Geldwäsche mit Immunität: Der Kontrollrahmen, Teil 2 – Ein Kraftwerk des Ruins

Es gibt 76 internationale Organisationen, die weitreichende Immunitäten und Privilegien genießen, zusätzlich zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und 63 Zentralbanken und Finanzinstitutionen, die mit der BIZ zusammenarbeiten, um einen vollständigen Kontrollrahmen zu schaffen, der völlig außerhalb der Gesetze operiert, an die sich alle anderen Organisationen halten müssen. Sie alle geben zwar an, dass es ihnen um „Transparenz“ geht, aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Dieser Rahmen begann in den 1930er Jahren, wurde in den 1940er Jahren formell gegründet und hat sich zum mächtigsten globalistischen Regime entwickelt, dessen Arme sich über 190 Länder erstrecken.

Der erste Teil hat gezeigt, wer diese Organisationen und Banken sind, welche allgemeinen Immunitäten und Privilegien sie genießen und wann ihnen diese Immunitäten gewährt wurden. Es handelt sich nicht um gewöhnliche Organisationen. Sie sind zufällig die wichtigsten Organisationen, die die Pläne der Globalisten der neuen Weltordnung gegen die Menschheit umsetzen, und sie haben Hunderte von Nichtregierungsorganisationen, die mit ihnen und durch sie arbeiten. In Teil zwei werden wir erforschen, wie tief dies geht, welche Schlüsselorganisationen das Kontrollnetz aufbauen, die eine Menge Fäden ziehen, Verträge und erweiterte Immunitäten, die es ihnen ermöglichen, als Geister ohne Transparenz oder Rechenschaftspflicht zu operieren. Schnallen Sie sich an.

IN DIESEM BERICHT:

Eine kurze Erläuterung der verschiedenen Ebenen der Immunitäten und Vorrechte.

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS)

Eine zusammengefasste Geschichte

Die Organe der OAS

Die Immunitäten und Vorrechte der OAS

Abkommen, NDAs und Immunitäten zwischen der OAS und Big Tech und darüber hinaus

Die Einmischung der OAS in Wahlen

Das neue, von den USA unterstützte OAS-Zentrum für Medienintegrität in Nord- und Südamerika, das von der Washington Post mitbegründet wurde

Inter-Amerikanische Entwicklungsbank

Interamerikanischer Verteidigungsausschuss

Finanzierung der OAS

Immunitäten und Privilegien der Vereinten Nationen

Ein Kraftwerk des Ruins

„Die Armeen der Befreiung machen heute Hitlers grausamer Drohung, die Welt zu beherrschen, ein Ende. Tokio erbebt unter dem Gewicht unserer Bomben.

Die große Strategie des Krieges der Vereinten Nationen ist festgelegt worden – nicht zuletzt dank der Vision unseres verstorbenen Oberbefehlshabers. Wir führen jetzt unseren Teil dieser Strategie unter der fähigen Leitung von Admiral Leahy, General Marshall, Admiral King, General Arnold, General Eisenhower, Admiral Nimitz und General MacArthur aus.

Ich möchte, dass die ganze Welt weiß, dass diese Richtung beibehalten werden muss und wird – unverändert und ungehindert!

….. Innerhalb einer Stunde nach meiner Vereidigung habe ich verkündet, dass die Konferenz von San Francisco fortgeführt wird. Wir werden die Probleme des Friedens mit dem gleichen Mut angehen, mit dem wir die Probleme des Krieges angegangen sind und gemeistert haben.

Es reicht nicht aus, sich nach Frieden zu sehnen. Wir müssen dafür arbeiten und, wenn nötig, dafür kämpfen. Die Aufgabe, eine solide internationale Organisation zu schaffen, ist kompliziert und schwierig. Doch ohne eine solche Organisation können die Rechte der Menschen auf der Erde nicht geschützt werden. Es müssen Mechanismen für die gerechte Beilegung internationaler Streitigkeiten gefunden werden. Ohne einen solchen Mechanismus wird die ganze Welt ein bewaffnetes Lager bleiben müssen. Die Welt wird zu tödlichen Konflikten verdammt sein, ohne Hoffnung auf wirklichen Frieden.

Wenn Kriege in der Zukunft verhindert werden sollen, müssen die Nationen in ihrer Entschlossenheit geeint sein, den Frieden unter dem Gesetz zu bewahren.

Nichts ist für den künftigen Weltfrieden wichtiger als die fortgesetzte Zusammenarbeit der Nationen, die die notwendige Kraft aufbringen mussten, um die Verschwörung der Achsenmächte zur Beherrschung der Welt zu besiegen.

….. Ich appelliere an jeden Amerikaner, unabhängig von Partei, Rasse, Glaube oder Hautfarbe, unsere Bemühungen um den Aufbau einer starken und dauerhaften Organisation der Vereinten Nationen zu unterstützen.

….. Um gierige Tyrannen, die von der Weltherrschaft träumen, zu vernichten, können wir nicht fortfahren, in aufeinanderfolgenden Generationen unsere beste Jugend zu opfern.“

Eine Weltuntergangsprojektion von Präsident Truman in seiner Rede vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses am 16. April 1945, nur vier Tage nach seinem Amtsantritt nach dem Tod von Präsident Roosevelt (Zusammenfassung des vollständigen Textes)

Jeder kennt die Vereinten Nationen, die zufällig 22 der 76 Immunitäten und Privilegien des Gesetzes über die Immunität internationaler Organisationen innehaben, zusätzlich zu Verträgen und einem Abkommen über den Hauptsitz, das ihnen noch mehr Schutz bietet. Aber wie viele Menschen wissen von der Organisation Amerikanischer Staaten? Um zu verstehen, wie das alles zustande kam, ist es ratsam, die andere Fraktion zu kennen, die die gesamte westliche Hemisphäre überwacht und seit über fünf Jahrzehnten vor der Gründung der Vereinten Nationen tätig war. Noch wichtiger ist es, die Schutzmechanismen dieser Organisationen zu verstehen, die auch auf Einzelpersonen und Organisationen ausgedehnt werden können, die mit ihnen zusammenarbeiten, so dass sie alle unantastbar und nicht rechenschaftspflichtig sind.

Die Menschen in den USA hören nur selten von der „Organisation Amerikanischer Staaten“ (OAS), vor allem, weil sie sich hauptsächlich auf Lateinamerika und die Karibik konzentriert, aber auch Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten gehören zu dieser engmaschigen Gruppe von 35 Mitgliedsstaaten, die mit der UNO zusammenarbeiten und ihren Hauptsitz in Washington D.C. haben. Dank Andrew Carnegie, der 1910 fünf Millionen Dollar für den Bau des OAS-Hauptquartiers in Washington D.C. spendete, residiert die OAS direkt neben dem President’s Park in der 17. Straße NW. Die OAS hat eine große Reichweite und arbeitet mit wichtigen Akteuren zusammen, um Agenden voranzutreiben.

Eine kurze Erläuterung der verschiedenen Ebenen der Immunitäten und Vorrechte

Es gibt mehrere Ebenen des Schutzes durch verschiedene Arten von Immunitäten und Vorrechten. Zur Vereinfachung sei gesagt, dass internationale Organisationen, einige Banken, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und ihre Mitgliedsbanken Immunitäten und Vorrechte genießen, die denen eines ausländischen Diplomaten entsprechen, aber viele haben mehrere Ebenen. Das sieht folgendermaßen aus:

1) 1945 verabschiedete der US-Kongress den „International Organizations Immunities Act“ (IOIA), der seither von keinem Kongress mehr aufgehoben wurde. Bis heute hat dieses Gesetz 76 internationalen Organisationen und Banken beispiellose Immunitäten, Privilegien und Steuerbefreiungen gewährt, die denen von Diplomaten gleichkommen, und die von den Präsidenten per Exekutivbefehl erteilt werden. Viele (wenn nicht sogar alle) Mitgliedstaaten der UN und der OAS haben ähnliche Gesetze mit fast identischem Wortlaut verabschiedet, um diesen Organisationen und Banken die gleichen Immunitäten zu gewähren. Die Aufschlüsselung der Immunitäten durch das IOIA und die vollständige Liste der Organisationen ist in Teil 1 dieses Berichts dokumentiert.

2) Durch zahlreiche Verträge, Chartas, interne Verfassungen und Vereinbarungen haben die UNO, die OAS, die BIZ und einige der anderen Organisationen eine weitere Ebene von Immunitäten und Privilegien geschaffen. Diese werden letztlich von den Mitgliedsstaaten vereinbart, was bedeutet, dass sie in einigen Fällen in über 190 Mitgliedsstaaten mit diesen Immunitäten arbeiten. Einige dieser Verträge und Chartas werden in Teil 2 dieses Berichts behandelt.

3) Jede dieser Organisationen und Banken hat ihren Hauptsitz entweder in den USA oder in einem anderen Land. Die Regierung, in der sich der Hauptsitz befindet, hat mit der Organisation ein Abkommen über den Hauptsitz unterzeichnet, das zusätzliche Immunitäten zum Schutz des Hauptsitzes, der Mitarbeiter und der dort befindlichen Dokumente vorsieht. Auch hier wird eine weitere Schutzebene geschaffen. Einige dieser Hauptsitzabkommen werden in Teil 2 dieses Berichts behandelt.

4) Gemäß den Dokumenten der BIZ, der OAS und der UNO können sie ihre Immunität auf Personen, Organisationen oder Banken ausdehnen, die mit ihnen zusammenarbeiten und in irgendeiner Form für sie tätig sind. In vielen Fällen erstrecken sich diese Immunitäten und Privilegien sogar auf Familienmitglieder von Mitarbeitern. Wenn man sich die Größenordnung vor Augen hält, könnte dies Tausende von Personen und Organisationen betreffen. Die Einzelheiten dieser B2B-Vereinbarungen werden nicht veröffentlicht, da alle Dokumente unverletzlich sind, aber es gibt einige unterzeichnete Vereinbarungen mit allgemeinen Informationen, die Grundlagen über Immunitäten enthalten. Einige dieser Vereinbarungen werden im vorliegenden Bericht behandelt.

Um es mit einfachen Worten zu sagen: Eine reiche Gruppe korrupter Familien kam vor Jahrhunderten zusammen und plante, wie sie die Welt kontrollieren wollten. Die Herausforderung bestand darin, wie sie Verfassungen, staatliche Gesetze und internationale Gesetze umgehen konnten, um außerhalb des Systems zu operieren, in dem der Rest der Menschheit funktionieren musste. Dies würde ihnen die Möglichkeit geben, sich wie Geister zu bewegen, Reichtum zu transferieren und alle ihre Pläne mit falschen Geschichten zu tarnen, während sie sich mit jedem Jahrzehnt mehr und mehr Kontrolle sichern und gleichzeitig behaupten, wie „transparent“ sie doch wären. Die Einrichtung der Bankensysteme, wie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der Federal Reserve, der Weltbankgruppe und der Zentralbanken, war der wichtigste Schritt beim Aufbau der geisterhaften Infrastruktur. Es war auch ein notwendiges Übel, dafür zu sorgen, dass BlackRock und Vanguard Top-Aktionärspositionen in jedem großen Unternehmen hatten, um sie zu beugen und in die Unterwerfung zu zwingen.

Der nächste Schritt war die Schaffung globaler Organisationen, die über Immunitäten und Privilegien verfügten, die es ihnen ermöglichten, im Verborgenen zu operieren, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen, während sie gleichzeitig dazu beitrugen, internationale Gesetze und Verträge zu schaffen, an die sich die „Mitgliedsstaaten“ halten mussten. So entstanden die OAS und die UN. Und natürlich brauchten die BIZ, ihre Mitgliedsbanken und mehr als ein Dutzend anderer Banken, die von den Ländern durch „Gesetze“ geschaffen wurden, alle Immunitäten, um Gelder zu verschieben. Als Nächstes wurden weitere internationale Organisationen mit Immunitäten und Privilegien ausgestattet, damit sie alle gemeinsam agieren konnten, und diese Immunitäten wurden auf Nichtregierungsorganisationen ausgedehnt, die für sie arbeiten konnten. Und schwupps, schon hat man eine höllische Geheimoperation, die seit über 100 Jahren läuft, ohne dass die Menschen überhaupt merken, was wirklich vor sich geht, während niemand zur Rechenschaft gezogen wird, und… wo ist das ganze Geld geblieben?

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS)

Foto von Wikipedia: Präsident George W. Bush hält eine Rede zur Eröffnung der Generalversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten in Fort Lauderdale, Florida, Montag, 6. Juni 2005. Weißes Haus Foto von Eric Draper

Eine kurze Geschichte

Einige haben vielleicht schon in Pressemitteilungen des Weißen Hauses vom „Summit of the Americas“ gehört, oder sie haben sie in den Nachrichten über ein anderes Land erwähnt gesehen, aber die US-Medien erwähnen die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) nur selten. Ein weiterer Grund, warum viele Menschen mit ihr nicht vertraut sind, ist die Tatsache, dass sie im Laufe der Jahre ihren Namen geändert hat. Und doch sind sie strategisch wichtig und entscheidend für die Agenda 2030 der Neuen Weltordnung.

Im Dezember 1994 berief Präsident Clinton den ersten „Gipfel der Amerikas“ seit 1967 ein. Die Eröffnungssitzung fand in Miami, Florida, statt, und die Gipfeltreffen werden seither regelmäßig abgehalten. Clinton veranstaltete daraufhin ein Treffen zur „Future of the Americas„, um Staats- und Regierungschefs zu versammeln, die gemeinsam an ihrem Zukunftsplan arbeiten sollten.

