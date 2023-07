„Geimpftes“ Schweden: Eine Antwort auf einen gehirngewaschenen Kritiker

In normalen Zeiten hätte ich mir nicht die Mühe gemacht, auf eine unausgegorene Kritik an meinem Medium-Artikel (der auf The Daily Sceptic und Brownstone veröffentlicht wurde) über imaginär verhinderte Todesfälle in Israel durch den Impfstoff von Pfizer zu antworten. Aber wir leben in einer Zeit der neuen Normalität, und es lohnt sich, das Denken eines gehirngewaschenen Kritikers aufzuzeigen.

Als ich in meiner Excel-Datei sah, dass das Covid-Mortalitätsverhältnis – Schweden gegenüber Israel – während der Winterwelle 2020-2021 identisch mit dem üblichen Verhältnis war und es keinen statistischen Hinweis auf verhinderte Covid-Todesfälle in Israel gibt, war ich erstaunt. Ich hatte erwartet, einen Hinweis darauf zu finden, dass das geimpfte Israel besser abschneidet als das ungeimpfte Schweden.

Ein Kritiker, der anonym bleiben möchte, war nicht erstaunt. Er war sich sicher, dass die Covid-Impfstoffe hochwirksam sind, und dass irgendwo in meinem Artikel eine Unwahrheit versteckt sein muss. Deshalb müsse man mit Dreck werfen und irgendwie Zweifel wecken.

In einer skizzenhaften Antwort (kein Artikel) schrieb er, es sei irreführend, Schweden in diesem Zeitraum als „ungeimpft“ zu bezeichnen, da die Menschen mit hohem Risiko ab Februar 2021 schnell geimpft würden, insbesondere die ältesten Altersgruppen (über 80 Jahre) und die Bewohner von Pflegeheimen.

Wir werden uns die Zeitachse und die informativen Zahlen in Kürze ansehen, aber was hat das Tempo mit der Einstufung eines Landes als „geimpft“ zu tun? Wenn der Prozentsatz der geimpften älteren Menschen innerhalb eines Monats von 0 auf 15 Prozent gestiegen ist, dann ist das Tempo zwar hoch, aber die ältere Bevölkerung ist noch nicht nennenswert geimpft. Übrigens habe ich auch zweimal den Ausdruck „weitgehend ungeimpft“ verwendet…

Abbildung 1 zeigt die Covid-Mortalitätswelle in Schweden im Winter 2020-2021, die ich in meinem Artikel besprochen habe. Von den 7.588 gemeldeten Covid-Todesfällen ereigneten sich 6.195 (über 80 Prozent) bis zum 31. Januar, also vor einer möglichen, bedeutenden Wirkung der Impfkampagne: Natürlich hätte kein Todesfall verhindert werden können, bevor die erste Person um den 27. Dezember herum geimpft wurde, aber auch im Januar hätte keine nennenswerte Zahl von Todesfällen verhindert werden können.

Abbildung 1

Die Impfung verändert die Sterblichkeitsstatistiken auf Länderebene nicht sofort. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Impfung von 10 % oder gar 20 % der am stärksten gefährdeten schwedischen Bevölkerung in der dritten Januarwoche eine nennenswerte Zahl von Todesfällen vor Februar verhindert hätte.

Die verhinderten Todesfälle der Winterwelle in Schweden hätten sich, wenn überhaupt, auf zwei Monate – Februar und März – beschränken müssen, in denen die tatsächliche Zahl der gemeldeten Covid-Todesfälle bei etwa 1 400 lag. Anfang Februar hatte die Sterbewelle bereits die Hälfte des Höchststandes erreicht, und der Rückgang setzte sich mit gleicher Steigung fort, um dann abzuflachen (Abbildung 1). Das Diagramm zeigt keine drastische Abweichung vom natürlichen Muster einer rückläufigen Welle.

