Vollständig geimpfte Menschen, die nun trotz Impfung positiv auf COVID getestet wurden – wie kann also der „Nutzen“ der experimentellen Impfstoffe „das Risiko überwiegen“?

Anfang dieser Woche haben Untersuchungen in Europa ergeben, dass die experimentellen COVID-Impfstoffe von AstraZeneca tödliche Blutgerinnsel verursacht haben.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), die Regierungsbehörde in Europa, die die experimentellen Impfstoffe für den Notfalleinsatz genehmigt, gab sogar zu, dass sie „in einigen wenigen Fällen“ Blutgerinnsel feststellte und es sogar zu Blutgerinnsel im Gehirn kam.

Aber sie behaupten, dass sie nicht genug Beweise hatten, um eine definitive Verbindung zwischen dem experimentellen AstraZeneca COVID-Impfstoff und den Blutgerinnseln herzustellen, und sagten den Ländern, dass sie die Impfung der Menschen wieder aufnehmen sollten, weil „der Nutzen die Risiken überwiegt.“

Das U.S. Center for Disease Control (CDC) erklärt:

Der bekannte und potenzielle Nutzen eines COVID-19-Impfstoffs muss die bekannten und potenziellen Risiken des Impfstoffs überwiegen, um unter einer sogenannten Emergency Use Authorization (Berechtigung zur Verwendung im Notfall) (EUA) verwendet werden zu können.

Da die USA inzwischen drei EUA für experimentelle COVID-Impfstoffe erteilt haben, will man Sie glauben machen, dass die „Vorteile die Risiken überwiegen.“

Seit dieser Woche meldet die CDC 1.739 Todesfälle und 38.444 registrierte Verletzungen in VAERS nach Injektionen der experimentellen COVID-Impfungen, und dies sind freiwillige Meldungen, die historisch geschätzt weniger als 1% der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse nach Impfstoffen, die an VAERS gemeldet worden sind.

Was sind also die tatsächlichen „Vorteile“ dieser experimentellen COVID-Injektionen? Die Medien und Gesundheitsbürokraten wollen der Öffentlichkeit weismachen, dass sie Sie vor der Ansteckung und Verbreitung des Sars-Cov-2-Coronavirus bewahren.

Aber schauen wir mal an, was die FDA-Richtlinien, die für die EUAs geschrieben wurden, aussagen (es ist fast genau das gleiche für alle drei aktuellen COVID-Spritzen):

Dieses Merkblatt enthält Informationen, die Ihnen helfen sollen, die Risiken und den Nutzen des Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs zu verstehen, den Sie möglicherweise erhalten, weil derzeit eine Pandemie von COVID-19 vorliegt.

Der Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff ist ein Impfstoff und kann Sie vor einer Ansteckung mit COVID-19 schützen.

Es gibt keinen von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) zugelassenen Impfstoff zur Vorbeugung von COVID-19.

Lesen Sie dieses Merkblatt für Informationen über den Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff.

Der Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff schützt möglicherweise nicht jeden.

WURDE DER PFIZER-BIONTECH COVID-19 IMPFSTOFF SCHON EINMAL VERWENDET?

Der Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff ist ein nicht zugelassener Impfstoff. In klinischen Studien haben etwa 20.000 Personen ab 16 Jahren mindestens 1 Dosis des Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs erhalten.

WAS SIND DIE VORTEILE DES PFIZER-BIONTECH COVID-19 IMPFSTOFFS?

In einer laufenden klinischen Studie wurde gezeigt, dass der Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff nach 2 Dosen, die im Abstand von 3 Wochen verabreicht wurden, vor COVID-19 schützt. Die Dauer des Schutzes gegen COVID-19 ist derzeit nicht bekannt.

WAS SIND DIE RISIKEN DES PFIZER-BIONTECH COVID-19 IMPFSTOFFS?

