis? Die alte „leuchtende Stadt auf dem Hügel“ sieht eher aus wie Detroit in einem Schneesturm, mit Mülltonnenfeuern, die hier und da in den kaputten Straßen lodern. Die heraufziehende Dunkelheit ist bedrohlicher als jede gewöhnliche Nacht. In den Schatten scheint sich eine insektoide Horde mit dem davonzuschleichen, was von eurem Land übrig geblieben ist.



War es beruhigend, als Dr. Anthony Fauci auf MSNBC erklärte: „Was wir jetzt zu sehen beginnen, ist ein Anstieg der Krankenhauseinweisungen bei Menschen, die vollständig geimpft, aber nicht aufgefrischt wurden“? Und die Moral von der Geschicht? Noch mehr von dem, was nicht funktioniert – und wenn Ihr euch nicht freiwillig impfen lasst, finden wir vielleicht einen Weg, euch dazu zu zwingen.



Wie kann dieses verlogene Arschloch weiterhin Amerikas oberster Gesundheitspolitiker bleiben? Hat er nicht schon genug Schaden angerichtet? Für den Fall, dass Ihr es euch nicht zusammenreimen könnt: Dieser „Anstieg“ geschieht, weil Dr. Faucis Impfstoffe das Immunsystem untergraben und die Geimpften anfälliger für Krankheiten machen, und zwar nicht nur für die Krankheit namens Covid-19, sondern für Krankheiten im Allgemeinen, einschließlich Krebs, und auch für alle Arten von Unfug und Chaos in den Organen. Jetzt, in der zunehmenden Dunkelheit des Winters, werden wir sehen, wie weit dieser „Anstieg“ geht und ob die öffentliche Meinung den heimtückischen Trick, der ihr gespielt wurde, durchschaut.