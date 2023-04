Durchgesickerte Pentagon-Papiere sind wahrscheinlich gefälscht. Wer steckt also dahinter?

Wir sollten bei der Authentifizierung dieser Dokumente vorsichtig sein, denn niemand hat ihre Echtheit bestätigt oder sie gänzlich als Fälschung abgetan.

Im Zweiten Weltkrieg sagte Winston Churchill, dass „in Kriegszeiten die Wahrheit so kostbar ist, dass sie immer von einem Leibwächter der Lüge begleitet werden sollte“. Könnte es sein, dass wir uns dieses berühmte Zitat ins Gedächtnis rufen sollten, wenn wir die Berichterstattung der US-Nachrichtenkanäle über das angeblich bombensichere Leck im Pentagon verfolgen, das Mitte April für einige Tage die westlichen Nachrichten beherrschte?

Oder anders gefragt: Machen die Amerikaner uns allen etwas vor, indem sie so tun, als sei das Leck echt, und die Medien dazu ermutigen, jedes Detail der Dokumente zu untersuchen, in der Hoffnung, dass viele der Nuggets als Tatsachen gemeldet werden?

Wir sollten bei der Authentifizierung dieser Dokumente vorsichtig sein. Nicht nur, weil sich der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, die Mühe gemacht hat, den Journalisten zu sagen, dass sie die darin enthaltenen Informationen in ihren Artikeln nicht im Wesentlichen wiedergeben sollen. Sondern vielmehr, weil sich bisher niemand gemeldet hat, der die Echtheit der Dokumente bestätigt oder sie gänzlich als Fälschung abtut. Natürlich ist es völlig plausibel, dass sie von der Kabale der Fake-News-Scharlatane in Kiew vorbereitet und zu einem kolossalen Wälzer zusammengestellt wurden, da es für Zelensky sehr vorteilhaft ist, die europäischen Staats- und Regierungschefs zu erschrecken, damit sie ihre Waffenlieferungen beschleunigen (da es viele Details darüber gibt, was Kiew hat und was auf dem Schlachtfeld benötigt wird).

Das Geniale an der Verbreitung von Fake News ist natürlich, dass man Churchills Sprichwort oder besser gesagt, die Essenz davon recto verso befolgt. Umgib sie mit der Wahrheit. Und das mag bei diesen Dokumenten der Fall sein, denn ihre Behauptungen über die immer engeren Beziehungen zwischen den Ländern des Nahen Ostens und Russland entsprechen kaum der Polemik, die uns z. B. von der Washington Post präsentiert wird, die eine Schlagzeile über Ägyptens Sisi, der „plant“, Russland Raketen zu schicken, gewittert hat. Sisi mag darüber nachgedacht haben, aber ist das wirklich eine Nachricht?

Vielleicht sollten wir uns fragen, wer von einer Störung dieser Beziehungen profitiert.

Schließlich ist Russland seit jeher einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der größte Waffenlieferant Ägyptens. Ägypten, das über das größte Militär in Afrika verfügt, kauft auch viele Waffen aus den USA und der EU. Allerdings knüpfen die Amerikaner und Europäer die Waffenverkäufe häufig an Bedingungen, was Russland nicht tut.

Zelensky ist überzeugt, dass sich die Waage zu seinen Gunsten verschieben würde, wenn die wichtigsten Verbündeten Russlands in der Welt ihre Beziehungen zu Moskau abbrechen würden.

Schließlich ist dies das einzige arabische Land, das seit den späten 40er-Jahren die besten Beziehungen zu Moskau unterhält, die sich seit 2014 erheblich verbessert haben, als Sisi durch einen von einem anderen russischen Freund, den VAE – die auch Teil des Lecks sind – organisierten Putsch installiert wurde. Offenbar verstärken die VAE ihren Geheimdienstaustausch mit Russland, um angeblich einen Vorteil gegenüber den USA und Großbritannien zu haben. Nach journalistischen Maßstäben ist dies kein großer Knüller, aber jemandem war es wichtig, dass diese Information an die Öffentlichkeit gelangt. Weder die Amerikaner noch die Russen oder ihre Verbündeten würden von einem diplomatischen Zerwürfnis zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA profitieren, obwohl es die Biden-Administration ärgern muss, dass Dubai zum neuen Reiseziel für wohlhabende Russen wird, die die Immobilienpreise in die Höhe treiben und der Welt zeigen, wie eng die Beziehungen zwischen ihrem Herrscher MbZ und Putin sind.