Nur drei Monate vor Clintons Startschuss gab die erste Sitzung des BIZ-Verwaltungsrats, nachdem die US-Notenbank schließlich Anteile am BIZ-System erworben hatte, den Startschuss für das Zentralbanksystem auf globaler Ebene mit der BIZ an der Spitze.

Hier finden Sie die Gründungsurkunde der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), das Protokoll über die Immunitäten der BIZ, die Liste der 63 Zentralbanken, die Mitglieder der BIZ sind, und ihre vollständige rechtliche Übersicht mit Sitzabkommen und vielem mehr. Die BIZ wurde in Teil 1 dieses Berichts behandelt.

Nach Angaben der OAS sind ihre wesentlichen Ziele, „den Frieden und die Sicherheit in der Hemisphäre zu stärken; die repräsentative Demokratie unter Beachtung des Grundsatzes der Nichteinmischung zu fördern und zu festigen; möglichen Ursachen von Schwierigkeiten vorzubeugen und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten zu gewährleisten, die zwischen den Mitgliedsstaaten entstehen können; ein gemeinsames Vorgehen dieser Staaten im Falle einer Aggression vorzusehen; die Lösung politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Probleme anzustreben, die sich zwischen ihnen ergeben können; durch gemeinsames Handeln ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu fördern; und eine wirksame Begrenzung der konventionellen Waffen zu erreichen, die es ermöglicht, den größten Teil der Mittel für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Mitgliedsstaaten einzusetzen. „

Die OAS wurde offiziell als „Internationale Union der Amerikanischen Republiken“ im Jahr 1890 im Anschluss an die Erste Internationale Konferenz der Amerikanischen Staaten in Washington D.C. gegründet. Es waren 18 Nationen der westlichen Hemisphäre beteiligt, darunter auch die Vereinigten Staaten. Zwanzig Jahre später, im Jahr 1910, wurde aus dem Handelsbüro die „Panamerikanische Union“. Erst als die Charta 1948 in Bogota, Kolumbien, formalisiert wurde, änderte sie ihren Namen in „Organisation Amerikanischer Staaten“, obwohl sie bereits am 19. Februar 1946 unter dem Namen „Panamerikanische Union“ ihre Immunitäten und Privilegien von den USA erhalten hatte. Tatsächlich waren sie die ersten, die neben den Vereinten Nationen und zwei ihrer Organe Immunitäten erhielten. Im Jahr 1992 unterzeichnete die OAS ein Abkommen mit der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über ihren Hauptsitz, wodurch sie einen weiteren Schutz erhielt. Doch dazu später mehr.

Der ehemalige kolumbianische Präsident Alberto Lleras Camargo (1958-1962 und amtierender Präsident von 1945-1946) soll maßgeblich an der Umstrukturierung der „Panamerikanischen Union“ zur „Organisation Amerikanischer Staaten“ im Jahr 1948 beteiligt gewesen sein, nachdem er 1947 zum Direktor der „Panamerikanischen Union“ ernannt worden war. Anschließend war er von 1948-1954 Generalsekretär der OAS und wurde nur vier Jahre später Präsident von Kolumbien. Als Außenminister nahm Camargo auch an der UN-Konferenz in San Francisco 1945 teil, auf der die Vereinten Nationen gegründet wurden.

Das Panamerikanische Sanitätsbüro, das 1902 gegründet wurde, um die Ausbreitung von Epidemien von einem Land zum anderen zu kontrollieren, hieß bis 1923 „Internationales Sanitätsbüro“ und wurde 1958 in „Panamerikanische Gesundheitsorganisation“ (PAHO) umbenannt. Bereits 1902, kurz nach ihrer Gründung, organisierte das „Internationale Büro der amerikanischen Republiken“ (später die Panamerikanische Union und heute die OAS) Gesundheitskonventionen und formulierte Gesundheitsabkommen zwischen den Mitgliedsstaaten. Damit ist die PAHO die älteste und größte regionale Gesundheitsorganisation, die sich seit langem mit der OAS in Bezug auf Projekte, Finanzierung und Ziele abstimmt und zeitweise sogar ein gemeinsames Gebäude nutzte. Heute ist die PAHO eine „Sonderorganisation“ der OAS.

Bis 1920 begannen sie mit Malaria- und Tuberkulose-Kampagnen, der Überwachung ansteckender Krankheiten, der Ausarbeitung nationaler Gesundheitsgesetze und der Untersuchung tropischer Krankheiten. Dr. Hugh Cumming wurde zum Generalarzt der USA und zum Direktor des „Pan American Sanitary Bureau“ ernannt, Leo Rowe zum Direktor der „Panamerikanischen Union“, und Dr. John D. Long, stellvertretender Generalarzt des „United States Public Health Service“ (USPHS), reiste als Vertreter in die Länder Lateinamerikas und der Karibik, um sich mit den nationalen Gesundheitsbehörden abzustimmen. In dieser Zeit wurde der „Sanitary Code“ für das öffentliche Gesundheitswesen geschaffen, der noch heute in Kraft ist.

Während des Zweiten Weltkriegs erhöhte das USPHS seine Mittel für das „Pan American Sanitary Bureau“, ebenso wie die „Rockefeller Foundation“ und der „Commonwealth Fund“, für Medizin, öffentliche Gesundheit und die Ausbildung von Gesundheitspersonal.

1948 verabschiedeten die Mitgliedsstaaten der „Panamerikanischen Union“ in Bogota offiziell die Charta der Organisation Amerikanischer Staaten. Es wurde vereinbart, dass die OAS mit der UNO zusammenarbeiten, ihr aber nicht untergeordnet sein sollte. Die OAS sollte die gesamte westliche Hemisphäre abdecken.

Die Weltgesundheitsorganisation wurde 1948 im Rahmen der UNO gegründet, und 1949 unterzeichnete sie ein Abkommen mit dem „Pan American Sanitary Bureau“ (heute bekannt als „Pan American Health Organization“ (PAHO)), wonach die PAHO das Regionalbüro der WHO für die westliche Hemisphäre sein sollte, während die PAHO autonom blieb. Trotz der Behauptung der PAHO, nicht in der WHO aufgehen zu wollen, heißt es in dem Abkommen, dass alle gesundheitspolitischen Konventionen und Programme mit der Politik und den Programmen der WHO vereinbar sein müssen, aber separat finanziert werden. Es heißt jedoch auch, dass ein angemessener Anteil des WHO-Budgets für die regionale Arbeit zur Verfügung gestellt werden soll und dass die PAHO Informationen über ihre Tätigkeit austauschen muss. Die Vereinbarung kann hier auf Seite 401 nachgelesen werden.

Von 1947 bis 1959 war der Direktor des „Pan American Sanitary Bureau“ (heute PAHO) Dr. Fred Soper, der zuvor von 1927 bis 1942 als Regionaldirektor der Rockefeller-Stiftung gearbeitet hatte und auch danach noch für die Stiftung tätig war. Technisch gesehen wurde er jedoch 1920 von der Rockefeller Foundation angeworben und segelte nach Brasilien, um dort Erhebungen und Kampagnen zur Bekämpfung des Hakenwurms durchzuführen. In seiner Zeit als Direktor der PAHO erhöhte er das Jahresbudget von 115.000 Dollar auf über 10 Millionen Dollar, und die Zahl der Mitarbeiter stieg von 88 auf 750. Er spielte auch eine entscheidende Rolle bei den Verhandlungen darüber, dass die PAHO als Regionalbüro der WHO fungiert, dabei aber unabhängig von der WHO bleibt. Dies ist eine wichtige Tatsache, wenn man alles in Betracht zieht. Nach seiner Zeit als Direktor der PAHO war er auch als Berater für das US-Auslandshilfeprogramm und das Büro für internationale Gesundheit des US-Gesundheitsdienstes tätig.

In einem Dokument vom 3. September 1948 wandte sich Soper an den US-Außenminister bezüglich der Mittel für die PAHO und erklärte, dass die Formel ähnlich der der UN und der „Panamerikanischen Union“ (jetzt OAS) sein sollte, die im Wesentlichen auf 51,67% Beiträge der USA und 48,33% aufgeteilt auf alle anderen Mitgliedsstaaten hinauslief. Dies würde eine Erweiterung des Büros und eine Aufstockung der Mittel auf 2 Millionen Dollar durch die USA ab Juli 1949 ermöglichen. Dieses Schreiben dokumentiert auch die gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen, Projekte und Absichten. Die USA tragen bis heute 52% der Mitgliedsbeiträge zur PAHO bei. Wie bei den Vereinten Nationen sind die USA der größte Geber der OAS und der PAHO.

Dr. Fred Soper hatte drei Schwestern und vier Brüder, von denen zwei ebenfalls Ärzte waren und einer zeitweise Bürgermeister von South Hutchinson, KS, war. Sopers Vater, S. J. Soper, verstarb 1940 und wurde von der Freimaurerloge beigesetzt. Er war ein ehemaliger Bürgermeister, Stadtrat und Mitglied der Schulbehörde von South Hutchinson, Kansas, hatte mit Immobilien zu tun, war Mitglied des Freimaurerordens im 32. Grad und Mitglied der Großloge von Kansas.

Der „strategische Plan“ der PAHO ist derselbe wie der der UN, und ihre Dokumente tragen oft das Logo der WHO neben ihrem eigenen. Es ist eine Teamarbeit mit dem Vorteil der Autonomie.

1952 zog das „Pan American Sanitary Bureau“ (heute PAHO) aus dem OAS-Gebäude aus und erwarb ein Gebäude in der Nähe des Dupont Circle, wobei die „Rockefeller Foundation“ und die „W.K. Kellogg Foundation“ ein zinsloses Darlehen gewährten. Das Büro wurde so groß, dass es begann, Programme für die WHO, die UNESCO, die Rockefeller- und die Kellogg-Stiftung sowie für die Behörden der Mitgliedsregierungen zu verwalten. Obwohl das Büro und die OAS ihre eigenen Gebäude haben, bleibt die PAHO eine Sonderorganisation der OAS.

Die Rockefeller-Stiftung ist seit langem mit der PAHO verbunden, da sie sich unter anderem für die Schaffung eines universellen Gesundheitssystems einsetzt und die PAHO weiterhin finanziell unterstützt. Tatsächlich führten die Rockefeller-Stiftung, die WHO und die Weltbank die Kampagne zum Tag der universellen Gesundheitsversorgung im Jahr 2014 an, zusammen mit 500 Organisationen aus über 100 Ländern, denen sich die PAHO natürlich schnell anschloss. Die Rockefellers haben schon lange ihre Krallen in Lateinamerika. Es gibt zahlreiche Bücher zu diesem Thema.

Lateinamerika und die Karibik sind für viele Schlüsselakteure sehr wichtig. Wie in Corey’s Digs Bericht von 2018 mit dem Titel „Schiffbruch auf zehn Inseln mit Clintons und Branson“ dokumentiert, enthüllt, wie die Obama-Regierung und die EPA mit zahllosen NGOs und anderen Regierungen zusammengearbeitet haben, um 23 karibische Inseln zu überfallen und ihre Energieversorgung zu kontrollieren. In Teil 4 wird auf den „Caribbean Climate-Smart Accelerator“ und die Tourismusindustrie eingegangen und gezeigt, wie 26 Regierungen mit der „Clinton Foundation“, Richard Branson, Bill Gates, dem „Rocky Mountain Institute“ (ja, das sich für die Abschaffung von Gasöfen einsetzt), der Interamerikanischen Entwicklungsbank (Teil der OAS), dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der „Organisation Amerikanischer Staaten“ und der Weltbankgruppe zusammenarbeiteten, „Breakthrough Energy Coalition“ mit Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Reid Hoffman, George Soros, Marc Benioff, Bill Gates und 22 anderen sowie einer Reihe anderer Organisationen, um intelligente Städte zu bauen und die SDGs zu verwirklichen, während Clintons Freund Denis O’Brien und „Deep Blue Cable“ an der Einführung eines Glasfaser-Unterwasserkabelsystems arbeiteten, um Amerika mit der Karibik und alle Inseln mit Florida zu verbinden.

Im Einklang mit der globalen Agenda hat sich das „Interamerikanische Netzwerk für Sozialschutz“ der OAS mit dem US-Außenministerium, dem „Cities for Financial Empowerment Fund“ (CFE) und dem „New York City Department of Consumer Affairs“ (NYC/DCA) und dessen „Office of Financial Empowerment“ (OFE), Ministern und hochrangigen Regierungsvertretern aus 26 Mitgliedstaaten, 100 Vertretern internationaler Banken, darunter J.P. Morgan Chase, Mastercard, AIG, Citibank, Visa, und gemeinnützigen Stiftungen zusammengetan, um „finanzielle Inklusion“ nach Lateinamerika und in die Karibik zu bringen.

Am 19. August 2016 unterzeichneten die OAS und die PAHO eine Erklärung über die Zusammenarbeit zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 2030 für den amerikanischen Kontinent.

Am 8. Juni 2022 rief die Biden-Administration zusammen mit der PAHO das „Americas Health Corps“ ins Leben, um innerhalb von fünf Jahren 500.000 Fachkräfte in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Wissenschaft und Medizin in der gesamten Region bereitzustellen. „Das Americas Health Corps fungiert als Konsortium und Partner mit akademischen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und in der gesamten Region Amerika, um bestehende Ausbildungsprogramme der US-Regierung und der PAHO zu nutzen und zu erweitern.“ Auf dem Gipfeltreffen im Jahr 2022 wurden mehr als 3,2 Milliarden Dollar an Zusagen gesammelt, die USA haben mehr als 65 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoffe für ganz Lateinamerika und die Karibik gespendet sowie 94 Millionen Dollar für die Verteilung und Verwaltung bereitgestellt und sich das Ziel gesetzt, die genomische Überwachung zu verbessern.

