Die Rückkehr des Leviathans: Die faschistischen Wurzeln der CIA und der wahre Ursprung des Kalten Krieges

Im Jahr 1998 startete die Interagency Working Group (IWG) der NS-Kriegsverbrecher und der japanischen kaiserlichen Regierung auf Geheiß des Kongresses die größte vom Kongress beauftragte Deklassifizierung eines einzelnen Themas in der Geschichte. Infolgedessen wurden mehr als 8,5 Millionen Seiten an Akten unter dem Nazi War Crimes Disclosure Act (P.L. 105-246) und dem Japanese Imperial Government Disclosure Act (P.L. 106-567) für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Aufzeichnungen umfassen operative Akten des Office of Strategic Services (OSS), der CIA, des FBI und des Nachrichtendienstes der Armee. Die IWG gab zwischen 1999 und 2007 drei Berichte an den Kongress heraus.

Diese Informationen werfen ein wichtiges Licht und bestätigen eines der am besten gehüteten Geheimnisse des Kalten Krieges – die Nutzung eines umfangreichen Nazi-Spionagenetzwerks durch die CIA, um eine geheime Kampagne gegen die Sowjetunion zu führen.

Diese Kampagne gegen die Sowjetunion, die noch während des Zweiten Weltkriegs begann, war der Kernpunkt von Washingtons Toleranz gegenüber Bürgerrechtsverletzungen und anderen kriminellen Handlungen im Namen des Antikommunismus, wie man sie beim McCarthyismus und den COINTELPRO-Aktivitäten beobachten konnte. Mit dieser verhängnisvollen Entscheidung wurde der CIA nicht nur freie Hand für die Durchführung antidemokratischer Interventionen in der ganzen Welt gegeben, sondern auch für antidemokratische Interventionen im eigenen Land, die bis heute andauern.

Da der zwielichtige Ursprung des Kalten Krieges in den Vordergrund rückt, stellt sich die Frage: „Wer leitet heute die amerikanische Außenpolitik und den Geheimdienst? Kann eine solche Opposition gerechtfertigt werden? Und in wessen Interesse diente und dient die Entstehung des Kalten Krieges?‘ Dieser Beitrag ist Teil eins einer dreiteiligen Serie, die sich mit diesen Fragen beschäftigen wird.

Allen Dulles, der Doppelagent, der Amerikas Geheimdienstimperium schuf

Allen Dulles wurde am 7. April 1893 in Watertown, New York, geboren. Er schloss 1916 sein Studium in Princeton mit einem Master in Politik ab und trat noch im selben Jahr in den diplomatischen Dienst ein. Kurz vor dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg wurde Dulles zusammen mit dem restlichen Botschaftspersonal nach Bern in die Schweiz versetzt. Von 1922 bis 1926 diente er fünf Jahre lang als Leiter der Nahost-Abteilung des Außenministeriums.

Im Jahr 1926 schloss er ein Jurastudium an der George Washington University Law School ab und nahm eine Stelle bei Sullivan & Cromwell an, der mächtigsten Wirtschaftskanzlei des Landes, wo sein älterer Bruder (fünf Jahre älter) John Foster Dulles Partner war. Interessanterweise bestand Allen die Anwaltsprüfung erst 1928, zwei Jahre nach seinem Eintritt in die Kanzlei, was ihn aber offenbar nicht daran hinderte, 1927 sechs Monate in Genf als „Rechtsberater“ für die Marinerüstungskonferenz zu verbringen.

1927 wurde er Direktor des Council on Foreign Relations (dessen Mitglieder aus prominenten Geschäftsleuten und Politikern eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des aufkommenden Konsenses des Kalten Krieges spielten), der erste neue Direktor seit der Gründung des Councils im Jahr 1921. Er freundete sich schnell mit seinem Princeton-Kollegen Hamilton Fish Armstrong an, dem Herausgeber der Zeitschrift des Councils, Foreign Affairs. Gemeinsam verfassten sie zwei Bücher: Can We Be Neutral? (1936) und Can America Stay Neutral? (1939). Allen diente von 1933-1944 als Sekretär des CFR und von 1946-1950 als dessen Präsident.

