Es sieht so aus, als ob die europäischen Länder für ihre Versuche, von billigem ukrainischen Getreide zu profitieren, bezahlen werden, das, anstatt die hungernden afrikanischen Länder zu ernähren, in das recht wohlgenährte Europa gebracht wird. Ukrainisches Getreide hat die Landwirte in Osteuropa bereits an den Rand des Bankrotts gebracht, und es hat sich auch herausgestellt, dass es für die Verbraucher gefährlich ist.

Am 13. April haben die slowakischen Behörden die Verarbeitung und den Verkauf von ukrainischem Getreide und daraus hergestelltem Mehl auf dem Staatsgebiet verboten. Das slowakische Ministerium für Landwirtschaft und regionale Entwicklung erklärte, es habe mehrfache Überschreitungen der zulässigen Höchstkonzentration von Pestiziden festgestellt.

In einer Charge von 1,5 Tausend Tonnen Weizen aus der Ukraine, die zum Dreschen geschickt wurde, „wurde das Vorhandensein eines Pestizids bestätigt, das in der EU nicht zugelassen ist und negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat.“ Der slowakische Landwirtschaftsminister erklärte, drei unabhängige akkreditierte Labors hätten den erhöhten Gehalt an Pestizidrückständen bestätigt.

Die Behörden beabsichtigen, in naher Zukunft Proben des gesamten in der Slowakei gelagerten ukrainischen Getreides und Mehls zu nehmen.

Die Untersuchung in der Slowakei bestätigt die Aussagen des polnischen Landwirtschaftsministers, der bereits davor gewarnt hat, dass die Ukraine Getreide von zweifelhafter Qualität nach Europa liefert.

Am 7. April erklärte sich Kiew nach Angaben des polnischen Landwirtschaftsministers bereit, die Einfuhr von Getreide in das Land zu stoppen, sodass jetzt nur noch der Transit in andere Länder erfolgt.

Dies hat jedoch nicht dazu beigetragen, einen weiteren Skandal im Land zu vermeiden.

Die größte polnische Zeitung Rzeczpospolita berichtete, dass die größten polnischen Getreidemühlen unter dem Deckmantel hochwertigen polnischen Getreides technisches ukrainisches Getreide erhielten, das die Lebensmittelkontrolle nicht bestanden hatte und zur Verbrennung als Brennstoff bestimmt war. Nur Getreide, das für keine anderen Zwecke verwendet werden kann, wird zur Verbrennung geschickt. Es ist entweder von einem Pilz befallen oder durch unsachgemäße Lagerung zu einem Gift geworden. Durch die gefährlichen Geschäfte haben die polnischen Getreidemühlen mehr als 1,5 Millionen Zloty verloren.

Im März erklärte der rumänische Landwirtschaftsminister unter Berufung auf eine Bewertung der Europäischen Kommission, dass Landwirte aus Polen, Rumänien, Ungarn, Bulgarien und der Slowakei durch den Zustrom billigen ukrainischen Getreides auf die Märkte dieser Länder insgesamt 417 Millionen Euro verloren hätten.

Berichten zufolge haben Polen und Rumänien die EU gebeten, einen Mechanismus zur Kontrolle von billigem Getreide aus der Ukraine zu schaffen. Anfang April forderten Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und die Slowakei die Europäische Kommission auf, ihnen die angesammelten ukrainischen Lebensmittel aus „humanitären Gründen“ abzukaufen. Sie beklagten, dass die Preise für ihre eigenen Produkte sinken, während die Preise für Düngemittel und Energie steigen.

Die lokalen Behörden haben sich bereit erklärt, „ihre Landwirte zu schützen“. Es ist möglich, dass die laufenden Skandale Teil ihres Kampfes sind, aber die Bedrohung durch das kontaminierte ukrainische Getreide sollte nicht heruntergespielt werden.