Die WHO ist für die UNO das, was die PAHO für die OAS ist. Zwei sehr mächtige Organisationen, die im Gleichschritt sind, bestehend aus Mitgliedsstaaten, die die gesamte Weltbevölkerung ausmachen, und die OAS, deren Hauptquartier nur wenige Schritte vom Weißen Haus entfernt ist; die UN-Stiftung sogar noch näher, mit Immunitäten und Privilegien, die ihnen die Möglichkeit geben, die Agenda der Neuen Weltordnung weiter voranzutreiben. Es hat keinen Sinn, nur der WHO die Mitgliedschaft zu entziehen, ebenso wenig wie der UNO oder der OAS die Mitgliedschaft zu entziehen. Es ist notwendig, ganz aus ihrem Kontrollnetz auszusteigen und die Privilegien des „International Organizations Immunities Act“ zu beenden oder erheblich zu reduzieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die „Organisation Amerikanischer Staaten“ (OAS) seit 1890 besteht und in 35 Mitgliedstaaten der westlichen Hemisphäre tätig ist, die eine Bevölkerung von über einer Milliarde Menschen repräsentieren. Ihr Budget mag weitaus geringer sein als das der UNO, aber ihre Reichweite ist es nicht. Die OAS hat außerdem über 72 Staaten sowie der Europäischen Union den Status eines ständigen Beobachters eingeräumt, die alle Immunitäten und Vorrechte genießen.

Vor 1890

Obwohl die OAS offiziell erst 1890 gegründet wurde, trafen sich die Vertreter der Nationen bereits seit 1826 und arbeiteten auf dieses Ziel hin. In einem Artikel des „Lansing State Journal“ vom 21. Juli 1930 wird die Geschichte vereinfacht dargestellt, als ob ein Journalist, John H. Barrett, sie im Alleingang ins Leben gerufen hätte: „Ein enthusiastischer junger Zeitungsangestellter … sah die Möglichkeit engerer Beziehungen der Vereinigten Staaten mit anderen Nationen der westlichen Welt, und so wurde mit der Unterstützung von Andrew Carnegie die Panamerikanische Union gegründet.“ Barrett diente auch als US-Minister in Siam (dem heutigen Thailand), als diplomatischer Berater von Admiral George Dewey, als Delegierter bei der Panamerikanischen Konferenz, als Minister in Argentinien und wurde schließlich 1907 für vierzehn Jahre der erste Generaldirektor des Büros der Amerikanischen Republiken (OAS), während dessen er die Panamerikanische Gesellschaft der Vereinigten Staaten gründete. Aber hey, er war nur ein „enthusiastischer junger Zeitungsarbeiter“.

Barretts Nachruf liefert weitere Details zu seinem umfangreichen Hintergrund und seinen Verbindungen. Als Minister in Kolumbien handelte er das erste Protokoll über Streitigkeiten mit der Panamakanalzone aus. Er hielt einen Gottesdienst der „Knights of Pythias“ ab, wobei die Träger alle Mitglieder der örtlichen Loge waren. Es handelt sich um einen Geheimbund und die erste brüderliche Organisation, die 1864 durch ein Gesetz des US-Kongresses eine Charta erhielt. Barrett war seit 30 Jahren Mitglied, davon 14 Jahre als Master of Work der Organisation. Es gibt unzählige Politiker, Richter und US-Präsidenten, die Pythian Knights waren/sind, wie Nelson A. Rockefeller, Warren G. Harding, William McKinley, Franklin D. Roosevelt und Senator Charles Schumer, um nur einige zu nennen.

In seinem Nachruf heißt es außerdem, dass er den Bau des Pan-American-Gebäudes in Washington „leitete“. Im Jahr 1900 wurde er zum Ehrenmitglied der „American Asiatic Association“ ernannt, weil er sich für die Entwicklung der amerikanischen Interessen in Asien eingesetzt hatte, und 1903 wurde er von der chinesischen Regierung für die Verbesserung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen ausgezeichnet.

Schon vor Barrett schmiedeten andere Pläne für globale Organisationen, die die Welt beherrschen sollten. Einige hatten wahrscheinlich gute Absichten, andere wiederum nicht.

Nach Angaben der US-Vertretung bei der OAS lassen sich die Wurzeln der Organisation bis zum Kongress von Panama zurückverfolgen, der 1826 von Simón Bolívar einberufen wurde und an dem Vertreter aus Mittel- und Südamerika teilnahmen. Dort unterzeichneten sie den Vertrag über die Ewige Union, Liga und Konföderation, der zwar von den Delegierten unterzeichnet, aber nur von Gran Colombia (dem heutigen Kolumbien, Ecuador, Panama und Venezuela) ratifiziert wurde. Die OAS gedenkt Bolívar jährlich für sein Werk und seine Vision.

In einem Brief vom 5. August 1829 an seinen „lieben Oberst und Freund“ wies Bolívar darauf hin, dass die Wahl eines europäischen Prinzen zu seinem Nachfolger in England auf Ablehnung stoßen würde. Er fuhr fort: „Können Sie sich den Widerstand vorstellen, der von den neuen amerikanischen Staaten und von den Vereinigten Staaten kommen würde, die von der Vorsehung dazu bestimmt zu sein scheinen, Amerika im Namen der Freiheit mit Elend zu plagen?“ [Im englischen Original lautet der Satz: „Can you imagine the opposition that would come from the new American states, and from the United States, which seems destined by Providence to plague America with miseries in the name of Freedom?“, Anm. d. Übersetzers]. Dies wurde natürlich später von Journalisten verdreht, indem das Komma zwischen den amerikanischen Staaten und den Vereinigten Staaten entfernt wurde, um alle einzuschließen, im Gegensatz zu einer negativen Bemerkung gegen die Vereinigten Staaten allein.

Die Organe der OAS

Die OAS ist eine regionale Organisation, die sich mit der Überwachung von Wahlen, sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung, Sicherheit und Menschenrechten befasst und noch viel mehr tut. Obwohl sie viele unabhängige Organe, Sonderorganisationen und Initiativen hat, die alle unter dem Dach der OAS arbeiten, heißt es in ihrer Charta: „Innerhalb der Vereinten Nationen ist die Organisation Amerikanischer Staaten eine regionale Organisation.“ Allerdings wird auch an zahlreichen Stellen deutlich gemacht, dass die OAS unabhängig von den Vereinten Nationen agiert und bereits 50 Jahre vor der offiziellen Gründung der Vereinten Nationen existierte. Ihre Finanzen und Finanzierung sind völlig unabhängig von der UNO, auch wenn die UNO einer der Geldgeber ist. Die OAS gibt außerdem an, dass die Bereiche der „Zusammenarbeit“ zwischen der OAS und den Vereinten Nationen die Menschenrechte, die Stärkung der Demokratie, die integrale Entwicklung, die öffentliche Gesundheit, die Sicherheit, die Drogenbekämpfung, die Geschlechterproblematik und die Bildung betreffen, und die OAS unterstützt mit Sicherheit die Ziele der nachhaltigen Entwicklung.

Alle Organe, Agenturen und Einrichtungen der OAS genießen aufgrund des Sitzabkommens mit den USA, des Abkommens mit den USA von 1975 und der Charta der OAS Immunitäten und Vorrechte. Sechs spezialisierte Organisationen oder Agenturen haben außerdem den Status des „International Organizations Immunities Act“ (IOIA) der USA.

Hauptorgane

Generalversammlung

Tagung der Konsultation der Außenminister

Ständiger Rat

Interamerikanischer Rat für integrale Entwicklung

Interamerikanischer Juristischer Ausschuss

Interamerikanische Kommission für Menschenrechte

Generalsekretariat

Spezialisierte Organisationen

Interamerikanisches Institut für Kinder

Interamerikanische Kommission für Frauen

Interamerikanisches Indisches Institut

Interamerikanisches Institut für Zusammenarbeit in der Landwirtschaft (IOIA-Status)

Panamerikanische Gesundheitsorganisation (IOIA-Status)

Panamerikanisches Institut für Geographie und Geschichte

Andere Agenturen und Einrichtungen

Interamerikanische Agentur für Entwicklungszusammenarbeit

Amerikanisches Zentrum für Justizstudien

Interamerikanisches Komitee gegen Terrorismus

Interamerikanisches Komitee zur Verringerung von Naturkatastrophen

Interamerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte

Interamerikanischer Verteidigungsausschuss (IOIA-Status)

Interamerikanisches Verteidigungskolleg

Interamerikanische Entwicklungsbank (IOIA-Status)

Interamerikanische Kommission zur Kontrolle des Drogenmissbrauchs

Interamerikanischer Juristischer Ausschuss

Interamerikanische Bibliothek Simon Bolivar

Interamerikanische Kommission für Telekommunikation

Panamerikanische Stiftung für Entwicklung

Anmerkung: Die Interamerikanische Investitionsgesellschaft (mit IOIA-Status) ist Teil der IDB-Gruppe, die sich auch aus der Interamerikanischen Entwicklungsbank (mit IOIA-Status) und dem Multilateralen Investitionsfonds zusammensetzt.

Ausschüsse des Organs: Interamerikanischer Rat für integrale Entwicklung

Interamerikanischer Ausschuss für Kultur

Interamerikanischer Ausschuss für Bildung

Interamerikanischer Ausschuss für Häfen

Interamerikanischer Ausschuss für Wissenschaft und Technologie

Interamerikanischer Ausschuss für soziale Entwicklung

Interamerikanischer Ausschuss für nachhaltige Entwicklung

Immunitäten und Vorrechte der OAS

Die OAS genießt einen noch nie dagewesenen Schutz, der sie frei von Transparenz und Rechenschaftspflicht hält. Zusätzlich zu den Immunitäten, die durch den US-„International Organizations Immunities and Privileges Act“ und andere Mitgliedsstaaten, die mit ähnlichen Formulierungen nachgezogen haben, genießt sie auch die Vorteile ihres Hauptquartierabkommens mit der US-Regierung, des Zusatzabkommens von 1952, das 1975 aktualisiert wurde, und der Charta der Organisation Amerikanischer Staaten, die eine eigene Reihe von Immunitäten und Privilegien enthält. Sie ist so eisern, dass die einzige Organisation, mit der sie sich vergleichen lässt, die UNO ist. Beide haben mehrere Arme, auf die sich diese Immunitäten erstrecken, sowie ihre eigene Autorität, sie auf diejenigen auszudehnen, die mit ihnen zusammenarbeiten, wie sie es für notwendig erachten.Es ist wichtig, die Bedeutung zu erkennen, auf wie viele Hunderte von Organisationen und Einzelpersonen sich dies erstrecken könnte.

Immunitäten der OAS nach dem U.S. International Organizations Immunities Act

Der „International Organizations Immunities Act“ wurde am 24. Oktober 1945, dem Tag, an dem die UNO offiziell gegründet wurde, von Repräsentant Robert L. Doughton (D-NC) in den Kongress eingebracht. Doughton war 18 Jahre lang Vorsitzender des US-„House Committee on Ways and Means“ und gehörte dem Repräsentantenhaus 42 Jahre lang an.

In einer Pressekonferenz mit Truman am 12. September 1945 wurde er gefragt: „Mr. President, gibt es noch etwas zu Ihrer Reise in den Süden im November nach North Carolina und Georgia hinzuzufügen?“ Truman antwortete: „Ich fahre dorthin, um den Bezirk von Mr. Doughton zu besuchen – ein Versprechen, das ich gegeben habe, als ich noch Vizepräsident war. Es hat nichts mit seiner Position im Ways and Means Committee des Repräsentantenhauses zu tun. Er und ich sind schon seit langem befreundet.“ (Seite 315)

Das Gesetz wurde am 29. Dezember 1945 vom Kongress verabschiedet, das die Präsidenten ermächtigte, internationale Organisationen durch eine Exekutivverordnung mit diesen Immunitäten und Vorrechten auszustatten.

Die OAS gehörte zu den ersten Organisationen, denen Präsident Truman am 19. Februar 1946 Immunität gewährte. Die anderen drei Organisationen waren die Vereinten Nationen, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und die Internationale Arbeitsorganisation, die ebenfalls Teil der Vereinten Nationen ist. Nur fünf Monate später erhielt eine zweite Runde von fünf weiteren Organisationen Immunitäten und Vorrechte, von denen zwei zu den Vereinten Nationen gehören und zwei mit der OAS verbunden sind. Es ist nicht schwer zu erkennen, wohin das führen sollte.

In „The American Journal of International Law“, Band 40, Nr. 2 (Apr. 1946) S. 332-345, berichtete Lawrence Preuss über den „International Organization Immunities Act“ und schlüsselte die Ziele des Gesetzes auf. Preuss begann mit einem Zitat des Finanzausschusses des Senats, der erklärte, das Gesetz werde „nicht nur den offiziellen Charakter öffentlicher internationaler Organisationen in diesem Land schützen, sondern auch dazu beitragen, die Position internationaler Organisationen, deren Mitglied die Vereinigten Staaten sind, zu stärken, wenn sie in anderen Ländern ansässig sind oder dort ihre Tätigkeit ausüben.“ Preuss führte weiter aus, dass die Hauptziele des Gesetzes folgende sind:

(a) Ermöglichung einer kohärenten und gerechten Behandlung für einige der älteren Organisationen, die jetzt auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten tätig sind, hinsichtlich deren gesamten Rechtsstatus die Vereinigten Staaten keine konventionellen Verpflichtungen eingegangen sind und die wahrscheinlich nicht mit den Vereinten Nationen in Verbindung gebracht werden.