Es sollte angemerkt werden, dass der Council on Foreign Relations der amerikanische Zweig des Royal Institute for International Affairs (auch bekannt als Chatham House) mit Sitz in London, England, ist. Es sollte auch beachtet werden, dass Chatham House selbst von der Round-Table-Bewegung als Teil des Programms des Versailler Vertrags im Jahr 1919 gegründet wurde.

1935 wurde Allen Dulles Partner bei Sullivan & Cromwell, dem Zentrum eines verschlungenen internationalen Netzwerks von Banken, Investmentfirmen und Industriekonglomeraten, die beim Wiederaufbau Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg halfen.

Nach der Machtübernahme Hitlers in den 1930er Jahren vertrat John Foster Dulles weiterhin deutsche Kartelle wie die IG Farben, trotz deren Einbindung in die wachsende Kriegsmaschinerie der Nazis, und half ihnen, den Zugang zu wichtigen Kriegsmaterialien zu sichern. (1)

Obwohl das Berliner Büro von Sullivan & Cromwell (deren Anwälte gezwungen waren, ihre Korrespondenz mit „Heil Hitler“ zu unterschreiben) 1935 geschlossen wurde, machten die Brüder weiterhin Geschäfte mit dem Finanz- und Industrienetzwerk der Nazis; so trat Allen Dulles dem Vorstand der J. Henry Schroder Bank bei, der US-Tochter der Londoner Bank, die das Time Magazine 1939 als „einen wirtschaftlichen Förderer der Achse Rom-Berlin“ bezeichnen würde. (2)

Die Dulles-Brüder, insbesondere Allen, arbeiteten sehr eng mit Thomas McKittrick zusammen, einem alten Wall-Street-Freund, der Präsident der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) war. Fünf ihrer Direktoren sollten später wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden, darunter Hermann Schmitz, einer der vielen Anwaltsklienten der Dulleses, die mit der BIS zu tun hatten. Schmitz war der Vorstandsvorsitzende von IG Farben, dem Chemiekonglomerat, das für die Produktion von Zyklon B, dem in Hitlers Vernichtungslagern eingesetzten Gas, und für den umfangreichen Einsatz von Sklavenarbeit während des Krieges berüchtigt wurde. (3)

David Talbot schreibt in seinem Buch „The Devil’s Chessboard“:

„Die geheimnisvolle BIS wurde ein entscheidender Finanzpartner für die Nazis. Emil Puhl – Vizepräsident von Hitlers Reichsbank und ein enger Mitarbeiter von McKittrick – nannte die BIZ einmal die einzige ‚Auslandsfiliale‘ der Reichsbank. Die BIZ wusch Hunderte von Millionen Dollar an Nazi-Gold, das aus den Schatzkammern der besetzten Länder geplündert wurde.“

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hat ihren Sitz in der Schweiz, genau in der Region, in der Allen Dulles sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg arbeiten würde.

Das Office of Strategic Services (OSS) wurde am 13. Juni 1942 als Nachrichtendienst für Kriegszeiten während des Zweiten Weltkriegs gegründet. Dies war eine Entscheidung, die von Präsident Franklin Roosevelt getroffen wurde. William J. Donovan wurde von Roosevelt ausgewählt, um die Agentur von Grund auf aufzubauen und wurde speziell für die geheime Kommunikation, Dekodierung und Spionage geschaffen, die für die Kriegsstrategie erforderlich waren; um feindliche Informationen abzufangen und diejenigen zu identifizieren, die mit Nazi-Deutschland und Japan koordinierten.

Das OSS war das erste seiner Art, nichts dergleichen hatte zuvor in den USA existiert. Roosevelt war sich darüber im Klaren, dass eine solche Agentur in den falschen Händen immense Macht für den Missbrauch in sich trug und man ihr niemals erlauben konnte, weiterzubestehen, sobald der Krieg gegen den Faschismus gewonnen war.