Möchte jemand behaupten, dass in Schweden 10.000 Todesfälle durch Covid-Impfungen im letzten Teil der Welle verhindert wurden, dass in Israel zwischen Januar und März 2021 5.000 Todesfälle verhindert wurden und dass wir daher in einem Fünfmonatszeitraum, der die gesamte Welle umfasst, die übliche Sterblichkeitsrate (doppelt so viele Todesfälle in Schweden) beobachten?

Diese lange Behauptung ist nicht einmal Science-Fiction. Sie ist absurd. Die Impfung in Schweden kann nicht doppelt so viele Todesfälle verhindert haben, wie (fälschlicherweise) behauptet wurde, die Impfung in Israel habe sie verhindert.

Mein Kritiker hat noch drei weitere Behauptungen über Schweden aufgestellt:

Wir sollten nicht davon ausgehen, dass Schweden in diesem Zeitraum aufgrund seiner niedrigen Impfrate eine überhöhte Sterblichkeit aufweisen sollte.

Ich versuche immer noch, den verworrenen Satz zu verstehen. Meint er, dass die Covid-Welle keine übermäßige Sterblichkeit verursacht haben sollte?

Nach seinen Modellen gab es in Schweden zwischen Januar und März 2021 keine Übersterblichkeit.

Erstens, welche Logik steckt hinter dem Abschneiden der Sterbeziffer einer Welle, und wie hilft es uns, zwei nicht synchronisierte Wellen zu vergleichen (frühere Welle in Schweden)? Zweitens: Wir brauchen keine Modelle, um die Übersterblichkeit in Schweden im Januar 2021 zu sehen. Wir brauchen nicht einmal Raten zu berechnen. In diesem Monat gab es 10 180 Todesfälle im Vergleich zu nicht mehr als 8 800 in jedem Januar der letzten zehn Jahre, außer im Januar 2017 (9 282 Todesfälle).

Der Prozentsatz der Todesfälle in Pflegeheimen aufgrund von Covid ist zwischen Mitte Februar und März 2021 im Vergleich zu November 2020 bis Mitte Februar 2021 drastisch zurückgegangen.

Zweifellos will er damit sagen, dass die Impfung von Pflegeheimbewohnern die Daten erklärt.

Dies ist vielleicht das beste Beispiel für einen gehirngewaschenen Kritiker, der davon überzeugt ist, dass jeder Rückgang der Sterblichkeit auf menschliches Eingreifen zurückzuführen ist. Natürlich ist der Prozentsatz gesunken! Es war das Ende der Welle in Schweden (Abbildung 1, Sterblichkeit) und auch in den Pflegeheimen (Abbildung 2, Fälle). Alle Covid-Wellen gehen natürlich zu Ende.

Abbildung 2

Quelle: Schwedische Gesundheitsbehörde

ch bin mir sicher, dass einige meiner Gegner, vielleicht diejenigen, die sich nicht mit Forschung auskennen, sich fragen, ob ich vielleicht auch einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und nicht in der Lage bin, Daten objektiv zu prüfen. Für diese Skeptiker habe ich zwei einschlägige Belege. Obwohl ich eine starke, eindeutig negative Meinung über Covid-Impfstoffe vertrete, habe ich ihre kurzfristige Sterblichkeitsrate geschätzt und bin zu dem Schluss gekommen, dass sie inakzeptabel, aber nicht so hoch ist, wie einige behauptet haben. In einem Folgeartikel habe ich Daten aus Schweden verwendet, um unrealistische Schätzungen zu widerlegen.

Mein Kritiker war fest davon überzeugt, dass die Impfung der gebrechlichen und älteren Bevölkerung einen dramatischen Einfluss auf die Covid-Mortalität hat. Wird er seine Überzeugung nach der Lektüre einer weiteren Analyse neu bewerten?

Ich bezweifle es.

Dr. Eyal Shahar ist emeritierter Professor für öffentliches Gesundheitswesen im Bereich Epidemiologie und Biostatistik. Seine Forschungsschwerpunkte sind Epidemiologie und Methodik. In den letzten Jahren hat Dr. Shahar auch bedeutende Beiträge zur Forschungsmethodik geleistet, insbesondere auf dem Gebiet der Kausaldiagramme und Verzerrungen.