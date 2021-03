Der US-Pivot nach Asien: Lehren des Kalten Krieges aus Vietnam für heute

Bereits im August 1945 liefen die Vorbereitungen für den Kalten Krieg, und die beiden ausgewählten Regionen, Korea und Vietnam, wurden bereits Jahre im Voraus geplant, bevor die eigentlichen Kriege stattfinden sollten, schreibt Cynthia Chung.

Im ersten Teil dieser Serie habe ich erörtert, wie ein massives US-Waffenlager in Okinawa, Japan, das ursprünglich für die geplante amerikanische Invasion Japans verwendet werden sollte, nach den beiden Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki aufgelöst wurde.

L. Fletcher Prouty, der unter Kennedy als Chief of Special Operations für die Joint Chiefs of Staff diente und ein ehemaliger Oberst der US Air Force war, bemerkt in seinem Buch The CIA, Vietnam and the Plot to Assassinate John F. Kennedy, dass diese massiven Waffenlieferungen nicht in die Vereinigten Staaten zurückgebracht wurden, sondern die Hälfte nach Korea und die andere Hälfte nach Vietnam transportiert wurde.

Die Implikationen dieses Vorgangs sind enorm.

Es bedeutet, dass die Vorbereitungen für den Kalten Krieg bereits im August 1945 und wahrscheinlich noch viel früher im Gange waren, und dass die beiden ausgewählten Regionen, Korea und Vietnam, bereits fünf bzw. zehn Jahre im Voraus geplant waren, bevor die eigentlichen Kriege stattfinden sollten.

Das bedeutet, dass die offizielle Erzählung, warum der Koreakrieg und der Vietnamkrieg geführt wurden, Fälschungen der „Realität“ des Kalten Krieges sind.

Daher sollte man sich fragen, was der wahre Grund dafür war, dass die Amerikaner in diese beiden brutalen Kriege eintraten? Warum wurden führende Persönlichkeiten der amerikanischen Elite, von denen viele so hartnäckig darauf bestanden, sich nicht am Kampf gegen den Faschismus im Zweiten Weltkrieg zu beteiligen, so schnell davon überzeugt, dass alles, was mit dem Kommunismus zu tun hatte, in ihrer persönlichen Verantwortung lag, zerstört zu werden?

Diese Fragen werden in dieser Serie mit dem Titel The Fascist Roots of the CIA beantwortet werden.

Die CIA und das Pentagon: Eine Geschichte von zwei sich kreuzenden Liebenden

Wie im ersten Teil dieser Serie erörtert, wurden mit dem Sieg von Eisenhower und Nixon im Jahr 1952, dem Höhepunkt jahrelanger politischer Strategie der republikanischen Machtmakler an der Wall Street, die neuen Leiter des Außenministeriums und der CIA ausgewählt, die niemand anderes als Foster bzw. Allen Dulles sein sollten; und sie sollten fortan die globalen Operationen der mächtigsten Nation der Welt leiten.

Aus diesem Grund ist die Präsidentschaftswahl von 1952 als der Triumph der „Machtelite“ in die Geschichte eingegangen.

Der gesamte Zeitraum vom 12. April 1945 bis zu jenem schicksalhaften Wahltag kann am besten als die erste Phase von Amerikas Coup verstanden werden. Besonders deutlich wird dies in der Zeit zwischen 1945 und 1949, als eine Reihe neuer Gesetze verabschiedet wurden, die die Ressorts innerhalb der Vereinigten Staaten erfolgreich reorganisierten, so dass ein Großteil der Regierungs- und Militärentscheidungen der Autorität einiger weniger Männer unterstellt wurde, Männer, die viel mächtiger waren als der Präsident selbst.

Der National Security Act von 1947, ein trojanisches Pferd, war einer der ersten dieser neuen Art von Gesetzgebung und führte zur Gründung der Central Intelligence Agency, die dem Nationalen Sicherheitsrat unterstellt wurde.