Allen Dulles wurde gleich zu Beginn in die OSS rekrutiert. Und am 12. November 1942 wurde er schnell nach Bern in die Schweiz versetzt, wo er für die Dauer des Zweiten Weltkriegs in der Herrengasse 23 wohnte. Wenn man die zwielichtige Rolle kennt, die die Schweiz während des gesamten Zweiten Weltkriegs mit ihrer engen Unterstützung für die Sache der Nazis spielte, und Allen Dulles‘ enge Verwicklung in all das, sollte man sich an diesem Punkt zu Recht fragen, was zum Teufel sich Donovan und Roosevelt dabei gedacht haben.

Nun, Dulles war nicht der einzige Meisterschachspieler, der in dieses Spiel mit hohem Einsatz verwickelt war. „Er war ein Spielball“, sagte John Loftus, ein ehemaliger Ermittler für Nazi-Kriegsverbrechen für das US-Justizministerium. Sie „wollten, dass Dulles in klarem Kontakt mit seinen Nazi-Klienten stand, damit sie leicht identifiziert werden konnten.“ (4) Mit anderen Worten, Dulles wurde als amerikanischer Spion in die Schweiz geschickt, mit dem vollen Wissen, dass er in Wirklichkeit ein Doppelagent war, dessen Mission es war, Informationen über die amerikanischen, britischen und französischen Netzwerke zu gewinnen, die unter anderem die Sache der Nazis heimlich unterstützten.

Ein Problem bei diesem Plan war, dass der britische MI6-Spion William Stephenson, bekannt als der „Man Called Intrepid“, angeblich ausgewählt wurde, um Dulles im Auge zu behalten (5); wenig wusste Roosevelt zu der Zeit, wie tief das Kaninchenloch wirklich ging.

Wie Elliott in seinem Buch „As He Saw It“ schreibt, war sich Roosevelt jedoch sehr bewusst, dass die britische Außenpolitik nicht mit seinen Ansichten über eine Nachkriegswelt übereinstimmte:

„Wissen Sie, eine ganze Reihe von Malen haben die Männer im Außenministerium versucht, Nachrichten an mich zu verheimlichen, sie zu verzögern, sie irgendwie aufzuhalten, nur weil einige dieser Karrierediplomaten dort drüben nicht mit dem übereinstimmen, was sie wissen, dass ich denke. Sie sollten für Winston arbeiten. In der Tat arbeiten sie [für Churchill] die meiste Zeit über. Denken Sie an sie: Einige von ihnen sind überzeugt, dass der Weg für Amerikas Außenpolitik darin besteht, herauszufinden, was die Briten tun, und das dann zu kopieren!“ Mir wurde gesagt… vor sechs Jahren, ich solle das Außenministerium ausmisten. Es ist wie das britische Außenministerium….“

Als die wahre Verbundenheit der BIZ und der Wall Street Finance während des Krieges deutlich wurde, versuchte Roosevelt, die BIZ-Gelder in den Vereinigten Staaten zu blockieren. Es war kein Geringerer als Foster Dulles, der als Rechtsbeistand von McKittrick eingestellt wurde und der erfolgreich im Namen der Bank intervenierte. (6)

Es sollte auch erwähnt werden, dass der Gouverneur der Bank of England, Montague Norman, den direkten Transfer von Geld an Hitler erlaubte, allerdings nicht mit Englands eigenem Geld, sondern mit Gold im Wert von 5,6 Millionen Pfund, das der Nationalbank der Tschechoslowakei gehörte.

Als sich das Kriegsende näherte, wurde das Projekt Safehaven, eine von Roosevelt erdachte amerikanische Geheimdienstoperation, ins Leben gerufen, um Nazi-Vermögen aufzuspüren und zu konfiszieren, das in neutralen Ländern versteckt war. Man befürchtete zu Recht, dass, wenn es Mitgliedern der deutschen Nazi-Elite gelänge, große Mengen ihres Reichtums zu verstecken, sie ihre Zeit abwarten und in nicht allzu ferner Zukunft versuchen könnten, wieder an die Macht zu kommen.