(b) Umsetzung von Zusagen oder Verpflichtungen gegenüber der UNRRA, der FAO und anderen Organisationen, die sich im Aufbau befinden oder noch aufgebaut werden und deren Gründungsurkunden die Vereinigten Staaten als Partei oder Unterzeichner unterzeichnet haben.

(c) Festlegung eines Mindest- oder Grundstandards für die Behandlung der Vereinten Nationen und ihres Personals, vorbehaltlich der Änderungen, die durch die Bestimmungen der in Artikel 105 der Charta vorgesehenen Übereinkünfte erforderlich werden können.

In Artikel 105 der UN-Charta heißt es: „Die Organisation genießt im Hoheitsgebiet jedes ihrer Mitglieder die Vorrechte und Immunitäten, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind.“ Die Charta der Vereinten Nationen und das Statut des Internationalen Gerichtshofs wurden auf der UN-Konferenz über internationale Organisationen vom 25. April bis 26. Juni 1945 in San Francisco, Kalifornien, ausgearbeitet.

Kurz gesagt, die UNO wurde angeblich während des Zweiten Weltkriegs gegründet, damit die Länder zusammenarbeiten und der Welt Frieden bringen, was ein hohes Maß an Immunitäten, Privilegien und Steuerbefreiungen erfordern würde, und deshalb sollten alle Mitgliedsstaaten ihre Gesetze entsprechend gestalten, um der UNO, der OAS, all ihren Sonderorganisationen, die gegründet wurden und bald gegründet werden, sowie allen anderen internationalen Organisationen, die eine wichtige Rolle in diesem globalen Kult spielen würden, der sich in Geheimhaltung inklusive Schutzmauern hülllt, entgegenzukommen.

Die Aufschlüsselung dieser Immunitäten und Privilegien wurde in Teil 1 dieses Berichts behandelt, oder der Originaltext, der in das Gesetz aufgenommen wurde, kann hier gelesen werden, oder eine etwas einfachere Version kann von der Yale Law School gelesen werden. Eine kurze Zusammenfassung, um das Ganze auf den Punkt zu bringen, sind:

Eigentum und Vermögen sind immun gegen Klagen und jede Form von Gerichtsverfahren, wie sie ausländische Regierungen genießen

Immunität vor Durchsuchung und Beschlagnahme von Eigentum und Vermögenswerten, wo immer sie sich befinden und von wem auch immer sie gehalten werden

Archive sind unantastbar

Befreiung von allen Arten von Steuern

Zulassung von Beamten, Angestellten und ihren Familienangehörigen ohne Zollkontrollen

Beamte und Angestellte sind von allen Klagen oder Prozessen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit befreit

Keine Ausländerregistrierung oder Abnahme von Fingerabdrücken von Angestellten und ihren unmittelbaren Familienmitgliedern oder Registrierung ausländischer Agenten

Neben der OAS, ihren Organen, Agenturen und Einrichtungen, die diese Immunitäten und Vorrechte genießen, kommen auch ihre 70 Staaten und die Europäische Union mit Beobachterstatus in den Genuss dieser Vorteile.

Dies sind dieselben Immunitäten und Vorrechte, die allen 76 in Teil 1 dieses Berichts aufgeführten internationalen Organisationen gewährt werden, mit Ausnahme einiger weniger, die über begrenzte Immunitäten verfügen. Die OAS genießt jedoch aufgrund ihres Sitzabkommens mit den USA ebenfalls zusätzliche Vorteile und Schutzmaßnahmen.

In dem Abschnitt über ausländische Vertreter und Beamte von internationalen Organisationen heißt es: „Nach dem IOIA sind Vertreter ausländischer Regierungen bei benannten Organisationen immun gegen Klagen und Gerichtsverfahren, die sich auf Handlungen beziehen, die sie in ihrer offiziellen Eigenschaft vorgenommen haben und die in ihren Aufgabenbereich als solche Vertreter fallen. In Ausnahmefällen wird diesen Vertretern und ihren Familien jedoch durch einen Vertrag Immunität gewährt. Zu diesen Verträgen gehören das Übereinkommen über die Vorrechte und Befreiungen der Vereinten Nationen, das Abkommen über den Sitz der Vereinten Nationen und das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Organisation Amerikanischer Staaten über Vorrechte und Befreiungen. Das Bureau of International Organization Affairs (IO), das Office of Foreign Missions (OFM) und das Office of the Legal Adviser (Büro des Rechtsberaters) müssen den Umfang der Immunitäten für diese ausländischen Vertreter festlegen.“

Hier sind einige Beispiele für andere Mitgliedsstaaten der OAS, die eine sehr ähnliche Vereinbarung über Immunitäten und Vorrechte haben. Bitte beachten Sie, dass dies nicht unbedingt die neuesten Versionen sind:

Kanada war 28 Jahre lang Beobachter, bevor es am 8. Januar 1990 Vollmitglied wurde. Kanadas „Gesetz über ausländische Missionen und internationale Organisationen“ scheint am 5. Dezember 1991 in Kraft getreten zu sein. Es enthält einen Abschnitt über Immunitäten und Vorrechte und listet Organisationen auf, die diese erhalten haben, was sich mit vielen der gleichen Organisationen auf der US-Liste überschneidet, und natürlich haben die OAS und die UN mehrere Arme auf der Liste. Hier sind die Vorrechte und Immunitäten, die der OAS gewährt werden.

Das Vereinigte Königreich verabschiedete 1950 den „International Organisations Immunities and Privileges Act“ [Gesetz über die Immunitäten und Vorrechte internationaler Organisationen, Anm. d. Übersetzers], hatte aber bereits 1944 den „Diplomatic Privileges Extension Act“ [Gesetz zur Erweiterung der diplomatischen Vorrechte, Anm. d. Übersetzers] verabschiedet. Das Vereinigte Königreich ist nicht Mitglied der OAS, hat aber einen ständigen Beobachterstatus, und als Beobachter gelten für das Land die Immunitäten und Vorrechte gemäß der Charta der OAS.

Australien verabschiedete 1963 sein Gesetz über die Vorrechte und Immunitäten internationaler Organisationen. Australien ist nicht Mitglied der OAS, gehört aber zu den Gründungsmitgliedern der UNO.

Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass es sich im Wesentlichen um ein globales „Gesetz“ handelt, das zu den Verträgen, Chartas, Konventionen und Sitzabkommen hinzukommt, die der OAS und der UNO bereits Schutz bieten. Es dient auch als Grundlage für Immunitäten und Privilegien für zahlreiche andere internationale Organisationen, die von Land zu Land unterschiedlich sind und alle im Einklang mit gemeinsamen Zielen arbeiten.

Hauptquartier-Abkommen zwischen der OAS und der US-Regierung, das Immunitäten und Vorrechte vorsieht

Dies ist eine Zusammenfassung der Immunitäten und Privilegien im Hauptquartier-Abkommen zwischen der OAS und der US-Regierung. Der Hauptsitz bezieht sich auf alle Gebäude und Grundstücke der OAS in Washington D.C., einschließlich des Gebäudes des Inter-American Defense Board.

ARTIKEL II – RECHTSPERSÖNLICHKEIT

Rechtliche Privilegien, Verträge abzuschließen, Eigentum zu erwerben und zu veräußern sowie Gerichtsverfahren einzuleiten.

ARTIKEL III – RECHT AUF GELDBESITZ

Immunität von Finanzkontrollen, Vorschriften und Moratorien, um Gold und Devisen zu halten und Gold und Devisen innerhalb und außerhalb der USA zu transferieren.

ARTIKEL IV – ALLGEMEINE PRIVILEGIEN

Immunität von Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsverfahren, Durchsuchung und Beschlagnahme sowie Steuern.

ARTIKEL V – BESCHÄFTIGUNGSBEHÖRDE

Ausschließliche Zuständigkeit für Streitigkeiten, die sich aus der Beschäftigung bei der Organisation ergeben.

ARTIKEL VI – OFFIZIELLES REISEDOKUMENT

Die Beamten der Organisation führen ein offizielles Reisedokument der OAS mit sich, das für Reisen in die USA und ins Ausland anerkannt wird.

ARTIKEL VII – KOMMUNIKATION

Die Regierung erlaubt und schützt die freie Kommunikation der OAS ohne Zensur. Die OAS hat das Recht, für die Kommunikation Codes zu verwenden. Die Überbringer von Nachrichten genießen diplomatische Immunität (gegen Durchsuchung und Beschlagnahme, Rechtsschutz).

ARTIKEL VIII – BEILEGUNG PRIVATER STREITIGKEITEN

Bei der Beilegung von Streitigkeiten gilt Immunität.

ARTIKEL IX – UNVERLETZLICHKEIT

Das gesamte Eigentum am Sitz der OAS ist vor Durchsuchung und Beschlagnahme geschützt. Bundes-, Staats- und Kommunalbeamte dürfen den Hauptsitz nicht betreten, es sei denn, der Generalsekretär hat dem zugestimmt.

ARTIKEL X – BESITZ, NUTZUNG UND VERWENDUNG

Die US-Regierung stellt sicher, dass das Hauptquartier der OAS über alle notwendigen öffentlichen Dienstleistungen verfügt: Strom, Wasser, Telefon usw.

ARTIKEL XI – VERFÜGUNGSGEWALT

Die US-Regierung wird das Gebäude des Hauptsitzes kaufen, wenn die OAS beschließt, den Hauptsitz zu verlegen.

ARTIKEL XII – RECHT UND BEFUGNISSE AM HAUPTSITZ

Das interne Organisationsrecht der OAS gilt für den Hauptsitz. Die OAS erlässt ihr eigenes internes Recht. Die Strafverfolgungsbehörden des Bundes, der Länder und der Kommunen greifen nicht in das interne Recht der OAS ein. Die Strafgesetze des Bundes, der Länder und der Gemeinden gelten auch innerhalb des Hauptquartiers der OAS.

ARTIKEL XIII – BEAMTE

Beamte der OAS und ihre Familienangehörigen sind immun gegen Klagen und Gerichtsverfahren, Besteuerung, nationale Dienstverpflichtungen, Einwanderungsbeschränkungen, Ausländerregistrierung und Fingerabdruckanforderungen. Auf Reisen gelten die diplomatischen Immunitäten.

ARTIKEL XIV – EXPERTEN

OAS-Experten sind immun gegen Gerichtsverfahren, Durchsuchung und Beschlagnahme von Dokumenten, haben das Recht, Codes in der Kommunikation zu verwenden, alle Kommunikationsgeräte sind geschützt und immun, haben diplomatische Immunität gegen Durchsuchung und Beschlagnahme von persönlichem Gepäck, sind immun gegen Ausländerregistrierung oder Abnahme von Fingerabdrücken auf Reisen.

ARTIKEL XV – ANDERE PERSONEN

Die US-Regierung wird die Durchreise von Ausländern zum Besuch des OAS-Hauptquartiers erleichtern.

ARTIKEL XVI – BEDINGUNGEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON PRIVILEGIEN

Der Generalsekretär hat das Recht, Immunitäten aufzuheben, wenn diese die Justiz behindern. Die OAS wird mit den US-Behörden zusammenarbeiten, um die Rechtspflege zu erleichtern.

ARTIKEL XX – AUSDEHNUNG DES ABKOMMENS AUF BESTIMMTE EINRICHTUNGEN

Die OAS ist befugt, diese Immunität auf alle Organe, Agenturen oder Einrichtungen auszudehnen, mit denen sie ein Abkommen schließt.

In der Charta der OAS sind die Begriffe „Organisation“ und „Organisation Amerikanischer Staaten“ definiert, die unter die Immunitäten und Vorrechte fallen. Wenn es ein anderes Organ, eine andere Agentur oder eine andere Einrichtung gibt, die nicht als Teil der „Organisation“ oder der „Organisation Amerikanischer Staaten“ definiert ist, kann die OAS die Immunitäten auf diese Organisation ausdehnen, wenn sie unter Artikel 52 ihrer Charta fällt, der „regionale Integrationsprogramme“ in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur beschreibt. Mit anderen Worten, die OAS kann im Grunde jeder Organisation, mit der sie zusammenarbeitet, Immunitäten und Vorrechte gewähren, wenn sie dies wünscht.

„Alle Bestimmungen dieses Abkommens, einschließlich seiner Anhänge, gelten für jedes Organ, jede Agentur oder jede Einrichtung, auf die dieses Abkommen ausgedehnt wird, jedoch mit der Maßgabe, dass die Vertragsparteien vereinbaren können, wie ein bestimmter Begriff in einer Bestimmung dieses Abkommens zu verstehen ist, damit die Bestimmung für das betreffende Organ, die betreffende Agentur oder die betreffende Einrichtung angemessen ist“, heißt es in Artikel XX.

Neben dem Sitzabkommen und der Benennung durch den „International Organizations Immunities Act“ gewährte die US-Regierung der OAS 1952 zusätzliche Immunitäten und Vorrechte, die später am 20. März 1975 noch erweitert wurden.