Obwohl er die CIA nicht ausdrücklich zur Durchführung verdeckter Operationen ermächtigte, war Abschnitt 102 vage genug, um Missbrauch zu ermöglichen. Im Dezember 1947 (weniger als vier Monate nach der Gründung der CIA) drängte die wahrgenommene Notwendigkeit, „den Strom des Kommunismus“ in Westeuropa – insbesondere in Italien – durch offene und verdeckte „psychologische Kriegsführung“ einzudämmen, das Thema auf und NSC 4-A wurde geboren.

NSC 4-A war eine neue Direktive, die „geheime paramilitärische Operationen sowie politische und wirtschaftliche Kriegsführung“ abdeckte und die Autorisierung für die Intervention der CIA bei den italienischen Wahlen im April 1948 lieferte.

Es war klar, dass das US-Militär keine „direkte“ Rolle bei verdeckten Operationen spielen durfte, da dies den Zweck der Abstreitbarkeit vereiteln würde.

Es wurde erwartet, dass die Kommunistische Partei Italiens, die für die Führung des Kampfes gegen Mussolini bewundert wurde, bei den ersten Nachkriegswahlen Italiens gewinnen würde. Dies wurde natürlich unter dem Diktat des Eisernen Vorhangs als untragbar angesehen und amerikanische verdeckte Operationen wurden eingesetzt, um den antifaschistischen Sieg zu verhindern. Der Enthüllungsjournalist Christopher Simpson schreibt in seinem Buch „Blowback“, wie ein wesentlicher Teil dieser Finanzierung aus erbeutetem Nazi-Vermögen kam. Diese Intervention, so Simpson, gab den Ausschlag zugunsten der Christdemokratischen Partei Italiens, die Tausende von Faschisten in ihren Reihen verbarg.

In nur wenigen Monaten nach ihrer Gründung wurde die CIA von dem, was als ziviler Nachrichtendienst der Regierung gedacht war, zu einer Organisation, die für verdeckte Operationen einschließlich „psychologischer Kriegsführung“ verantwortlich war. Dies war weit entfernt von dem, was die Vereinigten Staaten vor dem Zweiten Weltkrieg organisiert hatten und was sich auf eine zivile Armee stützte. Ein solches Regierungsmandat für verdeckte Operationen in einer Zeit des Friedens wäre undenkbar gewesen.

Aber deshalb war das Narrativ des Kalten Krieges so zwingend, denn unter diesem paranoid-schizophrenen Alptraum glaubte man, dass die Welt niemals in Frieden leben würde, bevor nicht ein bedeutender Teil von ihr ausgelöscht wäre. Der Kalte Krieg definierte einen pixeligen Feind, der unterdefiniert und für das Auge unsichtbar war. Der Feind war das, was Ihre Vorgesetzten Ihnen als Feind erklärten, und wie ein Gestaltwandler konnte er die Form eines jeden annehmen, einschließlich Ihres Nachbarn, Ihres Kollegen, Ihres Partners … sogar des Präsidenten.

Es würde immer einen Feind geben, weil es immer Menschen geben würde, die sich der Grand Strategy widersetzen würden.

NSC 4-A wurde durch NSC 10/2 ersetzt, das von Präsident Truman am 18. Juni 1948 genehmigt wurde und das Office of Policy Coordination (OPC) schuf. NSC 10/2 war das erste präsidiale Dokument, das einen Mechanismus zur Genehmigung und Verwaltung von verdeckten Operationen festlegte, und auch das erste, in dem der Begriff „verdeckte Operationen“ definiert wurde.

Von 1948-1950 stand das OPC nicht unter der Kontrolle der CIA, sondern war eine abtrünnige Operation, die von Allen Dulles geleitet wurde. Das OPC wurde im Oktober 1950 unter die Kontrolle der CIA gebracht, als Walter Bedell Smith Direktor der Central Intelligence wurde, und es wurde in Directorate of Plans umbenannt.

