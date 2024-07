Geimpfte 25-jährige schwangere Mutter stirbt innerhalb weniger Stunden nach der Turbo-Krebs-Diagnose

Von Frank Bergman

Eine 25-jährige schwangere Mutter eines Kindes ist kurz nach der Diagnose einer sich schnell ausbreitenden Krebsart auf tragische Weise gestorben.

Olivia Harlow aus Queensland, Australien, verlor ihr ungeborenes Baby und starb kurz darauf am 24. Juni, wie ihre erschütterte Familie mitteilte.

Die junge Mutter starb, nachdem sie mehrmals das Krankenhaus besucht hatte und nach Hause geschickt worden war, so ihre Familie.

Stefanie Harlow, Olivias Schwägerin, hat im Namen von Olivias Partner Ryan Stephenson eine Spendenseite eingerichtet

Herr Stephenson zieht nun die vierjährige Tochter Evaliah allein auf.

Stefanie Harlow erzählte der Daily Mail, dass ihre Schwägerin in der 34. Schwangerschaftswoche mit Kopfschmerzen und Sehstörungen ins Royal Brisbane Hospital kam.

Sie wurde angeblich nach Hause geschickt, um sich auszuruhen, eilte aber zwei Wochen später, am 16. Juni, wieder ins Krankenhaus, als sie feststellte, dass sich ihr Baby nicht bewegte.

Als die Ärzte sie untersuchten, wurde ihr auf tragische Weise mitgeteilt, dass ihre ungeborene Tochter gestorben war.

Stefanie erzählte der Publikation, dass Olivia nach der Geburt noch ein paar Tage im Krankenhaus blieb.

Sie wurde als „völlig gesund“ eingestuft und entlassen.

Nur wenige Tage später kehrte sie jedoch ins Krankenhaus zurück und teilte den Ärzten mit, dass es ihr immer noch nicht gut gehe und sie unter starken Kopfschmerzen leide.

Die Ärzte sahen sich die Scans an, die sie zwei Wochen zuvor gemacht hatten, und sagten, es seien keine weiteren Tests nötig, erklärte die Schwägerin.

„Sie sagten, sie sei wahrscheinlich immer noch gestresst von dem, was sie durchgemacht hatte, und schickten sie einfach wieder weg“, so Stefanie gegenüber der Mail.

“Am nächsten Tag wurde Olivia von ihrem Partner in ihrem Zimmer aufgefunden, wo sie nicht mehr reagierte, und man brachte sie ins Krankenhaus, wo sie lebenserhaltende Maßnahmen erhielt.

Sie sagte, man habe Tumore in Olivias Gehirn gefunden, einer davon an ihrem Hinterkopf „fast so groß wie zwei Golfbälle“.

Olivia, die bereits eine kleine Tochter hat, war hirntot, und ihre lebenserhaltenden Maßnahmen wurden am 24. Juni eingestellt.

„Sie war erst 25 Jahre alt und ansonsten fit und gesund“, sagte Stefanie.

“Wir sollten nicht in der Situation sein, dass wir sie zur Ruhe betten müssen.

„Es ist ein medizinisches Rätsel.“

Sie fügte hinzu: „Wir haben die Ärzte befragt und sie sagten, sie könnten es sich nicht erklären.

“26 Tage lang hatte sie nichts und dann war sie plötzlich von Tumoren übersät.

Olivias Gehirn wurde zu Tests geschickt, aber ihre Familie könnte bis zu zwei Jahre warten, um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was mit ihr passiert ist.

Die Familie sucht verzweifelt nach Antworten auf die Frage, wie Olivia so schnell an Hirntumor sterben konnte, ohne dass die Ärzte die Krankheit früher erkannt haben.

Dr. William Makis erklärt, dass Hirntumore der zweithäufigste Turbokrebs sind.

Turbokrebs ist ein relativ neues Phänomen, das kurz nach der Markteinführung von Covid mRNA-Spritzen Anfang 2021 explosionsartig auftauchte.

Die Krebsarten bilden und verbreiten sich viel schneller, was Onkologen und Ärzte dazu veranlasst hat, das Problem als „Turbokrebs“ zu bezeichnen.

Zahlreiche Ärzte haben berichtet, dass ihre scheinbar gesunden Patienten innerhalb einer Woche nach der Diagnose von Turbokrebs sterben.

Wie Dr. Makis anmerkt, wurde Olivia Harlow „innerhalb von Stunden nach der Diagnose für hirntot erklärt“.

Makis behauptet, dass Olivia Harlows Turbokrebstod durch eine „Covid mRNA-Impfstoffverletzung“ verursacht wurde.

Ihre Familie wartet nun auf Antworten darauf, wie sich das Leben der ansonsten fitten und gesunden Frau innerhalb von 26 Tagen drastisch verändert hat.

„Verständlicherweise hat dies die Familie sehr mitgenommen und war ein großer Schock“, schrieb Stefanie auf der GoFundMe-Seite.

“Olivia war die fürsorglichste und liebevollste Mutter, Partnerin, Tochter, Enkelin, Schwester, Nichte, Cousine und Freundin, die man sich nur wünschen konnte.

“Ich bitte im Namen der Familie um Spenden, um Liv und Adeline den Abschied zu ermöglichen, den sie verdient haben, und um Ryan finanziell zu entlasten, damit er sich Zeit nehmen kann, um zu trauern und für Evaliah da zu sein, während sie mit der plötzlichen Veränderung in ihrem Leben zurechtkommen.