Geheime Absprachen: Gesundheitsminister und Ärztevertretung bestimmten Impfpolitik vor Verfügbarkeit der Impfstoffe

Die ungeschwärzten Dokumente des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben in Deutschland wie eine Bombe eingeschlagen. In der Schweiz ist das in den staatstreuen Medien erwartungsgemäß kein Thema. Man schützt weiterhin die Kriminellen in der Regierung, die das Volk belogen und in die Irre geführt haben.

Inzwischen reiht sich eine Enthüllung an die andere. Die Website „Der Status“ hat in den sozialen Medien einen Artikel veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass nicht Experten und Ärzte, sondern die Regierung und die Standesvertretung der Ärzte in Österreich die Impfempfehlungen ausgearbeitet haben.

Lange, bevor die Spritzen zur Verfügung standen, wurde eine positive Beratung vereinbart.

Der Gesundheitsminister und die Führung der Standesvertretung der Ärzte unterzeichnen einen Vertrag, indem sie über die Köpfe des Nationalen Impfrates hinweg (und lange, bevor die Impfstoffe überhaupt verfügbar sind!) festlegen, was der Nationale Impfrat empfehlen soll. „Brisant“, heißt es auf der Website.

„Es ist wahrscheinlich, dass dies in der Schweiz ähnlichs gehandhabt wurde. „Experten, die nur Befehle ausführten, um der Bevölkerung eine experimentelle Substanz zu injizieren“. Erpressung, Nötigung und Bestechung, damit sich die Bevölkerung unterwirft.

Aber das ist bisher nicht alles.

Man einigte sich auf eine Kampagne zur Erhöhung der Impfbereitschaft. Auch Ärzte durften ihren Patienten nicht von der Impfung abraten. Widerspenstige Ärzte sollten bekämpft werden.

Aus den Akten: „Die Standesvertretung der Ärzte wird eine Medienkampagne und eine Kampagne innerhalb der Ärzteschaft durchführen, um die Impfbereitschaft der Bevölkerung zu erhöhen“. Dazu gehört, dass das Thema Impfen auch bei anderen Arztbesuchen (z.B. bei der Gesundenuntersuchung) angesprochen wird und verstärkt gegen Ärzte vorgegangen wird, die falsche Informationen verbreiten“.

Kommt einem alles sehr bekannt vor.

„Das Ausmaß dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit wird immer deutlicher. Die Ärzteschaft hat die höchste Form des Verrats begangen und das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht, um der Bevölkerung schweren Schaden zuzufügen.“