Obwohl die CIA strikt für verdeckte Operationen zuständig war, benötigte sie oft das Militär für zusätzliches Personal, Transport, Stützpunkte in Übersee, Waffen, Flugzeuge, Schiffe und all die anderen Dinge, die das Verteidigungsministerium im Überfluss hatte. In Wirklichkeit fand sich das Militär, ob es wollte oder nicht, für immer in der Umarmung seines giftigen Liebhabers, der CIA.

Prouty schreibt 1992:

OPC- und andere CIA-Mitarbeiter wurden in Militäreinheiten versteckt und mit militärischer Deckung versehen, wann immer dies möglich war, insbesondere in den weit verstreuten Militärstützpunkten auf der ganzen Welt… Die verdeckten oder unsichtbaren Operationsmethoden, die von der CIA und dem Militär in den 1950er Jahren entwickelt wurden, werden trotz des scheinbaren Endes des Kalten Krieges auch heute noch angewandt, z.B. bei verdeckten Aktivitäten in Mittelamerika und Afrika… Die Unterscheidung zwischen der CIA und dem Militär ist schwer zu erkennen, da sie immer zusammenarbeiten.“

Eine kühne Erklärung

Am 2. September 1945 unterzeichnete Ho Chi Minh die Unabhängigkeitserklärung für eine neue Nation, die Demokratische Republik Vietnam, die die folgenden Zeilen enthielt:

Ein Volk, das sich mehr als achtzig Jahre lang mutig gegen die französische Vorherrschaft gewehrt hat, ein Volk, das in den letzten Jahren Seite an Seite mit den Alliierten gegen die Faschisten gekämpft hat – ein solches Volk muss frei und unabhängig sein.

Ho Chi Minh führte seit 1941 die nationalistische Unabhängigkeitsbewegung Viet Minh gegen die Kolonialherrschaft Japans an. Wie die meisten Menschen auf der Welt sah Ho Chi Minh den Krieg gegen die Faschisten als einen Krieg gegen den Imperialismus an.

Er glaubte, wenn die Welt sich endlich gegen diese Tyrannei stellen würde, dann gäbe es in der Nachkriegswelt keinen Platz für den Kolonialismus. Die Welt müsste nach der Anerkennung und dem Respekt unabhängiger Nationalstaaten organisiert werden, ganz im Sinne von Roosevelts Nachkriegsvision.

Nach einem langen und schrecklichen Kampf gegen die rücksichtslosen japanischen Faschisten, mit Unterstützung während des Krieges durch die Vereinigten Staaten und China, war es die Hoffnung von Ho Chi Minh, dass Vietnam mit seiner neu gewonnenen Unabhängigkeit von der Kolonialherrschaft zu den früheren Tagen des Friedens zurückkehren könnte.

Die Japaner hatten kapituliert und zogen ab. Die Franzosen waren von den Japanern besiegt worden und würden nicht mehr zurückkehren – so dachte man zumindest.

Vo Nguyen Giap, Ho Chi Minhs brillanter militärischer Befehlshaber, hielt in seiner Funktion als Innenminister der provisorischen Regierung eine Rede, in der er die Vereinigten Staaten als guten Freund der Vietminh bezeichnete. Auch das war im September 1945. Ho Chi Minh war von den Vereinigten Staaten mit einem enormen Bestand an militärischer Ausrüstung versorgt worden, und er erwartete, seine neue Regierung in Vietnam ohne weiteren Widerstand verwalten zu können.

Aber am 23. September 1945, kurz nachdem die Demokratische Republik Vietnam ihre Unabhängigkeitserklärung abgegeben hatte, inszenierte eine Gruppe ehemaliger französischer Truppen mit Zustimmung der britischen Streitkräfte (die von der Potsdamer Konferenz die Zuständigkeit für das Gebiet erhalten hatten) und bewaffnet mit japanischen Waffen, die aus den Kapitulationslagern gestohlen worden waren, einen lokalen Staatsstreich und übernahm die Kontrolle über die Verwaltung von Saigon, in Südvietnam, heute bekannt als Ho-Chi-Minh-Stadt.

