Die Antikörper-Täuschung

Die Welt ist seit Monaten auf PCR-Tests für neuartige Coronaviren, die Ermittlung von Kontaktpersonen und Impfungen fixiert.

Währenddessen hat ein anderer wichtiger Teil des biomedizinischen Covid-Komplexes weit weniger Aufmerksamkeit erhalten: die Verwendung von Antikörpern zum Nachweis, zur Diagnose und zur Behandlung von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus.

Hunderte von Antikörpern sind seit Januar 2020 für diese Zwecke zugelassen worden. Und hunderte weitere werden bald auf den Markt kommen.

Dies ist Teil des biomedizinischen Goldrauschs: Bereits im letzten Sommer waren Antikörper auf dem Weg, das lukrativste medizinische Produkt zu werden, mit einem prognostizierten weltweiten Umsatz von fast einer halben Billion Dollar bis 2024. Gewinnmargen im Bereich von 67 % sind keine Seltenheit.

Pharmariesen wie AstraZeneca, Novartis, GlaxoSmithKline und Eli Lilly gehören zu den Unternehmen, die sich die größten Anteile am Markt für neue Coronavirus-Antikörper sichern. Und einige der mächtigsten Regierungsbehörden, darunter das US-National Institute of Allergy and Infectious Diseases von Anthony Fauci und die Defense Advanced Research Projects Agency der USA, sind Teil des Geschehens (siehe z. B. den vorletzten Abschnitt dieses Artikels über Antikörper zur Behandlung von Covid).

Praktisch jede Studie und jedes Marketingmaterial zu Covid setzt voraus, dass Wissenschaftler das neuartige Coronavirus (auch bekannt als SARS-CoV-2) in dem Material, mit dem sie arbeiten, positiv und korrekt identifiziert haben.

Die Aufgabe dieser Identifizierung wird üblicherweise Antikörpern übertragen, die an das neuartige Coronavirus binden sollen. Die Annahme ist, dass diese Antikörper in der Lage sind, das Virus und nur das Virus aus allen anderen Organismen und Substanzen in der Umgebung herauszufiltern.

Leider stellt sich heraus, dass die Antikörper das selten (wenn überhaupt) tun. Das liegt unter anderem an der unzureichenden Überprüfung der Genauigkeit der Antikörper bei der Bekämpfung des Virus durch die Unternehmen, die sie herstellen und verkaufen. Und es gibt sogar noch weniger Verifizierung durch staatliche Regulierungsbehörden.

Lassen Sie uns einen Blick auf einige der wichtigsten Merkmale der Antikörper-Industrie werfen, die vor Komplexität und Geld nur so strotzt.

Können Antikörper erzeugt werden, die nur an die eine oder andere Art von Virus binden?

Antikörper sind winzige, fein abgestimmte Teile unseres Immunsystems. Eine ihrer Hauptfunktionen ist es, Viren und Bakterien aufzuspüren, die das Potenzial haben, Krankheiten zu verursachen. Antikörper binden an diese Mikroben und neutralisieren sie, sodass sie sich nicht vermehren und ausbreiten können.

Der Mensch und seine Vorfahren haben seit Millionen von Jahren Antikörper in ihrem Körper gebildet, um Infektionen abzuwehren. Vor ein paar Jahrzehnten begannen Unternehmen, sich mit der Entdeckung und Manipulation von Antikörpern zu beschäftigen, indem sie sich mit Universitätslabors zusammenschlossen.

Es gibt zwei Hauptkategorien von Antikörpern. Die einen sind „polyklonale“ Antikörper. Dabei handelt es sich um Allerwelts-Antikörper, die an eine Vielzahl von verschiedenen Substanzen und/oder Organismen binden.

Das andere sind monoklonale Antikörper. Wie der Name schon sagt, ist das Klonen an ihrer Herstellung beteiligt. Zunächst wird ein Antikörper identifiziert, der spezifisch für eine bestimmte Aminosäuresequenz (Aminosäuren sind die Bausteine von Proteinen) von Interesse ist – zum Beispiel eine aus einem Protein auf der Oberfläche eines Virus oder Bakteriums. Dann wird die Zelle des Immunsystems, die diesen Antikörper produziert hat, im Labor „geklont“. Als Ergebnis bindet jeder Satz von monoklonalen Antikörpern an diese bestimmte Aminosäuresequenz.

