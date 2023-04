Die Fed, die Bank of America und Horden von Firmenchefs warnen alle davor, dass es dieses Jahr zu einer Rezession kommen wird

Wenn praktisch jeder mit einer Rezession rechnet und die meisten Menschen anfangen, sich entsprechend zu verhalten, glauben Sie, dass dann ein wirtschaftlicher Abschwung unwahrscheinlicher oder wahrscheinlicher wird? Die Antwort auf diese Frage ist natürlich offensichtlich. Im Moment gehen die Banken im ganzen Land sehr sparsam mit ihrem Geld um, große Unternehmen entlassen in erschreckendem Tempo Mitarbeiter, und die Verbraucher schränken ihre Ausgaben ein. Mit anderen Worten: Es sieht langsam wirklich nach einer Rezession aus, und die wirtschaftlichen Bedingungen werden sich in den kommenden Monaten nur noch weiter verschärfen.

Ich weiß, dass dies keine gute Nachricht ist. Die Lage ist schon jetzt alles andere als gut, und eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass sich 70 Prozent aller Amerikaner „finanziell gestresst“ fühle.

Inflation, wirtschaftliche Instabilität und mangelnde Ersparnisse führen dazu, dass sich immer mehr Amerikaner finanziell gestresst fühlen. Etwa 70 % der Amerikaner geben zu, dass sie sich heutzutage wegen ihrer persönlichen Finanzen gestresst fühlen, und eine Mehrheit – 52 % – der Erwachsenen in den USA gab an, dass ihr finanzieller Stress seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie im März 2020 zugenommen hat. Dies geht aus einer neuen CNBC Your Money Financial Confidence Survey hervor, die in Zusammenarbeit mit Momentive durchgeführt wurde.

Leider ist es so, dass der finanzielle Stress für viele Familien gerade erst anfängt, denn ein erheblicher wirtschaftlicher Abschwung ist im Anmarsch.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das, was auf uns zukommt, so offensichtlich, dass die Federal Reserve sogar öffentlich zugibt, dass eine Rezession „später in diesem Jahr“ beginnen wird.

Die Ökonomen der US-Notenbank gehen davon aus, dass die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor noch in diesem Jahr eine leichte Rezession auslösen werden – ein potenziell bedrohliches Zeichen für Präsident Joe Biden, der sich in den Wahlkampf stürzt.

Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll gehen sie von einer leichten Rezession aus, die noch in diesem Jahr beginnt und sich in den folgenden zwei Jahren wieder erholen wird. Dies würde zu einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit führen. Sie schätzten, dass sich die Wirtschaft bis 2025 vollständig erholen würde.

Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann die Federal Reserve das letzte Mal tatsächlich eine Rezession vorausgesagt hat.

Normalerweise ist die Fed in ihren Prognosen sehr optimistisch, weil sie uns glauben machen will, dass ihre Politik funktioniert.

Aber jetzt haben sogar sie das Handtuch geworfen.

Auch die Bank of America schlägt Alarm. Die Analysten der Bank haben kürzlich zwölf Diagramme veröffentlicht, die zeigen, dass die Wirtschaft kurz davor steht, in eine ausgewachsene Rezession einzutreten“, und ich war besonders daran interessiert, was sie über die Verschärfung der Kreditbedingungen zu sagen hatten.

„Die US-Banken haben in den letzten Quartalen die Kreditvergabe an kleine Unternehmen verschärft. Die Kreditklemme wird sich verschärfen und korreliert stark mit der Nachfrage kleiner Unternehmen nach Arbeitskräften. Sollte der SLOOS-Bericht für Mai einen Rückgang der Kreditverfügbarkeit auf -10 oder darunter zeigen, würde dies eine eindeutige Kreditklemme bedeuten“, so BofA.

Die große Kreditklemme ist da, und das wird große Schockwellen durch die gesamte Wirtschaft schicken.

Das letzte Mal, dass wir so etwas erlebt haben, war 2008, und wir alle wissen noch, was damals geschah.

Wenn Sie immer noch glauben, dass unsere Politiker auf magische Weise einen Ausweg aus diesem wirtschaftlichen Schlamassel finden werden, dann sind Sie zu diesem Zeitpunkt definitiv in der Minderheit. Laut einer Umfrage, die KPMG vor nicht allzu langer Zeit durchgeführt hat, sind 91 Prozent der CEOs von Unternehmen in den USA davon überzeugt, dass wir in den nächsten 12 Monaten auf eine Rezession zusteuern.

Gerade als es schien, dass mit dem Abklingen der pandemiebedingten Störungen ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen sei, ist die große Mehrheit der US-CEOs (91 %) davon überzeugt, dass wir in den nächsten 12 Monaten auf eine Rezession zusteuern werden. Außerdem glaubt nur etwa ein Drittel der US-CEOs (34 %), dass diese Rezession mild und kurz sein wird.

91 Prozent.

Stellen Sie sich das einmal vor.