Im Januar 1946 hatten die Franzosen alle militärischen Verpflichtungen in Vietnam übernommen und die französische Regierung wieder eingesetzt.

Es sollte klar sein, dass die Beseitigung der französischen Präsenz in Indochina keine Kleinigkeit war, da es nicht nur um ihre militärische Präsenz ging, sondern auch um ihre Geschäftsinteressen, einschließlich der französischen Banken, die zu den mächtigsten in Asien gehörten. Die Franzosen hatten ihre koloniale Präsenz in Indochina seit 1787 durchgesetzt.

Die Verhandlungen zwischen den Franzosen und der Demokratischen Republik Vietnam begannen Anfang 1946. Ho Chi Minh reiste nach Paris, aber die Konferenz scheiterte an der französischen Unnachgiebigkeit.

Der Französisch-Indochinakrieg brach 1946 aus und dauerte acht Jahre, wobei Frankreichs Kriegsanstrengungen größtenteils von den Vereinigten Staaten finanziert und versorgt wurden.

1949 wurde Bao Dai, der ehemalige Kaiser, der die meiste Zeit im Schoß des Luxus in Paris, Frankreich, verbrachte, durch ausländische Interessen als Marionettenregierung des Staates Vietnam (Südvietnam) eingesetzt.

Am 8. Mai 1950 verkündete Außenminister Dean Acheson, dass die Vereinigten Staaten sowohl Frankreich als auch dem Staat Vietnam wirtschaftliche und militärische Hilfe leisten würden. Der Wert dieser Militärhilfe überstieg 3 Milliarden Dollar.

Es gab nie einen offiziellen Grund, warum die Vereinigten Staaten ihre Loyalität von Ho Chi Minh zu den französischen Kolonialinteressen und ihrer Marionettenregierung wechselten. Obwohl Ho Chi Minhs Glaube an den Kommunismus benutzt wurde, um diesen Verrat zu rechtfertigen, war er in Wahrheit eine Bedrohung, weil er sich in erster Linie als Nationalist sah, der glaubte, dass das vietnamesische Volk eine Einheit sei und dass seine Nation die Unabhängigkeit von der kolonialen Dominanz verdiene.

Es war dieser Nationalismus, der in Gebieten der Welt, die als imperiale Territorien und Untertanenländer angesehen wurden, nicht toleriert werden konnte. Genau aus diesem Grund inszenierten der MI6 und die CIA einen Putsch gegen den geliebten Nationalisten Mosaddegh im Iran, einen Nicht-Kommunisten, der einen Doktortitel in Jura hatte und auf dem besten Weg war, alle britischen imperialen Ansprüche auf Öl im Lande zu beseitigen, nachdem er seinen Fall gegen die Briten in Den Haag und im UN-Sicherheitsrat 1951 gewonnen hatte.

Deshalb gingen die Interessen des Imperialismus und des Faschismus oft Hand in Hand, wie bei Edward VIII. (obwohl er mit seinen Ansichten in der britischen Königsfamilie nicht allein war), der Vichy-Regierung in Frankreich, dem König von Italien Victor Emmanuel III., der Benito Mussolini 1922 zum Premierminister ernannte (der Mussolini erst 1943 absetzte, als klar war, dass sie den Krieg verlieren würden) und dem kaiserlichen Japan unter Kaiser Hirohito.

Aus diesem Grund sahen wir, noch bevor der Zweite Weltkrieg zu Ende war, die Imperialisten und die Faschisten miteinander darüber diskutieren, wie die Nachkriegswelt aussehen sollte. Aus diesem Grund wurden die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Japan ausgewählt, um diese Grand Strategy zu beaufsichtigen, und nicht Roosevelts Wahl der USA, Russland, Großbritannien und China.

