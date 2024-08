Gefälschte Revolutionen, wohin man schaut

Das passiert heute durchgehend: Leute, die untrennbar mit den Machtstrukturen des Establishments verwoben sind, geben sich als mutige Revolutionäre aus, die den Widerstand gegen das Establishment anführen, dem sie selbst angehören. Elon Musk ist genauso wenig Teil des “Widerstands” wie Joe Biden oder Bill Gates, aber seine kriecherischen Fanboys werden hirnlos…

Caitlin Johnstone

Elon Musk hat auf seiner Social-Media-Plattform einen Beitrag veröffentlicht, der so unglaublich lächerlich und schrecklich ist, dass er einen eigenen Artikel verdient.

Musk hat eine Grafik getwittert, die Zeilen enthält, die von palästinensischen Unterstützern gegen den israelischen Völkermord in Gaza verwendet werden, aber er hat sie benutzt, um sich auf die Seite des Widerstands gegen einen tyrannischen Unterdrücker zu stellen. Sie lautet wie folgt:

Du hast “The Hunger Games” gesehen und dich auf die Seite des Widerstands gestellt.

Du hast “Star Wars” gesehen und dich auf die Seite des Widerstands gestellt.

Du hast “Matrix” gesehen und dich auf die Seite des Widerstands gestellt.

Du hast “Divergent” gesehen und dich auf die Seite des Widerstands gestellt.

Du hast “V for Vendetta” gesehen und dich auf die Seite des Widerstands gestellt.

Wenn es Fiktion ist, versteht man es. Aber man weigert sich, es zu sehen, wenn es die Realität ist, in der man lebt.

Wild.

Es ist schwer zu sagen, was in Musks trägem Kopf vorgeht, aber im Moment scheint er sich auf die Ausschreitungen weißer Rassisten in Großbritannien zu beziehen, die er begeistert unterstützt hat. Aber das spielt keine Rolle, denn ein milliardenschwerer Auftragnehmer des Pentagons, der Israel bei seinen völkermörderischen Gräueltaten in Gaza tatkräftig unterstützt, kann unmöglich als Teil eines Widerstands betrachtet werden.

Gefälschte Revolutionen gibt es überall. Heutzutage geschieht das ständig: Menschen, die untrennbar mit den Machtstrukturen des Establishments verwoben sind, geben sich als mutige Revolutionäre aus, die den Widerstand gegen das Establishment anführen, dem sie selbst angehören. Elon Musk ist genauso wenig Teil des “Widerstands” wie Joe Biden oder Bill Gates, aber seine kriecherischen Fanboys werden diesen Müll gedankenlos schlucken wie Popcorn-Hühnchen.

Sie servieren falsche Revolutionen, um euch davon abzuhalten, eine echte Revolution zu machen. Hier, schließt euch diesem milliardenschweren Plutokraten des militärisch-industriellen Komplexes an, er führt den Widerstand. Hier, schließen Sie sich diesem von Oligarchen unterstützten Präsidentschaftskandidaten an, er führt einen populistischen Krieg gegen den Tiefen Staat, um Amerika wieder groß zu machen.

Sie mögen keine Rechtsradikalen? Kein Problem! Sie unterstützen die gleichen Interessen des Establishments wie Elon Musk und Donald Trump, aber sie tun dies mit Lippenbekenntnissen zu sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit, damit Sie sich innerlich wohlfühlen.

Eher unabhängig? Unterstützen Sie RFK Jr., der dem Staat Israel “bedingungslose Unterstützung” versprochen hat, aber auf jeden Fall die Kriege beenden und die Korruption bekämpfen will!

Je mehr die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Status-quo-Politik wächst, desto mehr wird das Imperium, das von der Status-quo-Politik profitiert, Scheinrevolutionen anzetteln, damit die Menschen ihre politische Energie darauf verwenden, dass sich nie etwas ändert. Sie kontrollieren nicht nur beide Parteien, sondern auch die führenden politischen Gruppen, die vorgeben, gegen das Establishment in beiden Parteien zu sein. Sie kontrollieren nicht nur die Opposition, sondern auch die Opposition gegen die kontrollierte Opposition.

Sie können dieses Spiel spielen, weil die meisten Menschen nicht klar zwischen Fakten und Geschichten unterscheiden können. Die menschliche Psychologie ist so eng mit mentalen Geschichten verwoben, dass es oft schwierig ist, zwischen jemandem, der eine Geschichte darüber erzählt, dass er ein Feind des Establishments ist, und jemandem, der tatsächlich gegen die Interessen des Establishments arbeitet, zu unterscheiden.

Der Trick besteht darin, die Worte zu ignorieren und auf die Taten zu achten. Wird jemand von genau dem Establishment, das er angeblich bekämpft, in den Vordergrund gestellt? Wenn ja, dann ist er nicht ihr Feind. Ergreifen sie sinnvolle konkrete Maßnahmen, die sich gegen die den Planeten beherrschenden Interessen des zentralisierten US-Imperiums richten, unter dem wir leben? Wenn nicht, dann sind sie nicht Teil eines sinnvollen “Widerstands”. Spielen sie auf der einen oder anderen Seite des Zwei-Parteien-Betrugs, bei dem beide Seiten vollständige Werkzeuge der imperialen Kontrolle sind? Wenn ja, dann sind sie keine Feinde der Mächtigen. Schüren sie ständig parteipolitische Streitereien und spaltende Kulturkämpfe, die die Mächtigen in keiner Weise bedrohen? Wenn ja, dann sind die Mächtigen mit ihnen einverstanden.

Lassen Sie sich von diesen Schwachköpfen nicht einwickeln. Konzentrieren Sie Ihre politische Energie auf den Widerstand gegen die realen Mechanismen, die die realen Machtstrukturen aufrechterhalten: Krieg. Militarismus. Propaganda. Oligarchie. Ausbeutung. Tyrannei. Ökozid. Staatsgeheimnis. Helfen wir den Menschen, sich auf das Wesentliche der imperialen Maschinerie zu konzentrieren, anstatt auf die leeren Ablenkungsgeschichten, zu denen sie ermutigt werden.

Wenn wir genügend Menschen dazu bringen können, die Nebenschauplätze zu ignorieren und sich auf die eigentliche Maschine zu konzentrieren, die die wahre Quelle ihrer Unzufriedenheit ist, dann haben wir eine echte Chance, diese Maschine zu demontieren. Wenn wir zulassen, dass der revolutionäre Geist sich in falschen Revolutionen verliert, die von falschen Widerstandskämpfern geführt werden, werden wir so lange Schatten jagen, bis diese Bastarde uns alle umbringen.