Zu den Nebenwirkungen, die im Zusammenhang mit dem Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff berichtet wurden, gehören:

Schmerzen an der Injektionsstelle

Müdigkeit

Muskelschmerzen

Schüttelfrost

Gelenkschmerzen

Fieber

Schwellung der Injektionsstelle

Rötung der Injektionsstelle

Brechreiz

Unwohlsein

Geschwollene Lymphknoten (Lymphadenopathie)

Nicht-schwere allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht oder Schwellungen im Gesicht

schwere allergische Reaktionen

Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass der Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech eine schwere allergische Reaktion auslösen kann. Eine schwere allergische Reaktion würde normalerweise innerhalb weniger Minuten bis zu einer Stunde nach der Verabreichung des Impfstoffs Pfizer-BioNTech COVID-19 auftreten.

Aus diesem Grund kann Ihr Impfarzt Sie bitten, nach der Impfung zur Überwachung an dem Ort zu bleiben, an dem Sie den Impfstoff erhalten haben.

Anzeichen einer schweren allergischen Reaktion können sein:

Atembeschwerden

Anschwellen des Gesichts und des Rachens

Ein schneller Herzschlag

Ein schlimmer Hautausschlag am ganzen Körper

Schwindel und Schwäche

Dies sind nicht alle möglichen Nebenwirkungen des Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs. Es können schwerwiegende und unerwartete Nebenwirkungen auftreten. Pfizer-BioNTech COVID-19 Impfstoff wird noch in klinischen Studien untersucht.

Dieses „Merkblatt“ (es gibt eines für jede experimentelle COVID-Impfung auf der FDA.gov-Website) soll jedem gegeben werden, bevor er eine der experimentellen Impfungen erhält.

Es besagt eindeutig, dass dies kein zugelassener Impfstoff ist, dass er „möglicherweise nicht jeden schützt“ und dass „die Dauer des Schutzes gegen COVID-19 derzeit unbekannt ist“.

Es werden auch mehrere mögliche Nebenwirkungen aufgelistet, und dass „ernste und unerwartete Nebenwirkungen auftreten können.“

Gesundheitsbehörden der Regierung haben erklärt, dass man auch nach der Impfung mit einer dieser Impfungen immer noch Masken tragen und soziale Distanzierung üben soll.

Seit diese Massen-COVID-„Impf“-Kampagne vor knapp 3 Monaten begann, haben wir mehrere Geschichten veröffentlicht, in denen Menschen positiv getestet wurden und sich nach der Impfung mit COVID infizierten.

Eines der außergewöhnlichsten Beispiele dafür ereignete sich in einem Kloster in Kentucky, wo zwei Nonnen starben und 28 der 35 Nonnen eines Klosters in Nord-Kentucky nur zwei Tage nach Erhalt ihrer ersten experimentellen mRNA-COVID-Injektionen positiv auf COVID getestet wurden.

Dieses Kloster hatte die gesamte „Pandemie“ bis zu diesem Zeitpunkt ohne Fälle und ohne Todesfälle überstanden. Es wurden nicht einmal Besucher hineingelassen. (Geschichte hier.)

Aber für diese Situation und viele andere ähnliche Situationen, in denen „Ausbrüche“ von COVID direkt nach der Impfung auftraten, wurde uns gesagt, dass dies nur ein „Zufall“ sei und dass es unmöglich an den Impfstoffen liegen könne.

Volle Immunität gegen COVID, so wurde uns gesagt, tritt erst 2 Wochen nach der zweiten Dosis ein, daher wurde uns in all diesen Fällen gesagt, dass sie sich das Virus irgendwie kurz vor der Impfung oder kurz danach, bevor die Immunität einsetzte, eingefangen haben.

Nun, nach drei Monaten der COVID-Massenimpfkampagne mit diesen experimentellen Impfungen, bei der inzwischen jeder sechste Erwachsene in den USA mit zwei Dosen vollständig geimpft ist, gibt es immer noch Fälle, in denen Menschen positiv getestet werden und sich mehr als zwei Wochen nach der zweiten Dosis mit COVID infizieren.

Diese Fälle werden als „Durchbruchsfälle“ bezeichnet, und man sagt uns, sie seien „selten“.

Aber wie können sie als „selten“ bezeichnet werden, wenn nur 1 von 6 Erwachsenen in den USA beide Impfungen erhalten hat, und die meisten davon erst vor kurzem? Wie viele der vollständig Geimpften haben sich überhaupt die Mühe gemacht, sich auf COVID testen zu lassen, weil sie glauben, dass sie jetzt „sicher“ sind?