Aus diesem Grund sollte der Eiserne Vorhang, der ursprünglich nicht von Churchill, sondern vom deutschen Außenminister Graf Lutz Schwerin von Krosigk angekündigt wurde, wie die Londoner Times am 3. Mai 1945 berichtete, die Bedingungen für einen unbefristeten Krieg gegen den Kommunismus ankündigen.

In Wirklichkeit war damit jedes Land gemeint, das sich der imperialen Herrschaft widersetzte, das sich der Idee widersetzte, dass die einen geboren wurden, um zu herrschen, und die anderen, um beherrscht zu werden, mit anderen Worten, dass Imperialismus und souveräne Nationalstaaten nicht koexistieren konnten.

Ho Chi Minh war ein Verbündeter der Amerikaner unter der Führung von Roosevelt. Doch mit Roosevelts Tod und dem darauf folgenden sanften Putsch war Ho Chi Minh nun ein Feind.

Der Militäreinsatz in Saigon

Am 8. Januar 1954 machte Präsident Eisenhower in einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates seine Meinung deutlich, dass die Amerikaner nicht in den Vietnamkrieg gehörten. Aber das spielte eigentlich keine Rolle.

Eisenhower, der es gewohnt war, dass die Menschen seiner Befehlslinie als General im Zweiten Weltkrieg gewissenhaft folgten, sollte bald lernen, dass dies als Präsident der Vereinigten Staaten nicht galt.

Bei der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am 8. Januar 1954 waren unter anderem Allen W. Dulles und sein Bruder John Foster Dulles anwesend. Es gab keine Möglichkeit, dass die Dulles-Brüder die Worte von Präsident Eisenhower missverstanden haben könnten.

Dennoch sagte Außenminister John Foster Dulles am 14. Januar 1954, nur sechs Tage nach der „vehementen“ Erklärung des Präsidenten gegen den Einzug von US-Streitkräften in Indochina:

Trotz allem, was wir tun, blieb die Möglichkeit bestehen, dass die französische Position in Indochina zusammenbrechen würde. Wenn dies geschähe und die Franzosen hinausgeworfen würden, wäre es natürlich die Aufgabe der siegreichen Vietminh, eine Regierung einzusetzen und die Ordnung in Vietnam aufrechtzuerhalten … [Ich glaube] nicht, dass dieses Land [die Vereinigten Staaten] in dieser Eventualität einfach sagen würde: „Zu schade; wir sind erledigt und das ist das Ende.“

So wurde der Samen gepflanzt. Wenn die Franzosen vertrieben würden, was ziemlich vorhersehbar war, war klar, dass die USA sich nicht auf einen offenen Krieg mit den Vietminh einlassen würden. Sie könnten jedoch geheime Operationen gegen Ho Chi Minhs Truppen durchführen, um ihnen Schwierigkeiten zu bereiten, oder in den Worten von Foster Dulles „die Hölle zu erregen“.

Auf diese Weise begann die amerikanische Intervention und direkte Beteiligung am Vietnamkrieg, einem Krieg, in dem die Amerikaner seit 1945 beide Seiten bewaffneten und für den es kein offizielles militärisches Ziel gab, außer „die Hölle zu erregen“.

Laut einem Protokoll der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates vom 14. Januar 1954 war es:

Es wurde vereinbart, dass der Direktor der Central Intelligence [Allen Dulles] in Zusammenarbeit mit anderen geeigneten Abteilungen und Agenturen Pläne, wie vom Außenminister [John Foster Dulles] vorgeschlagen, für bestimmte Eventualitäten in Indochina entwickeln sollte.

Und, einfach so, wurde die gesamte Überwachung des Vietnamkrieges in die Hände der Dulles-Brüder gelegt.

Zwei Wochen später, am 29. Januar, wählte Allen Dulles Colonel Lansdale als Leiter des Teams aus, das in Vietnam eingesetzt werden sollte, „um die Hölle zu erregen.“

Edward G. Lansdale, Chef der Saigoner Militärmission, traf am 1. Juni 1954, weniger als einen Monat nach der Niederlage der französischen Garnison bei Dien Bien Phu, in Saigon ein, um eine verdeckte Operation zur psychologischen Kriegsführung und paramilitärische Aktivitäten in Südvietnam durchzuführen.

