„Gekaufter“ Pilot und vergiftete Pillen: Dokumente von zwei CIA-Anschlägen zur Ermordung von Fidel und Raúl Castro werden freigegeben

Der US-Geheimdienst plante, die Castro-Brüder durch einen Flugzeugabsturz 1960 und auch während der Invasion der Schweinebucht 1961 zu töten.

Nach dem Rückzug Raul Castros aus dem politischen Leben in Kuba, der mit dem 60. Jahrestag der Ereignisse in der Schweinebucht zusammenfällt, als etwa 1.500 von den USA unterstützte kubanische Exilanten versuchten, die Insel vom Meer aus zu erobern, hat das Nationale Sicherheitsarchiv der USA am Freitag Dokumente veröffentlicht, die zwei Komplotte der CIA ans Licht bringen, um das Leben kubanischer Führer zu beenden.

Laut geheimen Kabeln der U.S. Central Intelligence Agency versuchten US-Agenten während eines Charterfluges von Raul Castro zwischen Prag und Havanna zusammen mit anderen hochrangigen kommunistischen Funktionären am 21. Juli 1960, die Führer der Revolution zu ermorden. Um ihr Ziel zu erreichen, bot die CIA dem Piloten des Flugzeugs 10.000 Dollar als Gegenleistung dafür an, dass er während des Fluges „das Risiko eingeht, einen Unfall zu arrangieren“. Die Zahlung würde im Falle des Erfolgs des Manövers erfolgen.

Der kubanische Pilot José Raúl Martínez, der zuvor vom US-Geheimdienst als Aktivposten am Boden rekrutiert worden war, „bat um die Zusicherung, dass die USA im Falle seines [eigenen] Todes dafür sorgen würden, dass seine beiden Kinder eine Universitätsausbildung erhalten würden“, was gewährt wurde.

Raul Martinez hatte jedoch nicht die Möglichkeit, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Zu den Möglichkeiten, den Unfall vorzutäuschen, gehörten eine Triebwerksüberhitzung während des Starts oder eine Notwasserung „etwa drei Stunden vor Kuba“. Die Möglichkeit eines Triebwerksausfalls im Flug schloss der Pilot wegen der „drohenden Brandgefahr“ aus, die „keine Chance zur Rettung von Passagieren oder Besatzung“ geben würde. Er stellte auch seine Fähigkeit in Frage, einen tatsächlichen Unfall zu verursachen, „ohne das Leben aller an Bord zu gefährden“, so das Kabel weiter.

Giftige Pillen gegen Fidel Castro

Das andere CIA-Komplott, das in den veröffentlichten Dokumenten aufgedeckt wurde, richtete sich gegen Fidel Castro und begann einige Wochen nach dem Versuch, seinen Bruder Raul während seines Transfers von Prag nach Havanna zu töten, der nie ausgeführt wurde.

Diesmal sollte der Versuch während der Invasion in der Schweinebucht im Frühjahr 1961 stattfinden. Im August 1960 genehmigte der Direktor für verdeckte Operationen der CIA, Richard Bissell, das, was in einem Memo des US-Geheimdienstes als „eine heikle Mission, die eine Aktion vom Typ Gangster erfordert“ beschrieben wird. Die Mission bestand in der „Liquidierung von Fidel Castro“.

Aus den veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass die CIA in Erwägung zog, Giftpillen zu verwenden, die von ihrer Technical Services Division entwickelt worden waren, um Fidel Castro auszuschalten, und dass sie der Mafia mehr als 150.000 Dollar für die Durchführung des Attentats zur Verfügung stellte.

Die Agenten kreierten sogar eine Pille mit „schneller Löslichkeit, hohem tödlichen Gehalt und wenig oder gar keiner Rückverfolgbarkeit“ und lieferten sechs Einheiten an Juan Orta, einen kubanischen Beamten mit Verbindungen zur Mafia. Er machte jedoch einen Rückzieher, und die Pillen wurden Anthony Verona, einem Mitglied der kubanischen Junta im Exil, zur Weitergabe an Agenten in Havanna übergeben. Allerdings wurde „Veronas Potenzial nie voll ausgeschöpft, da das Projekt kurz nach der Schweinebucht-Episode eingestellt wurde.“

Die Invasion in der Schweinebucht war einer der bemerkenswertesten Versuche, die kubanische Regierung zu besiegen, aber sie scheiterte, als die Angreifer nach weniger als drei Tagen der Kämpfe, die Hunderte von Verwundeten und Toten hinterließen, besiegt wurden.