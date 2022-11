Geimpft und geboostert, Covid-Positiv und dann wegen Blutgerinnsel ins Krankenhaus

Der 68-jährige Wetterfrosch der NBC Today Show, Al Roker, gab am Freitag bekannt, dass er in den vergangenen zwei Wochen aufgrund von Blutgerinnseln, die ihn ins Krankenhaus brachten, nicht auf Sendung war. Roker, der im September positiv auf COVID getestet wurde, obwohl er geimpft und geboostet wurde, sagte in den sozialen Medien, er habe Blutgerinnsel, die von einem Gerinnsel in einem seiner Beine in seine Lunge gewandert seien.

So many of you have been thoughtfully asking where I’ve been. Last week I was admitted to the hospital w/blood clot in my leg which sent some clots into my lungs. I am so fortunate to be getting terrific care and on the way to recovery. Thanks for all the well wishes & prayers. pic.twitter.com/p7kylMwST0