Prouty schreibt:

Es handelte sich nicht um eine militärische Mission im herkömmlichen Sinne, wie der Außenminister gesagt hatte. Es war eine CIA-Organisation mit einer geheimen Mission, die darauf ausgelegt war, mit „Guerilla-Operationen“ überall in Indochina „die Hölle heiß zu machen“, eine geschickte terroristische Organisation, die in der Lage war, ihre finstere Rolle in Übereinstimmung mit der Grand Strategy jener Jahre des Kalten Krieges auszuführen.

…Mit dieser Aktion gründete die CIA die Saigon Military Mission (SMM) in Vietnam. Sie war nicht oft in Saigon. Sie war nicht militärisch. Es war die CIA. Ihre Aufgabe war es, mit den Anti-Vietminh-Indochinesen und nicht mit den Franzosen zusammenzuarbeiten. Mit diesem Hintergrund und diesen Vorgaben war diese neue CIA-Einheit nicht dazu bestimmt, den Krieg für die Franzosen zu gewinnen. Wie wir später auf die harte Tour lernten, würde sie den Krieg auch nicht für Südvietnam oder für die Vereinigten Staaten gewinnen. Hätte sie das tun sollen?

Es sollte hier angemerkt werden, dass, obwohl die NSC- und Außenministerium-Aufzeichnungen zeigen, dass die Saigon-Militärmission nicht vor Januar 1954 begann, es andere CIA-Aktivitäten in Vietnam, Kambodscha und Laos (wie die White Cloud-Teams) lange vor 1954 gab, und einige Mitglieder der SMM an diesen früheren Aktivitäten bereits 1945 teilgenommen hatten.*

Obwohl Lansdale als Oberst der US-Luftwaffe aufgeführt ist, der mit der Leitung der SMM betraut wurde, war dies nur ein Trick. Er würde in Vietnam weitermachen, wie er es auf den Philippinen getan hatte, um die Tarnung eines Luftwaffenoffiziers auszunutzen und der Military Assistance Advisory Group (MAAG) zum Zweck der „Tarnzuweisung“ zugewiesen zu werden. Er war immer ein Agent der CIA, und seine eigentlichen Chefs waren immer bei der CIA.

Mit Ho Chi Minhs Niederlage gegen die Franzosen 1954 in der Schlacht von Dien Bien Phu, die den Ersten Indochinakrieg beendete, wurde klar, dass eine neue Oppositionsführung erforderlich sein würde, wenn Ho Chi Minh daran gehindert werden sollte, die Kontrolle über Südvietnam zu übernehmen.

Ngo Dinh Diem verdrängte Bao Dai in einer manipulierten Volksabstimmung im Jahr 1955 und wurde der erste Präsident der Republik Vietnam (Südvietnam). Die Südvietnamesen waren an beiden Kandidaten nicht interessiert.

Der Leser sollte hier zur Kenntnis nehmen, dass Südvietnam (jahrhundertelang als Cochinchina bekannt) nie eine wirkliche Regierungsform gehabt hatte, da es in seiner gesamten Existenz nie eine Nation gewesen war, sondern seit mehreren Jahrhunderten aus alten Dörfern mit relativ wenig Veränderung bestand. Es gab keinen Kongress, keine Polizei und kein Steuersystem – nichts Wesentliches für die Funktion einer Nation. Diems „Regierung“ war nichts als eine Fassade der Bürokratie.

Trotzdem wurde Diems Republik Vietnam als gleichberechtigtes Mitglied der Familie der Nationen behandelt, als ob sie auf eigenen Füßen stehen und entsprechend auf die Krise reagieren könnte, in die ihr Volk gestürzt wurde. Die vietnamesische Regierung, von der Eisenhower glaubte, dass sie die Viet Minh in ihrem eigenen Namen bekämpfen sollte, existierte nicht.