Es war Allen Dulles, der die Roosevelt-Operation erfolgreich abwürgte und sabotierte, indem er in einem Memo vom Dezember 1944 an seine OSS-Vorgesetzten erklärte, dass es seinem Büro in Bern an „adäquatem Personal fehlte, um [eine] effektive Arbeit in diesem Bereich zu leisten und andere Anforderungen zu erfüllen.“ (7)

Und während Foster hart daran arbeitete, das US-Vermögen großer deutscher Kartelle wie IG Farben und Merck KGaA zu verstecken und diese Tochtergesellschaften davor zu schützen, von der Bundesregierung als fremdes Eigentum beschlagnahmt zu werden, hielt Allen seinem Bruder den Rücken frei und war in der Lage, belastendes Beweismaterial zu vernichten und alle Ermittlungen zu blockieren, die die beiden Brüder und ihre Kanzlei bedrohten.

„Das Schreddern von erbeuteten Nazi-Aufzeichnungen war die Lieblingstaktik von Dulles und seinen [Mitarbeitern], die zurückblieben, um bei der Besetzung des Nachkriegsdeutschlands zu helfen“, erklärte John Loftus, ehemaliger Ermittler für Nazi-Kriegsverbrechen im US-Justizministerium (8)

Es besteht kein Zweifel, dass Roosevelt die Absicht hatte, die Dulles-Brüder zusammen mit vielen anderen, die an der Unterstützung der Nazis beteiligt waren, nach dem gewonnenen Krieg strafrechtlich zu verfolgen. Roosevelt war sich bewusst, dass die Dulles-Brüder und die Wall Street hart gegen seine Wahl gearbeitet hatten, er war sich bewusst, dass ein Großteil der Wall Street die Deutschen im Krieg gegenüber den Russen unterstützte, er war sich bewusst, dass sie verärgert darüber waren, wie er mit der Großen Depression umging, indem er die großen Banker wie J.P. Morgan über die Pecora-Kommission verfolgte, und dass sie ihn dafür hassten, aber vor allem waren sie mit Roosevelts Ansichten über eine Nachkriegswelt nicht einverstanden. Tatsächlich waren sie heftig dagegen, wie man an seinem versuchten Attentat wenige Tage nach seinem Wahlsieg sehen kann, und an General Smedley Butlers Enthüllung, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde, wie eine Gruppe von Funktionären der American Legion, die von J.P. Morgans Leuten bezahlt wurden (9), im Sommer 1933 an Butler herantrat, um einen Staatsstreich gegen Präsident Roosevelt anzuführen, eine versuchte faschistische Übernahme der Vereinigten Staaten am helllichten Tag.

Roosevelt war erst am 4. März 1933 inauguriert worden, es war also klar, dass die Wall Street nicht abwarten musste, was der Präsident tun würde, sie ahnten bereits, dass Roosevelt beabsichtigte, das Gleichgewicht der imperialen Kontrolle mit der Wall Street und der City of London als Finanzzentren zu stören. Es war klar, dass die Tage der Wall Street unter Roosevelt gezählt sein würden.

Doch Roosevelt überlebte den Krieg nicht, und sein Tod ermöglichte den raschen Eintritt eines sanften Staatsstreichs, der sich in den Hallen der Regierung und ihrer Agenturen abspielte, und jeder, der eng mit FDRs Vision verbunden gewesen war, wurde an den Rand gedrängt.

David Talbot schreibt in seinem Buch „The Devil’s Chessboard“:

„Dulles war mit vielen Nazi-Führern enger verbunden als mit Präsident Roosevelt. Dulles genoss nicht nur eine berufliche und soziale Vertrautheit mit vielen Mitgliedern der Elite des Dritten Reiches, die dem Krieg vorausging; er teilte viele der Nachkriegsziele dieser Männer.“

Die wahre Entstehungsgeschichte des Kalten Krieges

In L. Fletcher Proutys Buch „The CIA, Vietnam and the Plot to Assassinate John F. Kennedy“ (Die CIA, Vietnam und die Verschwörung zur Ermordung John F. Kennedys) beschreibt er, wie er im September 1944, als er als Hauptmann in den United States Army Air Forces diente und in Kairo stationiert war, gebeten wurde, die, wie man ihm sagte, 750 Kriegsgefangenen der US-Luftwaffe zu fliegen, die auf dem Balkan bei Luftangriffen auf die Ölfelder von Ploesti abgeschossen worden waren. Diese Information basierte auf seinem Treffen mit britischen Geheimdienstoffizieren, die von ihrem Secret Intelligence Service und dem OSS informiert worden waren.