Aber die Ukrainer wären überglücklich über ein solches Ereignis, und deshalb sollten wir uns vor solchen Ideen hüten, die in Umlauf gebracht werden. Denken Sie daran, dass es praktisch unmöglich ist, die Behauptung zu beweisen oder zu widerlegen, dass zwei Länder ihre nachrichtendienstliche Zusammenarbeit verstärkt oder verringert haben. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum Journalisten solche Geschichten mögen, da sie leicht zu kultivieren sind, da jeder ein Dementi abgibt, was, wie die Öffentlichkeit weiß, als Reaktion auf solche Verleumdungen üblich ist. Die Nachricht ist allerdings nicht gerade brandaktuell.

Allerdings sind es heiße Nachrichten für westliche Journalisten, die sich nicht beherrschen können, wenn sie sich an diesen anzüglichen Dokumenten ergötzen, die darauf hinzudeuten scheinen, dass die für Ende April geplanten NATO-Sommerübungen ein Vorwand für die Versorgung ukrainischer Streitkräfte sein könnten. Doch die Dokumente gehen noch weiter.

Die veröffentlichten Pläne enthalten nicht nur einen Zeitplan für die Versorgung ukrainischer Einheiten mit NATO-Waffen und -Munition, sondern auch Informationen über die Struktur der Brigaden und Bataillone, die sich angeblich auf die Offensive vorbereiten. Und hier fängt es an, ein wenig lächerlich zu werden.

In dem Dokument vom 1. März heißt es, dass die Kiewer Brigaden 253 Panzer, mehr als 380 Schützenpanzer und Schützenpanzerwagen, 480 Fahrzeuge, 147 Artilleriegeschütze und 571 gepanzerte HMMWV benötigen, um die Offensive durchführen zu können.

Versuchen die Autoren, den Mangel an Ausrüstung in der Ukraine zu betonen? Und wenn ja, zu welchem Zweck? Einige mögen argumentieren, dass die undichte Stelle von einem verärgerten hochrangigen Pentagon-Beamten stammen könnte, der vielleicht ein Ende des Krieges wünscht oder über die Politik hinter Trumps Auftritten vor Gericht und deren Timing verärgert ist, denn theoretisch könnte das Ausplaudern des Mangels an ukrainischer Militärtechnik Russland die Oberhand auf dem Schlachtfeld verschaffen. Aber es gibt viele Annahmen, z. B. woher wissen wir, dass diese Daten überhaupt korrekt sind? Wahrscheinlicher ist, dass es sich um einen schlauen Bettelbrief an die westlichen Eliten handelt, von dem jemand in Kiew dachte, dass er mehr Wirkung erzielen würde, wenn er über die Washington Post und nicht über die üblichen Kanäle verbreitet würde. Vielleicht hatten diejenigen, die dieses Dokument verfasst haben, nicht damit gerechnet, dass Biden nach der letzten großen Zuweisung in den vergangenen Tagen, als die Demokraten das Repräsentantenhaus kontrollierten, noch mehr Militärhilfe erhalten würde? Tatsächlich hat Biden nur wenige Tage vor der Veröffentlichung dieses Dokuments Militärhilfe in Höhe von 2 Mrd. Dollar mit einer bemerkenswert ähnlichen Liste von Ausrüstungsgegenständen, die vom Verteidigungsministerium zugesagt wurden, wie in dem durchgesickerten Dokument des Pentagons und seiner Einkaufsliste, abgesegnet. Ist es möglich, dass dieses durchgesickerte Dokument den Journalisten in den USA schon vor dem 1. März bekannt war und sie angewiesen wurden, nicht darüber zu berichten, bis dieser Deal vereinbart war? Wenn man davon ausgeht, dass Kiew hinter dieser List steckt, dann kann man sich auf zwei Faktoren stützen. Erstens: Das Verhältnis zwischen Biden und Zelensky ist angespannt und kurz vor dem Zerreißen. Und zweitens können wir davon ausgehen, dass es in Zukunft noch mehr solcher Medientricks geben wird.