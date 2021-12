Gegen die 20.000 Covid-Impftote und CDC drängt auf 3. Impfung für Teenager

Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 946.463 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen, darunter 19.886 Todesfälle und 150.946 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 3. Dezember 2021 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 3. Dezember 2021 insgesamt 946.463 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 19.886 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 354 gegenüber der Vorwoche – und 150.946 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 4.226 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 3. Dezember 2021 681.962 unerwünschte Ereignisse, darunter 9.136 Todesfälle und 58.503 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Meldungen sind Meldungen, die US-Hersteller von ihren ausländischen Tochtergesellschaften erhalten haben. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts angegeben ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 3. Dezember gemeldeten 9.136 Todesfällen in den USA traten 20 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 25 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 61 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 3. Dezember 466 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind 271 Millionen Dosen von Pfizer, 178 Millionen Dosen von Moderna und 17 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 3. Dezember 2021 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

3.301 unerwünschte Ereignisse, darunter 58 als schwerwiegend eingestufte und 2 gemeldete Todesfälle. Ein Todesfall ereignete sich bei einem 11-jährigen Mädchen aus Georgia, das am 14. September geimpft wurde, also vor der Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer in der Altersgruppe 5 bis 11 Jahre.

Der zweite Todesfall (VAERS-Identifikationsnummer 1890705) ereignete sich bei einem 5-jährigen Mädchen, das vier Tage nach Erhalt der ersten Dosis von Pfizer starb.

Die US-amerikanischen VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 3. Dezember 2021 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

24.359 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.474 als schwerwiegend eingestufte und 33 gemeldete Todesfälle.

Bei den jüngsten Todesfällen handelt es sich um ein 13-jähriges Mädchen aus Texas (VAERS I.D. 1913198), das 31 Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs starb. Laut VAERS-Bericht erhielt das Mädchen die erste Dosis von Pfizer am 1. August. Zwei Wochen später klagte sie über vage Schmerzen im oberen Rücken und es wurde ein seltener Weichteilkrebs am Herzen diagnostiziert, obwohl sie keine Vorerkrankungen hatte. Die Eltern beantragten eine VAERS-Meldung für den Fall, dass ihr Krebs mit dem Impfstoff in Verbindung steht. Ihr Krebs und ihr Herzzustand verschlimmerten sich rasch und zunehmend, und sie starb am 1. Dezember.

Der zweite Todesfall betrifft ein 17-jähriges Mädchen aus Minnesota (VAERS-Identifikationsnummer 1912785), das nach der ersten Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer einen Herzstillstand erlitt und zu Hause starb.

60 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

567 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 557 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

141 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 3. Dezember 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 3. Dezember meldeten 4.538 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.428 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.249 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 41 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

784 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 29 % auf Moderna und 27 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.184 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

11.514 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 5.112 Berichte Pfizer, 4.101 Berichte Moderna und 2.249 Berichte J&J zugeschrieben.

3.333 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.074 Fälle Pfizer, 1.109 Fälle Moderna und 140 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

FDA und CDC genehmigen Pfizer-Auffrischungsimpfungen für 16- und 17-Jährige und deuten an, dass die dritte Impfung für jüngere Kinder bald kommen könnte

Die CDC hat am Donnerstag die Notfallzulassung für Auffrischungsimpfungen des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech für 16- und 17-Jährige unterzeichnet.

Die Genehmigung der CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky kam Stunden nach der Genehmigung von Auffrischungsimpfungen für die gleiche Altersgruppe durch die US Food and Drug Administration (FDA).

Walensky sagte in einer Erklärung, dass erste Daten darauf hindeuten, dass eine dritte Impfung den Schutz gegen Omikron und andere Varianten verstärken wird, und sie forderte ältere Jugendliche auf, die Auffrischung zu erhalten.

Die FDA genehmigte am Donnerstag die Auffrischungsdosen für 16- und 17-Jährige, die mindestens sechs Monate nach der zweiten Impfdosis geimpft wurden, wie die New York Times berichtete.

Die FDA erweiterte die Genehmigung von Pfizer für die jüngere Altersgruppe auf einer Notfallbasis, da erste Untersuchungen darauf hindeuteten, dass die neue Omikron-Variante den Antikörperschutz von zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer untergräbt.

Die Auffrischungsimpfungen von Pfizer werden für 16- und 17-Jährige mindestens sechs Monate nach der ersten Verabreichung von zwei Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer erhältlich sein. Die Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson sind weiterhin nur für Erwachsene zugelassen.

Unterdessen erklärte die CDC heute, dass sie Auffrischungsimpfungen für 5- bis 11-Jährige „in Erwägung zieht“.

„Wir beginnen damit, unsere 5- bis 11-Jährigen impfen zu lassen“, sagte Walensky. „Wir werden uns die 12- bis 15-Jährigen natürlich, wie die FDA, in Echtzeit erneut ansehen.

Etwa zwei Drittel der Eltern von Kindern im Grundschulalter zögern mit der Impfung ihrer jüngeren Kinder oder weigern sich, dies zu tun, so ABC7 in New York.

