Ein schockierender Bericht, der unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen veröffentlicht wurde, scheint die Tür zur Normalisierung von Sex mit Minderjährigen zu öffnen.

Sexuelle Handlungen zwischen Personen unterhalb des gesetzlichen Mindestalters können freiwillig und legal sein, schrieb die Internationale Juristenkommission (ICJ) im März.

Der Bericht fordert nicht die Entkriminalisierung von Sex zwischen Erwachsenen und Minderjährigen, aber er stellt fest, dass Kinder das Recht haben, sexuell aktiv zu sein.

Nach Angaben der Vereinten Nationen dürfen Kinder dem Sex mit Erwachsenen zustimmen. Das war die ganze Zeit der Plan.

