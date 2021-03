Der Impfstoff-(Des)Informationskrieg

Das Einzige, was dem Wandel im Wege steht, ist die irrationale Resistenz der Menschen, den menschlichen Organismus, der offensichtlich eher schlecht konstruiert wurde, von Konzernen umgestalten zu lassen, so dass er anfällig für schreckliche Krankheiten und emotionale und Verhaltensstörungen ist

C.J. Hopkins, preisgekrönter Dramatiker, Romancier und politischer Satiriker, erforscht die Informationskriege um COVID-19 und COVID-19-Impfstoffe

Also, gute Nachrichten, Leute! Es scheint, dass die Abteilung für genetische Modifikation von GloboCap einen Wunderimpfstoff für Covid entwickelt hat! Es ist ein absolut sicherer, nicht-experimenteller Botenstoff-RNA-Impfstoff, der Ihren Zellen beibringt, ein Protein zu produzieren, das eine Immunreaktion auslöst, genau wie die Reaktion Ihres körpereigenen Immunsystems, nur besser, weil er von Unternehmen hergestellt wird!

OK, technisch gesehen ist er noch nicht für den Gebrauch zugelassen – dieser Prozess dauert normalerweise mehrere Jahre – also schätze ich, dass er ein wenig „experimentell“ ist, aber die U.S. Food and Drug Administration und die European Medicines Agency haben „Emergency Use Authorizations“ ausgestellt, und er wurde „ausgiebig auf Sicherheit und Effektivität getestet“, so die anonymen „Faktenchecker“ von Facebook, also gibt es absolut nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.

Irrationaler Widerstand der Menschen gegen die Neugestaltung durch Unternehmen

Das Einzige, was uns im Weg steht, ist der völlig irrationale Widerstand der Menschen, den menschlichen Organismus von Unternehmen umgestalten zu lassen, der offensichtlich ziemlich schlecht konstruiert wurde und daher anfällig für all diese schrecklichen Krankheiten und emotionalen und Verhaltensstörungen ist. Aber ich greife ein wenig vor.

Das Wichtigste im Moment ist, diese gewöhnliche grippeähnliche Seuche zu besiegen, die keine signifikante Auswirkung auf die altersbereinigte Sterblichkeitsrate hat, und deren Sterblichkeitsprofil mehr oder weniger identisch mit dem normalen Sterblichkeitsprofil ist, die aber dennoch der globalen Korporatokratie keine andere Wahl gelassen hat, als den gesamten Planeten „abzuriegeln“, Millionen in verzweifelte Armut zu stürzen, jedem zu befehlen, medizinisch aussehende Masken zu tragen, bewaffnete Schlägertrupps zu entfesseln, um die Häuser der Leute zu durchsuchen und die Gesellschaft anderweitig in einen pathologisiert-totalitären Albtraum zu verwandeln.

Und natürlich ist die einzige Möglichkeit, das zu tun (d.h. die Menschheit vor einem grippeähnlichen Virus zu retten), die Zwangsimpfung jedes einzelnen Menschen auf dem Planeten Erde!

OK, Sie denken wahrscheinlich, dass das nicht viel Sinn ergibt, dieser Kreuzzug, die gesamte Spezies gegen einen relativ normalen Atemwegsvirus zu impfen, aber das liegt nur daran, dass Sie noch kritisch denken. Sie müssen wirklich aufhören, so zu denken. Wie die New York Times gerade festgestellt hat, ist kritisches Denken nicht hilfreich.

Tatsächlich könnte es symptomatisch für eine dieser „Störungen“ sein, die ich gerade oben erwähnt habe. Kritisches Denken führt zu „Impfverweigerung“, weshalb Konzerne mit Regierungen zusammenarbeiten, um jeden Inhalt, der von der offiziellen Covid-19-Erzählung abweicht, sofort zu zensieren und die Autoren solcher Inhalte zu entlarven, oder sie als „Impfgegner-Fake-News verbreiter“ zu diskreditieren.