Ich schickte eine E-Mail an eine der führenden Autoritäten der englischsprachigen Welt für monoklonale Antikörper, den Professor der Harvard Medical School, Clifford Saper, um Klarheit darüber zu erhalten. Ich fragte ihn, ob es stimmt, dass, wie die meisten in der Antikörper-Kommerzialisierungs-Arena behaupten, ein monoklonaler Antikörper geschaffen werden kann, der spezifisch für nur eine Art von Virus oder eine andere Art von Organismus ist (d.h. daran bindet).

Saper antwortete [Fett- und Kursivdruck von mir zur Hervorhebung hinzugefügt]:

Nein, es gibt keinen monoklonalen Antikörper, der, weil er monoklonal ist, nur ein Protein oder nur ein Virus erkennt. Er bindet an jedes Protein mit der gleichen (oder einer sehr ähnlichen) Sequenz.

Die Implikation von Sapers Aussage ist, dass jeder Versuch, einen monoklonalen Antikörper zu verwenden, um das Vorhandensein des neuen Coronavirus zu verifizieren, eine hohe Rate an falsch-positiven Ergebnissen liefert. Das heißt, sie werden anzeigen, dass das neue Coronavirus nachgewiesen wurde, obwohl es in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Das liegt daran, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der monoklonale Antikörper an etwas anderes als das Virus bindet (dies wird als „Kreuzreaktion“ bezeichnet).

(Ich empfehle jedem, der sich über die Validierung von Antikörpern informieren möchte, diese Übersichtsarbeit von Saper sowie diese und diese vom Yale-Pathologieprofessor David Rimm mitverfasste Arbeit).

Und tatsächlich wurden die allermeisten Antikörper und monoklonalen Antikörper, die als spezifisch für das neue Coronavirus vermarktet werden, vor Jahren für den Nachweis von SARS-CoV-1 entwickelt. Sie wurden dann einfach für die Identifizierung von SARS-CoV-2 umfunktioniert – mit sehr wenigen oder gar keinen Überprüfungen, ob sie auch mit anderen Organismen oder Substanzen kreuzreagieren.

Ich habe mir diese Umfunktionierung von Zhen Lu bestätigen lassen. Sie ist die nordamerikanische Marketing-Managerin von Sino Biological, einem Unternehmen mit Hauptsitz in Peking, das unter anderem Hunderte von Antikörpern entwickelt und vertreibt. Lu antwortete mir per E-Mail: „Ja, Antikörper werden wiederverwendet [sic].“

Ich habe auch nachgefragt und eine Bestätigung von Pratiek Matkar, einem leitenden Mitarbeiter von BenchSci, einem Unternehmen für Antikörper-Datenbanken, erhalten. Und um mich selbst zu überzeugen, loggte ich mich in die BenchSci-Datenbank ein (Matkar gewährte mir ein Gastkonto), wählte alle Antikörper für das neue Coronavirus aus und schaute nach, welche Organismen in Kreuzreaktivitätstests für sie verwendet worden waren. SARS-CoV-1 war der einzige, der bei dieser Überprüfung auftauchte.

Dies alles erklärt etwas, das ich letzte Woche beobachtet habe: Sino Biological hatte gerade den Inhalt der Startseite für den Bereich ihrer Website über Antikörper gegen SARS-CoV-2 geändert. Die Seite verkündet nun, dass sie neue „abgestimmte Antikörperpaare“ eingeführt haben, die besser beim Auffinden des Virus funktionieren. Das Paar besteht aus einem „Fänger-Antikörper“ und einem „Nachweis-Antikörper„.

Und sie behaupten, dass diese Paare bei der Suche nach dem neuen Coronavirus genauer seien, dass sie …

… eine hohe Spezifität ohne Kreuzreaktion mit MERS-CoV [oder mit den gängigen humanen Coronaviren] 229E, NL63, HKU1 [und] OC43 haben.

Die einzige Möglichkeit, wie ich das interpretieren kann, ist: Sie wissen, dass die Antikörper, die sie seit Monaten als spezifisch für das neue Coronavirus vermarkten, auch an andere Dinge binden, z. B. an gewöhnliche humane Coronaviren.

Wie werden Antikörper in Tests für das neuartige Coronavirus eingesetzt?

