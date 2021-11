Geheime Militärexperimente und unsere Gesundheit

In dieser Geschichte geht es um geheime Experimente an Menschen. Es geht auch um die Realität, in einer Maschine zu leben, die Spiele mit uns spielt. Manchmal zeigt die Maschine selektiv ihr Gesicht – und manchmal verbirgt sie es selektiv – und darauf basierend spielt sie ihr Lieblingsspiel namens „Verwirren, Teilen und Erobern“.

Die Geschichte wurde speziell durch die Tatsache inspiriert, dass in meiner Heimatstadt New York ein Biosicherheitsexperiment stattfindet, während ich dies schreibe. Alles sicher, angeblich …

Natürlich ist es sicher. Es ist immer sicher, wenn das Fernsehen es sagt! Wir im Westen sind daran gewöhnt, von der Maschine weitgehend verschont zu bleiben, und deshalb denken wir, dass unsere Bürokratie weitgehend unter Kontrolle ist. Wir glauben, dass es zwar Korruption gibt – und ja, es gibt hier und da schlechte Äpfel – aber sie können nicht sehr weit gehen, weil wir eine Demokratie haben. Eine Maschine, die für uns arbeitet. Eine funktionierende Maschine.

Und obwohl der Grad unseres Vertrauens von Person zu Person und von Gemeinschaft zu Gemeinschaft variiert – basierend auf der Tatsache, dass einige Menschen die Maschine mehr aus der Nähe sehen als andere -, haben wir bis zum letzten Jahr insgesamt in relativer Bequemlichkeit gelebt und gelernt, unseren Bürokratien im Allgemeinen zu vertrauen, wie süße Welpen ihren Besitzern mit ihren zum Streicheln offenen Bäuchen (einschließlich der Besitzer, die, nebenbei bemerkt, ihre Haustiere zu Beginn ihres Lebensweges sterilisieren und sie dann am Ende ihres Lebens möglicherweise einschläfern, um größeres Leid zu verhindern; So ist unsere Kultur).

Die Liebesbeziehungen innerhalb der Maschine können manchmal rätselhaft sein. Und so haben wir in relativer Bequemlichkeit und relativem Vertrauen in unsere Bürokratie gelebt und uns wohl gefühlt. Und dann, im letzten Frühjahr, wurden wir gebeten, uns für zwei Wochen abzuschotten, um die Kurve zu glätten – und hier sind wir nun.

„Vor allem jetzt, wo die Feiertage vor der Tür stehen, ist das ein starker Anreiz für die Menschen zu sagen: Seht her, ihr könnt ungeimpft sein, wenn ihr wollt, aber ihr werdet nicht zu eurer Familie reisen können.“ –@DrLeanaWen

sagt, die USA sollten Kanada folgen und eine Impfpflicht in Zügen/Flugzeugen einführen.

“Especially with holidays coming, it will be a powerful incentive for people to say look, you can stay unvaccinated if you want, but you’re not going to be able to travel to see your family.” —@DrLeanaWen says U.S. should follow Canada and issue vax mandates on trains/planes. pic.twitter.com/BC3wpazMtK — Ana Cabrera (@AnaCabrera) October 6, 2021

Jude ohne Gesichtsmaske wird von Buspassagieren in NYC hinausgeworfen

Die blutige Entmenschlichung ist en vogue. Wir schreiben das Jahr 2021, und wir marschieren geradewegs in den Großen Reset. Alles ist „in Ordnung“.

Und was ist mit der Maschine? Die Maschine zeigt den meisten von uns endlich ihr Gesicht. Sie verlangt, dass wir aufhören, menschlich zu sein, dass wir aufhören, einander zu berühren, und dass wir unsere Gesichter und die Gesichter unserer Kinder unter der Maske vergraben, „um gute Bürger zu sein“. Sie verlangt, dass wir nicht denken und uns fügen. Sie verkündet, dass wir keine körperliche Freiheit haben und gehorchen müssen.