Zum Beispiel hat Children’s Health Defense über sogenannte „unerwünschte Ereignisse“ und Todesfälle im Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen berichtet, obwohl es laut den Behörden „keine Sicherheitsprobleme mit den Impfstoffen gibt “ und „es keine Verbindung zwischen Covid-19-Impfstoffen und denjenigen gibt, die nach der Impfung sterben.

Tatsächlich, so die „Faktenprüfer“ von Reuters, können diese angeblichen „Berichte über unerwünschte Ereignisse“ „Informationen enthalten, die unvollständig, ungenau, zufällig oder nicht überprüfbar sind“!

Todesmeldungen verleiten zur „Impfverweigerung

Ja, Sie lesen zwischen den Zeilen richtig. Die Konzernmedien können nicht direkt herauskommen und es sagen, aber es scheint, dass die „Anti-Impf-Desinformationisten“ „unerwünschte Ereignisse“ aus dem Vollen schöpfen und sie in die VAERS-Datenbank und andere solche Systeme auf der ganzen Welt einhacken.

Schlimmer noch, sie schleusen diese erfundenen Geschichten irgendwie in die Mainstream-Medien ein, um die Menschen in eine „Impfstoff-Zögerlichkeit“ zu locken und uns davon abzuhalten, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind im physikalischen Universum zu impfen, und zwar wiederholt, auf fortlaufender Basis, solange, wie die „medizinischen Experten“ es für notwendig halten. Hier sind nur ein paar Beispiele für ihre Handarbeit:

In Norwegen starben 23 ältere Menschen, nachdem sie den Impfstoff von Pfizer erhalten hatten. Laut den „Faktenprüfern“ von Reuters stellt sich jedoch heraus, dass alte Menschen manchmal einfach sterben, vor allem in Pflegeheimen, aus einer Vielzahl von Ursachen, es sei denn, sie sind nicht geimpft worden, in diesem Fall sind sie definitiv an Covid gestorben, unabhängig davon, woran sie tatsächlich gestorben sind.

Zum Beispiel wurde ein 99-jähriger Mann, der an Demenz und Emphysem litt und dreimal negativ auf das Virus getestet wurde, zu den „Covid-Todesfällen hinzugefügt, weil ein Arzt des Pflegeheims „annahm“, dass es sich um Covid handelte (was er auf ausdrückliche Anweisung von GloboCap auch tat).

In Deutschland starben 13 von 40 Bewohnern eines Pflegeheims, nachdem sie geimpft worden waren, aber das war nur ein „tragischer Zufall“, der absolut nichts mit dem Impfstoff zu tun hatte.

In Spanien starben bei einem weiteren „tragischen Zufall“ 46 Pflegeheimbewohner, die den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erhalten hatten, innerhalb eines Monats. Weitere 28 der 94 Bewohner und 12 Mitarbeiter wurden anschließend positiv getestet.

In Florida starb ein gesunder Arzt mittleren Alters zwei Wochen nach Erhalt des Impfstoffs an einer ungewöhnlichen Blutkrankheit, doch das plötzliche Auftreten dieser seltenen immunologischen Blutkrankheit (d.h. Immunthrombozytopenie) sollte nach Ansicht der Experten „nicht als mit dem Impfstoff in Verbindung stehend interpretiert werden“ und war wahrscheinlich nur ein totaler Zufall.

In Kalifornien erhielt ein 60-jähriger Röntgentechniker eine zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer. Ein paar Stunden später hatte er Atemprobleme. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und starb vier Tage später. Seine Witwe sagt, sie sei zu diesem Zeitpunkt nicht bereit, den Tod ihres Mannes mit dem Impfstoff in Verbindung zu bringen. „Ich gebe nicht Pfizer die Schuld“, sagt sie, „oder irgendeinem anderen Pharmaunternehmen.“ Also wahrscheinlich nur ein weiterer Zufall.

Eine 78-jährige Frau in Kalifornien starb unmittelbar nach ihrer Impfung, aber ihr Tod stand nicht im Zusammenhang mit dem Impfstoff, versicherten die Gesundheitsbehörden der Öffentlichkeit.

