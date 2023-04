Überzählige Todesfälle im Vereinigten Königreich und in Deutschland kehren mit voller Wucht zurück

Nach einer Flaute: Übersterblichkeit 21 % im Vereinigten Königreich, 11 % in Deutschland

Dies ist ein kurzer Überblick über die Überschusssterblichkeit – die Todesfälle, die in stark geimpften Ländern über den historischen Durchschnittswerten liegen.

UK

Nach einigen Wochen, in denen die Sterblichkeitsüberschreitung fast bei Null lag, betrug die Sterblichkeitsüberschreitung in der letzten Berichtswoche (bis 31. März) in England 21 %.

Ich habe eine blaue horizontale Linie auf der Höhe der aktuellen Sterblichkeitsrate gezogen. Ich habe gelbe Kreise um frühere Zeiträume während der Pandemie gezogen, in denen die Sterblichkeitsrate die derzeitige überstieg. Sie sehen, dass die derzeitige Sterblichkeitsrate nur in sehr wenigen Zeiträumen der jüngeren Vergangenheit überschritten wurde – das Vereinigte Königreich hat also leider viel zu befürchten.

Deutschland

Die deutschen Sterbedaten werden in Form einer schönen Tabelle mit täglich registrierten Sterbefällen bereitgestellt, die Sie hier herunterladen können. Das Blatt mit dem Titel „D_2016_2023_Tage“ enthält die täglichen Sterbefälle für 2016-2023. Ich habe den 7-Tage-Durchschnitt der Sterbefälle für jeden Tag im Jahr 2023 berechnet und mit dem 7-Tage-Durchschnitt für die gleichen Tage in den Jahren 2016-2019 verglichen. Hier ist das Diagramm der täglichen deutschen Übersterblichkeit:

Sie sehen, dass eine kurze zweiwöchige Periode negativer Übersterblichkeit zu Ende gegangen ist und die Übersterblichkeit in Deutschland mit etwa 12 % wieder sehr positiv ist, mit steigender Tendenz.

Was sind die Ursachen für diese überzähligen Todesfälle?

Wir scheinen einen seltsamen Dialog zu führen. Impfstoffskeptiker sagen: „Es ist der COVID-Impfstoff“. Diese Behauptung wird durch Daten auf Länderebene gestützt, bei denen die übermäßige Sterblichkeit um das Jahr 2022 positiv mit den COVID-Impfraten korreliert. Wir sind uns jedoch noch nicht sicher, was der genaue biologische Mechanismus ist, und Korrelation ist kein Beweis für Kausalität.

Dies ist eine meiner Analysen, die einige Wellen geschlagen hat und eine solche Korrelation zeigt.

Ich habe auch einen Deutschland-spezifischen Beitrag verfasst, der zeigt, dass Covid-Booster in den deutschen Bundesländern ähnliche gesundheitliche Auswirkungen haben wie in den Industrieländern. Bitte lesen Sie ihn hier und von Google übersetzt hier.

Die Befürworter des Impfstoffs sagen: „Es liegt definitiv nicht am Impfstoff“, ohne praktikable Alternativen anzubieten. Die Gesundheitsbehörden weigern sich, die Situation zu untersuchen, als ob sie nicht wollen, dass die Antworten bekannt werden. Ohne umfangreiche Autopsien, pathologische Untersuchungen und statistische Erhebungen auf individueller Ebene können wir den genauen Mechanismus nicht kennen, der in der Woche bis zum 31. März 2023 bei den Briten 21 % mehr Todesfälle als üblich und bei den Deutschen etwa zur gleichen Zeit 11 % mehr Todesfälle als üblich verursacht hat.

Die Menschen sterben. Wir tappen im Dunkeln. Die Gesundheitsbehörden und die Presse, die Komplizen der Covid-Impfkampagne sind, bestehen darauf, dass wir „die Pandemie hinter uns lassen“ und die weiterhin unvermindert hohe Zahl der Todesfälle vergessen müssen.

Studien deuten darauf hin, dass die COVID-19-Impfung das Sterberisiko nicht erhöht, trotz des irreführenden Videos über die hohe Sterblichkeit in Europa von John Campbell Quelle

Während die Menschen, die gestorben sind, begraben oder eingeäschert werden, schwindet die Hoffnung, zu erfahren, woran sie gestorben sind. Das ist genau das, was die Gesundheitsbehörden, die uns unbewiesene genetische Behandlungen aufzwingen, wollen – in der Hoffnung, einer Strafverfolgung zu entgehen.

Und wenn wir nicht wissen, woran die Menschen sterben, können wir sie auch nicht retten.

Werden sie in der Lage sein, die Ursache der überzähligen Todesfälle zu vertuschen?