Die Wahl der überwiegenden Zahl der Indochinesen fiel mit überwältigender Mehrheit auf Ho Chi Minh. Sie empfanden keine Loyalität zu Bao Dai, der in Paris lebte, und sie hassten die Franzosen. Ngo Dinh Diem war ein Niemand, der nie etwas erreicht hatte, um die Herzen seines Volkes zu gewinnen.

Der Vietnamkrieg, wie wir ihn heute verstehen, war voller Versäumnisse. Aber das vielleicht schwerwiegendste Versäumnis von allen war, dass nicht eine der sechs US-Administrationen, die den Vietnamkrieg beaufsichtigten, jemals ein positives amerikanisches militärisches Ziel für diesen Krieg angab. Den Generälen, die nach Saigon geschickt wurden, wurde gesagt, sie sollten nicht zulassen, dass die „Kommunisten“ Vietnam übernahmen, Punkt. Wie Prouty in seinem Buch wiederholt feststellt, stellt dies kein militärisches Ziel dar.

Die Saigoner Militärmission wurde nach Vietnam entsandt, um die Auflösung der französischen Kolonialmacht zu leiten. Die Brüder Dulles wussten spätestens im Januar 1954, dass sie eine neue vietnamesische Regierung schaffen würden, die weder französisch noch vietnamesisch sein würde, und dass diese neue Regierung dann die Basis für die Fortsetzung des jahrzehntelangen Krieges in Indochina sein würde.

Das war ihr Hauptziel.

Die Genfer Konferenz, ein genozidaler Exodus

Die Niederlage der Franzosen führte im Juli 1954 zu den Genfer Verträgen, die den 17. Breitengrad als vorläufige Demarkationslinie zwischen den Streitkräften der Franzosen und der Vietminh festlegten. Innerhalb von 300 Tagen nach der Unterzeichnung des Abkommens wurde eine entmilitarisierte Zone (DMZ) geschaffen, und der Transfer aller Zivilisten, die eine der beiden Seiten verlassen wollten, sollte abgeschlossen sein.

Ho Chi Minh und alle Nordvietnamesen glaubten, dass die Nation „eins“ sei. Sie wollten keine Teilung ihres Landes, wie es die Genfer Abkommen garantiert hatten.

Der abschließende Artikel der Genfer Abkommen, Nummer 14, ein paar kaum beachtete Zeilen, lautete: „… alle Zivilisten, die in einem von einer Partei kontrollierten Bezirk wohnen und in die der anderen Partei zugewiesene Zone gehen und dort leben wollen, sollen von den Behörden in diesem Bezirk die Erlaubnis und Hilfe erhalten, dies zu tun.“

Die unheilvolle Bedeutung dieser Aussage wurde unter dem Deckmantel humanitärer Worte verborgen. Die amerikanisch-britische Note sprach von einem „friedlichen und humanen Transfer“, als ob sie freundlich und einfühlsam mit der Situation umgingen und bereit waren, Menschen zu entwurzeln, die ihr ganzes Leben in einem sesshaften Dorf gelebt hatten, das seit Zehntausenden von Jahren existierte.

Die Menschen in der Welt, von denen die meisten keine Ahnung von den Tonkinesen hatten, wurden dazu gebracht zu glauben, dass dieses Angebot eine höchst mitfühlende Geste sei. Und, was noch schlimmer ist, die Planer dieses finsteren Plans waren sich sicher, dass die Menschen in der Welt niemals die Wahrheit erfahren würden, dass diese Bewegung von einer Million Nordvietnamesen in Wirklichkeit dazu gedacht war, das Land in Brand zu setzen. Es war ein abgekartetes Spiel und würde die wesentliche Grundlage für Amerikas direkten Eintritt in den Krieg legen.