Und viele CEOs haben in Erwartung dessen, was kommen wird, bereits mit der Entlassung von Mitarbeitern begonnen.

So haben wir gerade erfahren, dass Best Buy „in Hunderten Geschäften“ die Axt an die Beschäftigten legen wird.

Best Buy entlässt in Hunderten Filialen in den USA Mitarbeiter, um Kosten zu senken und den Schwerpunkt auf den elektronischen Handel zu verlagern. Vergangene Woche wurde den Mitarbeitern, die auf den Verkauf komplexer Produkte in den Geschäften spezialisiert sind und manchmal als „Berater“ bezeichnet werden, mitgeteilt, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren werden, wie das Wall Street Journal berichtet.

Die Entlassungen betreffen alle Arbeitsplätze in den mehr als 900 Geschäften, die Best Buy in den USA betreibt. Die Entlassenen wurden aufgefordert, sich erneut auf offene Stellen innerhalb des Unternehmens zu bewerben oder eine Abfindung zu erhalten.

Traurigerweise befindet sich der gesamte Einzelhandel derzeit in großen Schwierigkeiten.

Die „Einzelhandelsapokalypse“, die wir vor ein paar Jahren erlebt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was wir bald erleben werden. Laut den Analysten von UBS könnten mehr als 50.000 Einzelhandelsgeschäfte in diesem Land für immer ihre Türen schließen.

Analysten zufolge drohen in den USA Zehntausende von Ladenschließungen. Nach Einschätzung von UBS-Analysten könnten in den nächsten fünf Jahren mehr als 50.000 Einzelhandelsgeschäfte ihre Pforten dauerhaft schließen.

Dies ist ein Nagel im Sarg für Gewerbeimmobilien.

Ein zweiter Sargnagel für Gewerbeimmobilien ist die Tatsache, dass so viele Restaurants im ganzen Land in Schwierigkeiten sind.

So werden beispielsweise bald Dutzende von Burger King-Filialen geschlossen, da die gesamte Kette mit enttäuschenden Umsätzen zu kämpfen hat.

Letzten Monat meldete Meridian Restaurants Unlimited, das 118 Burger King-Filialen in den USA betreibt, Konkurs an, nachdem es 14 Millionen Dollar Schulden angehäuft hatte. Das Unternehmen wird 27 Filialen in Minnesota, Utah, Montana, Kansas, Nebraska und North Dakota schließen.

Gleichzeitig kündigte ein anderer Franchisenehmer, EYM King, die Schließung von 26 Restaurants in Michigan an, und der Betreiber von 90 Filialen, Toms King, wurde für 33 Millionen Dollar aus dem Konkurs verkauft.

Ein dritter Nagel im Sarg für Gewerbeimmobilien ist der rekordverdächtige Leerstand von Büroflächen, der überall in Amerika zu beobachten ist.

In San Francisco liegt die Leerstandsquote bei fast 30 Prozent.

Ein ernüchternder Bericht von Coldwell Banker (für Pro-Subs an gewohnter Stelle verfügbar) zeigt, dass San Franciscos Büroleerstandsrate ein Rekordhoch von 29,4 % erreicht hat, da die Nettoabsorption (insgesamt neu vermietete Quadratmeter abzüglich der insgesamt frei gewordenen Quadratmeter) 1,56 Millionen Quadratmeter verzeichnete. Zu diesem Zweck hat der Software-Riese Salesforce die letzten seiner Büroflächen in San Francisco zur Untervermietung angeboten. Dies ist Teil seines Plans vom Januar, etwa 7.000 Mitarbeiter zu entlassen und Büroflächen zu reduzieren, berichtet SF Gate.

Viele Leute dachten, ich würde übertreiben, als ich sagte, dass wir auf den größten Gewerbeimmobilien-Crash in der Geschichte der USA zusteuern.

Aber das stimmt nicht.

Und viele andere geben jetzt ähnliche Warnungen heraus. Das Folgende stammt von Fox Business.

Der Markt für Gewerbeimmobilien könnte in diesem Jahr auf einen Absturz zusteuern, der mit der Finanzkrise von 2008 vergleichbar ist. Die Bewertungen von Büro- und Einzelhandelsimmobilien könnten in diesem Jahr vom Höchststand bis zum Tiefststand um bis zu 40 % einbrechen, da höhere Zinssätze es den Investoren erschweren, drohende Schulden in Billionenhöhe zu refinanzieren, so Lisa Shalett, Chief Investment Officer bei Morgan Stanley Wealth Management.

Die Rezession von 2023 wird nicht nur das Ende eines typischen Konjunkturzyklus sein.

Die Wahrheit ist, dass das, was wir erleben, der Höhepunkt vieler langfristiger wirtschaftlicher Trends ist, die ich seit langem beobachte.

Unsere Politiker haben jahrzehntelang katastrophale Entscheidungen getroffen, und jetzt werden wir ernten, was sie gesät haben.