Aber eine andere Sache, die geschieht, ist, dass wir, das Volk, wach werden. Viele Menschen werden zu „Mechanikern“, schauen unter die Motorhaube – und entdecken Dinge, über die wir vorher nicht nachgedacht haben.

Wie viele von uns haben zum Beispiel erst kürzlich herausgefunden, dass die US-Regierung während der Prohibitionszeit den Alkohol absichtlich vergiftete, um die widerspenstigen Amerikaner von der verbotenen Gewohnheit abzubringen?

Diese spezielle Geschichte ging so: Damals gab es einen Schwarzmarkt für wieder destillierten Industriealkohol – und da die Bundesbeamten mit diesem Zustand unzufrieden waren, „wiesen sie die Hersteller an, ihre Produkte weitaus tödlicher zu machen.“

In Slate heißt es: „1926 beschloss die Regierung von Präsident Calvin Coolidge, die Chemie als Mittel zur Durchsetzung des Gesetzes einzusetzen … Bis Mitte 1927 enthielten die neuen Vergällungsformeln einige bemerkenswerte Gifte … Das Finanzministerium verlangte außerdem, dass mehr Methylalkohol zugesetzt werden sollte – bis zu 10 Prozent des Gesamtprodukts. Letzteres erwies sich als besonders tödlich.“

„1926 erkrankten in New York City 1.200 Menschen an vergiftetem Alkohol; 400 starben. Im folgenden Jahr stieg die Zahl der Todesfälle auf 700. Diese Zahlen wiederholten sich in anderen Städten des Landes.“ (1926 betrug die Bevölkerung der Vereinigten Staaten etwa 117 Millionen Menschen.) „Offiziell endete das spezielle Denaturierungsprogramm erst mit der Aufhebung des 18. Verfassungszusatzes im Dezember 1933.

Und wie viele von uns erinnern sich daran, dass Dr. Cornelius Rhoads, der 1945 mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet wurde, 1931 Menschen mit Krebszellen infizierte, während er für das Rockefeller Institute for Medical Investigations in Puerto Rico arbeitete, „um die durch Hakenwürmer verursachte Anämie und die tropische Sprue-Anämie zu untersuchen“?

Wie viele von uns wissen, dass die USA vierzehn Jahre nach dem Tuskegee-Experiment auch in Guatemala Syphilisexperimente durchführten, bei denen sie absichtlich guatemaltekische Männer und Frauen mit Syphilis infizierten?

Wie viele von uns wissen, dass während des Kalten Krieges Forscher des MIT und der Quaker Oats Company den geistig behinderten Kindern an der Walter E. Fernald School in Waltham, MA, Strahlendosen in ihr Müsli gaben?

Wie viele von uns wissen, dass die Marine 1950 in San Francisco absichtlich eine „Wolke von Mikroben in die Luft und in den berühmten Nebel der Stadt“ sprühte? Bei der Mikrobe handelte es sich um Serratia marcescens. Laut Discover versprühten Mitglieder der US-Marine über einen Zeitraum von sechs Tagen Wolken von Serratia aus riesigen Schläuchen an Bord eines Minenräumbootes, das zwei Meilen entlang der Küste von San Francisco trieb“.

Das Ergebnis: „Eine Woche nach dem Sprühen wurden elf Patienten mit schweren Harnwegsinfektionen, die gegen die damals nur begrenzt verfügbaren Antibiotika resistent waren, in das inzwischen aufgelöste Stanford University Hospital in San Francisco eingeliefert. Ein Herr, der sich von einer Prostataoperation erholte, entwickelte Komplikationen einer Herzinfektion, da Serratia seine Herzklappen besiedelte. Leider verstarb er.

