Von Anfang an wurde über die „Pandemie der Nichtgeimpften“ gelogen.

Alex Berenson

Das ist keine Überraschung, aber mehr Beweise sind immer gut. Diesmal kommt er aus dem Bundesstaat Maryland.

Im Sommer 2021 beharrten demokratische Politiker und Gesundheitsbürokraten darauf, dass nur ungeimpfte Menschen mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder daran starben.

„Dies wird zu einer Pandemie der Ungeimpften“, sagte die Direktorin der Centers for Disease Control, Dr. Rochelle Walensky, am 16. Juli 2021.

–

„Ungeimpfte Amerikaner sind für praktisch alle COVID-19-Krankenhausaufenthalte der letzten Zeit verantwortlich“, sagte Jeff Zients, der COVID-19-Koordinator des Weißen Hauses, am selben Tag gegenüber NPR.

„Es ist wirklich ein Ausbruch unter den Ungeimpften“, sagte Dr. Anthony S. Fauci neun Tage später gegenüber CNN.

Kein Wunder, dass Präsident Biden am 9. September verkündete: „Dies ist eine Pandemie der Ungeimpften“, während er „einen neuen Plan versprach, um mehr Amerikaner zur Impfung zu verpflichten.“

Verpflichten? Ja, verlangen.

Immerhin war es eine „Pandemie der Ungeimpften“.

–

Nur war es das nicht.

Nicht einmal dann.

Bereits im Juni 2021 – weniger als sechs Monate nach Beginn der mRNA-Impfung, weniger als fünf Monate, nachdem man als vollständig geimpft gelten konnte – war ein erheblicher Teil der mit Covid hospitalisierten Personen geimpft worden.

Heutzutage ist natürlich fast jeder, der wegen Covid ins Krankenhaus eingeliefert wurde, geimpft worden, obwohl die Zahlen schwer zu bekommen sind. Sie sind auf den Websites der staatlichen Gesundheitsämter oder in Excel-Dateien vergraben, die heruntergeladen und geprüft werden müssen.

Aber es ist nicht unmöglich, sie zu finden. Die Medien haben sich einfach geweigert, darüber zu berichten, weil sie Fragen darüber aufgeworfen hätten, wie gut die Impfungen wirken.

Von Zeit zu Zeit tauchen sie jedoch auf. Ein Leser verwies mich auf die Website des Bundesstaates Maryland. Es ist ungewöhnlich, dass Maryland die tatsächliche Zahl der Krankenhausaufenthalte nach Impfstatus offenlegt – und nicht ein „Ratenverhältnis“, das von mehreren zweifelhaften Annahmen abhängt.

Die Daten aus Maryland könnten nicht deutlicher sein. Nahezu jeder, der im letzten Jahr ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist geimpft worden. Die Impfungen haben versagt.

(Gelb gewinnt, Impfstoffe verlieren)

Aber das ist nicht die (interessanteste) Tatsache in dieser Grafik. Wenn Sie in den vergangenen 18 Monaten nicht geschlafen haben, wussten Sie bereits, dass die Impfstoffe gegen Omikron nicht wirken.

Die interessanteste Tatsache ist, wann sie anfingen zu versagen:

Ja, im Juli 2021, als die Regierung der Vereinigten Staaten den Amerikanern mitteilte, dass zwei mRNA-Impfungen einen nahezu vollständigen Schutz vor Covid bieten, war mehr als eine von fünf Personen, die in Maryland mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert wurden, „vollständig geimpft“. (Im Juni lag die Zahl bei 18 Prozent.)

Kannten Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens wie Dr. Fauci die wahren Zahlen?

Wenn nicht, hätten sie es wissen müssen. Schließlich haben die National Institutes of Health – wo Dr. Fauci mehr als 40 Jahre lang gearbeitet hat – ihren Hauptsitz in Bethesda, Maryland.

–

Schlimmer noch, die von Maryland für Juli 2021 angegebene Zahl von 20 Prozent „vollständig geimpften“ Krankenhausaufenthalten ist eine erhebliche Unterschätzung, da Maryland systematisch geimpfte Personen als ungeimpft eingestuft hat.

Dabei handelt es sich nicht um eine Verschwörungstheorie. Wie Maryland selbst erklärt:

Die Identifizierung von Nachimpfungsinfektionen setzt voraus, dass Impfdaten an das staatliche Impfregister gemeldet werden und … mit dem SARS-CoV-2-Testergebnis abgeglichen werden. Daher werden Infektionen nach der Impfung möglicherweise unterschätzt.

Dieses Problem gab es nicht nur in Maryland oder 2021.

Jeder Staat hatte und hat ein ähnliches Problem. Wie Massachusetts letztes Jahr feststellte: Die Zahl der Fälle bei geimpften Personen kann unterschätzt werden, weil…. die Datensätze in den verschiedenen Systemen nicht abgeglichen werden können.

Andere Länder waren vorsichtiger und stuften Personen als unbekannt ein, wenn ihr Impfstatus, nun ja, unbekannt war.

–

Aber die Vereinigten Staaten haben die Covid-Daten immer so gemeldet, dass die mRNA-Impfungen so gut wie möglich aussehen. So werden Menschen erst zwei Wochen nach ihrer zweiten mRNA-Impfung als „geimpft“ eingestuft.

Dieser Kunstgriff verschleiert die Tatsache, dass reale Daten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu erkranken, noch Wochen nach der ersten Impfung größer ist. Bei keinem anderen Medikament wird die Wirksamkeit nur während des Zeitraums gezählt, in dem es am wahrscheinlichsten wirkt.

Schließlich haben die Bundesstaaten die Gesamtzahl der geimpften Personen überschätzt und in einigen Fällen eine Impfquote von mehr als 100 Prozent angegeben. Dieser Fehler mag trivial klingen. Tatsächlich ist er aber von entscheidender Bedeutung, da viele Staaten die rohen Zahlen für Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nach Impfstatus verschweigen und stattdessen „altersbereinigte Ratenverhältnisse“ angeben.

Diese Quoten hängen jedoch von genauen Schätzungen der Zahl der nicht geimpften Personen ab. Wenn von 1 Million Menschen 300 Geimpfte an Covid sterben, im Vergleich zu 50 von 50.000 Ungeimpften, scheinen die Impfstoffe recht wirksam zu sein (auch wenn mehr Geimpfte gestorben sind).

Wenn aber auch nur 10 % der als geimpft gemeldeten Personen tatsächlich nicht geimpft sind, dann lauten die tatsächlichen Zahlen 300 von 900.000 Geimpften gegenüber 50 von 150.000 Ungeimpften. In diesem Fall ist genau der gleiche Anteil an geimpften und ungeimpften Menschen gestorben.

Die Zahlen, die ich verwendet habe, sind fiktiv, aber das Problem ist real. Und die Impfbefürworter, zumindest die klügeren, sind sich all dieser Probleme durchaus bewusst.

Aber es ist ihnen egal, denn alle funktionieren auf die gleiche Weise, um die Impfstoffe wirksamer erscheinen zu lassen.

Sie gehen einfach davon aus, dass man weder die Zeit noch die Energie aufbringen wird, um zu verstehen, auf welche Weise sie alle lügen.

Und das ist die arroganteste Einstellung von allen.