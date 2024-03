Gegen Rechts – Wie die deutsche Bundesregierung Demonstration orchestriert

Am 10. Januar 2024 und damit nur zwei Tage nach Beginn der landesweiten Demonstrationen der Landwirte in Deutschland, hat Correctiv die eigenen Recherche zu einem Treffen zu vermeintlichen Deportationen und angeblichen Rechtsextremen veröffentlicht. Beschrieben wird darin wie sich Mitglieder der AfD und der CDU im November 2023 getroffen haben. Nachweislich wurde hier ein Vortrag des Österreichers Martin Sellner über die Abschiebung von Ausländern gehalten. Außerdem mit den Anwesenden die Möglichkeiten einer Umsetzung dessen besprochen.

Correctiv hat in der eigenen Beschreibung den negativ besetzten Begriff Deportation benutzt. Kurz nach der Veröffentlichung wurde aber eingeräumt dass der Begriff Deportation so nicht gefallen ist. Des Weiteren wurden das Treffen durch Correctiv mit der Wannseekonferenz der Nazis verglichen, nur weil beides in Potsdam stattfandt.