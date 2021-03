Korallenriff auf den Philippinen mit Gesichtsmasken bedeckt

Taucher auf den Philippinen haben Gesichtsmasken und andere PSA entdeckt, die nun die wertvolle Korallenriffe bedecken und von Meereslebewesen aufgefressen werden.

Während die Medien und Privatunternehmen wie das Weltwirtschaftsforum die Auswirkungen der Abriegelung gefeiert haben, weil sie die CO2-Emissionen reduzieren und „ruhigere Städte“ schaffen, wurde über die tatsächlichen Umweltauswirkungen kaum berichtet.

„Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird an Korallenriffen in der Nähe der philippinischen Hauptstadt Manila angespült“, berichtet BBC News. „Nach einer Schätzung der Asiatischen Entwicklungsbank könnte die Stadt während des Höhepunkts des Covid-19-Ausbruchs bis zu 280 Tonnen zusätzlichen medizinischen Müll pro Tag erzeugt haben.“

Taucher vom Anilao Scuba Dive Centre erklärten, wie sie das Korallenriff nach der ersten Abriegelung des Landes untersuchten und feststellten, dass es mit Masken und PSA übersät war.

„Nur zehn Minuten nach dem Tauchgang sahen wir etwa 10-12 Masken und das hatten wir noch nie“, sagte einer der Taucher.

Zu dem von den Tauchern gesammelten Müll gehörten viele blaue Einweg-Gesichtsmasken, zusätzlich zu Gesichtsschutzschilden und anderem COVID-19-bezogenen Müll.

Dem Bericht zufolge werden die Masken entweder auf einer Mülldeponie oder wieder im Meer landen.

„Und das ist ein Problem, weil sich die Polymere in den chirurgischen Masken in Mikroplastik auflösen, das leicht von Meerestieren und den Korallenriffen, die sie ernähren, verzehrt wird“, so der Reporter.

Taucher sagen, dass das, was sie in Bezug auf die Vermüllung des Ozeans durch Masken gesehen haben, „die Spitze des Eisbergs“ ist.

Wie wir bereits im Dezember hervorgehoben haben, kam ein Bericht von OceansAsia zu dem Schluss, dass etwa 1,5 Milliarden Gesichtsmasken ins Meer gekippt werden und die Ozeane weiter mit schädlichem Plastik verschmutzen und empfindliche marine Ökosysteme schädigen.

„Die Verschmutzung der Meere durch Plastik tötet 100.000 Meeressäuger und Schildkröten, über eine Million Seevögel und eine noch größere Anzahl von Fischen, wirbellosen Tieren und anderen Meeresbewohnern“, heißt es in dem Bericht, und es wird darauf hingewiesen, dass Pinguine in Brasilien tot mit Masken im Magen gefunden wurden.

Die Masken werden schätzungsweise 7.000 Tonnen Plastik in die Ozeane spülen, zusätzlich zu den 269.000 Tonnen, die das Wasser bereits verschmutzen.