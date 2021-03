Arzt: Ihr werdet verarscht!

Der amerikanische Arzt und Staatssenator Scott Jensen machte Anfang letzten Jahres ein schockierendes Geständnis. Er erhielt einen Brief vom Gesundheitsamt, in dem ihm erklärt wurde, wie er während der Corona-Krise Totenscheine ausfüllen sollte. In dem Schreiben hieß es, dass er verstorbene Patienten nicht auf Corona testen müsse, um Corona als Todesursache zu melden.

„Wenn ich einen 86-jährigen Patienten mit Lungenentzündung habe, der nie auf Corona getestet wurde, muss ich trotzdem Corona als Todesursache angeben“, sagte Jensen. „Das machen wir normalerweise nicht.“ Der Arzt sagte, dass die Behörden die Zahlen auf diese Weise manipulieren und dass Corona in mehr als 90 Prozent der Fälle eine milde Krankheit ist.

Jensen sah sich einem medizinischen Disziplinarverfahren gegenüber, weil er angeblich „Fehlinformationen“ über das Ausfüllen von Totenscheinen verbreitete und „falsche Ratschläge“ gab. Die Vorwürfe wurden schließlich zurückgewiesen.

Der Arzt kämpfte weiter, verbreitete weiterhin die Wahrheit und verschaffte seiner Stimme überall Gehör, bis er Ende letzten Monats erneut mit der Zensur konfrontiert wurde. Er postete ein Video auf Facebook, in dem er sagt, dass wir getäuscht werden. Das Video wurde in kurzer Zeit mehr als vier Millionen Mal angesehen, woraufhin Facebook ihm einen großen Stempel aufdrückte: „irreführend“.

Er erhielt einen Anruf vom „Faktenchecker“ AP, der Presseagentur, die während des Zweiten Weltkriegs eng mit den Nazis zusammenarbeitete. Er sprach 45 Minuten lang mit einem Mitarbeiter, aber ohne Erfolg. Laut AP, Jensen macht „irreführende Behauptungen“ in dem Video über die Anzahl der Corona-Attacken.

Ein Grund mehr, sich das Video anzusehen. „Sie werden ernsthaft getäuscht“, sagt Jensen. Er erklärt, dass die WHO am Tag der Amtseinführung von Joe Biden neue Richtlinien herausgegeben hat, um die Zahl der falsch positiven Testergebnisse zu reduzieren. Im Jahr 2020 wurden Ärzte und Fachleute immer noch ermutigt – manchmal sogar unter Druck gesetzt -, Corona zu diagnostizieren. Ein Verdacht reichte aus.

„Das ist der Grund, warum die Zahl der Grippefälle nach dem März 2020 plötzlich stark abgenommen hat“, sagt Jensen.

Nach den neuen Richtlinien müssen Patienten mit Corona-Symptomen auch positiv getestet worden sein, bevor die Diagnose Corona gestellt werden darf. Die WHO empfahl außerdem, die Anzahl der Zyklen im PCR-Test zu reduzieren. Es ist offensichtlich, dass die Zahl der Fälle durch diese neuen Richtlinien stark zurückgehen wird.

„Am Tag der Amtseinführung geschahen zwei Dinge, die die Zahl der Corona-Fälle garantiert sinken ließen“, betont Jensen. „War das politisch motiviert? Können wir Politikern und Bürokraten vertrauen?“

Der Arzt findet es „ekelhaft“, wie die Menschen behandelt werden. „Ihr lasst euch zum Narren halten.“

Auf Twitter ist das Video noch unzensiert zu sehen:

Censored by Facebook:



You’re being played! Do you understand what’s happening? The WHO took their foot off the gas to slow down the number of Covid19 cases – coincidentally, this happened on Inauguration Day.



To have reconstruction, our leaders must be held accountable. pic.twitter.com/7PTIdcOCWB