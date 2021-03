Gegen COVID geimpfte US-Bürger werden in den nächsten zwei Jahren von Google und Oracle überwacht zur Erstellung einer Studie die zeigen soll wie der Impfstoff wirkt

Vor dem Verlassen des Weißen Hauses gab die Trump-Administration leise bekannt, dass Amerikaner , die im Rahmen der Operation Warp Speed ​​(OWS) gegen Covid-19 geimpft wurden, mindestens die nächsten zwei Jahre von Google und Oracle überwacht und verfolgt werden.

Diese „öffentlich-private Partnerschaft“, wie Trumps „Impfstoff-Zar“ Moncef Slaoui es beschrieb, ermöglicht die Überwachung von US-Impfstoff-Empfängern des Virus durch „unglaublich genaue … Tracking-Systeme“, die, nach Slaoui, „es wird sichergestellt, dass sie für unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen überwacht werden.“

Sowohl Google als auch Oracle wurden mit der Verwaltung dieses „Tracking-Systems“ beauftragt, obwohl Slaoui seine genauen Funktionen nicht spezifizierte, sondern nur dazu beitrug, „Impfstoffdaten zu sammeln und zu verfolgen“.

Einen Tag bevor das Wall Street Journal eine Geschichte darüber veröffentlichte, veröffentlichte die New York Times eine eigene und nannte die Technologie ein „sehr aktives Pharmakovigilanzsystem“. So nannte es Slaoui einen Monat zuvor in einem Interview mit dem Science-Magazin, wobei er das Wort „Überwachung“ offenbar ausließ.

Die Überwachungskomponente war jedoch implizit, und Slaoui stellte weiter klar, dass der Zweck des Systems darin besteht, „sicherzustellen, dass wir bei der Einführung von Impfstoffen weiterhin deren Sicherheit bewerten“.

Später begann Slaoui selbst, die Wörter „Überwachung“ und „Überwachung“ zu verwenden, um das Programm zu beschreiben. Vielleicht war zu der Zeit klar, dass die Amerikaner überhaupt nicht besorgt waren, oder vielleicht waren sie zu sehr in das Drama der Wahlen 2020 vertieft, um überhaupt zu wissen, was los war.

Operation Warp Speed-Dokumente zeigen, dass geimpfte Amerikaner markiert und verfolgt werden müssen

Zwei offizielle Dokumente zur Operation Warp Speed , die Mitte September veröffentlicht wurden, zeigen, dass diejenigen, denen COVID-Impfstoffe injiziert wurden, nach der ersten Dosis 24 Monate lang überwacht werden. Diese Kontrolle muss von einem „Pharmakovigilanz-System“ verwaltet werden, wie in den Dokumenten erläutert.

Da keiner der von der US-Regierung vorgebrachten COVID-Impfstoffe offiziell von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassen ist, nimmt jeder, der einen erhält, versehentlich an einer globalen Impfstoffstudie teil. Dies wird in veröffentlichten Dokumenten offen unterstützt.

Nach Angaben des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste (HHS) und des Verteidigungsministeriums (DoD) liegen „begrenzte vorherige Daten“ zur „Sicherheit“ dieser Impfstoffe bei der Injektion in Menschen vor. Dementsprechend „wird die Langzeitsicherheit dieser Impfstoffe durch Überwachung der Pharmakovigilanz und klinische Studien der Phase 4 (nach der Zulassung) sorgfältig bewertet.“

„Das Hauptziel der Pharmakovigilanz besteht darin, die Leistung jedes Impfstoffs in der Praxis zu bestimmen, die Wirksamkeit der Studie zu untersuchen und seltene und seltene Nebenwirkungen zu entdecken, die in klinischen Studien nicht identifiziert wurden“, erklären die Artikel weiter.

Mit anderen Worten, jeder, der diese Injektionen erhält, nimmt jetzt an einer massiven klinischen Studie am Menschen teil, die im wirklichen Leben um uns herum stattfindet anstelle in einem Labor. Da die langfristigen Nebenwirkungen dieser experimentellen Gentherapie-Injektionen nicht bekannt sind, hat das OWS Google und Oracle das Privileg eingeräumt, alle Impfstoffempfänger im Rahmen einer öffentlichen Langzeitstudie zu überwachen.