Einer der Haupttypen von Tests für das Virus enthält Antikörper, die angeblich spezifisch für das neuartige Coronavirus sind. Sie sollen dahingehend funktionieren, dass wenn das Virus in einer Blutprobe vorhanden ist, die Antikörper daran binden und der Test als Ergebnis ein positives Signal liefert.

Der andere Testtyp enthält Sequenzen von Proteinen des neuen Coronavirus; wenn Antikörper gegen das Virus in einer Blutprobe vorhanden sind, binden sie an die Proteinsequenzen und erzeugen ein positives Ergebnis.

Die Hersteller sollen Genauigkeitsprüfungen ihrer Testkits durchführen, bevor sie diese auf den Markt bringen. Diese Überprüfungen bestehen größtenteils aus der Abschätzung der Raten von falsch-positiven und falsch-negativen Ergebnissen (letzteres ist ein negatives Ergebnis, wenn der Antikörper oder das Protein von Interesse in der vom Kit getesteten Probe enthalten ist).

Allerdings führen die Firmen diese kursorische Genauigkeitsprüfung nur bei sehr wenigen Proben einer kleinen Anzahl von Viren durch – und selten bei Bakterien oder einer anderen der Millionen von biologischen Substanzen, die im Blut vorhanden sein können.

Trotz dieser sehr unzureichenden Validierung und dem starken Anreiz für die Firmen, ihre Produkte gut aussehen zu lassen, wie im vergangenen Mai von David Crowe dokumentiert, verzeichnen die Hersteller oft eine signifikante Rate an falsch positiven Ergebnissen. Die falsch-positiven Ergebnisse beziehen sich auf alles vom West-Nil-Virus bis hin zu verschiedenen Arten von humanen Coronaviren.

Normalerweise winken die Firmen und Regierungen das als unbedeutend ab. Gelegentlich sind die Testkits aber so schlecht, dass sie vom Markt genommen werden.

Zum Beispiel wurde ein Antikörper-Testkit, das von einer Firma namens Chembio Diagnostics verkauft wird, am 31. März 2020 eingeführt. Es erhielt fast sofort eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) von der US Food and Drug Administration (FDA). Eine EUA erlaubt es Unternehmen, Produkte mit sehr minimaler Aufsicht auf den Markt zu bringen. Brasilien und die Europäische Union gaben ebenfalls grünes Licht für den Verkauf des Chembio-Tests in ihren Ländern im April bzw. Mai 2020.

Dann im Juni 2020 zog die FDA es vom Markt. Die Agentur sagte:

Dieser Test erzeugt eine höhere Rate an falschen Ergebnissen als erwartet.

(Beachten Sie, dass die obere Tabelle auf Seite 13 der Produktbeilage für diesen „widerrufenen“ Chembio-Test angibt, dass er mit dem humanen Coronavirus 229E kreuzreagiert).

Doch im November 2020 wurde der Chembio-Antikörpertest erneut für den Einsatz in Brasilien zugelassen. Und am 14. Januar 2021 erhielt der Test die Zulassung in der Europäischen Union, in Großbritannien und Irland.

Ist er identisch mit dem Rest, der so ungenau war, dass er letzten Juni vom Markt genommen wurde? Schwer zu sagen. Es gibt keine Produktbeilage dafür, die ich finden konnte. Tatsächlich gibt es nur sehr wenige Informationen darüber auf der Webseite für den Test; man muss die Informationen anfordern. Ich habe am 23. Januar eine Anfrage gestellt und sie noch nicht erhalten.

Zwei der Leiter der FDA-Abteilung, die Testgeräte zulässt, verfassten einen Artikel im New England Journal of Medicine vom 18. Februar 2021. Darin gaben die beiden zu, dass die EUAs der FDA zu lockere Zulassungen für Serologietests zuließen.

Sie weisen darauf hin, dass die FDA ihre Kriterien für die Zulassung dieser Tests verschärft hat. Sie verweisen auch auf Bemühungen anderer Regierungsbehörden, Serologie-Tests zu bewerten. Aber die beiden sagen kein Wort über die Notwendigkeit einer objektiven, gründlichen Testvalidierung. Sie schweigen auch zu der Tatsache, dass immer noch EUAs ausgestellt werden.