Ich weiß zum Beispiel von einem medizinischen Dienstleistungsunternehmen, das seinen Angestellten sagte, dass sie, wenn sie den COVID-Impfstoff bekämen, 90 Tage lang nicht getestet werden müssten und somit eine kontinuierliche Arbeit während dieser Zeit garantiert sei, denn wenn sie positiv auf COVID getestet würden, müssten sie zwei Wochen der Arbeit fernbleiben, während sie unter Quarantäne stünden.

Einige dieser Geschichten von vollständig geimpften Personen, die positiv auf COVID getestet wurden, beginnen nun, ihren Weg in die Unternehmensmedien zu finden, wie Spectrum News aus St. Petersburg, Florida, berichtet:

Die so genannten „Durchbruch“-Fälle von COVID-19 tauchen überall in den USA auf. Das sind Menschen, die 14 Tage oder mehr nach Erhalt ihrer letzten Impfdosis positiv getestet wurden.

„Es ist immer noch schockierend, dass ich positiv bin. Ich habe keine Symptome“, sagte die Heimarbeiterin Hanna Rewerts.

Der Impfausweis der 27-Jährigen zeigt, dass sie ihre zweite Dosis des Pfizer-Impfstoffs am 12. Januar erhalten hat.

Sie sagte, dass sie am 18. März bei einem der Routinetests, die sie wöchentlich für ihre Arbeit macht, herausfand, dass sie positiv ist. Glaubend, daß es ein falsches Positiv sein könnte, sagte Rewerts, daß sie einen schnellen Test nahm, der auch zurück Positiv kam.

Sie sagte, daß ihre Mutter und zwei andere Familienmitglieder – alle völlig geimpft – diese Woche nun auch Positiv geprüft worden sind. Sie leiden unter Symptomen.

„Meine größte Frage im Moment ist – ist es noch wirksam in meinem System?“ fragte Rewerts über den Impfstoff.

Rewerts ist derzeit isoliert. Sie sagte, dass ihr vom Gesundheitsamt versichert wurde, dass sie ihre normalen Aktivitäten am 25. März wieder aufnehmen kann, solange sie keine Symptome verspürt.

„Ich denke, ich möchte nur, dass die Leute sich weiterhin über den Impfstoff informieren und darüber, was das Beste für sie und ihre Familie ist. Ich bin immer noch froh, dass ich geimpft wurde, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Forschung über die Wirksamkeit gibt“, sagte sie.

Zusätzlich zu den Medienberichten über den Durchbruch von Fällen in Florida außerhalb der Tampa Bay, veröffentlichte das Gesundheitsamt von Minnesota Anfang des Monats einen Hinweis, dass es Fälle in diesem Staat untersucht.

Es bittet Gesundheitsdienstleister, Durchbruchsfälle zu melden, damit es sie zusammen mit den Centers for Disease Control and Prevention weiter untersuchen kann.

Die Gesundheitsbehörde von Oregon gab letzten Monat bekannt, dass sie ebenfalls Fälle von Durchbrüchen untersucht. (Quelle.)

Und dennoch versuchen diese „Gesundheitsbehörden“, diese „Durchbruchsfälle“ herunterzuspielen, indem sie behaupten, dass dies zu erwarten war, weil sie es auch in den Studien so gesehen haben.

„Solche Fälle sind nicht unerwartet. Klinische Studien beider Impfstoffe, die derzeit im Einsatz sind, beinhalteten Durchbruchsfälle“, schrieb OHA in einem Facebook-Post, der gemacht wurde, bevor der Impfstoff von Johnson & Johnson die dritte verfügbare Option wurde. (Quelle.)

OK, was genau sind dann also die „Vorteile“, die „das Risiko“ aufwiegen, durch einen dieser Schüsse dauerhaft behindert oder getötet zu werden?

Spectrum News interviewte eine „Gesundheitsautorität“, Dr. Michael Teng, ein außerordentlicher Professor für Medizin am College of Medicine der University of South Florida, der erklärte:

„Diese Dinge werden passieren, und sie werden mit einer gewissen Rate passieren. Aber um es noch einmal zu betonen, die Impfstoffe sind sehr effektiv bei dem, was sie tun sollen, nämlich symptomatische und besonders schwere COVID zu blockieren“, sagte Teng.