„Der Generalsekretär, die stellvertretenden Generalsekretäre, die Vertreter der Mitgliedstaaten, die Interimsvertreter oder stellvertretenden Vertreter der Mitgliedstaaten, das Personal der Delegationen der Vertreter, die ständigen Beobachter und stellvertretenden Beobachter, die Mitglieder der Stäbe der Vertreter und die von den Mitgliedstaaten ernannten Berater der Missionen (mit Ausnahme von Personen, die in administrativer, bürotechnischer, technischer oder verwandter Funktion tätig sind) genießen die gleichen Vorrechte und Immunitäten, die auch den diplomatischen Gesandten gewährt werden. Die Vorrechte und Immunitäten, die den Vertretern der OAS gewährt werden, gelten nicht für Vertreter der Vereinigten Staaten, für US-Staatsangehörige, die in anderen Funktionen tätig sind, oder für Ausländer, die zum ständigen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten zugelassen sind.“

Charta der Organisation Amerikanischer Staaten

In der Charta der OAS wird klargestellt, dass sie über die Rechtsfähigkeit, die Vorrechte und die Immunitäten verfügen, die für die Ausübung ihrer Funktionen im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats erforderlich sind. In den Artikeln 103-105 der Charta wird das Abkommen über die Vorrechte und Immunitäten wie folgt beschrieben:

Artikel 103 der Charta der Organisation Amerikanischer Staaten, die am 30. April 1948 auf der Neunten Internationalen Konferenz Amerikanischer Staaten unterzeichnet wurde, sieht vor: „Die Organisation Amerikanischer Staaten genießt im Hoheitsgebiet jedes Mitglieds die Rechtsfähigkeit, die Vorrechte und die Immunitäten, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und die Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich sind“;

Artikel 104 der Charta bestimmt: „Die Vertreter der Regierungen im Rat der Organisation, die Vertreter in den Organen des Rates, das Personal ihrer Delegationen sowie der Generalsekretär und der Beigeordnete Generalsekretär der Organisation genießen die für die unabhängige Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Vorrechte und Immunitäten“;

Artikel 105 der Charta sieht vor, dass „die Rechtsstellung der interamerikanischen Sonderorganisationen und die Vorrechte und Immunitäten, die ihnen und ihrem Personal sowie den Beamten der Panamerikanischen Union zu gewähren sind, in jedem einzelnen Fall durch Vereinbarungen zwischen den jeweiligen Organisationen und den betreffenden Regierungen festgelegt werden“;

„Die Regierungen der Mitgliedsstaaten der Organisation Amerikanischer Staaten ermächtigen ihre Vertreter im Rat der Organisation, das vorliegende Abkommen über die Vorrechte und Immunitäten der Organisation Amerikanischer Staaten zu unterzeichnen, die im wesentlichen mit denen der Vereinten Nationen übereinstimmen.„

Die vollständige Liste der Vorrechte und Immunitäten in diesem Abkommen kann auf der Website der OAS eingesehen werden, oder scrollen Sie nach unten, um sich die Zusammenfassung der UN anzusehen, da sie nahezu identisch sind. Die vollständige Liste für die Panamerikanische Union ist auf der Website der OAS aufgeschlüsselt.

Vereinbarungen, NDAs und Immunitäten zwischen OAS und Big Tech und darüber hinaus

Die OAS arbeitet nicht nur mit Regierungen zusammen, sondern verfügt auch über ein Register mit über 465 zivilgesellschaftlichen Gruppen, die in verschiedenen Bereichen für die Mitgliedsstaaten tätig sind. Das Register ermöglicht den Austausch von Informationen, um die Entwicklung von Regierungsstrategien zu unterstützen, wozu auch der Dialog zwischen Regierungen, internationalen Organisationen und den zivilgesellschaftlichen Gruppen gehört.

Die „International Planned Parenthood Federation“ gehört zu den 465 zivilgesellschaftlichen Gruppen, ebenso wie „Lawyers Without Borders“, „Amnesty International“, „National Wildlife Federation“, „Center for Reproductive Rights“, „Center for International Environmental Law“, „Open Society Institute“ und „Rotary“, um nur einige zu nennen. George Soros war 2006 einer der Hauptredner bei der OAS-„Lecture Series of The Americas“.

Darüber hinaus gibt es ein OAS-Konsortium von Universitäten, mit denen sie zusammenarbeiten, um Ausbildungsprogramme anzubieten und Stipendien zu vergeben.

Ohne Zugang zu internen Dokumenten zu haben, die möglicherweise nicht veröffentlicht werden, geben die nachstehenden Vereinbarungen einen kleinen Einblick in den Umfang der Arbeit und der Immunitäten. Es könnte ein völlig separates Dokument geben, das sich speziell auf erweiterte Immunitäten und Privilegien bezieht, die nicht veröffentlicht werden. Nichtsdestotrotz sind sie aufschlussreich.

Vereinbarung zwischen der OAS und Facebook am 30. März 2021

PDF der Vereinbarung. Original-Dokument.

Thema: Schaffung eines Rahmens für Kooperationsmechanismen zwischen Facebook und dem Generalsekretariat (GS)/OAS bei der Förderung und Konsolidierung der repräsentativen Demokratie, der Sicherheitsentwicklung und der Menschenrechte in den OAS-Mitgliedstaaten.

Unterzeichnet von: Nick Clegg, Vizepräsident für globale Angelegenheiten und Kommunikation

Vorrechte und Immunitäten: Nichts in diesem Abkommen stellt einen ausdrücklichen oder stillschweigenden Verzicht auf die Vorrechte und Immunitäten der OAS oder des GS/OAS, seines Personals und seiner Vermögenswerte gemäß den folgenden Bestimmungen und Instrumenten dar, die von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ratifiziert wurden: (Auflistung des Sitzabkommens, der Charta und des IOIA). Hierbei handelt es sich um eine Standarderklärung in ihren Abkommen, wobei der Wortlaut in den einzelnen Abkommen leicht variiert.

NDA: Die Parteien haben am 21. Mai 2020 eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen, die die Offenlegung und Verwendung aller vertraulichen und/oder geschützten Informationen regelt, die im Laufe dieser Gespräche offengelegt werden. Die Parteien vereinbaren, dass keine Pressemitteilung oder andere öffentliche Bekanntmachung im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder endgültigen Vereinbarungen ohne vorherige Prüfung und schriftliche Zustimmung von GS/OAS und Facebook erfolgen wird. Am 9. August 2021 wurde eine Änderung des NDA unterzeichnet.

Pressemitteilung vom 22. März 2021: Veröffentlicht ein Jahr nach Abschluss des NDA und eine Woche vor der Unterzeichnung der oben verlinkten formellen Vereinbarung.

„Wir beginnen mit einer Zusammenarbeit in den Bereichen Integrität der Wahlen, nachhaltige Entwicklung und Meinungsfreiheit, hoffen aber, diese auf viele Bereiche auszuweiten“, sagte Luis Almagro, Generalsekretär der OAS.

Nick Clegg bestätigte, dass sie „Teams und Systeme geschaffen haben, um die Integrität von Wahlen auf ihren Plattformen in Schlüsselmomenten für die Demokratie zu schützen. Seit 2017 hat Facebook an mehr als 200 Wahlen auf der ganzen Welt gearbeitet, viele davon in Lateinamerika.“

Vereinbarungen zwischen der OAS und Microsoft vom 4. Mai 2001

PDF der Vereinbarung. Original-Dokument.

Thema: Die Microsoft Corporation „wird mit der OAS/AICD zusammenarbeiten, um Beamte in den Regierungen der OAS-Mitgliedsstaaten in Bereichen der technologischen Innovation im Zusammenhang mit dem Konzept des E-Government zu schulen…, um die Agilität der Regierungen zu erhöhen, mehr und bessere Dienstleistungen für ihre Bürger bereitzustellen und vor allem die Länder der Region auf die Teilnahme an der neuen Informationsgesellschaft vorzubereiten.“ Außerdem entwickelten sie ein Bildungsportal zur Förderung der Bildung in der Region, eine IACD-Website, ein spezielles System zur Verknüpfung der Nationalbibliotheken der Amerikas und ein Clearinghouse für Angebote und Nachfragen nach Kooperationsdiensten in der Hemisphäre.

Unterzeichnet von: Bill Gates, Vorsitzender und Chief Software Architect und Steve Ballmer, CEO

Vorrechte und Befreiungen:

Für die OAS: „Nichts, was in diesem Abkommen ausdrücklich erklärt oder impliziert wird, soll als Verzicht auf die Vorrechte und Immunitäten der OAS, des GS/OAS, des IACD oder ihres Personals nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten, des Staates Washington oder nach internationalem Recht gelten.“

Für Microsoft: „Nichts, was in diesem Abkommen ausdrücklich oder stillschweigend erklärt wird, soll als Verzicht auf die Vorrechte und Immunitäten der Microsoft Corporation oder ihres Personals nach den Gesetzen und Vorschriften des Staates Washington, der Vereinigten Staaten oder nach internationalem Recht gelten.“

Im Jahr 2015 haben sich die OAS, Microsoft und die Entwicklungsbank Lateinamerikas zusammengetan, um „technologische Innovationszentren oder Hubs in ganz Lateinamerika zu schaffen, um junge Menschen mit Hilfe von Tutorials und Berufspraktiken durch ein curriculares Programm zu schulen, um ihr technologisches Wissen zu stärken.“

Ganz im Sinne der Agenda 2030 arbeitet die Interamerikanische Telekommunikationskommission der OAS im Rahmen der „2030 ICT Alliance for the Americas“ mit CISCO, AT&T, ISOC, Millicom, Telefonica und anderen zusammen, um sicherzustellen, dass bis 2030 Milliarden Menschen für die neue digitale Wirtschaft an das Internet angeschlossen werden. 2018 schlossen sich auch Facebook, Huawei, American Tower Corporation und andere an, indem sie die Initiative „Empowering Rural Women through ICTs“ unterzeichneten, um sie an das Internet anzuschließen. Schließlich wird es schwierig sein, Menschen durch digitale Identitäten und eine digitale Welt zu kontrollieren, wenn sie nicht in das System eingebunden sind.

Einige weitere Beispiele für Abkommen mit der OAS sind:

U.S. Government on Cybercrime

Pima County, AZ School Superintendent’s Office

Fairfax County School Board

University of CA Riverside

Amazon Conservation Team

Carnegie Foundation Peace Palace in The Hague

Iowa University

Georgetown University

Yale

European Commission for Democracy through Law

OAS-Beteiligung an Wahlen

Die OAS führt Wahlbeobachtungsmissionen durch, und mit „Beobachtung“ ist gemeint, dass sie ein Team finanziert, das in das Land reist, um es zu beobachten, zu analysieren, die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen, zwischen den Konflikten zu vermitteln, Empfehlungen auszusprechen und Berichte zu erstellen, die aufgrund „umfassender und anerkannter technischer Fachkenntnisse“ Gewicht haben. Es gibt ein 68-seitiges Handbuch zu diesem Prozess. Zwischen 1962 und 2016 hat die OAS über 240 Wahlbeobachtungsmissionen entsandt. Die USA baten 2016 zum ersten Mal überhaupt um ihre Dienste und entsandten OAS-Beobachter in 13 Staaten.

Die OAS gibt an, dass ihre Berichte über diese Missionen veröffentlicht werden, und stellt einen Link zur Verfügung, über den diese Berichte abgerufen werden können; der Bericht für die Wahlen in den USA 2016 scheint jedoch zu fehlen.

Seit 2016 haben sie zahlreiche Missionen durchgeführt. Im Jahr 2021 haben sich neun Mitgliedstaaten an die OAS gewandt, im Jahr 2022 werden mindestens sechs weitere Mitgliedstaaten hinzukommen. Vor kurzem überwachte die OAS die Wahlen in Brasilien, die von Millionen von Brasilianern als gestohlen angesehen werden. Sie entsandte 111 Beobachter, die in zwei Runden mit den Präsidentschaftskandidaten, den Wahl- und Regierungsbehörden, Wissenschaftlern und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammentrafen und die Wahl beobachteten. Die OAS veröffentlichte ihren vorläufigen Bericht am 1. November 2022.

Auf ihrer Website gibt es eine interaktive Karte, auf der die Länder, die die OAS um die Entsendung eines Wahlbeobachtungsteams gebeten haben, nach Jahren sortiert sind. Was die Finanzierung dieser Missionen angeht, so finanziert nicht der Mitgliedstaat, der um eine Wahlbeobachtungsmission bittet, die OAS, sondern andere Mitgliedsländer beteiligen sich an der Finanzierung der Mission.

Wie bereits in der Vereinbarung zwischen der OAS und Facebook erwähnt, gibt es noch andere Möglichkeiten, sich an Wahlen zu beteiligen.

In einem Dokument der OAS über ihre Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen heißt es, dass sie häufig mit der Abteilung für Wahlunterstützung der Vereinten Nationen zusammenarbeitet, um sich vor der Entsendung von Wahlbeobachtungsmissionen der OAS abzustimmen. Sie erwähnen auch das Projekt mit dem Titel „Methodology to Monitor the Role of the Media in Electoral Processes“ [Methodik zur Überwachung der Rolle der Medien in Wahlprozessen, Anm. d. Überseetzers], das ein System von Standards für die Beobachtungsverfahren der OAS schafft und vom Demokratiefonds der Vereinten Nationen finanziert wurde.