(Beachten Sie auch, dass die FDA- und Health Canada-Listen der 65 bisher in den USA und 19 bisher in Kanada zugelassenen Serologie-Tests weiterhin die Sensitivität [korrekte Identifizierung positiver Proben] der Tests durch „positive prozentuale Übereinstimmung“ und die Spezifität [korrekte Identifizierung negativer Proben] durch „negative prozentuale Übereinstimmung“ angeben. Dabei handelt es sich um relative Genauigkeitsmaße – d.h. im Vergleich zu anderen Tests – und nicht um objektive/absolute Genauigkeit, weshalb es schlechte Faksimiles von Genauigkeit sind).

Eine der vielen wichtigen Figuren im Covid-Biomedical-Komplex, die die Pumpe der Antikörper-Pipeline ankurbeln, ist Ian Lipkin. Er ist Direktor des Center for Infection and Immunity an der Columbia University in New York. Lipkin ist auf hohen Ebenen in vielen globalen Organisationen involviert, darunter in der Weltgesundheitsorganisation und der Bill & Melinda Gates Foundation, aber auch in Pharmaunternehmen (und er wird in einem „Faktencheck“ eines Artikels vom Juli 2020 zitiert, den ich zusammen mit Patrick Corbett verfasst habe und der den Titel trägt: „Niemand ist an dem Coronavirus gestorben.“ Lipkin behauptet in dem Faktencheck-Artikel unter anderem, dass „Verschwörungstheoretiker nicht durch Daten überzeugt werden.“).

Lipkin war Mitautor einer Veröffentlichung vom 12. Februar 2021, in der er und sein Team behaupteten, mithilfe einer neuen, von ihnen erfundenen „Peptid-Microarray“-Technologie 29 Aminosäuresequenzen identifiziert zu haben, die einzigartig für das neue Coronavirus seien. Sie behaupten, dass für diese Sequenzen spezifische Antikörper hergestellt werden könnten – und dass diese wiederum „zur Erleichterung der Diagnostik, Epidemiologie und Vakzinologie“ für Covid nutzbar gemacht werden könnten (der einzige Konflikt, den Lipkin und einige seiner Co-Autoren in dem Absatz „konkurrierende Interessen“ am Ende des Artikels offenlegen, ist, dass sie die im Artikel beschriebene Peptid-Microarray-Technologie erfunden haben).

Sind Antikörper zur Behandlung von Covid besser geeignet?

Es werden auch Antikörper zur Behandlung von Covid vermarktet. Einige werden einzeln verkauft (bekannt als „Monotherapie“), andere als Paar. Es wird angenommen, dass sie eine „passive Immunität“ verleihen.

Zu den Antikörpern zur Behandlung von Covid, über die am meisten berichtet wird, gehören die monoklonalen Antikörper Casirivimab und Imdevimab von Regeneron. Dieses Paar wurde Berichten zufolge im Oktober 2020 zur Behandlung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump eingesetzt. Die Kombo erhielt daraufhin am 21. November 2020 eine EUA von der FDA. Es wird auch für die Zulassung durch Health Canada in Betracht gezogen.

Ich möchte mich auf einen etwas weniger bekannten monoklonalen Antikörper namens Bamlanivimab konzentrieren. Er wird sowohl einzeln als auch als eine Hälfte eines Paares zur Behandlung von symptomatischen Covid-Patienten in einem frühen Stadium der Infektion eingesetzt. Der Antikörper wurde vom US-amerikanischen National Institute of Allergy and Infectious Diseases (das von Anthony Fauci geleitet wird) und dem in Vancouver, British Columbia, ansässigen Unternehmen AbCellera Diagnostics entdeckt, und die klinische Studie dazu wurde begonnen. Der Antikörper wird von Eli Lilly hergestellt und verkauft. Er kostet mehr als 1.200 Dollar pro Fläschchen.

AbCellera entwickelt eine umfangreiche Pipeline weiterer Antikörper. Die Fähigkeiten dafür wurden in den vergangenen mehr als zwei Jahren im Rahmen des Programms „Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Pandemic Prevention Platform“ entwickelt.

