Hallo Ihr Lieben, heute stelle ich Euch meine voraussichtlich letzte Kommunikation mit dem LLM „Gemini“ zur Verfügung, die entstanden ist, nachdem ich die neue Funktion „gratis Videoerstellung“ ausprobieren wollte und die Maschine mir meine zwei freien Erstellungen von Videos verweigerte, weil ich doof bin oder so.

Daraufhin „diskutierte“ ich erneut mit der Maschine über die Umweltbelastungen durch KI-Datencenter und den Missbrauch der Maschinen durch viele Menschen, welche sie als Entscheidungs- und Lebenshilfe oder sogar als Therapeuten verwenden.

Was die Maschine ausspuckte, war recht interessant und bestätigte mich in meinem Ansinnen, KI überhaupt nicht mehr zu benutzen.

Wer sich nicht durch die eloquente, aber auch laberrhababermäßige Soße von Gemini wühlen möchte, hier die Kernpunkte: