Geheimes globales Smart City-Überwachungsprogramm wird im Augenblick weltweit getestet

Der Enthüllungsjournalist Joshua Philipp macht auf die geheimen Smart-City-Projekte aufmerksam, die in den Niederlanden gestartet werden. Er hat die Beteiligung des Weltwirtschaftsforums an diesem Projekt untersucht, das nicht auf die Niederlande beschränkt ist. „Es ist viel schlimmer als das, denn sie machen das weltweit“, sagte Philipp.

Die Webseite zu diesem Projekt wurde entfernt, aber der Journalist hat es geschafft, die Informationen zu finden. Philipp bezieht sich auf einen Artikel vom Nachrichtenportal De Andere Krant mit dem Titel: „Im Netz des WEF – Apeldoorn erste Smart City auf Basis eines Geheimabkommens“.

Apeldoorn wurde vom WEF in die erste „Smart City“ der Niederlande verwandelt, ohne die Einwohner zu befragen. Ein unbekanntes österreichisches Unternehmen, RadioLED, hat auf der Grundlage einer geheimen Vereinbarung mit der Stadtverwaltung ein 5G-Netz in der Stadt aufgebaut. Das Unternehmen verwaltet die Daten, die von Tausenden von Sensoren gesammelt werden, die unter anderem die Bürger von Apeldoorn überall verfolgen.

Für die Umsetzung des Smart City-Projekts haben die Gemeinde Apeldoorn und RadioLED im vergangenen Jahr eine geheime Vereinbarung unterzeichnet, die RadioLED die Genehmigung erteilt, 500 quadratische weiße Kästen an Laternenpfählen anzubringen.

Apeldoorn Smart City ist nur eines der vielen Projekte, die der WEF in den Niederlanden durchführt. Das Projekt steht auch bei anderen Gemeinden auf der Tagesordnung, schreibt De Andere Krant.

Philipp ist tiefer in die Materie eingetaucht und hat entdeckt, dass es noch viel mehr gibt. „Es ist viel größer als die Niederlande. Dies ist ein globales Programm“.

Alles, was die Bewohner einer Smart City tun, wird von der Regierung überwacht. Ihr Standort, die Restaurants, die Sie besuchen, die Geschäfte, in die Sie gehen, die Menschen, mit denen Sie sprechen, die Produkte, die Sie kaufen, die Websites, die Sie besuchen, Ihre politischen Ansichten. All diese Informationen landen in einer großen Datenbank.

Netze von RadioLED gibt es in der Schweiz, Österreich, Deutschland und der Tschechischen Republik. Die Karibik, die Vereinigten Staaten und die Niederlande werden bald folgen, heißt es auf der Website des Unternehmens.

Dies alles ist Teil der Global Smart Cities Alliance der G20. Wie es scheint, hat der WEF die entsprechende Webseite kürzlich entfernt. Es handelt sich um ein Programm, das auf eine globale Governance oder eine Weltregierung abzielt, und zwar mithilfe von Smart Cities, erklärt Philipp: „Alles, was Sie tun, alles, was Sie sagen, alle Personen, die Sie kennen, alle Einkäufe, die Sie tätigen, jede Website, die Sie besuchen – all das wird überwacht und aufgezeichnet und kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden, wenn Sie sich nicht an die Regeln halten.“