Laut WJS verteilten Forscher der Armee in den 1950er Jahren Serratia in Panama City (Florida) und Key West (Florida), wobei keine Krankheiten bekannt wurden. Sie setzten auch fluoreszierende Verbindungen über Minnesota und anderen Staaten des Mittleren Westens frei, um zu sehen, wie weit sie sich in der Atmosphäre ausbreiten würden. Die Zink-Cadmium-Sulfid-Partikel – inzwischen als krebserregend bekannt – wurden mehr als 1.000 Meilen entfernt im Bundesstaat New York entdeckt.“

Ein anderes Bakterium, Bacillus globigii, „wurde in San Francisco freigesetzt, während noch andere an ahnungslosen Einwohnern in New York, Washington, D.C. und entlang der Pennsylvania Turnpike getestet wurden, unter anderem, laut Armeeberichten, die während der Anhörungen 1977 veröffentlicht wurden.“

Wie viele von uns wissen, dass 1966 in New York Militärforscher den Bacillus subtilis variant Niger, der damals als harmlos galt und heute als Krankheitserreger betrachtet wird, in der U-Bahn verbreiteten, indem sie mit dem Bakterium gefüllte Glühbirnen auf die Gleise in den Bahnhöfen von Midtown Manhattan fallen ließen?

Das WSJ schrieb, dass die Bakterien kilometerweit durch das U-Bahn-System getragen wurden. In einem Bericht von 1968 kamen Armeebeamte zu dem Schluss: „Ähnliche verdeckte Angriffe mit einem pathogenen [krankheitsverursachenden] Erreger während der Hauptverkehrszeiten könnten dazu führen, dass eine große Anzahl von Menschen infiziert wird und in der Folge erkrankt oder stirbt“.

Bemerkenswert ist auch die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Aufregung. In einem Bericht mit dem Titel „A Study of the Vulnerability of Subway Passengers in New York City to Covert Attack with Biological Agents“ (Studie über die Anfälligkeit von U-Bahn-Fahrgästen in New York City für verdeckte Angriffe mit biologischen Kampfstoffen) stellte das Team damals fest: „Als die Wolke die Menschen einhüllte, streiften sie ihre Kleidung ab, blickten auf das Gitter und gingen weiter. Die Menschen in der Großstadt bewegen sich zu schnell, um zu sehen, was um sie herum vor sich geht. Klingt das bekannt?

Um WJS weiter zu zitieren: „Armeebeamte fanden auch eine weit verbreitete Verbreitung von Bakterien bei einer geheimen Freisetzung von Bacillus globigii im Mai 1965 auf dem Nationalen Flughafen von Washington und dem Greyhound-Busterminal, laut Militärberichten, die einige Jahre nach den Senatsanhörungen veröffentlicht wurden. Mehr als 130 Passagiere, die dem Bakterium ausgesetzt waren, reisten in den zwei Wochen nach dem vorgetäuschten Angriff in 39 Städte in sieben Staaten.“

„Die Armee hielt die Tests zur biologischen Kriegsführung geheim, bis sie in den 1970er Jahren der Presse zugespielt wurden. Zwischen 1949 und 1969, als Präsident Nixon die Vernichtung der biologischen Waffen des Pentagons anordnete, wurden 239 Freilufttests mit biologischen Kampfstoffen durchgeführt, wie die Armee 1977 vor dem Unterausschuss für Gesundheit des Senats aussagte.

In 80 dieser Experimente setzte die Armee nach eigenen Angaben lebende Bakterien ein, die ihre Forscher damals für harmlos hielten, wie z. B. die Serratia, die auf San Francisco niedergegangen war. In den anderen Fällen wurden inerte Chemikalien verwendet, um Bakterien zu simulieren.

1975 veröffentlichte die New York Times einen Artikel über verschiedene militärische Experimente, die in den 1960er Jahren stattfanden. Dabei ging es insbesondere um das U-Bahn-Experiment von 1966 in New York und verschiedene andere „exotische“ Experimente und Waffen.

Der Artikel der New York Times konzentrierte sich auf die Aussage von Charles Senseney, „einem Projektingenieur, der Waffen wie eine elektrische Giftpfeilpistole und ein System zur Verbreitung von biologischem Gift aus einer Leuchtstoffröhre entwickelt hat“.