(AbCellera hat auch Hunderte von Millionen Dollar von der kanadischen Regierung erhalten, u. a. für den Bau einer Anlage zur Herstellung von Antikörpern. Und Peter Thiel, der sowohl PayPal als auch Palantir mitbegründet hat, ist ein Vorstandsmitglied. Ebenso John Montalbano, der auch im Vorstand des Canada Pension Plan Investment Board sitzt und bis 2015 CEO von RBC [Royal Bank of Canada] Global Asset Management war. Dies und eine signifikant positive Medienberichterstattung verhalfen dem Unternehmen zum bisher größten Börsengang eines kanadischen Biotech-Unternehmens am 11. Dezember 2020).

Bamlanivimab erhielt von der FDA am 9. November 2020 eine EUA für die Behandlung von leichtem bis mittelschwerem Covid. Und Health Canada erteilte der Monotherapie am 17. November eine vorläufige Zulassung. In der klinischen Praxis in Kanada hat sich das Medikament bisher nicht durchgesetzt, was vielleicht an den nicht so guten Ergebnissen der klinischen Studien liegt (siehe unten).

Doch das hat die kanadische und die US-Regierung nicht abgeschreckt, die zusammen fast eine halbe Million dieser Tests gekauft haben. Zuletzt, am 26. Februar, kaufte die US-Regierung 100.000 Fläschchen.

Die einzige Studie zu Bamlanivimab, die vor der FDA-Zulassung am 9. November veröffentlicht wurde, war eine, die am 1. Oktober 2020 auf der Website des Online-Journals bioRχiv veröffentlicht wurde. Meine Artikel vom 3. Februar 2021 und 11. Februar 2021 – über die neuen Varianten bzw. die zugehörigen Modellierungspapiere – wiesen darauf hin, dass die Zeitschrift und ihre Schwesterpublikation medRχiv ausschließlich nicht von Experten begutachtete Artikel enthalten und von einer Organisation gegründet wurden, die von Mark Zuckerberg und seiner Frau geleitet wird.

Die Studie verwendete Rhesusaffen und lieferte sehr umfangreiche Details darüber, wie der Antikörper entdeckt und auf seine Spezifität für das neuartige Coronavirus überprüft wurde. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass der Antikörper – damals als LY-CovV555 bekannt – „potente neutralisierende Aktivität“ gegen SARS-CoV-2 besitzt.

Am 14. Januar schrieb ich eine E-Mail an den Hauptautor dieser Arbeit, Bryan Jones. Er ist ein Forscher im Biotechnologie-Forschungsprogramm von Lilly. Ich fragte Jones, wo in ihrem Papier der Beweis ist, dass der Antikörper spezifisch für SARS-CoV-2 sei (und daher nicht an etwas anderes anstelle von oder zusätzlich zu dem neuen Coronavirus bindet).

Er antwortete prompt wie folgt [Fettdruck von mir zur Hervorhebung hinzugefügt]:

Wir haben zwar festgestellt, daß LY-CoV555 spezifisch für SARS-CoV-2 ist (und nicht an das Spike-Protein von SARS-CoV bindet), aber das ist in keiner der Abbildungen oder Tabellen [in der Arbeit] angegeben oder detailliert beschrieben.

Jones wies mich auf mehrere Teile des Papiers und des dazu veröffentlichten Zusatzmaterials hin, die seiner Meinung nach durch indirekte Extrapolation zeigen, dass der Antikörper spezifisch für das neue Coronavirus ist.

Das ist nicht gerade überzeugend.

Am 22. Dezember wurde dann in einer Studie im New England Journal of Medicine der Nutzen von Bamlanivimab bei Menschen, die nach einer Covid-Diagnose ins Krankenhaus eingeliefert wurden, abgesprochen. Die Studie wurde Ende Oktober abgebrochen, weil der Antikörper den Patienten nicht mehr half als ein Placebo.

Aber das hat Lilly nicht abgeschreckt. Am 21. Januar 2021 veröffentlichte das Unternehmen eine Pressemitteilung über eine Studie mit Bamlanivimab bei Bewohnern und Personal von Pflegeheimen. Sie behaupteten, ihre Forschung habe gezeigt, dass der Antikörper „das Risiko, an symptomatischem COVID-19 zu erkranken, signifikant reduziert“.

Allerdings haben sie dies nicht mit vielen Informationen untermauert. Die Studie wurde nicht in einer Zeitschrift veröffentlicht oder auf einer wissenschaftlichen/medizinischen Tagung vorgestellt. Und es gibt kein Wort darüber, wann das der Fall sein wird.