„(Sie) erhielt gegen Mittag eine Injektion des von Pfizer hergestellten Impfstoffs Covid-19. Während sie nach der Injektion im Beobachtungsbereich saß, klagte [sie] über Unwohlsein, und während sie vom medizinischen Personal untersucht wurde, verlor sie das Bewusstsein.“ Trotz des plötzlichen Todes seiner Frau beabsichtigt ihr Mann, eine zweite Dosis zu erhalten.

Ein ehemaliger Nachrichtensprecher aus Detroit starb nur einen Tag, nachdem er den Impfstoff erhalten hatte, aber es war wahrscheinlich nur ein zufälliger Schlaganfall, den die „normalen Nebenwirkungen des Impfstoffs maskiert haben könnten.“

Ebenfalls in Michigan starb ein 90-jähriger Mann am Tag nach der Impfung, aber auch hier war es nur ein tragischer Zufall. Wie Dr. David Gorski erklärte, ist „die Grundtodesrate von 90-Jährigen hoch, weil sie 90 Jahre alt sind“, was durchaus Sinn macht, es sei denn, sie starben an Covid, in diesem Fall machen ihr Alter und ihre Grunderkrankung absolut keinen Unterschied.

In Kentucky starben zwei Nonnen in einem Kloster, und mehr als zwei Dutzend andere wurden positiv getestet, bei einem plötzlichen „Covid-19-Ausbruch“, der zwei Tage nach der Impfung der Nonnen begann. Das Kloster war bis zu diesem Zeitpunkt komplett für Besucher geschlossen und Covid-frei, aber die Nonnen waren alt und hatten „gesundheitliche Probleme“ und so weiter.

In Virginia starb eine 58-jährige Großmutter innerhalb weniger Stunden, nachdem sie den Impfstoff erhalten hatte, aber, wie die „Faktenchecker“ von Facebook prominent darauf hinwiesen, musste das nur ein weiterer Zufall sein, denn die „Impfstoffe wurden ausgiebig auf Sicherheit getestet.“

Und dann sind da noch all die Menschen auf Facebook, die ihre Geschichten von geliebten Menschen teilen, die kurz nach dem Erhalt des Covid-Impfstoffs gestorben sind, und die die Facebook-„Faktenchecker“ mit ihren offiziell aussehenden „Faktencheck-Hinweisen“ nach Kräften diskreditieren. Zum Beispiel:

OK, mir ist klar, dass es unangenehm ist, mit solchen Dingen konfrontiert zu werden (z.B. globale Konzerne wie Facebook, die andeuten, dass diese Leute lügen oder den plötzlichen Tod ihrer Angehörigen benutzen, um andere davon abzuhalten, sich impfen zu lassen), vor allem, wenn man nur versucht, Befehle zu befolgen und die offizielle Propaganda nachzuplappern – selbst die fanatischsten Kovidian-Kultisten haben wahrscheinlich immer noch einen Funken menschlicher Empathie tief in ihren kalten kleinen Herzen vergraben.

Aber es herrscht ein Informationskrieg, Leute! Entweder sind Sie auf der Seite der Corporatocracy oder gegen sie! Dies ist nicht die Zeit, um zimperlich zu werden oder, Sie wissen schon, öffentlich einen Funken Mitgefühl zu zeigen. Was würden Ihre Freunde und Kollegen von Ihnen denken?!

Nein, melden Sie diese Impfgegner den Behörden, schreien Sie sie in den sozialen Medien nieder, schalten Sie Ihr kritisches Denkvermögen aus und stellen Sie sich in die Schlange, um Ihre Impfung zu bekommen! Das Schicksal der menschlichen Spezies hängt davon ab! Und wenn Sie Glück haben, schenkt Ihnen GloboCap vielleicht sogar eines dieser hübschen numerischen Covid-Impf-Tattoos!

C.J. Hopkins ist ein preisgekrönter Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt. Seine Theaterstücke sind bei Bloomsbury Publishing und Broadway Play Publishing, Inc. erschienen. Sein dystopischer Roman, Zone 23, ist bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant erschienen. Die Bände I und II seiner Consent Factory Essays werden von Consent Factory Publishing veröffentlicht, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amalgamated Content, Inc. Er kann unter cjhopkins.com oder consentfactory.org erreicht werden.

