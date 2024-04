Gehirnwäsche konkret

Ein Buch wirft einen genauen Blick auf das Unterrichtsmaterial an deutschen Schulen. Oft ist dieses schlampig gemacht und manipulativ.

Hauke Arach hat genau gelesen, was man Schülern in Deutschland als Bildung vorsetzt, und die zwar nicht wirklich überraschenden, aber dennoch erschütternden Erkenntnisse in einem kleinen, sehr lesenswerten Werk zusammengestellt. Eine längst fällige Analyse, die zeigt, wie der geistige Zusammenbruch der Zivilisation im Kleinen vonstattengeht.

von Daniel Sandmann

Dass die Corona-Inszenierung und die Art und Weise, wie das Volk diese Inszenierung artig schluckte und darüber hinaus selbst befeuerte, nicht aus dem Nichts kam, ist längst gesagt worden. Und dass es etliche andere Inszenierungen schluckte und befeuerte und dies weiterhin tut, ebenso. Die Wirklichkeit der westlichen Zivilisation — über andere kann ich nicht zuverlässig sprechen — hat sich in ein unentwirrbares Inszenierungs- beziehungsweise Narrativknäuel verwandelt, ein Knäuel, das schon seit geraumer Zeit an keine Wirklichkeit mehr heranreicht, außer an diejenige, die es selbst als Inszenierungsgeflecht darstellt. Das Ganze auf einem kognitiv unterirdischen Niveau.