Prouty schreibt:

„Wir flogen nach Syrien, trafen den Güterzug aus Bukarest, luden die Kriegsgefangenen in unser Flugzeug und begannen den Rückflug nach Kairo. Unter den 750 amerikanischen Kriegsgefangenen befanden sich vielleicht hundert Agenten des Nazi-Geheimdienstes, zusammen mit Dutzenden von mit den Nazis sympathisierenden Agenten aus dem Balkan. Sie hatten sich in diesem Transport des OSS versteckt, um sie der sowjetischen Armee, die am 1. September in Rumänien einmarschiert war, aus dem Weg zu gehen.

Diese Operation im September 1944 war die erste große pro-deutsche, antisowjetische Aktivität ihrer Art im Kalten Krieg. Mit Hilfe der OSS folgten viele in rascher Folge, darunter die Flucht und die sorgfältig geplante Flucht von General Reinhart Gehlen, dem obersten Nachrichtenoffizier der deutschen Armee, nach Washington am 20. September 1945.“

In Proutys Buch beschreibt er, wie schon vor der Kapitulation Deutschlands und Japans die ersten Andeutungen des Kalten Krieges zu hören waren, und dass diese Andeutungen vor allem von Frank Wisner in Bukarest und Allen W. Dulles in Zürich kamen, die beide starke Befürworter der Idee waren, dass es an der Zeit sei, ausgewählte Machtzentren der Nazis wieder zusammenzuführen, um das westliche Bündnis von der Sowjetunion zu trennen.

Prouty schreibt:

„Es war diese verdeckte Fraktion innerhalb des OSS, koordiniert mit einer ähnlichen Fraktion des britischen Geheimdienstes, und ihre Politik, die ausgewählte Nazis dazu ermutigte, das spaltende Konzept des „Eisernen Vorhangs“ zu konzipieren, um schon 1944 einen Keil in das Bündnis mit der Sowjetunion zu treiben – um den eigenen Hals zu retten, um bestimmte Machtzentren und ihren Reichtum zu retten und um Ressentiments gegen die Russen zu schüren, selbst zur Zeit ihres größten militärischen Triumphs.“

Die „offizielle Geschichtsversion“ hat die Briten als die ersten bezeichnet, die die „kommunistische Bedrohung“ in Osteuropa erkannten, und dass es Winston Churchill war, der den Ausdruck „Eiserner Vorhang“ in Bezug auf die Aktionen der kommunistischen Blockländer Osteuropas prägte, und dass er dies nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs tat.

Churchill war jedoch weder der Urheber des Ausdrucks noch der Idee des Eisernen Vorhangs.

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa hielt der deutsche Außenminister Graf Lutz Schwerin von Krosigk in Berlin eine Rede, über die die Londoner Times am 3. Mai 1945 berichtete, in der er den von den Nazis geprägten Propagandaausdruck „Eiserner Vorhang“ verwendete, der weniger als ein Jahr später von Churchill in genau demselben Zusammenhang verwendet werden sollte.