Eine Beispielvereinbarung zwischen der OAS und St. Lucia für ihre Wahlbeobachtungsmission im Jahr 2021 veranschaulicht und bekräftigt die zahlreichen Vorrechte und Immunitäten, die die OAS, ihre Organe, Mitarbeiter, Beobachter, Räumlichkeiten und Dokumente genießen. Auf Seite 5, Abschnitt 8.1(b), erklärt die OAS, dass ihre Mitglieder der OAS-Beobachtermission „Immunität von allen obligatorischen Quarantäne-, Isolations- oder ähnlichen Maßnahmen genießen, die von der Regierung aufgrund der durch Covid-19 ausgelösten Pandemie verhängt werden“. Auch hier stehen sie nicht nur über dem Gesetz, sondern auch über allen Pflichten. Die Charta und die Abkommen, die St. Lucia bereits vor Jahren unterzeichnet hat, bieten ihnen einen umfassenden Schutz. Im Wesentlichen wurde der 1945 in den USA eingeführte „International Organizations Immunities Act“ auf die OAS und andere Mitgliedsländer übertragen, genauso wie auf die UN und andere internationale Organisationen.

Ein Beispiel für eine Vereinbarung zwischen der OAS und der Bundesrepublik Deutschland über die Beteiligung an der Wahlbeobachtungsmission 2019 in Kolumbien zeigt, dass Tausende von Dollar auf das Konto der „Bank of America“ der OAS zur Durchführung dieser Mission überwiesen wurden. Darin heißt es auch, dass „der Geber und der Empfänger gegenseitig die Vorrechte und Immunitäten anerkennen, die sie aufgrund der einschlägigen Abkommen und Gesetze sowie der allgemeinen Grundsätze und Praktiken des Völkerrechts genießen“.

Das von den USA unterstützte neue Zentrum der OAS für Medienintegrität in Amerika wird von der Washington Post mitgegründet

Am 7. Juni 2022 gab das Weiße Haus ein „Fact Sheet“ mit dem Titel „Biden-Harris Administration Advances Democratic Renewal Agenda at the Ninth Summit of the Americas“ heraus. Darin heißt es unter anderem:

„Förderung unabhängiger Medien und der Integrität von Informationen: Die Vereinigten Staaten haben sich Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Ecuador, Panama, Peru und Uruguay als Gründungsmitglieder der Gruppe der Freunde der Meinungsfreiheit und des Journalismus der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) angeschlossen und werden mit diesen Ländern zusammenarbeiten, um Angriffe auf die Medien und Bemühungen, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen, zu bekämpfen. Parallel dazu werden wir eine Anschubfinanzierung bereitstellen und die OAS und in den USA ansässige nichtstaatliche Partner bei der Einrichtung des Programms Center for Media and Information Integrity unterstützen. Die Vereinigten Staaten werden auch ihr Digitales Kommunikationsnetzwerk, ein Querschnitt von digitalen Führungskräften, Entwicklern, Beeinflussern, Ausbildern und Spezialisten, die die Kluft zwischen digitalen, traditionellen und neuen Medien überbrücken sollen, auf den amerikanischen Kontinent ausweiten, damit die lokalen Partner besser gegen Desinformation vorgehen können.“

Während der Hauptfokus auf lateinamerikanischen Medien liegen soll, ist alles miteinander verbunden, um ein globales Narrativ zu schaffen, und zwar mit der Washington Post an der Spitze.

Am selben Tag veröffentlichte die OAS eine Pressemitteilung, in der sie allerdings etwas konkreter wurde. Hier ist ein Auszug aus der Mitteilung der OAS:

Ein neues Zentrum, das durch freiwillige Spenden finanziert wird.

finanziert wird. Ein Verwaltungsrat wird die Fundraising-Aktivitäten des Zentrums beaufsichtigen. Das Zentrum verfügt über einen separaten und unabhängigen Beirat, der sich aus Journalisten der „Washington Post“, der „New York Times“ und des „Wall Street Journal“ zusammensetzt, sowie aus zahlreichen Akteuren mit Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum und zur UNO.

John Feeley, ehemaliger US-Botschafter in Panama, ist der geschäftsführende Direktor des Zentrums.

Die „Washington Post“ und die Fundación Gabo (Gabriel Garcia Marquez Stiftung) mit Sitz in Cartagena, Kolumbien, sind ebenfalls Gründungspartner des Zentrums, die im Beraterrat und als Tagungszentren fungieren und möglicherweise zukünftige Aktivitäten ausrichten.

Wiederkehrende Journalismus- und Social-Media-Seminare für traditionelle und neue Medienschaffende, durchgeführt vom „Philip Merrill College of Journalism“ an der University of Maryland.

Das Zentrum wird als Projekt des OAS-Generalsekretariats ins Leben gerufen und soll in eine unabhängige Organisation ohne Erwerbszweck umgewandelt werden.

Der Generalsekretär der OAS, Luis Almagro, sagte: „Für die Nachhaltigkeit jeder Demokratie ist es unerlässlich, dass die Bürger über relevante, sachliche Informationen verfügen, um die bestmöglichen Entscheidungen treffen zu können. Dieses Recht wird von böswilligen Interessengruppen offen in Frage gestellt, die die vielfältigen Kommunikationstechnologien, die uns heutzutage zur Verfügung stehen, missbrauchen, um Desinformationen und Fehlinformationen zu verbreiten, die ihre Ziele um jeden Preis fördern. Dies bedroht die Demokratie in allen unseren Ländern. Heute gründen wir das „Center for Media Integrity of the Americas“, um das Recht der Bürger auf Information zu unterstützen, und laden alle potenziellen Partner in ganz Amerika ein, sich uns bei diesem Vorhaben anzuschließen.“

Am 8. September 2022 erklärte John Feeley, dass das Zentrum „von privaten philanthropischen Institutionen und Einzelpersonen finanziert wird, die verstehen, dass unabhängiger Qualitätsjournalismus eine wesentliche Säule für eine florierende Demokratie ist“. Feeley äußert in diesem Artikel tatsächlich berechtigte Bedenken, wobei er von Regierungen, Unternehmensinteressen und kriminellen Interessen spricht, die sich in die Arbeit von Journalisten einmischen, und Beispiele von 12 Journalisten anführt, die in Mexiko getötet wurden. Aber dann sagt er, dass „die OAS keine Agentur der US-Regierung ist; sie ist eine multinationale Organisation mit 35 Ländern als Mitgliedsstaaten“, und er betont, dass das Medienzentrum keine Regierungsgelder annähme. Hmm.

Stellen die USA also Startkapital für dieses neue Medienzentrum zur Verfügung oder nicht? In den Finanzunterlagen der OAS für das Jahr 2022 ist unter USOAS eine Überweisung von 250.000 Dollar für das „Center of Media Integrity“ angegeben.

Interessanterweise heißt es in ihrer eigenen „Amerikanischen Erklärung der Rechte und Pflichten des Menschen“ in Artikel IV: „Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit der Forschung, der Meinung, des Ausdrucks und der Verbreitung von Ideen, gleichgültig durch welches Medium.“

Noch merkwürdiger ist die Tatsache, dass das Zentrum im Juni 2022 ins Leben gerufen wurde und am 16. November 2022 eine Website als Privatperson registriert wurde, die jedoch als Vorlage schlummert und deren einzige Information bisher die Kontaktinformationen sind. Für ein Zentrum, das Veranstaltungen und Seminare für Journalisten ausrichtet, erscheint dies recht merkwürdig, aber es wird noch merkwürdiger. Bei der Adresse handelt es sich um eine Eigentumswohnung in Washington D.C., und laut Grundsteuerunterlagen ist der Eigentümer „Gianluca Mele Trustee“, der die Wohnung 2019 erworben hat.

Dem Blog der Weltbank zufolge ist Mele der leitende Ökonom und Programmleiter für das Westjordanland und den Gazastreifen in der Weltbank-Praxisgruppe für gerechtes Wachstum, Finanzen und Institutionen, und war zuvor als leitender Ökonom für verschiedene Länder einschließlich Lateinamerika und die Karibik zuständig. Mele’s eigener LinkedIn-Account bestätigt dies und zeigt tatsächlich, dass er seit über 12 Jahren bei der Weltbank beschäftigt ist.

Die ganze Sache ist seltsam. Warum lässt man eine Website mit einer aktuellen, unveränderten Vorlage online? Warum wird sie nicht zur Werbung für die Konferenzen genutzt? Warum wird ein virtuelles Büro in einer Wohnung eingerichtet, die einem Mitarbeiter der Weltbank gehört, der nicht einmal als Teil dieses neuen Medienzentrums erwähnt wird? Warum geben die USA an, dass sie eine Anschubfinanzierung bereitstellen, aber die OAS und Feeley geben sich alle Mühe, das Gegenteil zu behaupten? Und am wichtigsten ist, dass die US-Regierung zusammen mit mehreren anderen Regierungen, der „Washington Post“ und der OAS zusammenarbeiten, um „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ über Nachrichtenkanäle, soziale Medien, Journalisten und Meinungsbildner zu kontrollieren, was nach einer Überschreitung des 1. Verfassungszusatzes aussieht.

Interamerikanische Entwicklungsbank

Das OAS-Abkommen zur Gründung der „Interamerikanischen Entwicklungsbank“ (IDB) wurde 1959 von den Mitgliedsstaaten unterzeichnet. Bis heute hat sie 622 Projekte durchgeführt. Die Bank mit Büros in Madrid, Tokio und Washington, D.C., hat die Aufgabe, die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, und erhält zu diesem Zweck jährlich durchschnittlich 4 Milliarden Dollar von über 400 Organisationen. Seit dem Jahr 2000 haben sie von Gebern Projektzuschüsse in Höhe von insgesamt 6 Milliarden Dollar erhalten, um „das Leben in Lateinamerika und der Karibik zu verbessern“.

Die IDB erhielt am 8. April 1960 von Präsident Eisenhower die IOIA-Immunität.

Die IDB verfügt über einen privatwirtschaftlichen Zweig namens „IDB Invest“, dem das Vereinigte Königreich gerade beigetreten ist, womit es das 48. Mitgliedsland ist, das Anteile daran hält, Lateinamerika und die Karibik zu einem nachhaltigen grünen Juwel zu machen. Zu den nicht regionalen Mitgliedsländern gehören Kanada, China, Deutschland, Israel, Japan, die Niederlande, die Schweiz und die Vereinigten Staaten. Hier ist die vollständige Liste.

Natürlich wäre die Liste nicht vollständig ohne das „IDB Lab“, das fleißig an Technologien und Anwendungen für die Inklusion durch ein Blockchain-Ökosystem arbeitet.

Im Jahr 2006 schlossen sich die IDB, die OAS und UNICEF zusammen, um „Millionen von nicht registrierten Kindern eine offizielle Identität zu geben“, indem sie eine universelle Geburtsregistrierung in Lateinamerika und der Karibik einführten.

Im Jahr 2016 trat die IDB der „Better Than Cash Alliance“ bei, einer Partnerschaft zwischen Regierungen, Unternehmen und internationalen Organisationen wie USAID, der Bill & Melinda Gates Foundation, der Mastercard Foundation, der Ford Foundation, Citi und anderen, um die Welt davon zu überzeugen, dass „digitale finanzielle Inklusion“ zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung „sicherer“ und „transparenter“ ist als Bargeld. Als Sekretariat fungiert der „UN Capital Development Fund“.

Man kann sich nur vorstellen, woraus ihre anderen 620 Projekte bestanden haben, aber Del. Stacey Plaskett (D-VI-At Large) hat einen Gesetzentwurf zur Erhöhung des IDB-Kapitals und zur Unterstützung von Ländern bei der Umstrukturierung von Schulden aus Darlehen der chinesischen Regierung eingebracht.

Interamerikanischer Verteidigungsausschuss

Es ist erwähnenswert, dass der Interamerikanische Verteidigungsausschuss (IADB) die älteste internationale Verteidigungs- und Sicherheitsorganisation der Welt ist. Sie wurde 1942 gegründet und setzt sich aus allen Mitgliedstaaten der OAS zusammen und ist Teil der OAS-Gruppe von Einrichtungen. Der Sonderausschuss wurde von den Botschaftern Brasiliens, Venezuelas und Panamas sowie von Technikern des Heeres, der Marine und der Luftwaffe gegründet. Früher war das Komitee im Gebäude der Federal Reserve untergebracht, und bis 2006 kamen alle Vorsitzenden aus den Vereinigten Staaten.

Es gibt auch ein College in Fort Lesley McNair in Washington, DC. Das „Inter-American Defense College“ (IADC) wurde am 9. Oktober 1962 auf Vorschlag des amerikanischen Außenministers Dean Rusk eröffnet. Das Gebäude selbst sowie die gesamte Einrichtung wurden von der US-Regierung gestiftet. Natürlich wurde im Jahr 2004 auch die IADC-Stiftung gegründet.

Die IADB erhielt 1951 durch das IOIA Immunitäten und Privilegien der USA.

Hier ein wenig Geschichte und Hintergrundinformationen über das „Inter-American Defense Board“.

Am 12. September 2022 erinnerte Minister Blinken an den Jahrestag des Interamerikanischen Übereinkommens gegen den Terrorismus nach dem 11. September. Hier spricht er in einem Twitter-Post über den Terrorismus, der die Grenzen zu Lande, zu Wasser und in der Luft überschreitet, über Drogenschmuggel, Menschenhandel und Geldwäsche und wie sie mit der OAS zusammenarbeiten, um all dies zu bekämpfen. Es war ein großer Erfolg, nicht wahr?

„Die OAS wollte die westliche Hemisphäre bei der Entwicklung eines koordinierten regionalen Ansatzes gegen den Terrorismus anführen und verabschiedete bald darauf das Interamerikanische Übereinkommen gegen den Terrorismus.“

Zum Öffnen des Videos bitte hier klicken.