Charles Senseney sagte vor dem Geheimdienstausschuss des Senats, dass er „an der New Yorker ‚Verwundbarkeitsstudie‘ als einer von vielen derartigen Bemühungen teilnahm, die darauf abzielten, die Gefahren der biologischen Kriegsführung zu testen … Herr Senseney sagte, die Studien [wurden] vom Personal der Armeelabors in Fort Detrick, Md, durchgeführt … Sie umfassten Tests im Weißen Haus, im Pentagon, in einem Gebäude der Food and Drug Administration in Washington und auf der McGuire Air Force Base in New Jersey.“

Darüber hinaus bestätigte Senseney, dass „die Labors in Fort Detrick heimlich einen Farbstoff in das Wassersystem eines von der Food and Drug Administration genutzten Gebäudes in Washington eingebracht hatten, um zu testen, wie schnell die Bewohner durch die Einführung eines biologischen Wirkstoffs in das Wassersystem getötet oder außer Gefecht gesetzt werden könnten. Herr Senseney sagte, er habe einen speziellen Bohrer entwickelt, mit dem der Farbstoff in eine Wasserleitung gestanzt werden konnte, ohne dass ein Leck entstand oder sich der Wasserdruck veränderte.“

Eine Frage: Wie viele Amerikaner hatten damals überhaupt eine Ahnung, dass dies alles geschah? Ich würde wetten, dass dies auch heute noch für viele ein Schock sein könnte. Sicher bleiben?

Und wie viele von uns wissen, dass von 1963 bis 1973 im Rahmen des Projekts SHAD zahlreiche Tests durchgeführt wurden, „bei denen mehrfache Freisetzungen von biologischen oder chemischen Stoffen an so weit entfernten Orten wie dem Deseret Test Center (80 Meilen (ca. 129 km) von Dugway entfernt), Hawaii, der Panamakanalzone und vor der Küste von San Diego stattfanden?“

Zu den freigesetzten Substanzen und Organismen gehörten F. tularensis, Coxiella burnetti, Staphylokokken-Enterotoxin B) sowie die Nervenkampfstoffe Sarin, Tabun, Soman und VX. „Eine oder mehrere dieser potenziellen biologischen oder chemischen Waffen wurden bei 26 SHAD-Tests eingesetzt.

Auch biologische Simulanzien wurden freigesetzt: B. globigii in 24 Tests, S. marcescens in 7 Tests und E. coli in 5 Tests.“ Diese Liste von Experimenten ist unvollständig und geht nicht einmal auf Fauci oder Daszac ein – aber selbst eine unvollständige Liste sollte uns zum Nachdenken bringen, warum wir in einer solchen Welt leben.

Apropos Experimente: Hier ist ein nachdenklich stimmendes Interview mit Dr. Lee Merritt, in dem sie und Mike Adams die Möglichkeit diskutieren, dass Spikes über Zielstädte gestreut wurden.

Und dann denke ich an das Experiment, das gerade in meiner Stadt unter freiem Himmel stattfindet, wo sie „harmlose Substanzen“ in der New Yorker U-Bahn und an verschiedenen Orten in der Bevölkerung freisetzen. Zu diesen Stoffen gehören DNATrax, amorphes Siliziumdioxid, Schwefelhexafluorid und Perfluorcarbone.

Werden wir in zehn oder zwanzig oder fünfzig Jahren hören, dass es eine wirklich schlechte Idee war und dass alles, was man für harmlos hielt (zwinker, zwinker), giftig war? Wenn die Geschichte ein Beweis dafür ist, werden wir es wahrscheinlich erfahren. Das heißt, wenn Mutter Natur uns wieder rettet und wir zum millionsten Mal verrückte Wissenschaft und verrückte Feudalherren überleben.

Wenn das der Fall ist, werden wir hoffentlich aufwachen und den Missbrauch nicht länger hinnehmen. Hört einfach auf, Missbrauch zu akzeptieren. Missbrauch ist nicht cool. Das Ende.