Im Anschluss an diese deutsche Rede, nur drei Tage nach der deutschen Kapitulation, schrieb Churchill einen Brief an Truman, um seine Besorgnis über die Zukunft Europas auszudrücken und zu sagen, dass ein „Eiserner Vorhang“ gefallen sei. (10)

Am 4. und 5. März 1946 reisten Truman und Churchill von Washington nach Missouri, wo Churchill am Westminster College in Fulton jene historischen Zeilen sprach: „Von Stettin in der Ostsee bis Triest in der Adria hat sich ein Eiserner Vorhang über den Kontinent gesenkt.“

Die Tragweite dieses Satzes ist enorm. Es zeigt nicht nur den wahren Ursprung der Quelle, die die angebliche Bedrohung des Kalten Krieges aus Osteuropa, dem eigentlichen Nazi-Feind der Alliierten noch während des Zweiten Weltkriegs, herausposaunte, sondern bringt auch die Tatsache ans Licht, dass nicht einmal einen Monat nach Roosevelts Tod die Grand Strategy überholt war. In einer Nachkriegswelt würde es nicht mehr das geplante Gleichgewicht der vier Mächte (USA, Russland, Großbritannien und China) geben, sondern einen Eisernen Vorhang, über dem mehr als die Hälfte der Welt im Schatten lag.

Die Partner in dieser neuen globalen Machtstruktur sollten die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Japan sein, drei der Sieger des Zweiten Weltkriegs und zwei der Besiegten. Es spielte keine Rolle, dass Russland und China kurz zuvor auf der Seite der Alliierten kämpften und starben.

Mit Ho Chi Minhs Unabhängigkeitserklärung am 2. September 1945 marschierten die Franzosen innerhalb weniger Wochen nach Kriegsende in Vietnam ein, und die Vereinigten Staaten schlossen sich ihnen wenige Monate nach Churchills Rede zum Eisernen Vorhang an. Und so begannen die Franzosen und die Amerikaner in etwas mehr als einem Jahr nach einem der blutigsten Kriege der Geschichte einen jahrzehntelangen Krieg in Indochina, alles im Namen der „Freiheit“ gegen eine angebliche kommunistische Bedrohung.

Prouty schreibt:

„Sobald die Insel Okinawa als Startplatz für [die geplante amerikanische Invasion Japans] zur Verfügung stand, begannen Vorräte und Ausrüstung für eine Invasionstruppe von mindestens einer halben Million Mann überall auf der Insel fünfzehn bis zwanzig Fuß hoch aufgestapelt zu werden. Dann, mit der frühen Kapitulation Japans, fand diese massive Invasion nicht statt, und der Einsatz dieses enormen Vorrats an militärischer Ausrüstung war nicht notwendig. Fast sofort begannen Transportschiffe der U.S. Navy im Hafen von Naha, Okinawa, aufzutauchen. Diese riesige Ladung an Kriegsmaterial wurde auf diese Schiffe umgeladen. Ich war zu dieser Zeit auf Okinawa und fragte den Hafenmeister, ob all das neue Material in die USA zurückgeschickt wurde, als ich im Hafengebiet zu tun hatte.

Seine Antwort war direkt und überraschend: ‚Zur Hölle, nein! Sie werden es nie wieder sehen. Die eine Hälfte dieses Materials, genug, um mindestens hundertfünfzigtausend Männer auszurüsten und zu versorgen, geht nach Korea, und die andere Hälfte geht nach Indochina. ‚ „

Der Godfather der CIA

„Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“

Die von Allen Dulles gewählte Inschrift für die Lobby des CIA-Hauptquartiers aus Johannes 8,31-32

Am 20. September 1945 löste Präsident Truman das OSS auf, wenige Wochen nach dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkriegs. Das war richtig, wenn man bedenkt, dass die OSS nie dazu gedacht war, außerhalb des Krieges zu existieren, und dass Präsident Roosevelt dasselbe getan hätte, wenn er nicht am 12. April 1945 gestorben wäre. Allerdings war Truman sehr naiv, als er dachte, dass ein Stück Papier alles war, was benötigt wurde. Truman hatte auch kein Verständnis für den Fraktionskampf zwischen den Roosevelt-Patrioten, die wirklich den Faschismus besiegen wollten, und denen, die glaubten, dass es immer um einen Krieg mit der Sowjetunion ging, und die sogar bereit waren, mit „ehemaligen“ Faschisten zusammenzuarbeiten, um ein solches Ziel zu erreichen.