Finanzierung der OAS

Obwohl das Budget der OAS im Vergleich zu den Vereinten Nationen klein erscheinen mag, ist sie mit Zuständigkeiten betraut, die sich auf Wahlen, Medien, Schusswaffen und Menschenrechte auswirken, und genießt gleichzeitig beispiellose Immunitäten und Privilegien. Mit Sitz in Washington, D.C., direkt vor dem Weißen Haus, und einem Hauptquartier, das ihnen zusätzliche Immunitäten gewährt, verfolgen sie die gleichen Ziele wie die UNO, verwalten die gesamte westliche Hemisphäre und beherbergen über die PAHO das Regionalbüro der WHO.

Auf die USA entfallen mehr als 50% der OAS-Mittel aller Mitgliedstaaten, und das zusätzlich zu den freiwilligen Mitteln für Sonderprogramme.

Während sich der Jahreshaushalt der OAS auf rund 142 Millionen Dollar beläuft, verfügen die meisten ihrer „Sonderorganisationen und -einrichtungen“ über eigene Budgets und Finanzmittel, wie etwa die „Interamerikanische Entwicklungsbank“, die Milliardenbeträge erhält. Nehmen wir zum Beispiel die PAHO, deren Betriebsbudget für 2022-2023 auf über 881 Millionen Dollar erhöht wurde. Im Rahmen des Abkommens zwischen der PAHO und der WHO erhöht sich dadurch der Betrag, den die WHO an die PAHO abführen muss, auf über 291 Millionen Dollar.

Die Rockefeller Foundation, die Bill & Melinda Gates Foundation und zahlreiche andere Globalisten finanzieren die PAHO.

Auf Seite 1583 des im Jahr 2022 verabschiedeten Omnibus-Gesetzes können Mittel des Außenministeriums für Beiträge zur Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) bereitgestellt werden. Der ständige Vertreter der USA bei der OAS hat die Aufgabe, „Bereichen, in denen die OAS über Fachwissen verfügt, wie der Stärkung der Demokratie, der Überwachung von Wahlprozessen und dem Schutz der Menschenrechte, Priorität einzuräumen.“ Die vollständigen Ausgaben sowohl des Omnibus als auch des NDAA werden in einer vierteiligen Serie auf Corey’s Digs aufgeschlüsselt, um den Kontrollrahmen zu zeigen, der in den Bereichen Biomedizin, Psychologie, Lebensmittel und Technologie umgesetzt wird.

Die OAS verfügt über fünf Finanzierungsbereiche: den regulären Fonds, spezifische Fonds, Service- und Revolving-Fonds, freiwillige Fonds und Treuhandfonds. Einer dieser Treuhandfonds heißt „The Trust for the Americas“ und ist eine 1997 gegründete gemeinnützige Organisation. Zu den Investitionspartnern gehören USAID, Microsoft, Mastercard, Citi, Walmart und die US-Botschaften. Sie haben an Projekten in über 24 Ländern gearbeitet.

Beiträge von Institutionen und anderen Gebern wie Amazon Web Services, Cisco Systems, Citibank, Ford Foundation, Google, Hilton Foundation, Meta Platforms, Microsoft, den Vereinten Nationen und anderen tragen zu den spezifischen Fonds der OAS oder dem „Trust for the Americas“ bei.

Meta (Facebook) hat im Jahr 2022 120.000 $ aus spezifischen Mitteln beigesteuert und auch in anderen Jahren. Die Arbeit, die sie mit der OAS leisten, wie oben unter NDAs und Verträgen dokumentiert, könnte also technisch gesehen von der OAS aus den Mitteln bezahlt werden, die Meta beigesteuert hat. Das Gleiche könnte für Microsoft, Amazon und andere Vereinbarungen zwischen diesen Gebern und der OAS gelten. Bei der Überprüfung der Ausgaben von OAS wird angegeben, wo die Mittel zugewiesen wurden. So wurden beispielsweise die Mittel von Google in Höhe von 94.378 USD dem Bereich „Menschenrechte“ zugewiesen, während Google 60.023 Dollar an die OAS gespendet hat. Meta steuerte 120.000 $ bei, aber die Ausgaben unter Meta „Human Rights“ beliefen sich bisher auf 17.185 $. Die Gesamtausgaben unter „Institutionen und andere“ beliefen sich in allen Kategorien auf fast 6 Millionen Dollar, während sich die Gesamtbeiträge für alle „Institutionen und andere“ auf fast 9 Millionen Dollar beliefen.

Aus den vorläufigen Jahresbeiträgen der OAS zu spezifischen Fonds für 2022 geht hervor, dass „Amazon Web Services“ für „Cybersicherheit Phase II“ verwendet wurde, ebenso wie die Citibank. Es liegt viel Ironie in den spezifischen Mitteln von Google und Meta, die für ein Projekt mit der Bezeichnung „Freedom of Expression“ (Meinungsfreiheit) im Zeitraum 2018-2021 bestimmt sind. Derselbe Begriff wird vom neuen „Center for Media Integrity of the Americas“ verwendet und war auch im oben genannten Informationsblatt des Weißen Hauses als „Organization of American States (OAS) Group of Friends of Freedom of Expression and Journalism“ enthalten. Das klingt nach einer eng zusammenarbeitenden Gruppe, die an denselben Projekten arbeitet.

Immunitäten und Vorrechte der Vereinten Nationen

36 Jahre nachdem Andrew Carnegie 1910 fünf Millionen Dollar für den Bau des OAS-Hauptquartiers gespendet hatte, zahlte John D. Rockefeller Jr. 8,5 Millionen Dollar für den Kauf des sechs Blöcke umfassenden Grundstücks in Manhattan, NY, für das Hauptquartier der UNO. Sehen Sie, wie das funktioniert?

Der am 10. Januar 1920 gegründete Völkerbund behauptet, die erste zwischenstaatliche Organisation „zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit und zur Erreichung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“ zu sein, und viele bezeichnen den Völkerbund als den „Vorläufer“ der Vereinten Nationen.

Der Vertrag des Völkerbundes wurde am Ende des Ersten Weltkriegs verfasst und legte in Artikel 7 fest, dass „die Vertreter der Mitglieder des Völkerbundes und die Beamten des Völkerbundes, wenn sie mit den Angelegenheiten des Völkerbundes befasst sind, diplomatische Vorrechte und Immunitäten genießen. Die Gebäude und sonstigen Vermögensgegenstände, die vom Völkerbund oder seinen Beamten oder von Vertretern, die an seinen Tagungen teilnehmen, benutzt werden, sind unverletzlich.“ Dies wurde später zu einem Argument für die Notwendigkeit, anderen internationalen Organisationen die gleichen Immunitäten zu gewähren. 63 Mitgliedsstaaten traten dem Völkerbund bei, aber der US-Kongress argumentierte, dass die Souveränität der USA verletzt würde, und der Senat weigerte sich, den Vertrag zu ratifizieren. Stattdessen setzten sie sich für die UNO ein und richteten ein Hauptquartier in den USA ein. 1946 wurde der Völkerbund aufgelöst.

In seinen späteren Jahren fand vom 2. August bis zum 7. Oktober 1944 auf dem Landgut Dumbarton Oaks in Washington D.C. die „Dumbarton Oaks Conference“ statt, auf der unter der Leitung der USA, des Vereinigten Königreichs, der UdSSR und der Republik China eine neue internationale Organisation, die Vereinten Nationen, gegründet werden sollte. Dies könnte ein eigener Bericht sein. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie es dazu kam und welche Rolle Nelson Rockefeller dabei spielte, lesen Sie hier mehr darüber, aber achten Sie darauf, die Quellen zu überprüfen.

Die Vereinten Nationen (UN) vertreten 22 der 76 internationalen Organisationen, die unter das US-Gesetz über die Immunität internationaler Organisationen fallen, darunter die fünf Zweige der Weltbank. Die Weltbankgruppe hat 189 Mitgliedsstaaten. Um Mitglied der Bank zu werden, muss ein Land zunächst dem Internationalen Währungsfonds (IWF) beitreten. Dies ist in der Satzung der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) festgelegt, in der auch die Vorrechte und Immunitäten der IBRD geregelt sind. Die Länder müssen auch Mitglied der IDA, der IFC und der MIGA sein.

Wie die OAS haben auch die Vereinten Nationen ein Hauptquartier-Abkommen mit den USA, das am 26. Juni 1947 unterzeichnet und am 18. Juni 2009 geändert wurde, um zusätzliche Strukturen im Zuge der Expansion der Vereinten Nationen, einschließlich des 1,9 Milliarden Dollar teuren „Capital Master Plan“, zu berücksichtigen. Die Vereinten Nationen weisen in einem Informationsblatt über die Geschichte des UN-Hauptquartiers auf einen wichtigen Punkt des Abkommens hin. Sie verfügen auch über ein eigenes Postamt, eine eigene Feuerwehr und eigene Sicherheitskräfte.

„Das Gelände des UN-Hauptquartiers ist Eigentum der Vereinten Nationen und hat innerhalb der Vereinigten Staaten einen besonderen Status. Kein Beamter auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene der Vereinigten Staaten, sei es in der Verwaltung, in der Justiz, beim Militär oder bei der Polizei, darf das Hauptquartier der Vereinten Nationen betreten, es sei denn mit Zustimmung des Generalsekretärs der Organisation und unter den von ihm genehmigten Bedingungen.“

Im Abkommen über den Sitz der Vereinten Nationen ist auch genau festgelegt, was der „Sitzbezirk“ umfasst, und es wird bekräftigt, dass der gesamte Sitzbezirk unter diese Immunitäten und Vorrechte fällt. Als die Vereinten Nationen fast 30 Nicht-UN-Organisationen, darunter die OAS, die OECD, die Partner für Bevölkerung und Entwicklung, die Afrikanische Union, die Europäische Union, die Karibische Gemeinschaft (CARICOM), IRENA und Dutzende anderer, „ständige Büros“ anboten, schien es, dass sich diese Immunitäten auch auf die Büros dieser Organisationen erstrecken würden.

Darüber hinaus wurde das Übereinkommen über die Vorrechte und Befreiungen der Vereinten Nationen am 13. Februar 1946 von der Generalversammlung angenommen und ist in allen 193 Mitgliedsstaaten in Kraft.

Die Charta der Vereinten Nationen wurde am 14. August 1941 entworfen, am 26. Juni 1945 auf der Konferenz von San Francisco unterzeichnet und trat am 24. Oktober 1945 in Kraft, demselben Tag, an dem der Abgeordnete Robert L. Doughton (D-NC) den International Organizations Immunities Act (IOIA) einbrachte, der später am 29. Dezember 1945 verabschiedet wurde. Nur zwei Monate später, am 13. Februar 1946, wurde das Übereinkommen über die Vorrechte und Befreiungen der Vereinten Nationen von der Generalversammlung angenommen, und nur sechs Tage später erhielt die UNO von Präsident Truman zusammen mit der OAS die erste IOIA-Erklärung. Damit wurde in kürzester Zeit der Grundstein gelegt.

In Artikel 105 der Charta heißt es: 1. Die Organisation genießt im Hoheitsgebiet eines jeden ihrer Mitglieder die Vorrechte und Immunitäten, die für die Erfüllung ihrer Zwecke erforderlich sind. 2. (2) Die Vertreter der Mitglieder der Vereinten Nationen und die Bediensteten der Organisation genießen in gleicher Weise die Vorrechte und Immunitäten, die für die unabhängige Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Organisation erforderlich sind.

Gekürzte Fassung des Übereinkommens über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen:

Dies gilt für die UNO und alle ihre Organe in allen 193 Mitgliedsstaaten.

ARTIKEL I – JURISTISCHE PERSÖNLICHKEIT

Rechtliche Privilegien, Verträge abzuschließen, Eigentum zu erwerben oder zu veräußern, die Fähigkeit, Gerichtsverfahren zu führen usw.

ARTIKEL II – EIGENTUM, GELD UND VERMÖGEN

Immunität vor Durchsuchungen und Beschlagnahmungen, Gerichtsverfahren, Steuern und Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen. Die UNO kann jederzeit Gold oder Geld halten und Gold oder Geld an andere Nationen oder Organisationen übertragen.

ARTIKEL III – ERLEICHTERUNGEN IM BEREICH DER KOMMUNIKATION

Immunität für alle Formen der Kommunikation vor Gerichtsverfahren, Durchsuchung und Beschlagnahme oder Zensur.

ARTIKEL IV – DIE VERTRETER DER MITGLIEDER

Befreiung der Vertreter der Mitglieder (Delegierte, stellvertretende Delegierte, Berater, technische Sachverständige und Sekretäre der Delegationen) während der Ausübung ihrer Funktionen und auf der Reise zu und von Sitzungen oder Funktionen von Verhaftung, Durchsuchung und Beschlagnahme, Steuern, Gerichtsverfahren und für sie selbst und ihre Ehegatten von Einwanderungsbeschränkungen. Unverletzlichkeit aller Papiere und Dokumente.

ARTIKEL V – BEAMTE

Immunität vor Gerichtsverfahren und Steuern sowie Immunität für sich selbst und die von ihnen abhängigen Familienangehörigen von Einwanderungsbeschränkungen.

ARTIKEL VI – EXPERTEN IM AUFTRAG DER VEREINTEN NATIONEN

Immunität vor Festnahme, Durchsuchung und Beschlagnahme sowie von Gerichtsverfahren.