Anstieg der Durchbruchsfälle in Missouri, Massachusetts und Connecticut

Die neuesten Daten aus Missouri zeigen, dass 730 Menschen an COVID gestorben sind, obwohl sie vollständig geimpft waren. Nach Angaben des Missouri Department of Health and Senior Services wurden im Bundesstaat bis zum 9. Dezember 760.035 COVID-Fälle registriert.

In Massachusetts wurden in der vergangenen Woche 11 321 vollständig geimpfte Personen positiv auf COVID getestet – ein Anstieg um 71 % gegenüber den 6 610 gemeldeten Durchbruchsinfektionen der Vorwoche.

Die Durchbruchsfälle in Massachusetts machen 40 % der Gesamtfälle des Bundesstaates in den letzten Monaten aus, da die Wirksamkeit des Impfstoffs nach sechs Monaten nachlässt. Insgesamt wurden seit dem 14. Dezember 88.968 vollständig geimpfte Personen positiv auf das Virus getestet, wie das Gesundheitsamt des Bundesstaates am Dienstag mitteilte.

Die Daten der Gesundheitsbehörde von Connecticut zeigen einen Anstieg der Durchbruchsfälle in den letzten vier Wochen. In der vergangenen Woche, die am Mittwoch endete, wurden insgesamt 4.143 Durchbruchsfälle gemeldet – ein Anstieg gegenüber dem 2. Dezember, als es insgesamt 2.553 neue Durchbruchsfälle gab.

Von den 4.143 identifizierten Durchbruchsfällen in Connecticut traten die meisten bei Patienten im Alter zwischen 35 und 64 Jahren auf. Es gab 802 Durchbruchsfälle bei Patienten im Alter von 35 bis 44 Jahren, 842 Fälle bei Patienten im Alter von 55 bis 64 Jahren, 33 Durchbruchsinfektionen bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren und 321 Fälle bei Patienten ab 75 Jahren.

Definition des Begriffs „vollständig geimpft“ wird geändert und umfasst nun auch die 3. Impfung

Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis die Definition des Begriffs „vollständig geimpft“ dahingehend geändert werde, dass er auch die dritte Impfdosis einschließt, sagte Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, am Mittwoch.

Laut der CDC-Website sind „vollständig geimpfte Personen diejenigen, die ≥14 Tage nach Abschluss der primären Serie eines von der FDA zugelassenen COVID-19-Impfstoffs sind.“

Der Begriff „vollständig geimpft“ bezieht sich auf Personen, die zwei Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer oder Moderna oder eine einzige Spritze von Johnson & Johnson erhalten haben. Die Definition ist insofern von Bedeutung, als sie von denjenigen verwendet wird, die im ganzen Land Impfvorschriften erlassen, einschließlich Bundesvorschriften für Beschäftigte im Gesundheitswesen, staatliche Auftragnehmer und private Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten.

Zur Bekämpfung der Omikron-Variante sind wahrscheinlich vier Dosen des COVID-Impfstoffs erforderlich

Albert Bourla, CEO von Pfizer, sagte am Mittwoch, dass die Menschen möglicherweise früher als erwartet eine vierte Dosis des COVID-Impfstoffs benötigen, nachdem vorläufige Forschungsergebnisse gezeigt haben, dass die Omikron-Variante den Antikörperschutz bei Menschen untergraben kann, die nur zwei Dosen erhalten haben.

Pfizer und BioNTech haben die Ergebnisse ihrer ersten Laborstudie veröffentlicht, die zeigen, dass eine dritte Dosis vor der neuen Variante schützt, dass aber die anfängliche Zwei-Dosen-Serie in ihrer Fähigkeit, vor dem neuen Stamm zu schützen, deutlich nachgelassen hat.

Bourla sagte, dass drei Dosen gegen Omikron der Wirksamkeit von zwei Dosen gegen die ursprüngliche Variante entsprechen, obwohl mehr Daten aus Tests mit dem tatsächlichen Virus erforderlich sind. Ergebnisse aus der realen Welt werden genauer sein und werden in den nächsten zwei Wochen erwartet, sagte er.

Bourla hatte zuvor vorausgesagt, dass eine vierte Dosis 12 Monate nach der dritten Dosis erforderlich sein würde, sagte jedoch, dass wir sie mit Omikron möglicherweise schneller benötigen.

120 Jugendliche im Krankenhaus, 3 Tote nach Einführung des Pfizer-Impfstoffs für 15- bis 17-Jährige in Vietnam

Die vietnamesische Provinz Thanh Hoa hat eine Charge des Impfstoffs COVID von Pfizer-BioNTech ausgesetzt, nachdem mehr als 120 Jugendliche nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Nach Angaben des CDC der Provinz wurden die Jugendlichen mit Symptomen wie Übelkeit, hohem Fieber und Atembeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert, wobei 17 Kinder schwere Reaktionen zeigten.

Seit Beginn der Einführung am 30. November starben drei vietnamesische Jugendliche nach der Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer, darunter zwei 12-Jährige und ein 16-Jähriger.

Das Gesundheitsministerium erklärte, die Todesfälle seien auf eine „Überreaktion auf den Impfstoff“ zurückzuführen, nicht auf ein Problem mit der Qualität des Impfstoffs oder dem Impfverfahren.