Truman betrachtete die OSS als einen homogenen Klumpen. Er hatte kein Verständnis für die intensiven Kämpfe, die innerhalb der Regierung und der Geheimdienstgemeinschaft der Vereinigten Staaten um die Zukunft des Landes stattfanden. Es gab den OSS von Roosevelt und den Untergrund-OSS von Allen Dulles.

Bald darauf, am 18. September 1945, wurde die CIA gegründet und sollte von Truman als das größte Bedauern seiner Präsidentschaft beklagt werden. Truman hatte keine Ahnung von der Art der Hinterkanäle, die hinter den Kulissen liefen, wenig wusste er zu der Zeit, aber es sollte sich herausstellen, dass die Auflösung der OSS, die William J. Donovan als Chef des amerikanischen Geheimdienstes die Kontrolle entzog, den Piranhas Tür und Tor öffnete. Die FDR-Patrioten wurden gesäubert, einschließlich William J. Donovan selbst, dem von Truman die Leitung der CIA verweigert wurde. Stattdessen übertrug Truman ihm dummerweise die Aufgabe, ein Komitee zu leiten, das die Feuerwehren des Landes untersuchte.

Im April 1947 wurde Allen Dulles vom Senate Armed Services Committee gebeten, seine Ideen für einen starken, zentralisierten Geheimdienst zu präsentieren. Sein Memo sollte dazu beitragen, die Gesetzgebung zu gestalten, aus der später im selben Jahr die CIA hervorging.

Dulles, der mit der „Zaghaftigkeit“ der neuen CIA unzufrieden war, organisierte den Bericht des Dulles-Jackson-Correa-Komitees, über den Dulles natürlich schnell die Kontrolle übernahm, der seine scharf kritische Beurteilung der CIA mit der Forderung schloss, dass die Agentur bereit sein müsse, im Wesentlichen einen Krieg mit der Sowjetunion zu beginnen. Die CIA, so hieß es, „hat die Pflicht zu handeln“. Die Agentur „wurde per Gesetz mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet.“ Es sei an der Zeit, diese großzügigen Befugnisse voll auszuschöpfen, so das Komitee, also Dulles, der darauf bestand.

Dulles, ungeduldig mit dem langsamen Tempo der CIA bei der Entfesselung des Chaos in der Welt, schuf 1949 einen neuen Geheimdienst-Außenposten namens Office of Policy Coordination. Frank Wisner (der als Wall-Street-Anwalt für die Anwaltskanzlei Carter, Ledyard & Milburn arbeitete und früher beim OSS war, also offensichtlich aus dem Dulles-Zweig stammte) wurde als OPC-Chef eingesetzt und führte die Einheit schnell in die schwarzen Künste der Spionage ein, einschließlich Sabotage, Subversion und Attentate (11). Bis 1952 unterhielt das OPC siebenundvierzig Stationen in Übersee und hatte fast dreitausend Angestellte sowie weitere dreitausend unabhängige Auftragnehmer im Feld.

Dulles und Wisner betrieben im Wesentlichen ihre eigene private Spionageagentur.

Das OPC wurde mit wenig staatlicher Aufsicht und wenigen moralischen Einschränkungen betrieben. Viele der Rekruten der Agentur waren „ehemalige“ Nazis. (12) Dulles und Wisner führten einen Krieg gegen den Sowjetblock, der ohne jede Einschränkung und im Wesentlichen ohne Aufsicht der Regierung geführt wurde.

Wie Prouty erwähnte, sollte die zwielichtige Evakuierung von Nazis, die unter den Kriegsgefangenen versteckt waren, die erste von vielen sein, einschließlich der Evakuierung von General Reinhart Gehlen, dem obersten Nachrichtenoffizier der deutschen Armee, nach Washington am 20. September 1945.