Trotzdem erschienen am selben Morgen, an dem Lilly die Pressemitteilung verschickte, in den großen Medien Artikel, die besagten, dass die Studie gezeigt habe, dass Bamlanivimab die Covid-Symptome bei gebrechlichen älteren Menschen signifikant zu reduzieren scheint.

Zum Beispiel wurde am 21. Januar um 8 Uhr morgens ein Bloomberg-Artikel mit der Schlagzeile „Eli Lilly Antibody Cuts Covid-19 Risk Up to 80% in Nursing Home Study“ veröffentlicht. Der Artikel wurde auch in vielen anderen Medien wie z. B. der Globe & Mail übernommen.

Der Artikel zitierte Lilly’s Chief Scientific Officer Daniel Skovronsky mit den Worten:

Dies ist eine dringende Situation. Wenn es einen Ausbruch in Pflegeheimen gibt und die Menschen den Impfstoff noch nicht erhalten haben, könnte dies eine mögliche Möglichkeit sein, sie zu schützen, bevor sie ihn bekommen.

Und am 21. Januar zitiert die New York Times in einem Artikel der Wissenschaftsjournalistin Gina Kolata einen Impfstoffexperten des Bostoner Kinderkrankenhauses, Ofer Levy, der nicht zu den an der Studie beteiligten Wissenschaftlern gehörte, mit den Worten

Ich sehe hier nur Positive. Das ist ein Gewinn.

Kolata berichtete auch, dass Lilly plant, bei der FDA eine EUA für Bamlanivimab zur Prävention von Covid bei gebrechlichen älteren Menschen zu beantragen, wobei der Schwerpunkt auf Menschen in Pflegeheimen und Langzeitpflegeeinrichtungen liegt.

Parallel dazu geht Lilly dazu über, Bamlanivimab in Kombination mit einem anderen monoklonalen Antikörper namens Etesevimab zu verwenden. Eine Studie zu dieser Kombination bei Menschen mit leichtem oder mittelschwerem Covid wurde am 21. Januar 2021 veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, dass es die Symptome nicht reduziert, sondern nur die Viruslast der Menschen senkt.

Auch das hat Lilly nicht abgeschreckt; es wird in den Medien als sehr positives Ergebnis dargestellt. Und die FDA sieht das auchso : Am 9. Februar erteilte die Behörde eine EUA für die Kombination der beiden Antikörper zur Behandlung von leichtem oder mittelschwerem COVID.

Dann gab es eine weitere Wendung, nämlich am 16. Februar: Eine an diesem Tag in bioRχiv veröffentlichte Arbeit zeigte, dass Bamlanivimab die südafrikanischen und brasilianischen Varianten des neuartigen Coronavirus nicht neutralisiert.

Die letzten Worte überlasse ich Scott Adams

Der Dilbert-Cartoon-Schöpfer Scott Adams macht diese Beobachtung auf Seite 13 seines Buches Loserthink:

Eine Sache, die ich mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass es eine schlechte Idee ist, der Mehrheit der Experten in jedem Bereich zu vertrauen, in dem es sowohl um Komplexität als auch um große Geldbeträge geht.

Dies beschreibt perfekt die Situation mit Antikörpern für das neuartige Coronavirus.

Seien Sie als Käufer vorsichtig, folgen Sie der Geldspur und bleiben Sie am Ball.

Rebloggt von Rosemary Frei’s Website.

Update vom 5. März 2021

Am 22. Februar 2021 gab die US-amerikanische FDA eine neue Richtlinie heraus, die besagt, dass Impfstoffe nicht mehr zusätzlich getestet werden müssen, bevor sie für den Einsatz gegen die neuen Varianten zugelassen werden – stattdessen wird sich die Regierung auf Antikörpertests verlassen, um zu bestimmen, wer eine dieser „Auffrischungsimpfungen“ benötigt. Am 4. März 2021 folgten die Regierungen von Kanada, Großbritannien, Australien, Singapur und der Schweiz diesem Beispiel. Dies zeigt, warum die Antikörper-Täuschung ein wichtiger Teil der Covid-Geschichte ist. Ich werde ein Follow-up-Video und Artikel darüber so bald wie möglich veröffentlichen.