Der Massenexodus von Nordvietnamesen nach Südvietnam sollte von der Saigoner Militärmission orchestriert werden. Dies war ein schrecklicher Umbruch für diese Menschen, aber es wurde dem Westen so verkauft, als wären sie Flüchtlinge, die vor Ho Chi Minh flohen. In Wirklichkeit flohen sie vor der „psychologischen Kriegsführung“ und den „paramilitärischen Taktiken“, die heute „Terrorismus“ genannt werden, die die SMM in diesen kleinen Dörfern im Norden entfesselte.

In ihren eigenen Worten, wie sie in den mit den Pentagon Papers veröffentlichten Dokumenten zu finden sind, schrieben die Führer der SMM, dass die Mission nach Nordvietnam geschickt worden war, um „unkonventionelle Kriegsführung“, „paramilitärische Operationen“, „politisch-psychologische Kriegsführung“ und Gerüchtekampagnen durchzuführen und einen „Combat Psy War“-Kurs für die Vietnamesen einzurichten. Die Mitglieder der SMM waren klassische „agents provocateurs“.

Prouty schreibt:

Diese Bewegung von Katholiken – oder Einheimischen, die die SMM als „Katholiken“ bezeichnete – aus den nördlichen Provinzen Vietnams in den Süden, unter den Bestimmungen des Genfer Abkommens, wurde zur wichtigsten Aktivität der Saigoner Militärmission und zu einer der Hauptursachen des Vietnamkrieges.

Die schreckliche Last, die diese 1.100.000 mittellosen Fremden den ebenso armen Einheimischen des Südens auferlegten, erzeugte einen Druck auf das Land und die Diem-Regierung, der sich als überwältigend erwies.

Diese mittellosen Eingeborenen … wurden von der Saigoner Militärmission nach Haiphong getrieben und an Bord von Transportschiffen der US Navy gebracht. Etwa 300.000 reisten mit den Zivilflugzeugen der CIA, andere gingen zu Fuß. Sie wurden wie Vieh in den südlichsten Teil Vietnams transportiert, wo sie trotz Versprechungen von Geld und anderer grundlegender Unterstützung auf die lokale Bevölkerung losgelassen wurden. Diese Menschen aus dem Norden sind Tonkinesen, mehr Chinesen als die Cochinesen des Südens.

Sie haben sich unter normalen Bedingungen nie vermischt. Wo immer diese armen Leute auf den Süden losgelassen wurden, bekamen sie den Namen „kommunistische Aufstände“, und ein Großteil des schlimmsten und verderblichsten Teils der zwanzigjährigen Kriegsführung, die folgte, war das direkte Ergebnis dieser schrecklichen Aktivitäten, die von der terroristischen Saigoner Militärmission der CIA angestiftet und durchgeführt wurden.

…Nichts, was während dieser dreißig Jahre des Krieges, 1945-75, geschah, war verderblicher als diese Bewegung dieser 1.100.000 „Katholiken“ vom Norden in den Süden zu einer Zeit, als die Regierung des Südens kaum existierte.

Es dauerte nicht lange, bis die Unruhe, die die von Diem begünstigten nördlichen Eindringlinge bei den südlichen Eingeborenen auslösten, in Gewalt ausbrach. Schon bald waren die „Freunde“ laut der Diem-Regierung und ihren CIA-Unterstützern die eine Million Katholiken aus dem Norden und der „Feind“ – oder zumindest das „Problem“ – waren die einheimischen Cochinesen des Südens.

Die Zeit war reif, die Flammen zum Krieg anzufachen und die Amerikaner einzuschalten.

Teil zwei einer Trilogie von Artikeln, die ursprünglich auf Strategic Culture veröffentlicht wurden. Teil eins ist hier verfügbar. Teil drei dieser Serie „Die faschistischen Wurzeln der CIA“ wird die Eisenhower- und Kennedy-Administrationen in Bezug auf den Vietnamkrieg und Kennedys letzten Widerstand gegen Allen Dulles erörtern, bevor er am helllichten Tag auf den Straßen von Dallas, Texas, niedergeschossen wurde. Der Autor kann unter cynthiachung@tutanota.com erreicht werden.