Die meisten der von Gehlens Männern gesammelten Informationen wurden aus der riesigen Population sowjetischer Kriegsgefangener – die sich schließlich auf vier Millionen belief – gewonnen, die unter die Kontrolle der Nazis fiel. Gehlens exaltierter Ruf als Geheimdienstgenie beruhte auf der weit verbreiteten Anwendung von Folter durch seine Organisation. (13)

Gehlen verstand, dass das amerikanisch-sowjetische Bündnis unweigerlich auseinanderbrechen würde (bei ausreichender Sabotage), was zumindest einigen Elementen der Nazi-Hierarchie die Möglichkeit bot, zu überleben, indem sie sich mit dem Westen gegen Moskau verbündeten.

Er schaffte es, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass seine Geheimdienstinformationen über die Sowjetunion unentbehrlich waren, dass sie, wenn die Amerikaner einen Krieg gegen die Russen gewinnen wollten, mit ihm zusammenarbeiten und ihn in Sicherheit bringen mussten. Anstatt also den Sowjets als Kriegsverbrecher ausgeliefert zu werden, wie Moskau es verlangte, wurden Gehlen und seine Top-Stellvertreter auf ein Truppenschiff zurück nach Deutschland gebracht! (14)

Unglaublicherweise wurde Gehlens Spionageteam von den US-Militärbehörden auf einem Gelände im Dorf Pullach in der Nähe von München ohne Aufsicht installiert, wo er seinen Traum von der Wiederherstellung von Hitlers militärischer Geheimdienststruktur innerhalb des nationalen Sicherheitssystems der USA ausleben durfte. Mit der großzügigen Unterstützung der amerikanischen Regierung blühte die Gehlen-Organisation – wie sie bekannt wurde – in Pullach auf und wurde zu Westdeutschlands wichtigstem Nachrichtendienst. (15) Und es sollte niemanden überraschen, dass „ehemalige“ SS- und Gestapo-Beamte hinzugezogen wurden, einschließlich solcher wie Dr. Franz Six. Später wurde Six von der Spionageabwehr der U.S. Army verhaftet. Verurteilt wegen Kriegsverbrechen, saß Six nur vier Jahre im Gefängnis und ging innerhalb weniger Wochen nach seiner Entlassung zurück an die Arbeit in Gehlens Pullacher Hauptquartier! (16)

Für diejenigen, die während des Krieges glauben konnten, dass die Russen ihre wahren Feinde waren (während sie für die gleiche Sache wie die Amerikaner millionenfach in der Schlacht starben), war dies keine schwer zu schluckende Pille, jedoch gab es Widerstände.

Viele in der CIA lehnten jede Verbindung mit „ehemaligen“ Nazis vehement ab, darunter Admiral Roscoe Hillenkoetter, der erste Direktor der CIA, der 1947 Präsident Truman nachdrücklich aufforderte, Gehlens Operation zu „liquidieren“. Es ist nicht klar, was dem im Wege stand, aber es genügt zu sagen, dass Gehlen eine sehr mächtige Unterstützung in Washington hatte, einschließlich innerhalb des nationalen Sicherheitsestablishments mit primärer Rückendeckung durch die Dulles-Fraktion. (17)

Walter Bedell-Smith, der Hillenkoetter als CIA-Direktor nachfolgte, obwohl er Allen Dulles einstellte und ihn zu seinem Stellvertreter machte, hatte eine starke Abneigung gegen den Mann. Als Smith sich anschickte, wenige Wochen nach Eisenhowers Amtseinführung zurückzutreten, riet Smith Eisenhower, dass es unklug wäre, Allen die Leitung der Agentur zu übertragen. (18) Eisenhower sollte später zutiefst bedauern, dass er diesen guten Rat nicht beherzigt hatte.

Mit dem Sieg Eisenhowers über Nixon, dem Höhepunkt jahrelanger politischer Strategie der republikanischen Machtmakler an der Wall Street, wurden als neue Leiter des Außenministeriums und der CIA keine Geringeren als Foster und Allen Dulles ausgewählt, die fortan die globalen Operationen der mächtigsten Nation der Welt leiten sollten.

Aus diesem Grund ist die Präsidentschaftswahl von 1952 als Triumph der „Machtelite“ in die Geschichte eingegangen.“ (19)