ARTIKEL VII – REISEDOKUMENTE DER VEREINTEN NATIONEN

Die UNO kann Reisedokumente für UNO-Beamte ausstellen. Visumanträge müssen zügig bearbeitet werden, wenn sie zusätzlich zu den UN-Reisedokumenten erforderlich sind. UN-Bediensteten, Experten und Personen, die eine Bescheinigung darüber haben, dass sie offizielle UN-Geschäfte durchführen, müssen Erleichterungen für eine zügige Reise gewährt werden. Dem Generalsekretär, den stellvertretenden Generalsekretären und den Direktoren der Vereinten Nationen werden die gleichen Reiseerleichterungen gewährt wie diplomatischen Gesandten. Die in diesem Abschnitt aufgeführten Immunitäten und Vorrechte können auf vergleichbare Beamte von Sonderorganisationen angewandt werden.

ARTIKEL VIII – STREITBEILEGUNG

Alle Fälle, die dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt werden.

Um es klar zu sagen: Immunitäten sind für „Experten“ außerhalb der UNO vorgesehen, die in irgendeiner Funktion für die UNO eingesetzt wurden und als solche Immunität vor Verhaftung, Durchsuchung und Beschlagnahme sowie vor Gerichtsverfahren genießen, Schutz für alle Papiere und Dokumente, das Recht, Codes in der Kommunikation zu verwenden, und diplomatische Immunität für persönliches Gepäck.

Als beispielsweise Bill Clinton und Michael Bloomberg zu Sondergesandten bei den Vereinten Nationen ernannt wurden, wurden ihnen Immunitäten und Privilegien gewährt. Alle 193 Vertreter der Mitgliedstaaten, das Personal der Vereinten Nationen und in einigen Fällen auch die Familienangehörigen genießen Immunität und Vorrechte, wenn es um Aufgaben im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen und ihren Organen geht.

Dies gilt daher sowohl für die FAO als auch für die WHO, die den „Codex Alimentarius“ gegründet haben, die Organisation, die alle globalen Lebensmittelstandards und -richtlinien vom Saatgut bis zum Teller, einschließlich der Pestizide, erstellt. Corey’s Digs hat kürzlich über den Codex berichtet. Offensichtlich leiten alle fünf Zweige der Weltbank, die mit der BIZ und der Internationalen Fernmeldeunion zusammenarbeitet, Geld über Zentral- und Regionalbanken und sind Treuhänder des „Global Fund“, während sie von über 180 Ländern aus operieren – und ALLE genießen Immunitäten und Privilegien. Nicht nur die Weltbank, sondern auch alle anderen in diesem letzten Satz genannten Institutionen.

Die Tausenden von Nichtregierungsorganisationen, die mit und über die UNO, die OAS und ihre Organe tätig sind, haben mindestens einseitige Immunitäten, wenn nicht sogar NDAs und erweiterte Immunitäten. Letztlich handelt es sich um ein globales Wirtschaftssystem, das außerhalb der Gesetze operiert, an die sich alle anderen Organisationen halten müssen. Es gibt keine Möglichkeit, FOIA, Transparenz oder sogar Rechenschaft zu verlangen, außer vielleicht in sehr seltenen Fällen.

Die UNO verfügt über ein Vertragsdepot mit über 560 multilateralen Verträgen in den Bereichen Menschenrechte, Abrüstung und Umweltschutz.

Die USA haben für das Haushaltsjahr 2022-2023 einen Haushalt von 6,45 Milliarden Dollar für die Vereinten Nationen bewilligt. Wie bei der OAS haben die USA mit 22% den höchsten Anteil aller UN-Mitglieder, und die USA sind Mitglied in 12 von 15 Sonderorganisationen der UN. Zurzeit gibt es weltweit 12 UN-Friedensmissionen mit über 80.000 Polizei-, Militär- und Zivilbeamten.

Das Gesetz über die Beteiligung an den Vereinten Nationen von 1945 genehmigte die Finanzierung durch die USA am 20. Dezember 1945, nur neun Tage vor der Verabschiedung des Gesetzes über die Immunität internationaler Organisationen [International Organizations Immunities Act, Anm. d. Übersetzers], zusätzlich zum Gesetz über die Auslandshilfe [Foreign Assistance Act, Anm. d. Übersetzers] von 1961, das die Finanzierung anderer UN-Gremien durch die USA genehmigte.

Die „International Development Law Organization“ (IDLO) arbeitet eng mit vielen UN-Organen zusammen, darunter das UNDP, UNAIDS und die Weltbank. Zufälligerweise wurden ihnen von Präsident Clinton nur zwei Monate nach seinem Amtsantritt Immunitäten und Privilegien gewährt. Das 1983 gegründete IDLO hat seinen Hauptsitz in Rom, eine Zweigstelle in Den Haag und ist Beobachter der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Die IDLO arbeitet mit vielen Ländern zusammen und wird von ihnen finanziert, darunter die USA, China, Deutschland, das Vereinigte Königreich und die Niederlande. Weitere Geldgeber sind die „Bill & Melinda Gates Foundation“, die „Ford Foundation“, die Vereinten Nationen, die FAO, die Europäische Union, der „British Council“ und zahlreiche andere. Der größte Geber in den Jahren 2020 und 2021 waren die USA mit jeweils über 18 Millionen Dollar. Der zweitgrößte Geber war die Regierung der Niederlande. Wenn Sie auf der Suche nach legaler Unterstützung sind, um Ihre Tyrannei über die Welt zu präsentieren, sind Sie bei diesen Leuten genau richtig.

Unter der Rubrik „Was wir tun“ auf der IDLO-Website sind die ersten drei Themen IDLO und die UN, die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung und SDG 16, „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“, obwohl ihre Gesamtagenda sehr umfangreich ist. Laut IDLO ist sie „die einzige zwischenstaatliche Organisation mit einem ausschließlichen Mandat zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit und verfügt über Erfahrungen in Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt“. Sie behauptet, sich auf den Aufbau von Institutionen und die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit zu konzentrieren und gleichzeitig Gemeinschaften und Regierungen das „Know-how zur Umsetzung dieser Ziele“ zu vermitteln. Ihr Alumni-Netzwerk umfasst über 20.000 Juristen in 175 Ländern und 46 unabhängige Alumni-Vereinigungen.

Ein weiteres Kraftpaket, das den Klimaschwindel auf dem Silbertablett serviert, ist die „Internationale Agentur für Erneuerbare Energien“ (IRENA), die am 26. Januar 2009 offiziell gegründet wurde. Die USA und die UNO waren die treibenden Kräfte dahinter. Nur UN-Mitgliedsstaaten dürfen ihr beitreten, und ab 2022 sind 168 Mitgliedsstaaten an Bord. Wie in Corey’s Digs Bericht mit dem Titel „IRENA & Mitverschwörer mit Privilegien und Immunitäten treiben den Klimaschwindel voran, um Billionen abzuschöpfen und die Weltwirtschaft zu destabilisieren“ berichtet wird, betrachtet die UN IRENA als „die führende zwischenstaatliche Agentur“ für ihre „globale Energiewende“. Präsident Obama hat IRENA nicht nur zu einer öffentlichen internationalen Organisation ernannt, die Immunitäten und Privilegien genießt, sondern sie ist auch durch die Immunitäten und Privilegien des UN-Hauptquartiers geschützt und unterhält dort ein ständiges Büro.

Am 2. März 2023 veröffentlichte das Welternährungsprogramm (WFP), das ebenfalls über Immunitäten und Privilegien verfügt, eine Pressemitteilung, in der es die Ernennung von Cindy McCain zur neuen Leiterin des UN-Welternährungsprogramms begrüßte, das in 123 Ländern und Territorien tätig ist, um „den Hunger in der Welt zu beenden“. Aber seien wir ehrlich – mit den Billionen von Dollars, die Regierungen, insbesondere die US-Regierung, in die Hände von Globalisten abgezweigt haben, würde es den Welthunger gar nicht geben, wenn diese Gelder so verwendet würden, wie sie es vorgeben. Beachten Sie auch, dass das Wort „Männer“ auf allen UN-Websites und -Dokumenten verboten zu sein scheint. Sie sprechen nur von „Frauen“ oder „Frauen und Kindern“. Sollen die Männer verhungern?

Bei den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, die die UNO bis 2030 erreichen will, geht es nicht um eine bessere Welt – es geht um die Kontrolle über die gesamte Bevölkerung, und diese Privilegien und Immunitäten ermöglichen es ihnen, diese Ziele zu erreichen. Für ein tieferes Verständnis, worum es bei diesen Zielen WIRKLICH geht, lesen Sie Corey’s Digs Bericht „17 Goals Toward Enslavement: Exposing The Real Agendas Behind The 2030 Agenda“.

Ein Kraftwerk des Ruins

Die BIZ, die Zentralbanken, die UNO, die OAS und die anderen internationalen Organisationen und Banken, die Immunitäten und Privilegien genießen, bilden zusammen ein Machtzentrum, das in der Lage ist, sich unbemerkt, hinter verschlossenen Türen, ohne Transparenz oder Rechenschaftspflicht, zu bewegen und ihre Pläne mit wenig bis gar keinen rechtlichen Konsequenzen voranzutreiben. Während die Menschen ihren Tag damit verbringen, ihre Kinder ins Bett zu bringen, sie zur Schule zu schicken, zur Arbeit zu gehen und ein Familienessen zu kochen, planen diese Drahtzieher die Zukunft aller Menschen auf eine Art und Weise, die die meisten nicht als die globale Übernahme erkennen, die sie ist. Und doch tickt die Uhr, während sie versuchen, ihr ultimatives Ziel in weniger als sieben Jahren zu erreichen – eine digitale Welt mit einer digitalen Belegschaft, eine geschlechtslose Gesellschaft ohne Individualismus oder Selbstidentität, ein transhumanistischer Verfall, in dem Menschen mit Robotern verschmelzen, in einer Umgebung, in der diese Mächte die Schlüssel zur Kontrolle über alles haben, was man zum Überleben braucht, mit Ausnahme einer Sache – der eigenen Seele.

Jeder denkt, die IHR seien der größte Torpedo, der auf uns zukommt. Es ist nur ein Schuß aus einem endlosen Magazin von Munition, die sie ohne Verantwortlichkeit abfeuern können – es sei denn, mehrere Regierungen ziehen sich aus der UNO, der OAS und der Federal Reserve zurück und heben die Immunitäten auf. Wenn dieser Schutzschild nicht entfernt wird, kann keine Schlacht gewonnen werden. Sie haben diese Immunitäten benutzt und missbraucht, um Billionen von Dollar zu waschen und das Kontrollnetz gegen die Menschheit aufzubauen. Die Menschen fragen sich, warum niemand zur Rechenschaft gezogen wird und niemand im Gefängnis sitzt. Jetzt wissen Sie es. Und die USA waren der entscheidende Akteur bei der Schaffung dieses Kraftfeldes.

Übrigens, keine dieser Organisationen zahlt Steuern, egal wofür, sie schöpfen unsere einfach ab. Sehen Sie, wie das funktioniert? Wenn Bill Gates also sein Geld von seinem Trust zu seiner Stiftung und dann zu GAVI, dem „Global Fund“ und anderen Organisationen transferiert, sollten Sie wissen, dass er nichts zahlt. Und wenn er sich auf sein hohes Ross schwingt und sagt, dass es für ihn in Ordnung ist, mehr Steuern zu zahlen als die meisten anderen, weil er ein Milliardär ist und das auch tun sollte, dann sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass jeder kleine Betrag, den er einzahlt, in Form von Milliarden an Zuschüssen 20-fach zu ihm zurückfließt.

So wie ich es sehe, gibt es drei Möglichkeiten, dies anzugreifen …

1) Verteilen Sie diese Informationen, damit sie von allen Journalisten, echten Medien, sozialen Medien, Influencern, Podcasts, Radiosendungen und in Gemeinden verbreitet werden. Je lauter wir sind und je mehr wir Druck machen, desto schwieriger wird es für sie, sich zu wehren, und sie sind gezwungen, die Richtung zu ändern und ihr Spiel umzustellen, und sie werden nachlässig.

2) Jeder muss die Liste der Immunitäten und Privilegien in seinem Land finden und sie jedem Gesetzgeber zur Kenntnis bringen und fordern, dass diese Immunitäten und Privilegien aufgehoben werden. Sie müssen auch fordern, dass ihr Land aus der UNO und der OAS austritt. Sie müssen die Federal Reserve abschaffen und aus den Zentralbanken aussteigen und staatliche Banken und einen souveränen Staat aufbauen, der nicht von der Bundesregierung abhängig ist. Es gibt keine Zeit zu verlieren.

3) Jeder muss aufhören, unser Versklavungssystem zu finanzieren, indem er bei ihnen Bankgeschäfte tätigt und in ihre Aktien investiert, ihre Apps und Geräte benutzt, um uns zu verfolgen und zu kontrollieren, in den großen Läden einkauft, sich ihren „Annehmlichkeiten“ und Systemen beugt, die Fallen sind, und aufhört, sich an sogenannte Regeln, Mandate und Vorschriften zu halten, die dazu gedacht sind, dich zu brechen.

Diese Leute denken, Sie gehören ihnen – beweisen Sie ihnen das Gegenteil.

Bleiben Sie dran für weitere Kapitel dieser Serie, die sich damit befassen werden, wie diese Immunitäten und Privilegien vor Gericht angefochten werden können oder nicht, mit Grenzen und Privilegien und mit einer Zeitleiste, die die Geschichte erzählt. Sobald alle fünf Teile fertiggestellt sind, wird diese Serie im PDF-Format im Bookshop erhältlich sein.

Dieser Bericht wurde von „The Solari Report“ gesponsert.