Gefahr im Verzug – ein brisanter Vorstoß von Dr. Jürgen Kirchner

Im Juli und September 2025 wurden zwei sehr große Studien nach Begutachtung (Peer Review) veröffentlicht, die beide ein massiv erhöhtes Krebsrisiko nach Verabreichung von Gen-basierten Arzneimitteln wie Comirnaty statistisch signifikant nachweisen. Nachdem eine zeitnahe Reaktion des in Deutschland für die Überwachung dieser Arzneimittel zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) entgegen einschlägiger gesetzlicher Vorgaben ausblieb, hat der Biologe und Pharmaexperte Dr. Jürgen O. Kirchner beim zuständigen Bundesgesundheitsministerium eine Aufsichtsbeschwerde gegen das PEI eingereicht. Darin geht Dr. Kirchner davon aus, dass das Krebsrisiko der mRNA-Arzneimittel auf die in mehreren begutachteten Veröffentlichungen aufgezeigten DNA-Verunreinigungen zurückzuführen ist.